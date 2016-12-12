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10 ديكورات لتصمم بها منزلك بنفسك

Heba khlili Heba khlili
How to make a room look bigger, Madame Ant Madame Ant جدران
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نعم جميل أن نزَين منزلنا بديكورات مميزة وأنيقة، نعم مهم أن نختار الديكورات المناسبة لمنزلنا، ولكن الأهم والأجمل أن تقوم أنت بتنفيذ تلك الديكورات بنفسك. يوجد العديد من مصممي الديكور الداخلي الذين لديهم الخبرة الأكيدة في التصميم ولكن في مقالنا هذا نستعرض معك عزيزي القارئ بعض الديكورات البسيطة التي يمكنك بنفسك القيام بها دون الاستعانة بأحد وبميزانية قليلة أيضا.

تابع معنا 10 ديكورات بسيطة وسهلة التنفيذ لتجعل منزلك يبدو بحلة جديدة وجميلة.

1. الاكسسوارات

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

لديك غرفة بالوان هادئة، إضاءتها الطبيعية ممتازة، ولكنها تبدو مملة، وينقصها بعض اللمسات وبعض الحيوية؟ وجدنا لك الحل، الاكسسورات والتفاصيل الصغيرة، مثلا إضافة بعض إطارات الصور، ترتيب الكتب في المكتبة بطريقة أنيقة، أو حتى وضع مزهرية مع ورود حمراء ستعطيك لمسة مشرقة وملفتة، كما يمكنك إضافة بعض الشموع مع أو بدون أقفاص، وبهذه الإكسسورات البسيطة ستعطي منزلك لمسة مميزة وبتكلفة لا تذكر.

2. الأثاث

Tufty Time Sofa by B&B Italia Campbell Watson غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Campbell Watson

Tufty Time Sofa by B&B Italia

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

اذا كنت تريد حقا التميز، اختر الجزء الأكبر من تصميم الغرفة، وهو الأثاث لتميز به منزلك. بالطبع هناك أصول وأساليب صحيحة لاختيار الأثاث الذي تريد من خلاله أن تميز منزلك، فمثلا يمكنك اختار الكنب بتصميم فريد ومختلف مع الحفاظ على خاصية الراحة، أو يمكنك وضع الأثاث بشكل متميز وبطريقة غير اعتيادية، أو وكما في الصورة يمكنك اختيار الأثاث بالوان فاقعة كاللون الأحمر، وبذلك ستعطي لمسة ديكوريه مميزة لمنزلك.

3. درجة الالوان

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

كل لون له درجات مختلفة، لذلك حاول أن تختار اللون المفضل لديك ولكن بدرجة غير متعارف عليها ومزجه مع لون أخر بشكل متناسب وأنيق، كما في الصورة اللون الفيروزي هو احد درجات اللون الأزرق، ولكنه غير مألوف، وبالأخص عند مزجه مع اللون الوردي للأزهار الموجودة على الستائر أو الموجودة في المزهرية.

4. الجرأة

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

تريد حل سريع ومميز؟ تريد أن تلفت الانتباة بأقل طريقة؟ لدينا فكرة تناسبك، اختر عناصر ديكورية جريئة وذات أنماط مختلفة. فكما ترى في الصورة ستائر ملونه  بنقوش عفوية ووسائد بنفس الطريقة… ..هل تريد لفت نظر اكثر من ذلك؟

5. الستائر

Living room curtains WN Interiors + WN Store غرفة المعيشة
WN Interiors + WN Store

Living room curtains

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

اختر الستائر ذات الألوان الهادئة والناعمة في غرفة المعيشة وغرفة السفرة، كما يفضل ان تكون شفافة لتساعد على دخول الإضاءة الطبيعية في منزلك لتجعل منزلك مشرق وحيوي.

6. السرير المريح

Master Bedroom with Vaulted Ceiling - As Built Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors

Master Bedroom with Vaulted Ceiling – As Built

Arc 3 Architects & Chartered Surveyors
Arc 3 Architects &amp; Chartered Surveyors
Arc 3 Architects & Chartered Surveyors

لا يعني التميز في ديكور المنزل فقط في غرفة المعيشة، إنما أيضا في غرفة النوم يمكنك التفنن بالديكور. لا تتعب نفسك بالتفكير لان الفكرة بسيطة جدا وتكمن فقط باختيار السرير المريح والمناسب، بمفارش قطنية وبالوان هادئة كالرمادي والأبيض.

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7. لمسة من الاناقة المفرطة

Contemporary Greys and Mixed Metallics Heather Interior Design غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Heather Interior Design

Contemporary Greys and Mixed Metallics

Heather Interior Design
Heather Interior Design
Heather Interior Design

الأناقة المفرطة تعني أن تستخدم احد عناصر الديكور بشكل اكثر من اللازم، قد تبدو الفكرة مزعجة ولكن ليست اذا عرفت كيف وما هو الحد الأقصى للديكور، فكما نرى في الصورة اللون الذهبي والفضي الوان قوية، ولكن هل ترى أن الدمج بين هذين اللونين أعطى تأثير مزعج للعين؟ على العكس أعطى تأثير ولمسة جميلة وملفتة.

8. الستايل البوهيمي

Feature Wall Madame Ant جدران
Madame Ant

Feature Wall

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

فكرة عبقرية، لان الستايل البوهيمي مميز بحد ذاته ويعطي لمسة ملفته وجذابه. استخدمه كورق جدران لاحد الجدران في غرفة المعيشة، أو غرفة السفرة سيعطي بهجة للغرفة.

9. اللوحات الجدارية

DISCO | PILLOW Studio Lisa Bengtsson المنزلأقمشة و منسوجات
Studio Lisa Bengtsson

DISCO | PILLOW

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

فكرة بسيطة وغير مكلفة، علق بعض الصورة واللوحات الجدارية ذات المعاني الجميلة في احد زوايا الغرفة وبطريقة متناسقة مع الوان ونمط الغرفة.

10. المدفأة

Bespoke Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Bespoke

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

المدفأة فكرة قد تناسب فقط البلدان الباردة، ولهذا السبب يحب الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المعتدلة أن يملكون المدفأة لما تعطيه من لمسة جمالية ودفء طبيعي.

أفكارنا وعرضناها عليك… .والباقي عليك إما أن تختار من أفكارنا أو تضيف عليها من أفكارك الجميلة.

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