17 فكرة مثالية لألوان غرفة نومك

ألبوم رائع لبعض غرف النوم ذات الألوان المختلفة قليلاً و غير المعتادة بعيداً عن سيطرة مطلقة لألوان الأبيض و الرمادي الأكثر انتشاراً ، نحاول هنا أن نبرز لكم أكثر من شكل و نموذج لغرف نوم حظت باعجاب الكثيرين و من مختلف التصميمات و الطرازات ، حيث يمكنك الاقتباس من كل منها لمسة جمالية ستفيدك في تجديد غرفة نومك قريباً و ستكون بمثابة المرجع لفكرك و ذوقك الراقي ..
غرفة النوم مكان لصفاء الذهن واسترخاء الحواس لذا كان من اللازم علينا أن نختار ألواناً تعبر عن ذلك، الأزرق و السماوي مع الأبيض من الألوان التي تنقلك لعالم آخر من التأمل و الراحة النفسية خصوصاً لو كنت من عشاق الهدوء و التفكر فيما هو حولك من جمال
في حالة البهجة و السرور يبرز الطراز البلدي في تصميم غرف النوم بألوانه المتداخلة المبهجة و هي منتهجة للغاية في مجتمعاتنا العربية خصوصاً في ديكور غرفة النوم الجديدة عند قدوم مولود جديد للعائلة أو حدث مبهج كالزواج، الالوان في مثل هذا التصميم تأتي لتبعث الفرحة و الشعور بالسعادة كما في زينة العيد تماماً
الألوان المحافظة و الارستقراطية دائماً ما تخلق غرفة نوم تتسم بالأناقة لعشاق الترتيب و التنسيق و عدم الخروج عن المألوف، فغرفة النوم لديهم تعبر عن الاستقلالية و مزيد من الخصوصية و في الوقت ذاته لا تنفصل عن رسميات تصميم البيت و كأن غرفة النوم رسمية مثل غرفة الاستقبال
اللون الأحمر من الالوان الساخنة التي تشعل التصميم تماماً في أي غرفة و لكن القليل منه يفعل العكس تماماً، فهنا انعكاس فريد للهدوء و النضارة بفضل مزيج الأحمر و الأبيض و بعض الأخضر ، الضوء كذلك زاد من النضارة الكامنة هنا، غرفة النوم تلك أنيقة و بسيطة و تنقلنا لعالم نشيط بجانب تصميمها الرائع
خليط الأصفر و الرمادي ينقلنا لعالم من الانسجام و التناغم و السلام الروحي، و هذا بفضل بعض اللمسات الضوئية التي تثير بريق اللونين المختلفين، و تلك الخاصية المتمثلة في استخدام لونين متضادين تعتبر من استخدامات الطراز الحداثي، فلو كان لديك عفش حداثي و مصدر قوي للضوء ليلاً و نهاراً فهذين اللونين يناسبونك بشدة
الازرق من الالوان الفاقعة التي يمكن أن تظهر في وسط محيط فاتح من أي لون عدا درجاته، لذا يمكننا كسر سيطرة اللون الأبيض لو كانت الغرفة صغيرة الحجم ببعض الأزرق مثلما تم استخدام اللوحة هنا و مفرش السرير الصغير مع مراعاة كمية ضوء قوية على باقي الغرفة
استخدام الدرجات بين لونين و العمل على جعل الجدران تبدو كالأعمدة المتلاصقة منهما فكرة جيدة للغاية في المساحات المتوسطة ، و رائعة للمساحات الكبيرة ، و في تلك الغرفة تم الاعتماد على درجتين من اللون الكريمي في تناغم تام مع اللون الخشبي في خلفية التفاز و اللون الكريمي الفاتح في الأثاث عموماً
تم هنا الاعتماد على فاصل ابيض اللون بين اللونين المضلعين الأحمر و الكريمي و هذا بسبب أن اللونين ليسا متدرجين و إنما مختلفين تماماً و يعمل الفاصل الأبيض الرقيق على فصلهما عن الاشتباك البصري و بالتالي سوء المنظر، و لكن في هذا التناغم الذي خلقه اللون الأبيض الرفيع للغاية زاد الغرفة جمالاً و الحائط سيطر على كافة المشهد في الغرفة تماماً
الألوان الغامقة لا تفضل في غرف النوم لأسباب نفسية، و لكن هناك بعض الأذواق التي تحب الخروج عن كل ماهو مألوف و هو ماحدث هنا، حيث الجدار البني الداكن تماماً و الستائر الفاتحة قليلاً و لكن تم التغلب على عدم انغلاق الرؤية بسبب اغمقاق الجدار عن طريق السقف الأبيض و التليفزيون أيضاً، و السرير الأبيض تماماً
ألوان غرف نوم الأطفال تختلف عن الغرف الأخرى من حيث درجات الإبداع التي فيها، و بالطبع الإبداع أكثر يكون مطلوب في غرف الأطفال لأنهم رفيعي الذوق منذ نعومة أظافرهم، لذا تقترن التصميمات في غرفهم بالشخصيات التي يحبونها و الألوان التي يرسمونها بأيديهم و الموجودة في علبة الألوان خاصتهم ، و في هذا النموذج تصوير رائع لتداخل الالوان التي يفضلها الصغار و حتى تظهر و كأنها ملونة باليد بالالوان الخشبية مع الشخصيات الكرتونية على السرير ، يرجى التأمل فيها بعناية
من أحدث أنواع الطلاءات الحديثة المتداخلة بين أكثر من لون و ليس الهادئة أو كما يقال لون سادة، و لكن النقشات و الزخرفة و الزركشة حاضرة بقوة في الطلاءات الحديثة بلا استثناء، اختر النقشة التي تجدها مناسبة لذوقك و تطلعاتك في غرفة نومك ستجد مئات الأشكال لكل لون
استخدام ورق الحائط لازال حاضراً و بقوة في الغرف المحافظة على تقاليد التصميم الراقي بعيداً عن اللمسات الحداثية الصارخة و الصيحات الجديدة في الدهانات التي تناولناها سابقاً ، حاول استخلاص أفضل الرسمات التي تفضلها و تتماشى مع الأثاث و السرير في غرفة نومك و ملكن يراعى في ورق الحائط دوماً العناية في التركيب و الإضاءة القوية في السقف
يمكن أن يكون طلاء غرفتنا من مستوحى من الحياة العادية من معالم سياحية شهيرة كبرج إيفل أو برج خليفة أو الأهرامات و يمكن كذلك تطويع الوانها الطبيعية لخدمة تصميمنا أو ابتكار ألوان وهمية اكثر شاعرية مثل هذا التصميم الذي اضاف لمسة الأحمر و الأزرق على البرج ليتماشى مع الشكل الخيالي لتلك الغرفة و الرسومات الطبيعية الأخرى مثل تكرار شكل العصفورتين بالجدار الذي يسبق البرج
الالوان الرومانسية معروف عنها دخولها للروح بهدوء شديد و انسيابية حالمة لا مثيل لها، و تلك الغرفة لها نفس التأثير، و استخدام النوافذ كبيرة و منفذة لاكبر كمية من الضوء بستائرها البيضاء و نورها القوي في مقابل السرير الزهري و الخلفية الرمادية الفاتحة زادت من الشعور بالحرية الفكرية و الاسترخاء الشديد في كل شيء في تلك الغرفة
يمكنك أن تطلي غرفتك بألوان رسمية أو حيادية و أن تلعب بأكثر من لون خارجي ليس في الجدار ذاته كاللوحات و أغطية السرير و المخدات، و هي حيلة جميلة لكل من يرغب في التغيير المستمر لديكور غرفته و ألا يثبت على شكل و لون واحد
اللون الأخضر الفاتح يقال عنه أنه مشجع على الإلهام و امتصاص الطاقة السلبية و بالفعل هذا ما شعرنا به في تلك الغرفة الرقيقة في تفاصيلها و العظيمة في تصميمها الراقي، استخدم اللون الأخضر بدرجاته كما يقول اطباء النفس في توصيفهم للألوان فهو من أكثر الألوان التي تشجع على النوم كذلك
بعيداً عن المعتاد فإن الصيحات لا تتوقف عن ابهارنا بالمزيد في كل يوم، تلك الغرفة بها من التفاصيل التي تجعلها خارجة عن المألوان تماماً بخلفيتها الضيئة على هيئة شباك الصيد و العبارات و اللوحات المتناثرة جعلت من الغرفة تجربة جديدة تماماً تليق بعشاق التفرد و التميز و تساعدك على اضفاء ما ترغبه شخصيتك في الظهور على كل تفصيلة في بيتك وفقاً لمودك و على هواك ..