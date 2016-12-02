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6 حدائق صغيرة سهلة التنفيذ

أميرة قاسم أميرة قاسم
CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
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الألوان والحيوية والتنوع المذهل يجعل من الحدائق بيئات مذهلة لتواجدها بالمنزل خاصة إذا توفرت المساحة لذلك، لكن بما أن بعض المنازل مساحتها متواضعة والمساحة المتاحة ربما تكون محدودة للغاية فعلينا أن نفكر في طرق مبتكرة للحصول على مساحة خضراء ضئيلة تنعش المنزل بأكمله عن طريق استغلال الأركان والممرات المنسية.

في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض 5 نماذج تمكن خبراء تنسيق الحدائق من تحويل أماكن غير متوقعة إلى مساحات خضراء تحيي المنازل.

1. حديقة في استقبال الضيوف

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

بساطة مساحة المدخل لم تقف عائقا أمام قاطني المنزل لتأسيسهم حديقة ترحب بضيوفهم، فقط اقتنصوا مساحة جانبية بسيطة، ولم يكن هنا أكثر من التفكير في أنواع النباتات وفصائلها التي تتناسب مع الجو والديكور.

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

اختيار نباتات من فصائل متنوعة منح تلك المساحة الصغيرة مظهر استوائي مبهج، فالجمع بين الشجر الطويل النحيل والشجيرت الصغيرة أعطي كثافة للأرضية، من المهم الانتباه أثناء اختيار فصائل النباتات التي تتحمل التغير المناخي والبيئة المحيطة حتى لا تحصل بعد بضعه أشهر على حديقة ذابلة وباهتة.

نتيجة رائعة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

التفاصيل النهائية في تشطيب الحديقة منحتها مظهر احترافي مميز، فالأحجار النهرية باللون البرتقالي والمائل للإحمرار زادت من التنوع اللوني كما أنها ستمنع نمو أي حشائش وأعشاب غير مرغوب فيها، كما زودت الحديقة برشاش أوتوماتيكي ليقوم بري الحديقة دون الحاجة للري يدويا بالخرطوم.

2. ركن مهمل

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في النموذج الثاني هنا نجد ركن مهمل بمنزل صغير للعائلة بجوار السياج الحديدي وجدار المنزل الخارجي، مساحة ضئيلة بالفعل لكنها باهتة وفارغة.

تحول كلي

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

النتيجة النهائية مبهرة حقا، وتجعلك تدرك العجائب الذي قد يصنعها خبراء تنسيق الحدائق بالنباتات، هنا مثلا مزيج رائع من الألوان وأنواع بأوراق مختلفة صنع في النهاية حديقة صغيرة لكن جذابة للغاية.

3. حديقة في الرواق الأمامي

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في النموذج الحالي تقع الحديقة في الرواق الأمامي للمنزل، لكن المميز في التصميم هنا أنه يمكن رؤيتها من الخارج والداخل أيضا بفضل النافذة الزجاجية التي تطل عليها.

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نظرة أقرب

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

بنظرة أقرب ترى كيف أثرت جدران الحديقة المغطاة بأحجار ذات ألوان دافئة في خلق جو لطيف ومتناغم مع النباتات في الأرضية.

من الخارج

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

أثناء تنسيق النباتات وضع في الاعتبار التنوع اللوني والطولي للفصائل المختلفة المستخدمة، كما راعى المصمم أن تكون النباتات الأطول ملامسة للجدار حتى لا تغطي على الشتلات والنباتات الأفصر مع نموها لتبقى كل النباتات ظاهرة من المشهد بالداخل.

4. بجوار الجراج

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

الجراج منطقة خدمية بحتة، وفي الأغلب لا تلقى أي اهتمام في التصميم أو الديكور، في النموذج الحالي، قرر قاطنو المنزل أن يحيوا هذه المنطقة بملسات خضراء في ذلك الممر الصغير لتتناغم مع الجدار المبهج باللون الأحمر.

والنتيجة: حديقة مبهجة وملونة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

بعد الانتهاء من العمل يمكنك رؤية ذلك الصف من النباتات التي احتوت منطقة الجراج، وأضافت له اللون والبهجة، ولتجنب الازعاج أثاء فتح الباب والمرور تم اختيار نباتات قصيرة وذات أوراق قوية حتى لا تتضرر أثناء المرور.

5. واجهة المنزل

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

تصميم يتشابه مع النموذج السابق لكن بواجهة المنزل وهى من أفضل الأماكن التي يؤثر في مظهرها وجود حدائق حتى ولو كانت ضيقة وصغيرة كما هو الحال هنا.

ضيقة لكن مبهجة

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

بعد ملأ الممر الصغير بالتربة المناسبة تم زرع نباتات وأزهار بألوان زاهية ليضيف لون للواجهة بشكل طبيعي وليتناغم مع اللون الدافئ للجدار الحجري بالخلفية، ستلاحظ أيضا أنه تم الاستعانة بنخلتين صغيرتين على الجانبين وكأنهما إطار للحديقة.

6. النباتات تناسب كل الأماكن

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

المناور وأسفل الدرج والأركان الصعبة كلها زوايا مظلمة ومهملة وتظل بمظهر مزعج، لكن ببعض الحيل قد تتحول لركن مبهج كما هو الحال هنا، تم إزالة جزء من السيراميك الذي يغطي الأرضية لوضع التربة المناسبة للبدء في تأسيس حديقة صغيرة.

بعد

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

تحول ذلك الركن غير المستغل إلى حديقة بشخصية مميزة وذلك بفضل التنوع الثري في النباتات المنتقاة في أطوالها وطبيعة أوراقها. 

ولأفكار أكثر عن الحدائق بالمنزل يمكنك الاطلاع على كتاب الافكار هذا

23 مطبخ عصري ورائع من الخشب
شاركنا ..ما الأماكن الأخرى التي قد نحولها لحدائق صغيرة ؟

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