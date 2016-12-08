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مع هذه الأفكار الخمس لن تصبح مساحة غرفة النوم عائقًا

آية علم الدين آية علم الدين
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
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غرفة النوم هي أكثر فراغ في المنزل لابد أن يتمتع بالجمال والتنسيق في ديكوراته بحيث يوفر الراحة المطلوبة لمستخدميها، وربما يعتقد البعض أن المساحات الصغيرة للغرف قد تنقص من توافر هذه العناصر.

اليوم أتينا لكم في Homify بتجميع لبعض الأفكار التي سوف تدحض هذه الفكرة الخاطئة عن المساحات الصغيرة لغرفة النوم، وسوف تجدون في هذا الموضوع 5 أفكار مختلفة قد تلهمكم لتصميم غرف نومكم أيًا كانت مساحاتها وكيفية استغلال كل ركن فيها بشكل جذاب يتناسب مع طبيعة غرفة النوم:

1- الخزانة خلف السرير

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

في هذه الغرفة الجميلة ذات الطراز الحداثي نجد أن المصممين قد راعوا تنسيق الأثاث فيها بشكل رائع فنرى خزانات الملابس خلف السرير لتوفير المساحة، فظهر السرير المبطن بالإسفنج والقطيفة السوداء الأنيقة يخفي ورائه جزءًا من الخزانات ذات اللون الأبيض المنظمة بشكل يستوعب الملابس بشكل ذكي.

كما نجد أن الغرفة قد احتوت بداخلها الحمام أيضًا وقد فصل بينه وبين جزء النوم بفاصل خشبي فاتح اللون يساعد على توفير المساحة، كما نلاحظ أن الكومودينو قد تم الاستغناء عنه مما وفر في المساحة بشكل كبيرة.

ونلاحظ أيضًا استخدام الأرضية الخشبية ذات اللون الفاتح لإعطاء الإحساس بالاتساع والراحة في الغرفة.

2- التصميم الكلاسيكي ولكن في مساحة صغيرة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

من الأفكار الخاطئة التي سوف نهدمها اليوم أيضًا فكرة أن استخدام الطراز الكلاسيكي لايمكن استخدامه في المساحات الصغيرة حيث أنه ملئ بالتفاصيل مما يحتاج لمساحات كبيرة.

ولكن هذه الغرفة التي نراها في الصورة هي خير مثال على أن هذه الفكرة خاطئة، فهي على الرغم من اتباعها للطراز الكلاسيكي في التفاصيل بالستائر الكبيرة خلف السرير والزخارف في السرير نفسه مع استخدام الزخارف في بقية قطع الأثاث إلا أننا نجد أن هذا كله قد تحقق في مساحة صغيرة إلى حد ما، وقد روعي استخدام الألوان الوردية الفاتحة والزخارف الأنيقة البسيطة أيضًا لللإضافة لمساحة الغرفة مع توفير اللمحة الجمالية في التصميم.

3- الأسقف المائلة يمكنها أن تحتوى غرفة نوم رائعة

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

في هذه الغرفة نجد أننا في مواجهة تحديين وليس تحد واحد، فالغرفة ذات مساحة صغيرة كما أن سقفها المائل يعتبر محددِِ قد يعوق التصميم، ولكن المصمم قد تغلب على هذين التحديين بشكل جميل وذكي.

فنراه اختار البساطة أولًا في التصميم حتى يتحرك بشكل سلس في التصميم وقد وضع السرير تحت الجزء المائل مباشرة نظرًا لأنه لايحتاج لارتفاع كبير فوقه، وقد استغل الجزء الجانبي على الحائط في شكل كخزانة كبيرة مع وضع كومودينو صغير على الجانب الآخر للسرير ومع استخدام الحجر في جزء من الحائط والزجاج في جزء من الأرضية الخشبية واستخدام الخشب كقاعدة لكل العناصر فإن التصميم ظهر بصورة شديدة التميز والجمال في النهاية.

4- الفصل بين الاستخدامات بشكل لا يضر المساحة

BI's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign غرفة نوم
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

في هذه الغرفة المريحة للعين اختار المصمم الفصل بين الاستخدامات المتعددة داخل غرفة النوم.

فالسرير في جزء مستقل مع وضع فاصل غير مكتمل الارتفاع أمامه واستغلاله في وضع التسريحة عليه من الناحية الأخرى مع وضع خزانة الملابس في الجهة المقابلة للتسريحة وبذلك يكون قد استغل المساحة الواقعة بين الخزانة وبين السرير في وضع التسريحة بينهما مع إمكانية استغلال الناحية المطلة على السرير من الفاصل في وضع الديكورات الجذابة عليها.. تصميم غاية في الذكاء والجمال مع البساطة.

5- الأبيض الساطع لغرفة نوم بسيطة ورائعة

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten غرفة نوم
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

الأبيض ملك الألوان لاشك، وهو اللون المثالي إذا كنا نبحث عن الاستغلال الأمثل للمساحة مع الإيحاء بالاتساع الزائد ومع لمسة الإشراق التي يعطيها عن طريق عكس الأضواء بشكل مريح للعين.

وهنا في هذه الغرفة ذات الطراز التبسيطي نجد أن اللون الأبيض حاضر بقوة، فهو الخلفية الأساسية ويعتبر اللون الموحد مع بعض اللمسات من الخشب الطبيعي الفاتح اللون المتلائم مع الأبيض المريح، ومع بعض  اللمسات الخاصة في الإضاءة أيضًا عن طريق خلق مساحة في الحائط الخلفي في شكل كوة مستطيلة مضاءة باللون الأصفر لتحقيق التنوع والجمال في التصميم.

كما نلاحظ أيضًا وضع السرير بشكل ذكي محاط بالحوائط من ثلاثة جهات واستغلال أحد الجوانب كرف لحمل المتعلقات بمثابة كومودينو طويل.

وهنا تجد أيضًا: قبل وبعد تحول أسطوري ل5 غرف نوم

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