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أفضل مواضيع خلال الأسبوع

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Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

28 شواية اقتصادية ورائعة ستجعلك تحب الشواء

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

سواءً في الحديقة أو داخل المنزل تظل حفلات الشواء وتجمع أفراد العائلة حولها مع الأصدقاء ومشاركة الأوقات الجميلة في إعداد الطعام المشوي اللذيذ من أفضل اللحظات التي نعيشها في منازلنا، لذا فإننا بحاجة إلى معرفة أجمل التصاميم للشوايات التي تساعدنا على ممارسة هذا النشاط بشكل عملي واقتصادي مع تحقيق شكل جميل وديكور جذاب.

ولأننا في هوميفاي نحرص على أن نطلعكم على كل ما هو جديد في ديكورات فراغاتكم المحببة أتينا لكم اليوم ب28 فكرة لتصميم الشوايات التي تتميز بالعصرية والاقتصادية مع الشكل الجميل ، فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة:

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12 فكرة مبتكرة لسطح منزلك

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

الخروج عن المألوف بدون أي حواجز من أجمل اللحظات التي نعيشها في بيوتنا و خارجها، فلماذا لا يكون التجديد و الخروج عن المألوف فوق بيوتناتماماً و بالتحديد فوق سطحه، يجب علينا الآن أن ننسى الأيام الكثيرة التي أهملنا فيها الرووف لاننا سنقدم لكم اليوم أكثر من فكرة مبتكرة و أنيقة تليق بك و بأسرتك و ضيوفك فوق سطح منزلك بأقل التكاليف و بأقصى درجات الإبداع

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14 حمام صغير ولكن مودرن

Itaim, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores حمام
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

الحمامات بها أكثر الدروب و الفنون في التصميم الداخلي على الإطلاق من بين سائر الغرف الاخرى في المنزل، و الطراز الحداثي –  المودرن –  الذي نحدثكم بخصوصه اليوم يعتبر الأكثر استخداماً و هذا يرجع لعدد من الاسباب أهمها التنوع الكبير في الألوان و الأحجام و الأشكال المتوفر بها في الأسواق، و لأجل هذا التباين و الحيرة التي نقع فيهما أثناء اختيارنا من بين تلك الأعداد الهائلة من الأشكال المتوفرة للحمامات المودرن وفرنا لكم اليوم نحو 14 تصميم بهم أكثر من أسلوب من الأساسيات ينبغي عليك  التركيز عليها أثناء اختيارك للتصميم الأمثل لحمامك

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9 أفكار بسيطة تميز ديكور حمامك

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

الحمام من الغرف المتعددة الوظائف والتى نلجأ إليها فى أوقات الإسترخاء لذلك من المهم اختيار تصميمات وديكورات تعمل على تحقيق ذلك الهدف خاصة أن الحمام من الغرف التى لا يسهل تغيير تصميمتها خلال فترات صغيرة بل يستمر أعوامًا كثيرة.

واليوم تقدم لك(هوميفاى) حيل بسيطة تمكنك من تزيين الحمام ببساطة وأناقة فى نفس الوقت.

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11 فكرة ملهمة لتجديد مطبخك

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS مطبخ
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

يعد المطبخ من أهم الفراغات في المنزل حيث أنه هو الفراغ الوحيد الذي تجتمع فيه الحرارة مع المياه مع المواد المخزنة مع الأدوات الكثيرة التي من اللازم ترتيبها بشكل جيد، فهو فراغ يحتاج لتصميم جيد ودقيق وعملي.

لذا فإنه من الضروري الإطلاع على التصميمات المختلفة للمطابخ بين الحين والآخر حتى نصل إلى التصميم المثالي الذي نرجوه. وفي هذا الموضوع نعرض لك 11 فكرة مختلفة وملهمة قد تساعدك على استلهام التصميم المناسب لمطبخك فإلى هذه الأفكار:

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10 أفكار متميزة للرفوف فى منزلك

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