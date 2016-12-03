سلالم تستحق التواجد في بيتك

هذا النموذج يعتبر خليط بين السلالم التي لها درجات مغلقة و الاخرى التي لها درجات مفتوحة و الثالثة التي لها درجة مثبته بلا أي دعائم أو هياكل مساعدة ، التدرج بدأ من الأسفل بدرجات عادية للغاية ثم في الدوران الأول تقلص حجم الدرجات و بدأت تنفتح من الأسفل و تزينت بالأضواء ثم في الاعلى قل الضوء و بدأ الاعتماد على شكل الدرجة المثبت في الحائط فقط و قل سمكها تماماً لأقل مقدار، تصميم رائع مثير للتأمل