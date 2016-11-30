5 عمليات تجديد للمطبخ… سوف تعطيك الكثير من الأفكار

مشاريع الإصلاح التي نحدثها في أي جزء من منزلنا تكون مثمرة عندما نقارن بين الحالة الأولية والنتيجة النهائية. نقدم لك في هذه المقال من هوميفاي بعض الاقتراحات التي يمكنك نسخها للقيام بهذا الإصلاح الذي ترغب في منزلك، حيث نركز في المقالة على إعادة تشكيل 5 مطابخ، خضع بعضها لتغير هيكلي كبير، في حين أن آخرين، تغييرات بسيطة في التصميم، كل حسب الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن المطبخ كأحد اهم غرف المنزل أنه يحتاج عاجلا أو آجلا إلى بعض الإصلاح. استفد من مشارع الاصلاح تلك للاستفادة منها عندما ترغب بتجديد مطبخك.