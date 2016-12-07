منزل اسباني صغير ولكن بديكورات خلابه

اليوم نسافر إلى برشلونه، سنتعرف على منزل صغير بمساحة 150 متر مربع، صحيح انه صغير بمساحته ولكنه كبير بمميزاته الأخرى، فهو منزل صحي تنيره الشمس معظم ساعات اليوم، وبالتالي تهويته ممتازة، من الناحية الديكورية يتميز باستخدام الأثاث القليل والمفيد فقط وهذا ما يعطي المنزل مساحة إضافية ويجعله يبدو اكبر.

تابعو معي المقال لنتعرف اكثر على البساطة والحداثة المميزة للمنزل وكيف أن اللون الأبيض هو سفير رحلتنا الإسبانية.