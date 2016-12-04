8 أرضيات رخامية لتصاميم غاية في الفخامة

نأمل جميعا أن يكون منزلنا هو الأجمل و الأكثر تميزا لذا نبحث عن أكثر قطع الأثاث أناقة ظنا منا أنها الطريقة المثلى نصطدم بالواقع و نجد أن النتيجة النهائية تفتقد الكثير من الرونق الذي كنا نسعى له. لقد قام الخبراء باطلاعنا عن مسببات أن يفتقد المنزل إلى التميز بالرغم من فخامة الأثاث، و هو أن في التصميم الداخلي تكون التفاصيل الصغيرة و أساس تشطيبات المنزل لهما دورا هاما جدا في أناقة الصورة النهائية. قد تستثمر أموال طائلة في الاثاث كيفما شئت و لكن إن تغاضيت النظر عن خامات و اساسيات المنزل الداخلية سوف ينتهي بك الأمر ببيت بلا شخصية. من أكبر المؤثرات في عالم التصميم الداخلي هو اختيارك الى أرضيات ملائمة، و ان كنت تبحث عن خامة قمة في الفخامة تدوم طويلا ولا تفقد رونقها مع الزمن إذن الحل الأمثل هو الرخام. قد يختلف المصممين جميعا في تفضيلات اختيارات الأنماط أو الذوق العام في الخامات ولكن يجتمعون جميعا في الرأي عند اختيار الرخام فهو كفيل بأن يرفع من قيمة أي فراغ بلا الحاجة إلى عوامل أخرى بجانبه، و قد يكون ثمنه باهظ ولكنه يعد كالاستثمار لأن مع وجوده لن تحتاج إلى أثاث بأسعار خيالية كي تترك انطباع متميز عند الجميع. لقد أتينا لك بمجموعة من التطبيقات والأشكال المختلفة التي يتبعها الخبراء، فقم باختيار ما يناسب ذوقك.