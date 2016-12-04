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8 أرضيات رخامية لتصاميم غاية في الفخامة

shereen gouda shereen gouda
LEA CERAMICHE, Stonebel, Lda. Stonebel, Lda.
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نأمل جميعا أن يكون منزلنا هو الأجمل و الأكثر تميزا لذا نبحث عن أكثر قطع الأثاث أناقة ظنا منا أنها الطريقة المثلى نصطدم بالواقع و نجد أن النتيجة النهائية تفتقد الكثير من الرونق الذي كنا نسعى له. لقد قام الخبراء باطلاعنا عن مسببات أن يفتقد المنزل إلى التميز بالرغم من فخامة الأثاث، و هو أن في التصميم الداخلي تكون التفاصيل الصغيرة و أساس تشطيبات المنزل لهما دورا هاما جدا في أناقة الصورة النهائية. قد تستثمر أموال طائلة في الاثاث كيفما شئت و لكن إن تغاضيت النظر عن خامات و اساسيات المنزل الداخلية سوف ينتهي بك الأمر ببيت بلا شخصية. من أكبر المؤثرات في عالم التصميم الداخلي هو اختيارك الى أرضيات ملائمة، و ان كنت تبحث عن خامة قمة في الفخامة تدوم طويلا ولا تفقد رونقها مع الزمن إذن الحل الأمثل هو الرخام. قد يختلف المصممين جميعا في تفضيلات اختيارات الأنماط أو الذوق العام في الخامات ولكن يجتمعون جميعا في الرأي عند اختيار الرخام فهو كفيل بأن يرفع من قيمة أي فراغ بلا الحاجة إلى عوامل أخرى بجانبه، و قد يكون ثمنه باهظ ولكنه يعد كالاستثمار لأن مع وجوده لن تحتاج إلى أثاث بأسعار خيالية كي تترك انطباع متميز عند الجميع. لقد أتينا لك بمجموعة من التطبيقات والأشكال المختلفة التي يتبعها الخبراء، فقم باختيار ما يناسب ذوقك.

1- مدخل يعبر عن الأناقة والفخامة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يقع الكثير من المصممين في حب الطراز الكلاسيكي لما فيه من تفاصيل قيمة تعطي بعد أنيق إلى أي فراغ، ولأن مدخل البيت هو أول دلالة وانطباع عن المصمم و ساكني المنزل يفضل أن يترك في بصمة من هذا الطراز الفاخر ومن أقوى الوسائل  و أبسطها هو باختيار نمط من الرخام كي يحدد الفراغ.

2- أنماط الرخام تطغى

tangram ginger homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات marble flooring,luxury marble floor
homify

tangram ginger

homify
homify
homify

ظهر مجدداً الأنماط الجريئة التي تتميز بألوان متباينة وأشكال هندسية متداخلة لتتألق في الأرضيات الرخامية بجرأة و قوة، ومثل هذا التصميم يجعل من الأرضيات هي العنصر الأساسي في التصميم ولكي يتم نجاح الإختيار بجدارة يجب أن تتسم العناصر الأخرى بالبساطة والألوان الهادئة.

3- إنعكاس تصميم الحوائط على الأرضيات

piano smoking homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات marble flooring,luxury marble floor
homify

piano smoking

homify
homify
homify

يختص القليل من المصممين الذين يتمتعون بالجرأة والتميز إلى ذا الأسلوب المبهر في استخدام الرخام فلا يكنفوا بتواجد نمط في الأرض بل يتواجد إنعكاس له في الحوائط كي يترك أثر لا يمكن نسيانه.

4- إبراز الفراغ بأسلوب راقي

Traditional Regal Dining Area Gracious Luxury Interiors غرفة السفرة Amber/Gold Gold,Traditional,Dining Room,Chandelier,Marble,Marble Flooring,Antique Furniture
Gracious Luxury Interiors

Traditional Regal Dining Area

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

في هذه الغرفة نلاحظ أن الأثاث يميل إلى الطراز الكلاسيكي و يتمتع بألوان وتفاصيل قوية لذا لكي تكون الأرضية هي الخلفية المثالية قام المصمم هنا باختيار الرخام ذو البرواز الكلاسيكي كي يرفع من قيمة الغرفة بدون أن يطغى جماله على الأثاث.

5- دمج الرخام مع خامات أخرى

Marble Tektura Wallcoverings جدران وأرضياتورق الحائط
Tektura Wallcoverings

Marble

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

هذه احد الظواهر الجديدة كلياً في عالم التصميم الداخلي وقد اتجه إليه بعض المصممين لحبهم في دمج عناصر مختلفة لكي يستمدوا من كل عنصر مميزاته الخاصة، لذا ظهر في الآونة الأخيرة تداخل الرخام مع الأرضيات الخشبية بطرق شتى و هذا التصميم هو أحد أبرز الأساليب حيث يتخذ المصمم من الأرض الرخامية بروازاً حول الأرض الخشبية كي تتحول الأرض إلى بساط و عمل فني مبدع.

6- فراغ ممتد و عصري

114, URBN URBN جدران
URBN

URBN
URBN
URBN

بعيداً عن تفاصيل الأنماط في الرخام بالطبع ما زال اختيار نوع واحد من الرخام في الفراغ كافي لكي يترك انطباع أنيق و راقي.

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7- أنسيابية التصميم كحلول عملية

homify حمام رخام Brown
homify

homify
homify
homify

البعض يواجه تحديات كبيرة عند التطرق لاختيار الأرضيات المناسبة في الحمام وبالأخص في الحمامات الصغيرة، فنظل نبحث عن أفكار تجعل الحمام الصغير جميلاً وهذا الحمام أتى بالفكرة المثالية. يمكن الإستعانة بانواع أرضيات الرخام المختلفة والتلاعب يها في مثل هذه المعوقات، وهذا بأن تقوم باستخدام نوعان متباينان في أرض الحمام مع دمجها بخطوط انسيابية كي تجعل ابعاد الحمام تبدو أكبر.

8- عندما يكون عنوان بيتك البساطة

LEA CERAMICHE, Stonebel, Lda. Stonebel, Lda.
Stonebel, Lda.

Stonebel, Lda.
Stonebel, Lda.
Stonebel, Lda.

اعتدنا رؤية الأرضيات الرخامية في سياق كلاسيكي في كثير من التصاميم و لكن أثبت لنا الخبراء من خلال هذه الاختيار الموفق أن الأرضيات الرخامية تلائم كل الأنماط، فحتى التصميم التبسيطي هنا نلاحظ أن الأرض إختيار رخام الكرارة الأبيض أضاف لمسة من النعومة والفخامة بلا التضحية بهذه الروح التبسيطية.

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