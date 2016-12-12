10 ديكورات لتصمم بها منزلك بنفسك

نعم جميل أن نزَين منزلنا بديكورات مميزة وأنيقة، نعم مهم أن نختار الديكورات المناسبة لمنزلنا، ولكن الأهم والأجمل أن تقوم أنت بتنفيذ تلك الديكورات بنفسك. يوجد العديد من مصممي الديكور الداخلي الذين لديهم الخبرة الأكيدة في التصميم ولكن في مقالنا هذا نستعرض معك عزيزي القارئ بعض الديكورات البسيطة التي يمكنك بنفسك القيام بها دون الاستعانة بأحد وبميزانية قليلة أيضا.
تابع معنا 10 ديكورات بسيطة وسهلة التنفيذ لتجعل منزلك يبدو بحلة جديدة وجميلة.
لديك غرفة بالوان هادئة، إضاءتها الطبيعية ممتازة، ولكنها تبدو مملة، وينقصها بعض اللمسات وبعض الحيوية؟ وجدنا لك الحل، الاكسسورات والتفاصيل الصغيرة، مثلا إضافة بعض إطارات الصور، ترتيب الكتب في المكتبة بطريقة أنيقة، أو حتى وضع مزهرية مع ورود حمراء ستعطيك لمسة مشرقة وملفتة، كما يمكنك إضافة بعض الشموع مع أو بدون أقفاص، وبهذه الإكسسورات البسيطة ستعطي منزلك لمسة مميزة وبتكلفة لا تذكر.
اذا كنت تريد حقا التميز، اختر الجزء الأكبر من تصميم الغرفة، وهو الأثاث لتميز به منزلك. بالطبع هناك أصول وأساليب صحيحة لاختيار الأثاث الذي تريد من خلاله أن تميز منزلك، فمثلا يمكنك اختار الكنب بتصميم فريد ومختلف مع الحفاظ على خاصية الراحة، أو يمكنك وضع الأثاث بشكل متميز وبطريقة غير اعتيادية، أو وكما في الصورة يمكنك اختيار الأثاث بالوان فاقعة كاللون الأحمر، وبذلك ستعطي لمسة ديكوريه مميزة لمنزلك.
كل لون له درجات مختلفة، لذلك حاول أن تختار اللون المفضل لديك ولكن بدرجة غير متعارف عليها ومزجه مع لون أخر بشكل متناسب وأنيق، كما في الصورة اللون الفيروزي هو احد درجات اللون الأزرق، ولكنه غير مألوف، وبالأخص عند مزجه مع اللون الوردي للأزهار الموجودة على الستائر أو الموجودة في المزهرية.
تريد حل سريع ومميز؟ تريد أن تلفت الانتباة بأقل طريقة؟ لدينا فكرة تناسبك، اختر عناصر ديكورية جريئة وذات أنماط مختلفة. فكما ترى في الصورة ستائر ملونه بنقوش عفوية ووسائد بنفس الطريقة… ..هل تريد لفت نظر اكثر من ذلك؟
اختر الستائر ذات الألوان الهادئة والناعمة في غرفة المعيشة وغرفة السفرة، كما يفضل ان تكون شفافة لتساعد على دخول الإضاءة الطبيعية في منزلك لتجعل منزلك مشرق وحيوي.
لا يعني التميز في ديكور المنزل فقط في غرفة المعيشة، إنما أيضا في غرفة النوم يمكنك التفنن بالديكور. لا تتعب نفسك بالتفكير لان الفكرة بسيطة جدا وتكمن فقط باختيار السرير المريح والمناسب، بمفارش قطنية وبالوان هادئة كالرمادي والأبيض.
الأناقة المفرطة تعني أن تستخدم احد عناصر الديكور بشكل اكثر من اللازم، قد تبدو الفكرة مزعجة ولكن ليست اذا عرفت كيف وما هو الحد الأقصى للديكور، فكما نرى في الصورة اللون الذهبي والفضي الوان قوية، ولكن هل ترى أن الدمج بين هذين اللونين أعطى تأثير مزعج للعين؟ على العكس أعطى تأثير ولمسة جميلة وملفتة.
فكرة عبقرية، لان الستايل البوهيمي مميز بحد ذاته ويعطي لمسة ملفته وجذابه. استخدمه كورق جدران لاحد الجدران في غرفة المعيشة، أو غرفة السفرة سيعطي بهجة للغرفة.
فكرة بسيطة وغير مكلفة، علق بعض الصورة واللوحات الجدارية ذات المعاني الجميلة في احد زوايا الغرفة وبطريقة متناسقة مع الوان ونمط الغرفة.
المدفأة فكرة قد تناسب فقط البلدان الباردة، ولهذا السبب يحب الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المعتدلة أن يملكون المدفأة لما تعطيه من لمسة جمالية ودفء طبيعي.
أفكارنا وعرضناها عليك… .والباقي عليك إما أن تختار من أفكارنا أو تضيف عليها من أفكارك الجميلة.
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