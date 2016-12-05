6 افكار لتزيين حمامات بدون نوافذ

قد نرى في تصميم بعض المنازل أن الحمامات صغيرة المساحة تكون بلا نوافذ، ولذلك تستخدم كحمامات للضيوف، لقلة استخدامها، وللأسف لها بعض المساوئ من حيث قلية الإضاءة والتهوية، ولكن بالتأكيد يوجد دائما حل لكل مشكلة وهي وجود الشفاطات الهوائية وبالطبع الإضاءة الاصطناعية، وأيضا قد يكون تزيينها عملية غير سهلة، لذلك قررنا ان نساعد عزيزنا القارئ ونخصص لك مقال نستعرض فيه 6 أفكار تزيينيه لحمامك الخالي من النوافذ.
هل تريد تصميم بسيط وغير مكلف؟ اذاً لديك هذه الفكرة، حمام بسيراميك ابيض مشرق ونظيف، سيبدو الحمام لامع وواسع بسبب اللون الأبيض الذي يعطي هذا التأثير. ولكن الفكرة التزيينينة ليست بالسيراميك الأبيض بل بالخط من السيراميك الملون الموجود على احد جدران الحمام وعند المرآة.
تعتبر الإضاءة عامل هام لإنارة حمامات بلا نوافذ لانعدام الإضاءة الطبيعية بها، والفكرة ليس بوضع إضاءة كثيرة ومكلفة، إنما الفكرة المناسبة هي بتركيب إضاءة سقفيه بتصميم مميز وبلون خافت، وتركيب إضاءة أخرى قليلة ولكن قوية، وتسليطها على الأجزاء المهمة من الحمام، على حوض الحمام والمغسلة ومكان الاستحمام، وبالتالي سيصبح مناسب اكثر للضيوف.
كيف يمكنك مضاعفة الإضاءة، والمساحة أيضا؟ المرايا هي الفكرة الذكية لتضاعف كل التأثيرات التي تريد من اضاءة ومساحة وحتى للعناصر الديكورية كالجدار الفسيفسائي بالابيض والأسود. وكلما أردت مضاعفة التاثير استخدم مرايا اكثر واكبر بعرض الحائط.
في الحمام الصغير أخر شيء تريده هو أن يبدو اصغر، وهذا الخطأ الذي يقع به العديد من الأشخاص عند تزيين الحمام وهي تزيينه بعناصر كثيرة، هذا سيجلب الكثير من الألوان والكثير من التأثيرات وسيؤدي إلى صغر حجم الحمام. الأفضل دائما الألوان المحايدة ابيض، بيج أو رمادي وبالطبع ليس الألوان الغامقة، مع تفاصيل مميزة وقليلة، كما في الصورة التفاصيل الذهبية المدهشة.
في الحمام الصغير تحاول دائما جعل الحمام يبدو بشكل اكبر سواء باستخدام اللون الأبيض أو المرايا، ولكن هناك فكرة ستجعلك ليس فقط تحافظ على المساحة إنما أيضا تضيف مساحة، وهي بإضافة الرفوف في الأجزاء العليا أو الخزن تحت المغسلة، وبذلك ستضع كل لوازم الحمام بشكل مناسب. كما سيضيف استخدام العناصر الطبيعية كالخشب لمسة مميزة وتصمم حديث.
قد يتعجب البعض من حمام صغير وبلون اسود!!! ولكن لا داعي للتعجب لان الأسود على الجدران والأبيض للإضاءة والأرضية والسيراميك سيظهر الحمام وكأنه لوحة فنية أو ككرة مشعه داخل صندوق غامق وهذا بحد ذاته سيعطي مساحة اكبر، ونصيحة في حال قررت تصميم حمام بهذا الشكل ضع بعض النباتات الخضراء ستعطي لون جذاب بين النقيضين الأبيض والأسود.
الأفكار تجر بعضها البعض، وقد تجد في أفكارنا ما يناسبك وقد تضيف عليها من مخيلتك.
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