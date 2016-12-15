15 حمام صغير سيلهموك بأفكارمذهلة

الطراز الشرقي في التصميمات له جمال و سحر فريدان ، فيكفينا من هذا السحر و الجمال الألوان الساخنة الحية التي تستخدم في تلك التصميمات مثل هذا الحمام التركي الذي استخدم نقوش قريبة من الفنون التشكيلية في العمارة الإسلامية و نقوش في المرايا جميلة المعاني، أما بالنسبة لكون الحمام صغيراً فتم مراعاة عدم الخروج عن لونين فقط سواء في السيراميك أو السقف أو الأضواء و هذا لعدم إحداث تكدس ليس له معنى ، و استخدام الأبيض هنا لضرورة كسر سخونة الأزرق لتحقيق الهدوء قدر الإمكان