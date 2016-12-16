7 أفكار ستجعل من مطبخك مساحة للمتعة والجمال

للمطبخ طبيعة خاصة كفراغ في المنزل، فهو الفراغ الوحيد الذي يحتاج إلى العديد من العناصر بالإضافة إلى أثاثه المميز، وهو الفراغ الوحيد الذي تتواجد فيه كل درجات الحرارة متجاورة في فراغ واحد، كما أن بعض المطابخ تستخدم أحيانًا كغرف للطعام في الوجبات السريعة أو في حالة المساحات الصغيرة للمنازل.
لذا فإن الاهتمام بديكور المطبخ لايعد ترفًا على الإطلاق وإنما هو شئ أساسي لتأثيره المباشر على الراحة في المنزل ككل وعلى الحالة النفسية لمستخدمي المنزل.
واليوم أتينا لكم في Homify بسبعة أفكار مميزة لكيفية جعل مطبخك مساحة جميلة يستمتع بها كل أفراد الأسرة أثناء الاستخدام فهيا بنا لنرى هذه الأفكار:
يعد استخدام النباتات داخل المنزل من أجمل اللمسات الديكورية التي تضفي على الفراغ لمحة من الرومانسية والجمال، فما بالنا إذا كان هذا الفراغ هو فراغ المطبخ الذي بطبيعة الأمر يرتبط بالنباتات بشكل كبير، فيمكننا مثلًا زراعة النباتات التي نحتاجها أثناء الطبخ مثل الروزماري والنعناع والريحان.
وبهذا نكون قد حصلنا على شكل جمالي جذاب من اللون الأخضر المريح للعين وأيضًا حققنا وظيفة متكاملة داخل الفراغ.
من أهم اللمسات التي تستطيع أن تضفيها على ديكور مطبخك هي اختيار الألوان المتناسقة الجميلة ذات التصميم الفريد، فهنا مثلًا نرى أن المصممين قد اختاروا اللون الأزرق الهادئ مع البني في قشرة الخشب التي تكسو أعلى الحوض والخزانات ومع استخدام الأرضية من السيراميك المنقوش بنفس الألوان وبشكل جميل ومريح للعين.
من الأفكار الجيدة هي اختيار لون مميز مثل الأصفر المشرق واستخدام درجاته مع مراعاة التنوع في المواد المستخدمه، فمثلًا نجد هذا المطبخ ذو الطراز الحداثي المقترب من طراز البحر المتوسط وقد استخدم في جزء من حوائطه السيراميك الشطرنجي من الأصفر والأسود مع استخدام الجرانيت بشكل كبير في الكاونتر والمنضدة الملحقة به و استخدام اللون الأصفر في المقاعد أمام المطبخ والنباتات الصفراء أيضًا نجد أن التصميم قد ظهر في النهاية بشكل مميز ومشرق.
من أفضل الفرص التي لابد أن ننتهزها في تصميم المطبخ هي فرصة إطلاله على منظر طبيعي جذاب في الخارج، هنا لابد وأن يكون التصميم مطوعًا لهذه الطبيعة ودامجًا لها بحيث تظهر كجزء لا يتجزأ من المطبخ.
ففي هذا المطبخ نرى أن المطبخ نفسه جاء مميزًا في تصميمه الموحد من الخشب الطبيعي الفاتح اللون والذي اكتمل ظهوره بظهور اللون الأخضر الجميل الآتي من الحديقة من وراءه والذي جعل هذا المطبخ تحفة فنية عملية الاستخدام وجميلة المنظر.
في هذا المطبخ نجد أن الخزانات لك تصنع من الخشب فقط وإنما استعيض عنها في بعض الأجزاء بالبناء من الطوب المكسو بالسيراميك ذو اللون البيج بدرجاته المختلفة والذي جعل تصميم المطبخ مختلفًا، ومع وضع الجزيرة في المنتصف التي احتوت بداخلها حوض غسيل الأطباق أصبح المطبخ عمليًا بشكل كبير.
في المطابخ، كما في بقية فراغات المنزل، لابد من اختيار الإضاءة المناسبة للأثاث والشكل العام، وليس الشكل فقط وإنما لون الإضاءة وملائمتها للألوان المستخدمة في المطبخ أيضًا.
وهنا في هذا المطبخ نرى أن المصممين قد استخدموا اللون البنفسجي لوحدة الإضاءة مع الشكل المميز على شكل بيضاوي غير مكتمل، ومن الخلف نرى أن الحوائط نفسها قد استخدمت فيها الألوان المبهرة مثل اللون الأخضر الليموني واللون الأزرق في زجاج الشباك.
في هذا المطبخ نجد أن المصمم قد اتخذ من البريق أساسًا للتصميم في المطبخ، فنجده استخدم الأكريليك الشفاف في مقاعد الكاونتر والأكريليك الملون في سطح الكاونتر وبعض أجزاء الخزانات ومع زيادة اللمعان في المطبخ باستخدام المبرد الفضي والمدخنة البيضاء الحديثة المدلاة من السقف أعلى الكاونتر.
كل هذا مع استخدام اللون الأبيض في الخزانات مما أضاف لاتساع المطبخ وجعله ذو أناقة وبريق.
إذا أعجبتك هذه المطابخ فطالع أيضًا هذا الموضوع عن 10 طاولات مبتكرة لمطابخ صغيرة.