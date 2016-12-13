6 أشياء جعلت فناء هذا المنزل ذو تصميم رائع

لاشك أن وجود فناء في المنزل يعد من أفضل الحلول التصميمة التي تجعل للمنزل طبيعة خاصة وتوفر الراحة والاستمتاع والتهوية الطبيعة بالإضافة إلى السماح بالتواصل مع الطبيعة ودمجها في تصميم المنزل.
ولكن تصميم هذا الفناء لابد له من لمسات فنية حتى يكون إضافة للمنزل ويكون مستغلًا بالشكل المثالي، لذا أتينا لكم اليوم بفناء منزل كمثال لهذا التصميم المثالي من خلال 6 سمات أساسية ميزته ..فهيا بنا لنستكشف مظاهر الجمال في تصميمه:
من مفاتيح نجاح التصميم لأي فناء داخلي هي اندماج الطبيعة داخله بشكل جيد، فنجد هنا استخدام النباتات في الفناء الداخلي على الجوانب بحيث تظهر الطبيعة الخضراء من ورائها وكأنها جزء من الفناء لا ينفصل عنه مما يخلق صورة رائعة الجمال.
ومع استخدام المواد الطبيعية في الأرضية الحجرية والخشب الطبيعي في الجلسة الخارجية وسط حوضي النباتات والزجاج الشفاف نجد أن التواصل مع الطبيعى قد استخدم بشكل مثالي جذاب.
من العناصر التي تجعل تصميم الفناء متكاملًا هو خلق مساحة مظللة فيه للاستخدام اليومي وراحة أصحابه، فهنا نجد أن المصممين قد صمموا هذه المساحة المغطاة لكغرفة طعام صغيرة جميلة الشكل وعملية ، وقد احتوت داخلها الأثاث من الخشب الطبيعي وهو عبارة عن مطبخ على الجوانب ذو خزانات وشواية و حوض غسيل أطباق وفي المنتصف وضعت طاولة الطعام المستطيلة وحولها الكراسي الخشبية العملية.
استخدام الألوان الهادئة بالتأكيد تساعد على الراحة والاسترخاء المطلوبين في الفناء الداخلي للمنزل، فهنا نجد المصممين قد استخدموا اللون الأبيض مع الوردي الفاتح ومع استخدام اللون الوردي في أحجار الأرضية والرخام في الأرضية الداخلية ، وأيضًا نجد أن اللون الأبيض قد استخدم في أحواض النباتات ومع المساحة الكبيرة للباب الزجاجي الفاصل بين الداخل والخارج نجد أن استخدام هذه العناصر قد أضاف للمساحة الأصلية للفناء وجعله رحبًا.
الجلسة الداخلية من الحلول العملية المناسبة جدًا للمساحة المظللة في الفناء الداخلي، فهنا اختار المصممون لها هذا الشكل البسيط المريح في الاستخدام.
فالكراسي من الخوص البني مع الخلفية البيضاء في الحوائط ومع الألوان الزاهية الجميلة في الوسادات على الكنبة ، أما في الأرضيات فقد استخدام اللون الرمادي المحايد لتسهيل وضع السجادات المنقوشة الملائمة للأثاث، ونلاحظ أيضًا استخدام الستائر الخشبية خلف الزجاج لضمان الخصوصية.
للمزيد من العملية في التصميم فإن تجميع الفراغات بدون فواصل يعتبر حلًا عمليًا رائعًا خاصة في الملحقات الخاصة بالفناء الداخلي التي لا تحتاج إلى الفصل في الفراغات أو المبالغة في الخصوصية قدر احتياجها لتوفير المساحات وإعطاء الراحة للعين عن طريق فتح الفراغات.
وهنا نجد أن الملحق المغطى للفناء قد احتوى العديد من الفراغات ذات الاستخدامات المتعددة، فقد احتوى الجلسة العملية المريحة مع غرفة الطعام مع المطبخ العملي الصغير ، كل هذا في فراغ واحد متصل بالخارج عن طريق حائط من الزجاج الشفاف الذي يجعل الفراغ الداخلي وكأنه جزء لا يجزأ من الطبيعة الخارجية الجميلة.
إذا كانت هناك مساحة للاسترخاء والطعام داخل الملحق المظلل للفناء فإنه من الضروري وجود حمام أيضًا لخدمة هذه الفراغات وهو مالم ينساه المصممون هنا وبهذا التصميم المناسب باستخدام الألوان المتلائمة والتفاصيل البسيطة.
في داخل الحمام نجد الألوان المستخدمة هي الأبيض مع البيج الفاتح في سيراميك الأرضية مع الخشب في الحوائط باللون الفاتح أيضًا مما أضاف للمساحة ومع استخدام الخزانات الجانبية لتسهيل تخزين أدوات الحمام ومع بعض اللمسات من النباتات المنزلية بجوار الحوض وفوق مرآة الحوض كنوع من تكملة الجو العام المتواصل مع الطبيعة حتى داخل الحمام.
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