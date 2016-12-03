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17 فكرة مثالية لألوان غرفة نومك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة نوم
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ألبوم رائع لبعض غرف النوم ذات الألوان المختلفة قليلاً و غير المعتادة بعيداً عن سيطرة مطلقة لألوان الأبيض و الرمادي الأكثر انتشاراً ، نحاول هنا أن نبرز لكم أكثر من شكل و نموذج لغرف نوم حظت باعجاب الكثيرين و من مختلف التصميمات و الطرازات ، حيث يمكنك الاقتباس من كل منها لمسة جمالية ستفيدك في تجديد غرفة نومك قريباً و ستكون بمثابة المرجع  لفكرك و ذوقك الراقي  ..

1- ألوان صافية

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

غرفة النوم مكان لصفاء الذهن واسترخاء الحواس لذا كان من اللازم علينا أن نختار ألواناً تعبر عن ذلك، الأزرق و السماوي  مع الأبيض من الألوان التي تنقلك لعالم آخر من التأمل و الراحة النفسية خصوصاً لو كنت من عشاق الهدوء و التفكر فيما هو حولك من جمال 

2- البلدي المبهج

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة نوم
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

في حالة البهجة و السرور يبرز الطراز البلدي في تصميم غرف النوم بألوانه المتداخلة المبهجة و هي منتهجة للغاية في مجتمعاتنا العربية خصوصاً في ديكور غرفة النوم الجديدة عند قدوم مولود جديد للعائلة أو حدث مبهج كالزواج، الالوان في مثل هذا التصميم تأتي لتبعث الفرحة و الشعور بالسعادة كما في زينة العيد تماماً 

3- تدرجات هادئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الألوان المحافظة و الارستقراطية دائماً ما تخلق غرفة نوم تتسم بالأناقة لعشاق الترتيب و التنسيق و عدم الخروج عن المألوف، فغرفة النوم لديهم تعبر عن الاستقلالية و مزيد من الخصوصية و في الوقت ذاته لا تنفصل عن رسميات تصميم البيت و كأن غرفة النوم رسمية مثل غرفة الاستقبال 

4- الأحمر الهاديء

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

اللون الأحمر من الالوان الساخنة  التي تشعل التصميم تماماً في أي غرفة و لكن القليل منه يفعل العكس تماماً، فهنا انعكاس فريد للهدوء و النضارة بفضل مزيج الأحمر و الأبيض و بعض الأخضر ، الضوء كذلك زاد من النضارة الكامنة هنا، غرفة النوم تلك أنيقة و بسيطة و تنقلنا لعالم نشيط بجانب تصميمها الرائع

5- الأصفر و الرمادي

MAISON SAVOYE, Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Barbara Dundes | ARQ + DESIGN غرفة نوم
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

خليط الأصفر و الرمادي ينقلنا لعالم من الانسجام و التناغم و السلام الروحي، و هذا بفضل بعض اللمسات الضوئية التي تثير بريق اللونين المختلفين، و تلك الخاصية المتمثلة في استخدام لونين متضادين تعتبر من استخدامات الطراز الحداثي، فلو كان لديك عفش حداثي و مصدر قوي للضوء ليلاً و نهاراً فهذين اللونين يناسبونك بشدة

6- لمسة أزرق

Apartamento 102, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة نوم White
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

الازرق من الالوان الفاقعة التي يمكن أن تظهر في وسط محيط فاتح من أي لون عدا درجاته، لذا يمكننا كسر سيطرة اللون الأبيض لو كانت الغرفة صغيرة الحجم ببعض الأزرق مثلما تم استخدام اللوحة هنا و مفرش السرير الصغير مع مراعاة كمية ضوء قوية على باقي الغرفة 

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7- درجات مضلعة بدون فواصل

Casa Bosque das Mansões II, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة نوم قماش Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

استخدام الدرجات بين لونين و العمل على جعل الجدران تبدو كالأعمدة المتلاصقة منهما فكرة جيدة للغاية في المساحات المتوسطة ، و رائعة للمساحات الكبيرة ، و في تلك الغرفة تم الاعتماد على درجتين من اللون الكريمي في تناغم تام مع اللون الخشبي في خلفية التفاز و اللون الكريمي الفاتح في الأثاث عموماً

8- درجات مضلعة بفواصل

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تم هنا الاعتماد على فاصل ابيض اللون بين اللونين المضلعين الأحمر و الكريمي و هذا بسبب أن اللونين ليسا متدرجين و إنما مختلفين تماماً و يعمل الفاصل الأبيض الرقيق على فصلهما عن الاشتباك البصري و بالتالي سوء المنظر، و لكن في هذا التناغم الذي خلقه اللون الأبيض الرفيع للغاية زاد الغرفة جمالاً و الحائط سيطر على كافة المشهد في الغرفة تماماً

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9- ألوان غامقة

A31 Residência, Canisio Beeck Arquiteto Canisio Beeck Arquiteto غرفة نوم
Canisio Beeck Arquiteto

Canisio Beeck Arquiteto
Canisio Beeck Arquiteto
Canisio Beeck Arquiteto

الألوان الغامقة لا تفضل في غرف النوم لأسباب نفسية، و لكن هناك بعض الأذواق التي تحب الخروج عن كل ماهو مألوف و هو ماحدث هنا، حيث الجدار البني الداكن تماماً و الستائر الفاتحة قليلاً و لكن تم التغلب على عدم انغلاق الرؤية بسبب اغمقاق الجدار عن طريق السقف الأبيض و التليفزيون أيضاً، و السرير الأبيض تماماً

10- براءة ألوان غرف نوم الأطفال

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة نوم
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

ألوان غرف نوم الأطفال تختلف عن الغرف الأخرى من حيث درجات الإبداع التي فيها، و بالطبع الإبداع أكثر يكون مطلوب في غرف الأطفال لأنهم رفيعي الذوق منذ نعومة أظافرهم، لذا تقترن التصميمات في غرفهم بالشخصيات التي يحبونها و الألوان التي يرسمونها بأيديهم و الموجودة في علبة الألوان خاصتهم ، و في هذا النموذج تصوير رائع لتداخل الالوان التي يفضلها الصغار و حتى تظهر و كأنها ملونة باليد بالالوان الخشبية مع الشخصيات الكرتونية على السرير ، يرجى التأمل فيها بعناية 

11- صيحات الطلاء الحديثة

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces غرفة نوم
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

من أحدث أنواع الطلاءات الحديثة المتداخلة بين أكثر من لون و ليس الهادئة أو كما يقال لون سادة،  و لكن النقشات و الزخرفة و الزركشة حاضرة بقوة في الطلاءات الحديثة بلا استثناء، اختر النقشة التي تجدها مناسبة لذوقك و تطلعاتك في غرفة نومك ستجد مئات الأشكال لكل لون 

12- ورق الحائط

Projeto Residencial, Dani Santos Arquitetura Dani Santos Arquitetura غرفة نوم
Dani Santos Arquitetura

Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura

استخدام ورق الحائط لازال حاضراً و بقوة في الغرف المحافظة على تقاليد التصميم الراقي بعيداً عن اللمسات الحداثية الصارخة و الصيحات الجديدة في الدهانات التي تناولناها سابقاً ، حاول استخلاص أفضل الرسمات التي تفضلها و تتماشى مع الأثاث و السرير في غرفة نومك و ملكن يراعى في ورق الحائط دوماً العناية في التركيب و الإضاءة القوية في السقف 

13- اقتباسات من المعالم

PROJETO IDENTIDADE BRASILEIRA - LIVING - SUÍTE DA MOÇA, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo غرفة نوم
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

يمكن أن يكون طلاء غرفتنا من مستوحى من الحياة العادية من معالم سياحية شهيرة كبرج إيفل أو برج خليفة أو الأهرامات و يمكن كذلك تطويع الوانها الطبيعية لخدمة تصميمنا أو ابتكار ألوان وهمية اكثر شاعرية مثل هذا التصميم الذي اضاف لمسة الأحمر و الأزرق على البرج ليتماشى مع الشكل الخيالي لتلك الغرفة و الرسومات الطبيعية الأخرى مثل تكرار شكل العصفورتين بالجدار الذي يسبق البرج

و هذا مثال آخر على تلك الاقتباسات الواقعية التي تجعل الغرفة قطعة من الذكريات التي يفضلها الإنسان و هي مناسبة للغاية لعشاق السفر و الترحال

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة نوم
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

14- رومانسية

Apartamento no Brooklin, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores غرفة نوم
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

الالوان الرومانسية معروف عنها دخولها للروح بهدوء شديد و انسيابية حالمة لا مثيل لها، و تلك الغرفة لها نفس التأثير، و استخدام النوافذ  كبيرة و منفذة لاكبر كمية من الضوء بستائرها البيضاء و نورها القوي في مقابل السرير الزهري و الخلفية الرمادية الفاتحة زادت من الشعور بالحرية الفكرية و الاسترخاء الشديد في كل شيء في تلك الغرفة 

15- ألوان خارجية

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

يمكنك أن تطلي غرفتك بألوان رسمية أو حيادية و أن تلعب بأكثر من لون خارجي ليس في الجدار ذاته كاللوحات و أغطية السرير و المخدات، و هي حيلة جميلة لكل من يرغب في التغيير المستمر لديكور غرفته و ألا يثبت على شكل و لون واحد

16- أخضر فاتح

Квартира в ярких тонах, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

اللون الأخضر الفاتح يقال عنه أنه مشجع على الإلهام و امتصاص الطاقة السلبية و بالفعل هذا ما شعرنا به في تلك الغرفة الرقيقة في تفاصيلها و العظيمة في تصميمها الراقي،  استخدم اللون الأخضر بدرجاته كما يقول اطباء النفس في توصيفهم للألوان فهو من أكثر الألوان التي تشجع على النوم كذلك

17- ابهار التفاصيل

Quarto da menina, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr غرفة نوم
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

بعيداً عن المعتاد فإن الصيحات لا تتوقف عن ابهارنا بالمزيد في كل يوم، تلك الغرفة بها من التفاصيل التي تجعلها خارجة عن المألوان تماماً بخلفيتها الضيئة على هيئة شباك الصيد و العبارات و اللوحات المتناثرة جعلت من الغرفة تجربة جديدة تماماً تليق بعشاق التفرد و التميز و تساعدك على اضفاء ما ترغبه شخصيتك في الظهور على كل تفصيلة في بيتك وفقاً لمودك و على هواك ..

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