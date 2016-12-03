17 فكرة مثالية لألوان غرفة نومك

ألوان غرف نوم الأطفال تختلف عن الغرف الأخرى من حيث درجات الإبداع التي فيها، و بالطبع الإبداع أكثر يكون مطلوب في غرف الأطفال لأنهم رفيعي الذوق منذ نعومة أظافرهم، لذا تقترن التصميمات في غرفهم بالشخصيات التي يحبونها و الألوان التي يرسمونها بأيديهم و الموجودة في علبة الألوان خاصتهم ، و في هذا النموذج تصوير رائع لتداخل الالوان التي يفضلها الصغار و حتى تظهر و كأنها ملونة باليد بالالوان الخشبية مع الشخصيات الكرتونية على السرير ، يرجى التأمل فيها بعناية