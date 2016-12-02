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9 ديكورات مذهلة للممرات الداخلية

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Vacanze in zona Posillipo, Napoli, archielle archielle الممر الحديث، المدخل و الدرج
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رغم أهمية دور الممرات الداخلية بالمنزل حيث تربط غرف المنزل وقطاعته ببعضها، لكنها في كثير من الأحوال ينتهي بها الحال مكانا مهملا خاليا من التفاصيل الجمالية، وﻷننا في هوميفاي نهتم بالتفاصيل المنسية فقد جمعنا لك أفكار مذهلة لديكورات الممرات الداخلية بالمنزل، بالتأكيد ستجد من بينها ما يلهمك في منح الممر بمنزلك مظهر جذاب وأنيق.

1. كلمة السر: المرايا

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

في التصميم الحالي يظهر مدى ضيق الممر وهو سبب أدعى ﻷن يكون في حاجة إلى عناصر ديكور تشرق مظهره، لجأ المصمم هنا إلى الحيلة الأقوى على الأطلاق مع الأماكن الضيقة وهى المرايا التي بالطبع تضاعف المساحة، المميز في التصميم أن المرايا هنا ما هى إلا أبواب لخزانات بممر، فكرة ذكية وفعالة لإخفاء الخزانة، ستلاحظ أيضا اللوحة المكونة من أربع أجزاء وبألوان تتشابه مع بالتة الالوان المستخدمة في غرفة المعيشة وكأنها تهيأك لما أنت مقبل عليه.

2. معرض فني

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

يمكنك تحويل ممر منزلك لمعرض فني كما هو الحال في التصميم الحالي، حيث علقت هنا ثلاث لوحات بألوان دافئة أحييت الممر، وفي النهاية تجد التحفة الفنية المعروضة بالمحراب المضاء بشكل جيد والتي لعبت دور نقطة الارتكاز للممر. التصميم الحالي يثبت لك أن أكثر الأماكن ضيقا يمكن إحياءها ببراعة التصميم.

3. الأبيض يليق بك

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

يجمع تصميم هذا المرر بين الأسلوب الأسكندنافي والصناعي، إذ تجد بعض النباتات على النافذة مع اللون الأبيض الذي يكسو المكان بالإضافة إلى إعطاء أهمية قصوى للضوء الطبيعي في إنارة الممر وهى من السمات التي تميز الطابع الأسكندنافي، أما المقعد الخشبي وباب الشرفة القديم فهما يميلان للطراز الصناعي، رغم الجمع بين طابعين لكنك لن تشعر بالإزعاج البصري بل أن هذا الدمج منح الممر شخصية فريدة.

4. تصميمات هندسية ملونة

Hotel Pop Life , DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

ديكورات هذا الممر تتركز كلها بالسقف على غير العادة، حتى الديكورات بالسقف غير تقليدية بالمرة. اعتمد المصمم في ادخال البهجة والحيوية للممر من خلال تصميم بيت نور بالأشكال هندسية متنوعة مع طلاءها بألوان نابضة بالحياة.

5. تنوع الإضاءة والألوان

Interior Irsina_MATERA, B+P architetti B+P architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

الإضاءة من عناصر الديكور التي لا غنى عنها لتصميم مكان مريح للنفس، والممرات من أكثر الأماكن احتياجا للإضاءة القوية لأنها في الغالب تكون ضيقة. في التصميم الحالي نوّع المصمم في أشكال الإضاءة فكانت النتيجة ممر مشرق رغم ضيق مساحته.

6. تصميم مانيمالي

Neubau Einfamilienhaus mit Garage in Erkelenz, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

إذا كانت منزلك يغلب عليه الطابع المانيمالي في التصميم فغالبا سيكون الممر كذلك كما هو الحال هنا، زود الممر بخزانة أنيقة معلقة باللون الأبيض لتتماهى مع الأبيض الذي يسود المكان، أكثر ما يميز الطابع المانيمالي أنه يلجأ للعناصر الوظيفية لأن تكون في حد ذاتها تفاصيل جمالية بالمكان.

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7. طلاء السقف

Casa Vacanze in zona Posillipo, Napoli, archielle archielle الممر الحديث، المدخل و الدرج
archielle

archielle
archielle
archielle

يلجأ الكثير لحل طلاء جدران الممرات لمنحها مظهر جديد لكن أن تطلي السقف فقط فهذا ما هو غير اعتيادي، الصورة هنا تريك كيف يمكن لطلاء سقف الممر بلون مختلف أن يكون فكرة ناجحة على نحو مفاجئ خاصة ما امتداد الطلاء للجدار في نهاية الممر وإسبوتات الإضاءة الموزعة بشكل جيد.

8. ديكورات جبس

Apart. C4, MmArchi. I Monica Maraspin Architetto MmArchi. I Monica Maraspin Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Grey
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto
MmArchi. I Monica Maraspin Architetto

يمكنك استغلال الممرات كمكان لتخزين الكتب أو غيرها من الأغراض ولكن بشكل أنيق وراقي، ديكورات وحوائط الجبس هى الأنسب في هذه الحالة، خاصة مع الإضاءة المخصصة لكل رف وخزانة.

9. خداع بصري

Relooking intenso al profumo di onice., Gruppo Cactus Gruppo Cactus الممر الحديث، المدخل و الدرج
Gruppo Cactus

Gruppo Cactus
Gruppo Cactus
Gruppo Cactus

من الأفكار الفريدة التي ستجعل ممر منزلك لا ينسى وستبهر ضيوفك هى تصميمات الخداع البصري والتي تتناسب أكثر مع الممرات الطويلة. هنا اختار المصمم صورة كبيرة مطبوعة لتغطي كامل الجدار في نهاية الممر.

لمزيد من الأفكار لتزيين الممرات اطلع على هذا المقال

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