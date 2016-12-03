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سلالم تستحق التواجد في بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلم في بيتك ليس وسيلتك للتنقل بين طوابقه فقط و لكنه من أهم الوسائل المهملة التي يمكن أن تقلب ديكور منزلك رأساً على عقب خصوصاً لو تم الاهتمام بشكلها الجمالي بالمقدار الكافي ، اليوم سنبرهن لكم على المكانة العظمى التي يمكن أن تحتلها السلالم في  التصميم الداخلي لأكثر من بيت راقي يختلف في طرازه و في مساحته و حتى  في المواد المصنع منها السلم

1- سلم لولبي

Sinpaş Kelebekia - İstanbul, Visal Merdiven Visal Merdiven سلالم وأروقة سلالم
Visal Merdiven

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

تلك النوعية من السلالم المصنوعة بخليط من ( الاخشاب في الدرجات  و المعادن في الأسوار و الهيكل ) تعتبر تحفة فنية في المسطحات الكبيرة في المساحتها و لا يجوز استخدامها في المساحات الضيقة نظراً لشغلها مساحة أكبر من السلالم المستقيمة، لو اخترت مثل هذا التصميم يجب عليك أن تميز لون الدرجات عن لون الهيكل 

2- سلم مضاد للجاذبية

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

التعبير المجازي لهذا السلم هو أنه مضاد للجاذبية فنتخيل أن شكل درجاته معلقة في الهواء ، و لكن الفكرة مرتبطة بالتثبيت في الجدران و عدم وجود هيكل خارجي يحمل السلم و لكن تثبيت في الحائط، و هو من أكثر الأشكال حداثة في تلك النماذج ، و من التصرفات الديكورية الجميلة في مثل هذا النموذج هو ترصيعه بالمصابيح أسفل و بجانب الدرجات لإعطاء شكلاً جمالياً لا يقارن

3- درجات زجاجية

Escalera de Cristal con Herrajes y Pasamanos de Acero inoxidable, INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. الممر الحديث، المدخل و الدرج زجاج Transparent
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

استخدام الزجاج القوي في الدرجات يجعل السلم تجربة فريدة في ديكور بيتك خصوصاً لو كانت بدايته من غرفة رسمية مثل غرفة الاستقبال، يفيد السلم الزجاجي في الحفاظ على الشعور بالمساحة أكثر اتساعاً و يخلق شكلاً مثيراً خصوصاً أنه يركب بدون أسوار 

4- معادن

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

استخدام الشكل المعدني للدرجات يزيد السلم قوة و فخامة ، و المعادن عموماً لها فائدة قصوى في حرية تلوينها بأي لون دون قيود، و هذا ما سوف يتماشى مع ديكور منزلك أياً كان و هذا النموذج أيضاً له نفس خصائص النماذج السابقة بعدم وجود سور حول الدرجات 

5- سور زجاجي

SCHODY Wspornikowe WS-20, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. سلالم وأروقة سلالم
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

استخدام الأسوار الزجاجية له نفس مميزات استخدام الزجاج في الحفاظ على المساحة إلى جانب الشكل المتألق الذي سيكون عليه السلم ، و من ضوابط استخدامها هو استقامة السلم و عدم ميلانه مثل هذا النموذج تماماً

6- كلاسيكيات أنيقة

beton kaplama merdiven, Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte سلالم وأروقة سلالم
Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte

Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte
Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte
Yıldız Ahşap merdiven ve küpeşte

السلالم الكلاسيكية لها مميزات لا توجد في الحداثية مثل امكانية تغطية الدرجات بسجاد أو موكيت على حسب الحاجة و هي إمكانية رائعة لتغيير تصميم السلم بمجرد تغيير لون السجاد المفروش على الدرجات بكل سهولة

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7- سلم منحني

SN. KAZANCI EVİ, Lantana Parke Lantana Parke سلالم وأروقة سلالم
Lantana Parke

Lantana Parke
Lantana Parke
Lantana Parke

اللمسة الجمالية في السلالم تنقل تصميم المسطح بالكامل دون مبالغة، انظر الشكل الجميل للسور الداخل في الحائط و لم يكتمل بسبب بعض المعايير الهندسية لتقليل اهدار المساحات، و السور الخشبي من كلاسيكات تصميم السلالم الفخمة على مر العصور

8- ابداع الدرجات الخشبية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الخشب يضمن لك حرية التصميم لسهولة تشكيلة وفق ما ترغب، لاحظ شكل الدرجات الذي يشبه المثلثات المتطابقة، تغيير رهيب يحدث لكل ما هو محيط بمجرد تغيير الشكل المعتاد لدرجات السلم الخشبية التي تعتبر أكثر جمالاً بشكلها الطبيعي من أي عناصر صناعية أخرى خصوصاً لو كنت من عشاق إضفاء لمسة طبيعية في بيتك، ثمل هذا المشهد الذي ينقل شكل الغابات المثالي بالنباتات و الأخشاب لوسط منزلك المتكامل

9- أسوار حديدية

TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

استخدام الأسوار الحديدية يزيد بهاء السلم و يتماشى مع التصميمات الريفية و التبسيطية و بعض الكلاسيكيات، و تستخدم بكثرة في السلالم التي لا تختلف كثيراً في لونها أو طرازها عن المكونات المحيطة بها سواء في الغرفة أو في الجدار الذي بجوار السلم

10- سلالم بالأضواء

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

يمكن استغلال الدرجات في صنع شيء جمالي أكثر من مجرد الصعود و النزول عن طريق تزيين أسفلها بالحصى أو بالنباتات و كذلك الأضواء الصاخبة و الشاعرية التي تمثل ركيزة كبرى في التصميمات التي تعتمد على الأضواء و اللمسات الجمالية غير المعتادة في كل ركن من المنزل

11- سلم منحني مضيء

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

لو كان منزلك يعتمد على الغموض و الفخامة في التصميم فلابد لك من سلم يضمن لك استمرار ذلك الغموض و تلك الفخامة ، لاحظ الشكل المتدرج للدرجات ما بين الاتساع ثم التقلص شيئاً فشيئاً وفقاً للدوران الذي في حيزها، و ليس ذلك كل شيء بل زاد المصمم هنا فروع الضوء أسفل تجويف كل درجة مما جعل السلم تحفة فنية مستقلة بذاتها 

12- سلم مختلط

Recupero Sottotetto - Duplex 1, enzoferrara architetti enzoferrara architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

هذا النموذج يعتبر خليط بين السلالم التي لها درجات مغلقة و الاخرى التي لها درجات مفتوحة و الثالثة التي لها درجة مثبته بلا أي دعائم أو هياكل مساعدة ، التدرج بدأ من الأسفل بدرجات عادية للغاية ثم في الدوران الأول تقلص حجم الدرجات و بدأت تنفتح من الأسفل و تزينت بالأضواء ثم في الاعلى قل الضوء و بدأ الاعتماد على شكل الدرجة المثبت في الحائط فقط و قل سمكها تماماً لأقل مقدار، تصميم رائع مثير للتأمل

13- درجات معدنية و سور زجاجي

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios الممر الحديث، المدخل و الدرج
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

استخدام الدرجات المعدنية و السور الزجاجي يزيد من شياكة السلم و تألقه، خصوصاً لو كانت الألوان في المسطح هي نفس ألوان الزجاج و الدرجات ، و هو ما تحقق هنا بلون الدرجات السوداء و المسامير البيضاء و السور الزجاجي الذي ينتهي بمقبض فضي لامع ، فاكتمل المشهد مع المسطح الذي به نفس الألوان في الباب و الزجاج و الجدران 

14- الخشب الخالص

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP الممر الحديث، المدخل و الدرج
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

كل شيء في السلم من الخشب حتى السور و الدرجات و الجدران المحيطة، كل شيء أشبه بإبداع فن النحت في الأخشاب، و هذه هي ميزة الأخشاب و لنا أن نلاحظ كيف أن المصمم قد استغل الحائط ليكون بمثابة مكتبة مستقلة بذاتها و متكاملة بجوار السلم ليكسر حالة الملل و ينقلنا للشغف و الإطلاع، و هو تصميم أكثر من رائع لمحبي الطبيعة و كذلك القراءة 

يظهر من هنا الشكل الرائع الذي يخلفه استخدام الخشب في السلالم و الأناقة و الذوق الرفيع الذي ينطلي على سائر المحيط بفضل لون الخشب الطبيعي و تآلفه مع أي مساحة

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP الممر الحديث، المدخل و الدرج
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
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شاهد جمال تصميم تلك السلالم

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