6 حدائق صغيرة سهلة التنفيذ

الألوان والحيوية والتنوع المذهل يجعل من الحدائق بيئات مذهلة لتواجدها بالمنزل خاصة إذا توفرت المساحة لذلك، لكن بما أن بعض المنازل مساحتها متواضعة والمساحة المتاحة ربما تكون محدودة للغاية فعلينا أن نفكر في طرق مبتكرة للحصول على مساحة خضراء ضئيلة تنعش المنزل بأكمله عن طريق استغلال الأركان والممرات المنسية.
في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض 5 نماذج تمكن خبراء تنسيق الحدائق من تحويل أماكن غير متوقعة إلى مساحات خضراء تحيي المنازل.
بساطة مساحة المدخل لم تقف عائقا أمام قاطني المنزل لتأسيسهم حديقة ترحب بضيوفهم، فقط اقتنصوا مساحة جانبية بسيطة، ولم يكن هنا أكثر من التفكير في أنواع النباتات وفصائلها التي تتناسب مع الجو والديكور.
اختيار نباتات من فصائل متنوعة منح تلك المساحة الصغيرة مظهر استوائي مبهج، فالجمع بين الشجر الطويل النحيل والشجيرت الصغيرة أعطي كثافة للأرضية، من المهم الانتباه أثناء اختيار فصائل النباتات التي تتحمل التغير المناخي والبيئة المحيطة حتى لا تحصل بعد بضعه أشهر على حديقة ذابلة وباهتة.
التفاصيل النهائية في تشطيب الحديقة منحتها مظهر احترافي مميز، فالأحجار النهرية باللون البرتقالي والمائل للإحمرار زادت من التنوع اللوني كما أنها ستمنع نمو أي حشائش وأعشاب غير مرغوب فيها، كما زودت الحديقة برشاش أوتوماتيكي ليقوم بري الحديقة دون الحاجة للري يدويا بالخرطوم.
في النموذج الثاني هنا نجد ركن مهمل بمنزل صغير للعائلة بجوار السياج الحديدي وجدار المنزل الخارجي، مساحة ضئيلة بالفعل لكنها باهتة وفارغة.
النتيجة النهائية مبهرة حقا، وتجعلك تدرك العجائب الذي قد يصنعها خبراء تنسيق الحدائق بالنباتات، هنا مثلا مزيج رائع من الألوان وأنواع بأوراق مختلفة صنع في النهاية حديقة صغيرة لكن جذابة للغاية.
في النموذج الحالي تقع الحديقة في الرواق الأمامي للمنزل، لكن المميز في التصميم هنا أنه يمكن رؤيتها من الخارج والداخل أيضا بفضل النافذة الزجاجية التي تطل عليها.
بنظرة أقرب ترى كيف أثرت جدران الحديقة المغطاة بأحجار ذات ألوان دافئة في خلق جو لطيف ومتناغم مع النباتات في الأرضية.
أثناء تنسيق النباتات وضع في الاعتبار التنوع اللوني والطولي للفصائل المختلفة المستخدمة، كما راعى المصمم أن تكون النباتات الأطول ملامسة للجدار حتى لا تغطي على الشتلات والنباتات الأفصر مع نموها لتبقى كل النباتات ظاهرة من المشهد بالداخل.
الجراج منطقة خدمية بحتة، وفي الأغلب لا تلقى أي اهتمام في التصميم أو الديكور، في النموذج الحالي، قرر قاطنو المنزل أن يحيوا هذه المنطقة بملسات خضراء في ذلك الممر الصغير لتتناغم مع الجدار المبهج باللون الأحمر.
بعد الانتهاء من العمل يمكنك رؤية ذلك الصف من النباتات التي احتوت منطقة الجراج، وأضافت له اللون والبهجة، ولتجنب الازعاج أثاء فتح الباب والمرور تم اختيار نباتات قصيرة وذات أوراق قوية حتى لا تتضرر أثناء المرور.
تصميم يتشابه مع النموذج السابق لكن بواجهة المنزل وهى من أفضل الأماكن التي يؤثر في مظهرها وجود حدائق حتى ولو كانت ضيقة وصغيرة كما هو الحال هنا.
بعد ملأ الممر الصغير بالتربة المناسبة تم زرع نباتات وأزهار بألوان زاهية ليضيف لون للواجهة بشكل طبيعي وليتناغم مع اللون الدافئ للجدار الحجري بالخلفية، ستلاحظ أيضا أنه تم الاستعانة بنخلتين صغيرتين على الجانبين وكأنهما إطار للحديقة.
المناور وأسفل الدرج والأركان الصعبة كلها زوايا مظلمة ومهملة وتظل بمظهر مزعج، لكن ببعض الحيل قد تتحول لركن مبهج كما هو الحال هنا، تم إزالة جزء من السيراميك الذي يغطي الأرضية لوضع التربة المناسبة للبدء في تأسيس حديقة صغيرة.
تحول ذلك الركن غير المستغل إلى حديقة بشخصية مميزة وذلك بفضل التنوع الثري في النباتات المنتقاة في أطوالها وطبيعة أوراقها.
ولأفكار أكثر عن الحدائق بالمنزل يمكنك الاطلاع على كتاب الافكار هذا