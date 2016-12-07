الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: تحويل عبقري لشقة صغيرة

Heba khlili Heba khlili
LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
Loading admin actions …

شقتنا لهذا المقال، شقة صغيرة مكونه من غرفة واحدة وملحقاتها. في هذه الشقة سنرى قوة وقدرة التصميم الداخلي والتأثيث المناسب والاقتصادي، الذي حوَل الشقة ذات الغرفة الواحدة الخالية إلى شقة مليئة بالحياة. سنتعرف سويا أيضا على اهم الأفكار والتصاميم التي تساعد على استغلال المساحات وعلى الإضاءة المناسبة المستخدمة في تلك الشقة.

المميز في هذا المقال انه يعرض طريقتين مختلفتين لتصميم المطبخ ولكن مناسبتين لباقي تصاميم الشقة الصغيرة، مما يعطيك الحرية في الاختيار.

لا تذهبوا بعيدا تابعوا معي تلك المقال لتتعرفوا اكثر على اهم التصاميم والأساليب الديكورية المميزة لتلك الشقة الصغيرة

قبل: غرفة وحيدة بلا حياة

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

ماهي الأفكار التي خطرت على بالكم عند رؤية تلك الغرفة الوحيدة؟ أفكار كثيرة جدا، كما نحن نفكر في الإجابة على هذا السؤال، فكر مصمم الداخلي مليا بكيفية استغلال كل شبر من الغرفة، وما هو الأثاث الأنيق والعملي المناسب للمساحة الصغيرة، وماهي الامور الواجب مراعاتها لجعل الغرفة مناسبة للحياة وتلبي الاحتياجات اليومية.

كل هذه الأفكار واكثر سنعرف إجابتها في الصور القادمة.

بعد: مطبخ رقم 1

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

هل تصدق هذا الإبداع؟ الذكاء في التصميم ليس فقط بإضافة أي أثاث إنما باستخدام الأثاث المناسب للمساحة المتاحة، وهذا بالضبط ما تميز به مصممنا الداخلي الذي عرف الخطوط الأساسية في تأثيث وتصميم الغرفة. فهنا في تصميم المطبخ، الذي يظهر كاللوحة فنية، من خلال استخدام الألوان الهادئة للجدران وللأثاث، وإضافة بعض اللمسات اليدوية مثل الملصقات الجدارية ذات الرسومات الجميلة والمناسبة للمطبخ.

هي العفوية والبساطة ما جعل التصميم الخالي سابقا مليء بالحياة الأن. 

قبل: الجهة الاخرى للغرفة الوحيدة

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

تتميز الجهة الأخرى من الغرفة بشكلها المستطيل وبها العديد من الفراغات في الحائط التي بالتأكيد سيكون لها استخدام عملي مناسب للشقة. يا ترى سيترك مصمم الديكور هذه الفراغات كما هي أم ما هي الأفكار التي سيقوم بتطبيقها على هذه الجهة ككل وعلى هذه الفراغات بشكل خاص؟ دعونا نرى ماذا حدث!!

بعد: مطبخ رقم 2

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

كما هو واضح اختار مصمم الديكور تلك الجهة لعمل المطبخ وأيضا قام بتغطية تلك الفراغات في الجدار، باستخدام ملصقات بألوان مفرحة، الأخضر الفسفوري والأبيض والرمادي، الشيء المميز في تلك الملصقات سهولة تركيبها وأيضا تغييرها عند الحاجة.

لنتابع باقي التفاصيل المستخدمة في تصميم المطبخ الفسفوري… .

طاولة السفرة الأنيقة

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة السفرة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

في شقة صغيرة مكونه من غرفة واحدة، هي مناسبة لمن يعيشون بمفردهم أو للأزواج الجدد، ومن هنا نلاحظ اهتمام المصمم الداخلي بوضع طاولة سفرة أنيقة بلون ابيض في المطبخ، الشيء الذي يدل على ضرورة الاجتماع مع الأهل أو الأصدقاء. واختارها بشكل بسيط بأربع كراسي بلون اسود وصحن كبير على الطاولة بلون الأخضر الفسفوري للتناسق والأناقة المطلوبة.

ماذا يوجد خلف تلك الفراغات التي تم تغطيتها بورق الجدران الملون؟ نترك لكم حرية التفكير والإجابة في التعليق.

المطبخ بشكل L

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

تم إنشاء المطبخ بشكل حرف L، التصميم المناسب لاستغلال كل المساحات المتاحة، كما تم استغلال المساحة السفلية للعديد من الخزن والدروج لحفظ لوازم المطبخ والأجهزة الكهربائية، كما تم إنشاء خزن علوية قليلة، لسهولة تناول الأغراض منها والتي بالعادة تستخدم لحفظ الأشياء اليومية.

سجادة بلون اخضر فسفوري للمسة فنية وتعبير على أن الأناقة ليست فقط للمساحات الكبيرة إنما أيضا للمساحات الصغيرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الاضاءة الطبيعية

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

الفكرة المعروفة دائما أن المساحات الصغيرة تحتاج إلى إضاءة قوية لتجعلها تبدو أكبر، لذلك لم ينسى مصمم الإضاءة أن يقترح على المهندس المعماري فتح نوافذ وكبيرة بستائر بيضاء ناعمة، للسماح بأكبر قدر من الإضاءة الطبيعة وبالطبع لم ينسى تركيب الإضاءة السقفية بتصميم جذاب وبسيط.

المنظر النهائي

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

هذا هو المنظر النهائي لتصميم الشقة الصغيرة. من خلال هذه الصورة ستعرف أن الشقة لم تكن فقط اختبار للقدرة على التغيير فقط إنما هي بمثابة إثبات على قدرة التصاميم البشرية المبدعة، من خلال التناسق في الألوان، البساطة في الأثاث، والميزانية المنخفضة بالطبع.

التغيير بتطلب التفكير الصحيح واختيار المواد المناسبه والتي تجعل حياتك مريحة وسهلة.

ننصحكم بقراءة المقال التالي قبل وبعد: 5 تصميمات منازل أعيد تجديدها بالكامل

منزل اسباني صغير ولكن بديكورات خلابه
ما رأيكم بتلك الشقة؟ و ماذا برأيكم حدث لتلك الفراغات في المطبخ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً