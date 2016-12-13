6 أشياء جعلت فناء هذا المنزل ذو تصميم رائع

لاشك أن وجود فناء في المنزل يعد من أفضل الحلول التصميمة التي تجعل للمنزل طبيعة خاصة وتوفر الراحة والاستمتاع والتهوية الطبيعة بالإضافة إلى السماح بالتواصل مع الطبيعة ودمجها في تصميم المنزل.

ولكن تصميم هذا الفناء لابد له من لمسات فنية حتى يكون إضافة للمنزل ويكون مستغلًا بالشكل المثالي، لذا أتينا لكم اليوم بفناء منزل كمثال لهذا التصميم المثالي من خلال 6 سمات أساسية ميزته ..فهيا بنا لنستكشف مظاهر الجمال في تصميمه: