6 افكار لتزيين حمامات بدون نوافذ

قد يتعجب البعض من حمام صغير وبلون اسود!!! ولكن لا داعي للتعجب لان الأسود على الجدران والأبيض للإضاءة والأرضية والسيراميك سيظهر الحمام وكأنه لوحة فنية أو ككرة مشعه داخل صندوق غامق وهذا بحد ذاته سيعطي مساحة اكبر، ونصيحة في حال قررت تصميم حمام بهذا الشكل ضع بعض النباتات الخضراء ستعطي لون جذاب بين النقيضين الأبيض والأسود.

الأفكار تجر بعضها البعض، وقد تجد في أفكارنا ما يناسبك وقد تضيف عليها من مخيلتك.

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