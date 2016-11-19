أفضل مواضيع خلال الأسبوع

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سواءً في الحديقة أو داخل المنزل تظل حفلات الشواء وتجمع أفراد العائلة حولها مع الأصدقاء ومشاركة الأوقات الجميلة في إعداد الطعام المشوي اللذيذ من أفضل اللحظات التي نعيشها في منازلنا، لذا فإننا بحاجة إلى معرفة أجمل التصاميم للشوايات التي تساعدنا على ممارسة هذا النشاط بشكل عملي واقتصادي مع تحقيق شكل جميل وديكور جذاب.
ولأننا في هوميفاي نحرص على أن نطلعكم على كل ما هو جديد في ديكورات فراغاتكم المحببة أتينا لكم اليوم ب28 فكرة لتصميم الشوايات التي تتميز بالعصرية والاقتصادية مع الشكل الجميل ، فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة:
الخروج عن المألوف بدون أي حواجز من أجمل اللحظات التي نعيشها في بيوتنا و خارجها، فلماذا لا يكون التجديد و الخروج عن المألوف فوق بيوتناتماماً و بالتحديد فوق سطحه، يجب علينا الآن أن ننسى الأيام الكثيرة التي أهملنا فيها الرووف لاننا سنقدم لكم اليوم أكثر من فكرة مبتكرة و أنيقة تليق بك و بأسرتك و ضيوفك فوق سطح منزلك بأقل التكاليف و بأقصى درجات الإبداع
الحمامات بها أكثر الدروب و الفنون في التصميم الداخلي على الإطلاق من بين سائر الغرف الاخرى في المنزل، و الطراز الحداثي – المودرن – الذي نحدثكم بخصوصه اليوم يعتبر الأكثر استخداماً و هذا يرجع لعدد من الاسباب أهمها التنوع الكبير في الألوان و الأحجام و الأشكال المتوفر بها في الأسواق، و لأجل هذا التباين و الحيرة التي نقع فيهما أثناء اختيارنا من بين تلك الأعداد الهائلة من الأشكال المتوفرة للحمامات المودرن وفرنا لكم اليوم نحو 14 تصميم بهم أكثر من أسلوب من الأساسيات ينبغي عليك التركيز عليها أثناء اختيارك للتصميم الأمثل لحمامك
الحمام من الغرف المتعددة الوظائف والتى نلجأ إليها فى أوقات الإسترخاء لذلك من المهم اختيار تصميمات وديكورات تعمل على تحقيق ذلك الهدف خاصة أن الحمام من الغرف التى لا يسهل تغيير تصميمتها خلال فترات صغيرة بل يستمر أعوامًا كثيرة.
واليوم تقدم لك(هوميفاى) حيل بسيطة تمكنك من تزيين الحمام ببساطة وأناقة فى نفس الوقت.
يعد المطبخ من أهم الفراغات في المنزل حيث أنه هو الفراغ الوحيد الذي تجتمع فيه الحرارة مع المياه مع المواد المخزنة مع الأدوات الكثيرة التي من اللازم ترتيبها بشكل جيد، فهو فراغ يحتاج لتصميم جيد ودقيق وعملي.
لذا فإنه من الضروري الإطلاع على التصميمات المختلفة للمطابخ بين الحين والآخر حتى نصل إلى التصميم المثالي الذي نرجوه. وفي هذا الموضوع نعرض لك 11 فكرة مختلفة وملهمة قد تساعدك على استلهام التصميم المناسب لمطبخك فإلى هذه الأفكار: