8 أرضيات رخامية لتصاميم غاية في الفخامة

نأمل جميعا أن يكون منزلنا هو الأجمل و الأكثر تميزا لذا نبحث عن أكثر قطع الأثاث أناقة ظنا منا أنها الطريقة المثلى نصطدم بالواقع و نجد أن النتيجة النهائية تفتقد الكثير من الرونق الذي كنا نسعى له. لقد قام الخبراء باطلاعنا عن مسببات أن يفتقد المنزل إلى التميز بالرغم من فخامة الأثاث، و هو أن في التصميم الداخلي تكون التفاصيل الصغيرة و أساس تشطيبات المنزل لهما دورا هاما جدا في أناقة الصورة النهائية. قد تستثمر أموال طائلة في الاثاث كيفما شئت و لكن إن تغاضيت النظر عن خامات و اساسيات المنزل الداخلية سوف ينتهي بك الأمر ببيت بلا شخصية. من أكبر المؤثرات في عالم التصميم الداخلي هو اختيارك الى أرضيات ملائمة، و ان كنت تبحث عن خامة قمة في الفخامة تدوم طويلا ولا تفقد رونقها مع الزمن إذن الحل الأمثل هو الرخام. قد يختلف المصممين جميعا في تفضيلات اختيارات الأنماط أو الذوق العام في الخامات ولكن يجتمعون جميعا في الرأي عند اختيار الرخام فهو كفيل بأن يرفع من قيمة أي فراغ بلا الحاجة إلى عوامل أخرى بجانبه، و قد يكون ثمنه باهظ ولكنه يعد كالاستثمار لأن مع وجوده لن تحتاج إلى أثاث بأسعار خيالية كي تترك انطباع متميز عند الجميع. لقد أتينا لك بمجموعة من التطبيقات والأشكال المختلفة التي يتبعها الخبراء، فقم باختيار ما يناسب ذوقك.
يقع الكثير من المصممين في حب الطراز الكلاسيكي لما فيه من تفاصيل قيمة تعطي بعد أنيق إلى أي فراغ، ولأن مدخل البيت هو أول دلالة وانطباع عن المصمم و ساكني المنزل يفضل أن يترك في بصمة من هذا الطراز الفاخر ومن أقوى الوسائل و أبسطها هو باختيار نمط من الرخام كي يحدد الفراغ.
ظهر مجدداً الأنماط الجريئة التي تتميز بألوان متباينة وأشكال هندسية متداخلة لتتألق في الأرضيات الرخامية بجرأة و قوة، ومثل هذا التصميم يجعل من الأرضيات هي العنصر الأساسي في التصميم ولكي يتم نجاح الإختيار بجدارة يجب أن تتسم العناصر الأخرى بالبساطة والألوان الهادئة.
يختص القليل من المصممين الذين يتمتعون بالجرأة والتميز إلى ذا الأسلوب المبهر في استخدام الرخام فلا يكنفوا بتواجد نمط في الأرض بل يتواجد إنعكاس له في الحوائط كي يترك أثر لا يمكن نسيانه.
في هذه الغرفة نلاحظ أن الأثاث يميل إلى الطراز الكلاسيكي و يتمتع بألوان وتفاصيل قوية لذا لكي تكون الأرضية هي الخلفية المثالية قام المصمم هنا باختيار الرخام ذو البرواز الكلاسيكي كي يرفع من قيمة الغرفة بدون أن يطغى جماله على الأثاث.
هذه احد الظواهر الجديدة كلياً في عالم التصميم الداخلي وقد اتجه إليه بعض المصممين لحبهم في دمج عناصر مختلفة لكي يستمدوا من كل عنصر مميزاته الخاصة، لذا ظهر في الآونة الأخيرة تداخل الرخام مع الأرضيات الخشبية بطرق شتى و هذا التصميم هو أحد أبرز الأساليب حيث يتخذ المصمم من الأرض الرخامية بروازاً حول الأرض الخشبية كي تتحول الأرض إلى بساط و عمل فني مبدع.
بعيداً عن تفاصيل الأنماط في الرخام بالطبع ما زال اختيار نوع واحد من الرخام في الفراغ كافي لكي يترك انطباع أنيق و راقي.
البعض يواجه تحديات كبيرة عند التطرق لاختيار الأرضيات المناسبة في الحمام وبالأخص في الحمامات الصغيرة، فنظل نبحث عن أفكار تجعل الحمام الصغير جميلاً وهذا الحمام أتى بالفكرة المثالية. يمكن الإستعانة بانواع أرضيات الرخام المختلفة والتلاعب يها في مثل هذه المعوقات، وهذا بأن تقوم باستخدام نوعان متباينان في أرض الحمام مع دمجها بخطوط انسيابية كي تجعل ابعاد الحمام تبدو أكبر.
اعتدنا رؤية الأرضيات الرخامية في سياق كلاسيكي في كثير من التصاميم و لكن أثبت لنا الخبراء من خلال هذه الاختيار الموفق أن الأرضيات الرخامية تلائم كل الأنماط، فحتى التصميم التبسيطي هنا نلاحظ أن الأرض إختيار رخام الكرارة الأبيض أضاف لمسة من النعومة والفخامة بلا التضحية بهذه الروح التبسيطية.