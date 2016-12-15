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15 حمام صغير سيلهموك بأفكارمذهلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام زجاج
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الحمامات الصغيرة تحتاج لجهد كبير لإظهار جمالها و اثبات براعتك في التصميم، لذا قبلنا التحدي و سنقدم إليكم 15 فكرة جميلة لحمامات صغيرة اتسمت بقابلية التنفيذ على أي مساحة مشابهه و يمكننا استخلاص منها مجموعة من الإبداعات التي تطبق على أي حمام مهما كانت مساحته، لدينا ألواناً مبهرة و أخرى هادئة و خامات مختلفة في الحوائط والأرضيات و مساحات و طرازات متعددة للأدوات الصحية كلها أخرجت لنا لوحات فنية  تستحق المتابعة ..

1- انعكاسات

Residence Interiors at Mukundnagar, Pune, Urban Tree Urban Tree حمام
Urban Tree

Urban Tree
Urban Tree
Urban Tree

استخدام الانعكاسات له مدلول كبير في محاربة الضيق في الحمامات خصوصاً عند استخدام تلك المرايا الكبيرة التي تعكس مشاهد جميلة في الاتجاه الآخر و ليس مجرد انعكاس لمضاعفة المساحة، يجب استخدام المرآة في مركز الحمام حتى تقوم بدورها على أكمل وجه و هذا المركز في الغالب يكون فوق الحوض و في مقابل باب الدخول

2- ابهار تركي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الطراز الشرقي في التصميمات له جمال و سحر فريدان ، فيكفينا من هذا السحر و الجمال الألوان الساخنة الحية التي تستخدم في تلك التصميمات مثل هذا الحمام التركي الذي استخدم نقوش قريبة من الفنون التشكيلية في العمارة الإسلامية و نقوش في المرايا جميلة المعاني، أما بالنسبة لكون الحمام صغيراً فتم مراعاة عدم الخروج عن لونين فقط سواء في السيراميك أو السقف أو الأضواء و هذا لعدم إحداث تكدس ليس له معنى ، و استخدام الأبيض هنا لضرورة كسر سخونة  الأزرق لتحقيق الهدوء قدر الإمكان

3- الحد الأدني

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكننا في الحمامات الصغيرة أن نستخدم الحد الأدنى في كل القطعبالنسبة للشكل و الحجم و بالتبعية ظهر اللون الأبيض مسيطراً مع قليل و حداً أدنى من البني الخشبي و كذلك الدش في نهاية الحمام  دون بهرجة مسيجاً بالجدار الزجاجي، مع ملاحظة المرآة الصغيرة فوق الحوض الصغير،  لذا  نستطيع أن  نقول أنه تم تحقيق الحد الادنى من استخدام كل المكونات دون التخطي في تخصيص أي مكون أكثر من الآخر 

4- أناقة

MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

توفير المساحات قدر الأمكان مع استخدام قطع صحية صغيرة الحجم يساعد كثيراً على ظهور الحمام بشكل أنيق تماماً، مع لمسات علوية بعيدة عن مجال الحركة في الأرض مثل تلك المصابيح التي تشبه الأقمار في دورانها و لم تمس المساحة أمام الحوض و لكنها زادت الإبداع بفضل انعكاسها في المرآة

5- بالأبيض و الأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام اللونين الأبيض و الأسود يساعد على الشعور باتساع الحمام شرط توزيعهما بشكل يضمن غلبة أحد اللونين على الآخر مثل هذا الحمام الذي سيطر فيه اللون الأسود مع لمسات من الأبيض ، و برفقة هذا التكتيك يمكنك أن تستخدم قطع صحية صغيرة أيضاً في مثل نمط ذلك الحوض الرائع

6- عشاق الطبيعة

Singh Residence, Space Interface Space Interface حمام
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

هذا الجمال الطبيعي المستمد من روح الطبيعة و ألوانها التي سيطرت على مجريات الأمور في هذا الحمام تضمن لك تجربة فريدة لحمام أنيق مهما يكون صغيراً، و بعض اللمسات الجمالية المستمدة من الطبيعة أيضاً كالأخشاب و النباتات تفيد في ترسيخ ذلك المعنى 

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7- باقات الورود على السيراميك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكنك اختيار أكثر من شكل و رسمة  من خلال اختيار سيراميك يعبر  عن ذوقك و شخصيتك و حبك للأشياء، فكل شيء تقريباً مطبوع على السيراميك – كل ما تتخيل – ستجد الرسمة أو التصميم الذي تطمح إليه ، و لكن الورود لها طبيعة خاصة على السيراميك خصوصاً في الحمامات ، حاول أن تجرب الألوان الزهرية الطبيعية على السيراميك داخل الحمام سيضفي ذلك جواً عطراً و مبهجاً كل مرة تستخدم فيها  حمامك

8- السلطان الأبيض

Mr Kamdar 19th Floor, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO حمام
TRINITY DESIGN STUDIO

Mr Kamdar 19th Floor

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

في حالة الحمامات الصغيرة السلطان من الألوان هو الأبيض و هو الحل الامثل و الأقرب و الأكثر انتشاراً من بين كل الحلول للتغلب على المساحة، اللون الأبيض أنيق و يساعدك على التنظيف المستمر لحمامك  بصعوبة أقل من الألوان الداكنة التي تتأثر بالبخار و الأتربة و عمره في السيراميك كذلك أكبر لأن النقوش عليه تدوم لفترة أطول مع الغسيل و التنظيف المستمر 

9 – حجريات

homify حمام جرانيت Black
homify

homify
homify
homify

استخدام الاحجار على نطاق ضيق في الحمام الصغير يزيد من جماله و في أكثر من حائط في الحمامات الواسعة يزيدها احكاماً ، الأحجار مخصوص لعشاق الجمال الطبيعي في التصميمات الحديثة، و له ألوان متعددة تضمن لك اختيار الأمثل الذي يليق و تصميم بيتك و حمامك 

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10 – موزاييك مشرق

RESIDENTIAL INTERIOR, MYSORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام زجاج
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

استخدام الموزاييك في الحمامات يفتح أبواب التألق على مصراعيها، اللمعان الذي يكمن في مربعاته تدفع الحمام باكمله لعالم أنيق لا يمل ، سيكون حمامك واجهة أكثر من رائعة امام الضيوف و الأصدقاء خصوصاً لو استخدمت موزاييك في إحدى الحوائط فقط و لكن بلون رسمي مثل الفضي و الذهبي و بعض الأحمر و النحاسي

11- لمسة جمال

homify حمام بلاط Red
homify

homify
homify
homify

استخدم التنسيق في كل ما في الحمام و اختار سيراميك حوائط و ارضيات من لون و نوع واحد، اجعل الحمام كأنه قطعة واحدة لا تتجزأ و تنقل بين الالوان المستخدمة في أضيق الحدود و بالتناغم التام حتى لا يكون سبباً في حدوث ازعاج بصري، و خصص الأركان مثلاً بألوان معينة و اباقي الجدران بلون آخر و هكذا مثلما في النموذج

12- كابينة زجاجية

BATHROOM Designs, Artek-Architects & Interior Designers Artek-Architects & Interior Designers حمام
Artek-Architects &amp; Interior Designers

Artek-Architects & Interior Designers
Artek-Architects &amp; Interior Designers
Artek-Architects & Interior Designers

لو كان حمامك صغيراً استخدم كابينة للاستحمام زجاجية أو ( شفافة) فهي لن تغلق مجال الرؤية وبالتالي لن تزيد من ضيق الحمام و من جهة أخرى الزجاج لا يتأثر بالماء و سهل التنظيف و التلميع عكس المواد الأخرى التي يمكن أن تبلي من المياة كالخشب و بعض المواد القابلة للصدأ 

13- استغل الاركان

J. P. GREENS FLAT, Spaces Architects@ka Spaces Architects@ka حمام
Spaces Architects@ka

Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka
Spaces Architects@ka

بجانب أفكار المرآة و اللون الأبيض و التناغم بين لونين فقط يأتي دور فكرة هندسية للاستغلال الامثل للمساحة و هي تتلخص في استغلال الأركان بشكل مجسم، بمعنى لو كان هناك ركناً في حماماً فيمكنك تخيل شكل خماسي أمامه و تبدأ في تخصيصة ليكون للاستحمام و بالتالي فأنت ستوفر مساحة دائرية كبيرة لباقي أغراض و قطع الحمام ، و تلك الطريقة تحتاج لمهندس محترف لتنفيذها على الوجة الأمثل .

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14- مؤثرات بصرية

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام حجر
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

حاول أن تستخدم مهارتك في الخداع البصري عن طريق اختيار نوعية معينة من السيراميك ذو التصميمات الغامضة التي تتركك تفكر في نهاية النقوش و الرسومات و تجذب انتباهك بعيداً عن مساحة الحمام ، فمثل هذا التصميم إضافة لوظيفته الرائعة فهو يضيف لمسة غموض و جاذبية فريدة للحمامات المستخدم فيها 

15- ضيق و لكن أنيق

Greater Kailash Residence , The Brick Studio The Brick Studio حمام
The Brick Studio

The Brick Studio
The Brick Studio
The Brick Studio

الضيق لم يكن أبداً مرادفاً للبشاعة و لكن سوء التنسيق و الاستغلال الجيد للمساحات هو من يسبب ذلك، نلاحظ في هذا التصميم كيف أن المصمم قد لخص كل الحاجات في ركن واحد فقط من الحمام مع مراعاة مساحة كبيرة لحرية الحركة في الوسط مع تنسيق رقيق و مثالي و اختيار دقيق لكل قطعة بداية من الحوض و نهاية بالمصابيح الليد الدائرية التي تزين الحمام في كل الزوايا ..

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