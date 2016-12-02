6 حدائق صغيرة سهلة التنفيذ

الألوان والحيوية والتنوع المذهل يجعل من الحدائق بيئات مذهلة لتواجدها بالمنزل خاصة إذا توفرت المساحة لذلك، لكن بما أن بعض المنازل مساحتها متواضعة والمساحة المتاحة ربما تكون محدودة للغاية فعلينا أن نفكر في طرق مبتكرة للحصول على مساحة خضراء ضئيلة تنعش المنزل بأكمله عن طريق استغلال الأركان والممرات المنسية.

في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض 5 نماذج تمكن خبراء تنسيق الحدائق من تحويل أماكن غير متوقعة إلى مساحات خضراء تحيي المنازل.