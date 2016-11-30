5 عمليات تجديد للمطبخ… سوف تعطيك الكثير من الأفكار

مشاريع الإصلاح التي نحدثها في أي جزء من منزلنا تكون مثمرة عندما نقارن بين الحالة الأولية والنتيجة النهائية. نقدم لك في هذه المقال من هوميفاي بعض الاقتراحات التي يمكنك نسخها للقيام بهذا الإصلاح الذي ترغب في منزلك، حيث نركز في المقالة على إعادة تشكيل 5 مطابخ، خضع بعضها لتغير هيكلي كبير، في حين أن آخرين، تغييرات بسيطة في التصميم، كل حسب الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن المطبخ كأحد اهم غرف المنزل أنه يحتاج عاجلا أو آجلا إلى بعض الإصلاح. استفد من مشارع الاصلاح تلك للاستفادة منها عندما ترغب بتجديد مطبخك.
على الرغم من أن المطبخ ليس بحالة كارثية، لكنه عانى الكثير وبدت عليه معالم الزمن، الأثاث يبدو من الطراز القديم، البلاط والمرمر المستخدم في التصميم من عصر أخر. مع كل تلك المساوئ يحتاج المطبخ إلى إصلاح عاجل…
التغييرات التي أجريت على المطبخ كانت قليلة ولكنها ناجحة جدا. تم استبدال أثاث المطبخ، والتخلص من الخزانات العالية، تم تغيير الأسطح إلى الخشب، واستخدمت المواد نفسها للوح الفرن، كما تم الحافظ على البلاط لأنه يناسب بشكل جيد التصميم الجديد ولتقليل التكاليف.
مع الأثاث البالي، الذي اصبح قديم بسبب مرور الوقت، هذا المطبخ لم يعد يستجيب لاحتياجات الأسرة التي هي في زيادة دائمة. عدم وجود مساحة كافية والتوزيع غير المريح للوازم المطبخ، نحنا مجبورين على تغيير جذري في المطبخ.
تم تحويلة إلى مطبخ حديث التصميم، الذي يلبي احتياجات الأسرة وكما نلاحظ أن كل شيء في مكانه المخصص ولا يوجد تراكم للأشياء في نفس المكان. يسهل تصميم على شكل حرف U التنقل والحركة بين المناطق المختلفة، كما أعطى الأثاث الحالي اللمسة الأخيرة المميزة للمطبخ.
الحالة الأولية لهذا المطبخ تعطيه نظرة حزينة وغير جذابة. دون تنسيق بين العناصر ومساحات احتلها أثاث غير مفيد وغير مستخدم، كما يظهر الخشب بشكل كئيب، والإضاءة شبه المعدومة.
بفضل اتباع نهج جديد، اكتسب المطبخ إضاءة اكثر وإشراق. تم تغيير كل الأثاث، اصبح اللون السائد هو الأبيض، الذي جلب الكثير من الحياة والفرح. تم إزالة الأثاث تحت النافذة، واحضار مجموعة من الكراسي وطاولة، وفرت بعض الدفء لم يكن موجود سابقا.
كنظرة أولية لهذا المطبخ يبدو مظلم، أعطى شعور بالبرودة. الثلاجة عنصر ملفت للانتباه لأنها لا تبدو متناسبة على الإطلاق مع المساحة الكلية، لا من حيث الحجم ولا الشكل ولا اللون. مطبخ بحاجة لتجديد
أصبحت بنية المطبخ متجانسة ومعاصرة أكثر من قبل، في تناسق أبيض للأثاث وللأجهزة المنزلية. كما تلعب الإضاءة على الجدار دور أساسي في زيادة الانارة والاشراق. تقدم الاسطح السوداء النقيض الأنيق للون الابيض الغالب في المطبخ.
تأسف على المساحة الكبيرة للمطبخ التي تحوي المطبخ بحد ذاته وغرفة طعام، بانه غير منتظم ومعتم وكئيب، بأثاث قديم وغير منتظم.
تم تعديل المطبخ تماما من الأعلى إلى الأسفل. تم استبدال جميع الأثاث بتصميم اكثر حداثة، تم استخدام السيراميك الأبيض مع خط رفيق من الأخضر الداكن، وأجهزة فولاذية مقاومة للصدأ أعطت النمط الصناعي. تم تجديد الإضاءة تماما، تتضمن أضواء الهالوجين. تم دمج المطبخ وغرفة الطعام مع وجود طاولة السفرة كفاصل بين المطبخ وغرفة السفرة.
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