منزل اسباني صغير ولكن بديكورات خلابه

اليوم نسافر إلى برشلونه، سنتعرف على منزل صغير بمساحة 150 متر مربع، صحيح انه صغير بمساحته ولكنه كبير بمميزاته الأخرى، فهو منزل صحي تنيره الشمس معظم ساعات اليوم، وبالتالي تهويته ممتازة، من الناحية الديكورية يتميز باستخدام الأثاث القليل والمفيد فقط وهذا ما يعطي المنزل مساحة إضافية ويجعله يبدو اكبر.
تابعو معي المقال لنتعرف اكثر على البساطة والحداثة المميزة للمنزل وكيف أن اللون الأبيض هو سفير رحلتنا الإسبانية.
من أساسيات تصميم غرفة المطالعة وجود الهواء النقي والإضاءة الطبيعية، وهذا بالضبط ما تتميز به غرفة المطالعة في منزلنا البرشلوني بسبب وجود تلك النافذة الكبيرة ذات الستائر البيضاء الناعمة.
تم تأثيث الغرفة بطريقة بسيطة ومريحة للنظر، من حيث الاختيار المناسب للألوان الفاتحة للأرضية والجدران، كما تم تزويدها بكنبة مريحة بلون ترابي أنيق وطاولة صغيرة لوضع حوض نباتي، فاللمسة الطبيعية في غرفة المطالعة مهمة، لإزالة الإرهاق والضغط النفسي ولمزيد من الحيوية والانتعاش.
لاحظوا معي الإضاءة في الزاوية اعلى الحوض النباتي، هناك مصباح ذو تصميم حديث وبسيط، سيعطي إضاءة مناسبة وغير مزعجة للعيون أثناء القراءة في الليل.
ما هو اهم أثاث في غرفة المطالعة؟ المكتبة بالتأكيد، تم تركيبها في المكان المناسب، اعلى الكنبة لسهولة تناول الكتب منها. التصميم البسيط للمكتبة يظهر من خلال اللون الأبيض، والمزودة بعدة رفوف لاحتواء عدد كبير من الكتب.
وأخيرا وليس أخر اللمسة الفنية التي أضافها مهندس الديكور وهي اللوحة الجدارية الكبيرة.
تصميم فسيح ومتناسق الألوان، فعملية توحيد الألوان عملية مهمة في المساحات الصغيرة لإعطاء مساحة اكبر، فنلاحظ اللون الرمادي لأجزاء الأثاث الكبيرة للسجادة والكنبة، كما نرى أن طاولة القهوة هي طاولة زجاجية وهذا يوحي بمساحة اكبر، أما بالنسبة للأرضية والجدران فهي بنفس الألوان الفاتحة لغرفة المطالعة، كما نلاحظ نفس اللمسة الفنية في غرفة المطالعة، وجود لوحتين بتصميم جذاب ستلفت انتباه الجميع، ولا ننسى الإضاءة الطبيعية من خلال تسرب أشعة الشمس من خلال النافذة الكبيرة والمصباح الموجود على احد زوايا الغرف للإضاءة الليلية.
توزيع الأثاث يعتبر امر مهم وخاصة في حال المساحات الصغيرة، فبذكاء تستطيع توفير مساحات، وهذا ما يمكن ملاحظته في غرفة المطالعة وغرفة المعيشة، حيث نلاحظ أن معظم الأثاث يوجد في طرف واحد من الغرفة.
ستشعر بوجود بنوع من التناظر بين غرفة المطالعة وغرفة المعيشة التي أظهرت الغرفتين بنفس التصميم وكان بينهما مرآة كبيرة.
المهندس المعماري الذكي هو الذي يعرف كيف يستغل المساحات بدون أن تشعر بأي ضيق. وهذا واضح جدا في تلك الصورة، حيث يجتمع المطبخ وغرفة السفرة في مساحة واحدة، ويحتل المطبخ حائط واحد بكل لوازمه من أواني ومعدات وأجهزة كهربائية موزعه بترتيب وتنظيم داخل خزن مغلقة ورفوف مفتوحة، مصنوعه من خشب أبيض اللون مناسب للمساحات الضيقة، ولكنك حر باختيار لون الرفوف والخزن فهي ليست العنصر المؤثر على المساحة كالجدران والأرضية.
يقابل ذلك الحائط أو بالأحرى المطبخ، طاولة سفرة كبيرة، مصنوعه من الخشب الغامق المتنين، بتصميم ريفي جذاب، تتسع لست كراسي، ومزودة ببوفيه خشبي بنقوش ريفية جميلة، كفيلة باستيعاب لوازم المطبخ من صحون وكؤوس، ولتستمتع بوجبتك مع الأصدقاء، مصباح كروي برتقالي، أو بالتصميم المفضل لديك.
تتميز غرفة النوم الرئيسية بتصميم بسيط وأنيق، وبلمسة من الدفء متمثلة بالخشب، فنلاحظ أن الأرضية والجدار الخلفي للسرير مكونه من الواح خشبية.
ماذا عن الجدار الخشبي خلف السرير؟ هل هو حائط أم حاجز؟ كلاهما، فهو حائط لتعليق مصابيح جانبية للسرير، وهو حاجز ليفصل بين غرفة النوم والحمام الذي يقع خلف غرفة النوم… . سنتعرف اكثر على الحمام في الصورة القادمة
وأخيرًا الشرفة الكبيرة التي توفر الهواء العليل والإضاءة الطبيعية الدافئة.
الأن عرفنا ماذا يوجد خلف الجدار الخشبي خلف السرير، الحمام الصغير ولكن الأنيق. في هذه الصورة يمكننا مشاهدة عناصر عدة موجود في حمام صغير، حوض الاستحمام المصنوع من السيراميك الأبيض اللماع، والجدران من الرخام المموج بخطوط رمادية رفيعة جذابة، وجدار زجاجي غير شفاف لمزيد من الخصوصية، وبالطبع الجدار الخشبي… . هل هذا الحمام حقيقي؟؟
اقتراح ليس اكثر، قد ترغب باستبدال حوض الحمام بمكان للاستحمام ضمن صندوق زجاجي في حال أردت أن تستغل المساحة في الحمام.
غرفة نومة أخرى في المنزل، في الغالب للضيوف. هذه الغرفة لها نفس التصميم البسيط والأنيق لكل غرف المنزل. اللون الرمادي لون مناسب لغرف النوم فهو يبعث على الاسترخاء، لذلك تم طلاء احد جدران الغرفة بالرمادي، كما نلاحظ جمال السرير بفراشه الأبيض المشرق، والمصابيح الجانبية عصرية التصميم، والأرضية الخشبية الدافئة، والجدران البيضاء الواسعة، وبالطبع لم ينسى مصمم الديكور اللمسة الفنية، من خلال اللوحة الجدارية خلف السرير التي أعطت الدفء والهدوء المناسب لغرفة النوم.
والإضاءة الطبيعية التي تعتبر المرافق الأساسي لكل غرف هذا المنزل ، والمتمثلة بنافذة كبيرة.
وأخيرا وصلنا إلى الجزء الذي يصل كل غرف المنزل ببعضها وهو الممر الداخلي، الذي ينتهي بغرفة المطالعة، وينقلنا من غرفة إلى أخرى. تصميمه لا يقل جمالية وبساطة عن باقي غرف المنزل، بأرضيته الخشبية وجدرانه البيضاء الناعمة، وبالطبع بما أن المنزل عموما قليل الأثاث، فلن تلاحظ أي أثاث في الممر إلا بعض التفاصيل الديكورية الجميلة والتي لن تأخذ حيز من المساحة كاللوحات الجدارية وتعليقة لتعليق الملابس عليها.
يختلف جمال المنزل حسب التصاميم والألوان وعدة أمور أخرى، ولكن جماله الحقيقي يكون بساكنيه و طريقة معيشتهم.
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