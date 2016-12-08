مع هذه الأفكار الخمس لن تصبح مساحة غرفة النوم عائقًا

غرفة النوم هي أكثر فراغ في المنزل لابد أن يتمتع بالجمال والتنسيق في ديكوراته بحيث يوفر الراحة المطلوبة لمستخدميها، وربما يعتقد البعض أن المساحات الصغيرة للغرف قد تنقص من توافر هذه العناصر.
اليوم أتينا لكم في Homify بتجميع لبعض الأفكار التي سوف تدحض هذه الفكرة الخاطئة عن المساحات الصغيرة لغرفة النوم، وسوف تجدون في هذا الموضوع 5 أفكار مختلفة قد تلهمكم لتصميم غرف نومكم أيًا كانت مساحاتها وكيفية استغلال كل ركن فيها بشكل جذاب يتناسب مع طبيعة غرفة النوم:
في هذه الغرفة الجميلة ذات الطراز الحداثي نجد أن المصممين قد راعوا تنسيق الأثاث فيها بشكل رائع فنرى خزانات الملابس خلف السرير لتوفير المساحة، فظهر السرير المبطن بالإسفنج والقطيفة السوداء الأنيقة يخفي ورائه جزءًا من الخزانات ذات اللون الأبيض المنظمة بشكل يستوعب الملابس بشكل ذكي.
كما نجد أن الغرفة قد احتوت بداخلها الحمام أيضًا وقد فصل بينه وبين جزء النوم بفاصل خشبي فاتح اللون يساعد على توفير المساحة، كما نلاحظ أن الكومودينو قد تم الاستغناء عنه مما وفر في المساحة بشكل كبيرة.
ونلاحظ أيضًا استخدام الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح لإعطاء الإحساس بالاتساع والراحة في الغرفة.
من الأفكار الخاطئة التي سوف نهدمها اليوم أيضًا فكرة أن استخدام الطراز الكلاسيكي لايمكن استخدامه في المساحات الصغيرة حيث أنه ملئ بالتفاصيل مما يحتاج لمساحات كبيرة.
ولكن هذه الغرفة التي نراها في الصورة هي خير مثال على أن هذه الفكرة خاطئة، فهي على الرغم من اتباعها للطراز الكلاسيكي في التفاصيل بالستائر الكبيرة خلف السرير والزخارف في السرير نفسه مع استخدام الزخارف في بقية قطع الأثاث إلا أننا نجد أن هذا كله قد تحقق في مساحة صغيرة إلى حد ما، وقد روعي استخدام الألوان الوردية الفاتحة والزخارف الأنيقة البسيطة أيضًا لللإضافة لمساحة الغرفة مع توفير اللمحة الجمالية في التصميم.
في هذه الغرفة نجد أننا في مواجهة تحديين وليس تحد واحد، فالغرفة ذات مساحة صغيرة كما أن سقفها المائل يعتبر محددِِ قد يعوق التصميم، ولكن المصمم قد تغلب على هذين التحديين بشكل جميل وذكي.
فنراه اختار البساطة أولًا في التصميم حتى يتحرك بشكل سلس في التصميم وقد وضع السرير تحت الجزء المائل مباشرة نظرًا لأنه لايحتاج لارتفاع كبير فوقه، وقد استغل الجزء الجانبي على الحائط في شكل كخزانة كبيرة مع وضع كومودينو صغير على الجانب الآخر للسرير ومع استخدام الحجر في جزء من الحائط والزجاج في جزء من الأرضية الخشبية واستخدام الخشب كقاعدة لكل العناصر فإن التصميم ظهر بصورة شديدة التميز والجمال في النهاية.
في هذه الغرفة المريحة للعين اختار المصمم الفصل بين الاستخدامات المتعددة داخل غرفة النوم.
فالسرير في جزء مستقل مع وضع فاصل غير مكتمل الارتفاع أمامه واستغلاله في وضع التسريحة عليه من الناحية الأخرى مع وضع خزانة الملابس في الجهة المقابلة للتسريحة وبذلك يكون قد استغل المساحة الواقعة بين الخزانة وبين السرير في وضع التسريحة بينهما مع إمكانية استغلال الناحية المطلة على السرير من الفاصل في وضع الديكورات الجذابة عليها.. تصميم غاية في الذكاء والجمال مع البساطة.
الأبيض ملك الألوان لاشك، وهو اللون المثالي إذا كنا نبحث عن الاستغلال الأمثل للمساحة مع الإيحاء بالاتساع الزائد ومع لمسة الإشراق التي يعطيها عن طريق عكس الأضواء بشكل مريح للعين.
وهنا في هذه الغرفة ذات الطراز التبسيطي نجد أن اللون الأبيض حاضر بقوة، فهو الخلفية الأساسية ويعتبر اللون الموحد مع بعض اللمسات من الخشب الطبيعي الفاتح اللون المتلائم مع الأبيض المريح، ومع بعض اللمسات الخاصة في الإضاءة أيضًا عن طريق خلق مساحة في الحائط الخلفي في شكل كوة مستطيلة مضاءة باللون الأصفر لتحقيق التنوع والجمال في التصميم.
كما نلاحظ أيضًا وضع السرير بشكل ذكي محاط بالحوائط من ثلاثة جهات واستغلال أحد الجوانب كرف لحمل المتعلقات بمثابة كومودينو طويل.
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