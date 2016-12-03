سلالم تستحق التواجد في بيتك

السلم في بيتك ليس وسيلتك للتنقل بين طوابقه فقط و لكنه من أهم الوسائل المهملة التي يمكن أن تقلب ديكور منزلك رأساً على عقب خصوصاً لو تم الاهتمام بشكلها الجمالي بالمقدار الكافي ، اليوم سنبرهن لكم على المكانة العظمى التي يمكن أن تحتلها السلالم في التصميم الداخلي لأكثر من بيت راقي يختلف في طرازه و في مساحته و حتى في المواد المصنع منها السلم
تلك النوعية من السلالم المصنوعة بخليط من ( الاخشاب في الدرجات و المعادن في الأسوار و الهيكل ) تعتبر تحفة فنية في المسطحات الكبيرة في المساحتها و لا يجوز استخدامها في المساحات الضيقة نظراً لشغلها مساحة أكبر من السلالم المستقيمة، لو اخترت مثل هذا التصميم يجب عليك أن تميز لون الدرجات عن لون الهيكل
التعبير المجازي لهذا السلم هو أنه مضاد للجاذبية فنتخيل أن شكل درجاته معلقة في الهواء ، و لكن الفكرة مرتبطة بالتثبيت في الجدران و عدم وجود هيكل خارجي يحمل السلم و لكن تثبيت في الحائط، و هو من أكثر الأشكال حداثة في تلك النماذج ، و من التصرفات الديكورية الجميلة في مثل هذا النموذج هو ترصيعه بالمصابيح أسفل و بجانب الدرجات لإعطاء شكلاً جمالياً لا يقارن
استخدام الزجاج القوي في الدرجات يجعل السلم تجربة فريدة في ديكور بيتك خصوصاً لو كانت بدايته من غرفة رسمية مثل غرفة الاستقبال، يفيد السلم الزجاجي في الحفاظ على الشعور بالمساحة أكثر اتساعاً و يخلق شكلاً مثيراً خصوصاً أنه يركب بدون أسوار
استخدام الشكل المعدني للدرجات يزيد السلم قوة و فخامة ، و المعادن عموماً لها فائدة قصوى في حرية تلوينها بأي لون دون قيود، و هذا ما سوف يتماشى مع ديكور منزلك أياً كان و هذا النموذج أيضاً له نفس خصائص النماذج السابقة بعدم وجود سور حول الدرجات
استخدام الأسوار الزجاجية له نفس مميزات استخدام الزجاج في الحفاظ على المساحة إلى جانب الشكل المتألق الذي سيكون عليه السلم ، و من ضوابط استخدامها هو استقامة السلم و عدم ميلانه مثل هذا النموذج تماماً
السلالم الكلاسيكية لها مميزات لا توجد في الحداثية مثل امكانية تغطية الدرجات بسجاد أو موكيت على حسب الحاجة و هي إمكانية رائعة لتغيير تصميم السلم بمجرد تغيير لون السجاد المفروش على الدرجات بكل سهولة
اللمسة الجمالية في السلالم تنقل تصميم المسطح بالكامل دون مبالغة، انظر الشكل الجميل للسور الداخل في الحائط و لم يكتمل بسبب بعض المعايير الهندسية لتقليل اهدار المساحات، و السور الخشبي من كلاسيكات تصميم السلالم الفخمة على مر العصور
الخشب يضمن لك حرية التصميم لسهولة تشكيلة وفق ما ترغب، لاحظ شكل الدرجات الذي يشبه المثلثات المتطابقة، تغيير رهيب يحدث لكل ما هو محيط بمجرد تغيير الشكل المعتاد لدرجات السلم الخشبية التي تعتبر أكثر جمالاً بشكلها الطبيعي من أي عناصر صناعية أخرى خصوصاً لو كنت من عشاق إضفاء لمسة طبيعية في بيتك، ثمل هذا المشهد الذي ينقل شكل الغابات المثالي بالنباتات و الأخشاب لوسط منزلك المتكامل
استخدام الأسوار الحديدية يزيد بهاء السلم و يتماشى مع التصميمات الريفية و التبسيطية و بعض الكلاسيكيات، و تستخدم بكثرة في السلالم التي لا تختلف كثيراً في لونها أو طرازها عن المكونات المحيطة بها سواء في الغرفة أو في الجدار الذي بجوار السلم
يمكن استغلال الدرجات في صنع شيء جمالي أكثر من مجرد الصعود و النزول عن طريق تزيين أسفلها بالحصى أو بالنباتات و كذلك الأضواء الصاخبة و الشاعرية التي تمثل ركيزة كبرى في التصميمات التي تعتمد على الأضواء و اللمسات الجمالية غير المعتادة في كل ركن من المنزل
لو كان منزلك يعتمد على الغموض و الفخامة في التصميم فلابد لك من سلم يضمن لك استمرار ذلك الغموض و تلك الفخامة ، لاحظ الشكل المتدرج للدرجات ما بين الاتساع ثم التقلص شيئاً فشيئاً وفقاً للدوران الذي في حيزها، و ليس ذلك كل شيء بل زاد المصمم هنا فروع الضوء أسفل تجويف كل درجة مما جعل السلم تحفة فنية مستقلة بذاتها
هذا النموذج يعتبر خليط بين السلالم التي لها درجات مغلقة و الاخرى التي لها درجات مفتوحة و الثالثة التي لها درجة مثبته بلا أي دعائم أو هياكل مساعدة ، التدرج بدأ من الأسفل بدرجات عادية للغاية ثم في الدوران الأول تقلص حجم الدرجات و بدأت تنفتح من الأسفل و تزينت بالأضواء ثم في الاعلى قل الضوء و بدأ الاعتماد على شكل الدرجة المثبت في الحائط فقط و قل سمكها تماماً لأقل مقدار، تصميم رائع مثير للتأمل
استخدام الدرجات المعدنية و السور الزجاجي يزيد من شياكة السلم و تألقه، خصوصاً لو كانت الألوان في المسطح هي نفس ألوان الزجاج و الدرجات ، و هو ما تحقق هنا بلون الدرجات السوداء و المسامير البيضاء و السور الزجاجي الذي ينتهي بمقبض فضي لامع ، فاكتمل المشهد مع المسطح الذي به نفس الألوان في الباب و الزجاج و الجدران
كل شيء في السلم من الخشب حتى السور و الدرجات و الجدران المحيطة، كل شيء أشبه بإبداع فن النحت في الأخشاب، و هذه هي ميزة الأخشاب و لنا أن نلاحظ كيف أن المصمم قد استغل الحائط ليكون بمثابة مكتبة مستقلة بذاتها و متكاملة بجوار السلم ليكسر حالة الملل و ينقلنا للشغف و الإطلاع، و هو تصميم أكثر من رائع لمحبي الطبيعة و كذلك القراءة