قبل وبعد: تحويل عبقري لشقة صغيرة

شقتنا لهذا المقال، شقة صغيرة مكونه من غرفة واحدة وملحقاتها. في هذه الشقة سنرى قوة وقدرة التصميم الداخلي والتأثيث المناسب والاقتصادي، الذي حوَل الشقة ذات الغرفة الواحدة الخالية إلى شقة مليئة بالحياة. سنتعرف سويا أيضا على اهم الأفكار والتصاميم التي تساعد على استغلال المساحات وعلى الإضاءة المناسبة المستخدمة في تلك الشقة.
المميز في هذا المقال انه يعرض طريقتين مختلفتين لتصميم المطبخ ولكن مناسبتين لباقي تصاميم الشقة الصغيرة، مما يعطيك الحرية في الاختيار.
لا تذهبوا بعيدا تابعوا معي تلك المقال لتتعرفوا اكثر على اهم التصاميم والأساليب الديكورية المميزة لتلك الشقة الصغيرة
ماهي الأفكار التي خطرت على بالكم عند رؤية تلك الغرفة الوحيدة؟ أفكار كثيرة جدا، كما نحن نفكر في الإجابة على هذا السؤال، فكر مصمم الداخلي مليا بكيفية استغلال كل شبر من الغرفة، وما هو الأثاث الأنيق والعملي المناسب للمساحة الصغيرة، وماهي الامور الواجب مراعاتها لجعل الغرفة مناسبة للحياة وتلبي الاحتياجات اليومية.
كل هذه الأفكار واكثر سنعرف إجابتها في الصور القادمة.
هل تصدق هذا الإبداع؟ الذكاء في التصميم ليس فقط بإضافة أي أثاث إنما باستخدام الأثاث المناسب للمساحة المتاحة، وهذا بالضبط ما تميز به مصممنا الداخلي الذي عرف الخطوط الأساسية في تأثيث وتصميم الغرفة. فهنا في تصميم المطبخ، الذي يظهر كاللوحة فنية، من خلال استخدام الألوان الهادئة للجدران وللأثاث، وإضافة بعض اللمسات اليدوية مثل الملصقات الجدارية ذات الرسومات الجميلة والمناسبة للمطبخ.
هي العفوية والبساطة ما جعل التصميم الخالي سابقا مليء بالحياة الأن.
تتميز الجهة الأخرى من الغرفة بشكلها المستطيل وبها العديد من الفراغات في الحائط التي بالتأكيد سيكون لها استخدام عملي مناسب للشقة. يا ترى سيترك مصمم الديكور هذه الفراغات كما هي أم ما هي الأفكار التي سيقوم بتطبيقها على هذه الجهة ككل وعلى هذه الفراغات بشكل خاص؟ دعونا نرى ماذا حدث!!
كما هو واضح اختار مصمم الديكور تلك الجهة لعمل المطبخ وأيضا قام بتغطية تلك الفراغات في الجدار، باستخدام ملصقات بألوان مفرحة، الأخضر الفسفوري والأبيض والرمادي، الشيء المميز في تلك الملصقات سهولة تركيبها وأيضا تغييرها عند الحاجة.
لنتابع باقي التفاصيل المستخدمة في تصميم المطبخ الفسفوري… .
في شقة صغيرة مكونه من غرفة واحدة، هي مناسبة لمن يعيشون بمفردهم أو للأزواج الجدد، ومن هنا نلاحظ اهتمام المصمم الداخلي بوضع طاولة سفرة أنيقة بلون ابيض في المطبخ، الشيء الذي يدل على ضرورة الاجتماع مع الأهل أو الأصدقاء. واختارها بشكل بسيط بأربع كراسي بلون اسود وصحن كبير على الطاولة بلون الأخضر الفسفوري للتناسق والأناقة المطلوبة.
ماذا يوجد خلف تلك الفراغات التي تم تغطيتها بورق الجدران الملون؟ نترك لكم حرية التفكير والإجابة في التعليق.
تم إنشاء المطبخ بشكل حرف L، التصميم المناسب لاستغلال كل المساحات المتاحة، كما تم استغلال المساحة السفلية للعديد من الخزن والدروج لحفظ لوازم المطبخ والأجهزة الكهربائية، كما تم إنشاء خزن علوية قليلة، لسهولة تناول الأغراض منها والتي بالعادة تستخدم لحفظ الأشياء اليومية.
سجادة بلون اخضر فسفوري للمسة فنية وتعبير على أن الأناقة ليست فقط للمساحات الكبيرة إنما أيضا للمساحات الصغيرة.
الفكرة المعروفة دائما أن المساحات الصغيرة تحتاج إلى إضاءة قوية لتجعلها تبدو أكبر، لذلك لم ينسى مصمم الإضاءة أن يقترح على المهندس المعماري فتح نوافذ وكبيرة بستائر بيضاء ناعمة، للسماح بأكبر قدر من الإضاءة الطبيعة وبالطبع لم ينسى تركيب الإضاءة السقفية بتصميم جذاب وبسيط.
هذا هو المنظر النهائي لتصميم الشقة الصغيرة. من خلال هذه الصورة ستعرف أن الشقة لم تكن فقط اختبار للقدرة على التغيير فقط إنما هي بمثابة إثبات على قدرة التصاميم البشرية المبدعة، من خلال التناسق في الألوان، البساطة في الأثاث، والميزانية المنخفضة بالطبع.
التغيير بتطلب التفكير الصحيح واختيار المواد المناسبه والتي تجعل حياتك مريحة وسهلة.
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