9 ديكورات مذهلة للممرات الداخلية

رغم أهمية دور الممرات الداخلية بالمنزل حيث تربط غرف المنزل وقطاعته ببعضها، لكنها في كثير من الأحوال ينتهي بها الحال مكانا مهملا خاليا من التفاصيل الجمالية، وﻷننا في هوميفاي نهتم بالتفاصيل المنسية فقد جمعنا لك أفكار مذهلة لديكورات الممرات الداخلية بالمنزل، بالتأكيد ستجد من بينها ما يلهمك في منح الممر بمنزلك مظهر جذاب وأنيق.
في التصميم الحالي يظهر مدى ضيق الممر وهو سبب أدعى ﻷن يكون في حاجة إلى عناصر ديكور تشرق مظهره، لجأ المصمم هنا إلى الحيلة الأقوى على الأطلاق مع الأماكن الضيقة وهى المرايا التي بالطبع تضاعف المساحة، المميز في التصميم أن المرايا هنا ما هى إلا أبواب لخزانات بممر، فكرة ذكية وفعالة لإخفاء الخزانة، ستلاحظ أيضا اللوحة المكونة من أربع أجزاء وبألوان تتشابه مع بالتة الالوان المستخدمة في غرفة المعيشة وكأنها تهيأك لما أنت مقبل عليه.
يمكنك تحويل ممر منزلك لمعرض فني كما هو الحال في التصميم الحالي، حيث علقت هنا ثلاث لوحات بألوان دافئة أحييت الممر، وفي النهاية تجد التحفة الفنية المعروضة بالمحراب المضاء بشكل جيد والتي لعبت دور نقطة الارتكاز للممر. التصميم الحالي يثبت لك أن أكثر الأماكن ضيقا يمكن إحياءها ببراعة التصميم.
يجمع تصميم هذا المرر بين الأسلوب الأسكندنافي والصناعي، إذ تجد بعض النباتات على النافذة مع اللون الأبيض الذي يكسو المكان بالإضافة إلى إعطاء أهمية قصوى للضوء الطبيعي في إنارة الممر وهى من السمات التي تميز الطابع الأسكندنافي، أما المقعد الخشبي وباب الشرفة القديم فهما يميلان للطراز الصناعي، رغم الجمع بين طابعين لكنك لن تشعر بالإزعاج البصري بل أن هذا الدمج منح الممر شخصية فريدة.
ديكورات هذا الممر تتركز كلها بالسقف على غير العادة، حتى الديكورات بالسقف غير تقليدية بالمرة. اعتمد المصمم في ادخال البهجة والحيوية للممر من خلال تصميم بيت نور بالأشكال هندسية متنوعة مع طلاءها بألوان نابضة بالحياة.
الإضاءة من عناصر الديكور التي لا غنى عنها لتصميم مكان مريح للنفس، والممرات من أكثر الأماكن احتياجا للإضاءة القوية لأنها في الغالب تكون ضيقة. في التصميم الحالي نوّع المصمم في أشكال الإضاءة فكانت النتيجة ممر مشرق رغم ضيق مساحته.
إذا كانت منزلك يغلب عليه الطابع المانيمالي في التصميم فغالبا سيكون الممر كذلك كما هو الحال هنا، زود الممر بخزانة أنيقة معلقة باللون الأبيض لتتماهى مع الأبيض الذي يسود المكان، أكثر ما يميز الطابع المانيمالي أنه يلجأ للعناصر الوظيفية لأن تكون في حد ذاتها تفاصيل جمالية بالمكان.
يلجأ الكثير لحل طلاء جدران الممرات لمنحها مظهر جديد لكن أن تطلي السقف فقط فهذا ما هو غير اعتيادي، الصورة هنا تريك كيف يمكن لطلاء سقف الممر بلون مختلف أن يكون فكرة ناجحة على نحو مفاجئ خاصة ما امتداد الطلاء للجدار في نهاية الممر وإسبوتات الإضاءة الموزعة بشكل جيد.
يمكنك استغلال الممرات كمكان لتخزين الكتب أو غيرها من الأغراض ولكن بشكل أنيق وراقي، ديكورات وحوائط الجبس هى الأنسب في هذه الحالة، خاصة مع الإضاءة المخصصة لكل رف وخزانة.
من الأفكار الفريدة التي ستجعل ممر منزلك لا ينسى وستبهر ضيوفك هى تصميمات الخداع البصري والتي تتناسب أكثر مع الممرات الطويلة. هنا اختار المصمم صورة كبيرة مطبوعة لتغطي كامل الجدار في نهاية الممر.
لمزيد من الأفكار لتزيين الممرات اطلع على هذا المقال