قبل وبعد: تحويل عبقري لشقة صغيرة

شقتنا لهذا المقال، شقة صغيرة مكونه من غرفة واحدة وملحقاتها. في هذه الشقة سنرى قوة وقدرة التصميم الداخلي والتأثيث المناسب والاقتصادي، الذي حوَل الشقة ذات الغرفة الواحدة الخالية إلى شقة مليئة بالحياة. سنتعرف سويا أيضا على اهم الأفكار والتصاميم التي تساعد على استغلال المساحات وعلى الإضاءة المناسبة المستخدمة في تلك الشقة.

المميز في هذا المقال انه يعرض طريقتين مختلفتين لتصميم المطبخ ولكن مناسبتين لباقي تصاميم الشقة الصغيرة، مما يعطيك الحرية في الاختيار.

لا تذهبوا بعيدا تابعوا معي تلك المقال لتتعرفوا اكثر على اهم التصاميم والأساليب الديكورية المميزة لتلك الشقة الصغيرة