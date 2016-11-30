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5 عمليات تجديد للمطبخ… سوف تعطيك الكثير من الأفكار

Heba khlili Heba khlili
Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry مطبخ
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مشاريع الإصلاح التي نحدثها في أي جزء من منزلنا تكون مثمرة عندما نقارن بين الحالة الأولية والنتيجة النهائية. نقدم لك في هذه المقال من هوميفاي بعض الاقتراحات التي يمكنك نسخها للقيام بهذا الإصلاح الذي ترغب في منزلك، حيث نركز في المقالة على إعادة تشكيل 5 مطابخ، خضع بعضها لتغير هيكلي كبير، في حين أن آخرين، تغييرات بسيطة في التصميم، كل حسب الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن المطبخ كأحد اهم غرف المنزل أنه يحتاج  عاجلا أو آجلا إلى بعض الإصلاح. استفد من مشارع الاصلاح تلك للاستفادة منها عندما ترغب بتجديد مطبخك.

1. قبل، مطبخ مضى عليه الزمن…

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

على الرغم من أن المطبخ ليس بحالة كارثية، لكنه عانى الكثير وبدت عليه معالم الزمن، الأثاث يبدو من الطراز القديم، البلاط والمرمر المستخدم في التصميم من عصر أخر. مع كل تلك المساوئ يحتاج المطبخ إلى إصلاح عاجل…

الآن، مطبخ جديد مع شخصية أوضح

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

التغييرات التي أجريت على المطبخ كانت قليلة ولكنها ناجحة جدا. تم استبدال أثاث المطبخ، والتخلص من الخزانات العالية، تم تغيير الأسطح إلى الخشب، واستخدمت المواد نفسها  للوح الفرن، كما تم الحافظ على البلاط لأنه يناسب بشكل جيد التصميم الجديد ولتقليل التكاليف.

2. كان فوضى متراكمة…

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع الأثاث البالي، الذي اصبح قديم بسبب مرور الوقت، هذا المطبخ لم يعد يستجيب لاحتياجات الأسرة التي هي في زيادة دائمة. عدم وجود مساحة كافية والتوزيع غير المريح للوازم المطبخ، نحنا مجبورين على تغيير جذري في المطبخ.

وأصبح مثالا للتنظيم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تم تحويلة إلى مطبخ حديث التصميم، الذي يلبي احتياجات الأسرة وكما نلاحظ أن كل شيء في مكانه المخصص ولا يوجد تراكم للأشياء  في نفس المكان. يسهل تصميم على شكل حرف U التنقل والحركة بين المناطق المختلفة، كما أعطى الأثاث الحالي اللمسة الأخيرة المميزة للمطبخ.

3. المطبخ الحزينة وغير الجذابة…

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

الحالة الأولية لهذا المطبخ تعطيه نظرة حزينة وغير جذابة. دون تنسيق بين العناصر ومساحات احتلها أثاث غير مفيد وغير مستخدم، كما يظهر الخشب بشكل كئيب، والإضاءة شبه المعدومة.

إلى مطبخ مليء بالبهجة ومشرق

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

بفضل اتباع نهج جديد، اكتسب المطبخ إضاءة اكثر وإشراق. تم تغيير كل الأثاث، اصبح اللون السائد هو الأبيض، الذي جلب الكثير من الحياة والفرح. تم إزالة الأثاث تحت النافذة، واحضار مجموعة من الكراسي وطاولة، وفرت بعض الدفء لم يكن موجود سابقا.

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4. أولا، مطبخ بارد غير دافئ…

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

كنظرة أولية لهذا المطبخ يبدو مظلم، أعطى شعور بالبرودة. الثلاجة عنصر ملفت للانتباه لأنها لا تبدو متناسبة على الإطلاق مع المساحة الكلية، لا من حيث الحجم ولا الشكل ولا اللون. مطبخ بحاجة لتجديد

… ثم، مطبخ مشرق!

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

أصبحت بنية المطبخ متجانسة ومعاصرة أكثر من قبل، في تناسق أبيض للأثاث وللأجهزة المنزلية. كما تلعب الإضاءة على الجدار دور أساسي في زيادة الانارة والاشراق. تقدم الاسطح السوداء النقيض الأنيق للون الابيض الغالب في المطبخ.

5. ماذا تفعل مع مطبخ بالية؟

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

تأسف على المساحة الكبيرة للمطبخ التي تحوي المطبخ بحد ذاته وغرفة طعام، بانه غير منتظم ومعتم وكئيب، بأثاث قديم وغير منتظم.

بتصميم جديد وحديث ومشرق

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry مطبخ
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

تم تعديل المطبخ تماما من الأعلى إلى الأسفل. تم استبدال جميع الأثاث بتصميم اكثر حداثة، تم استخدام السيراميك الأبيض مع خط رفيق من الأخضر الداكن، وأجهزة فولاذية مقاومة للصدأ أعطت النمط الصناعي. تم تجديد الإضاءة تماما، تتضمن أضواء الهالوجين. تم دمج المطبخ وغرفة الطعام مع وجود طاولة السفرة كفاصل بين المطبخ وغرفة السفرة.

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