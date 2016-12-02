9 ديكورات مذهلة للممرات الداخلية

في التصميم الحالي يظهر مدى ضيق الممر وهو سبب أدعى ﻷن يكون في حاجة إلى عناصر ديكور تشرق مظهره، لجأ المصمم هنا إلى الحيلة الأقوى على الأطلاق مع الأماكن الضيقة وهى المرايا التي بالطبع تضاعف المساحة، المميز في التصميم أن المرايا هنا ما هى إلا أبواب لخزانات بممر، فكرة ذكية وفعالة لإخفاء الخزانة، ستلاحظ أيضا اللوحة المكونة من أربع أجزاء وبألوان تتشابه مع بالتة الالوان المستخدمة في غرفة المعيشة وكأنها تهيأك لما أنت مقبل عليه.