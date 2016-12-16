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7 أفكار ستجعل من مطبخك مساحة للمتعة والجمال

آية علم الدين آية علم الدين
Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
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للمطبخ طبيعة خاصة كفراغ في المنزل، فهو الفراغ الوحيد الذي يحتاج إلى العديد من العناصر بالإضافة إلى أثاثه المميز، وهو الفراغ الوحيد الذي تتواجد فيه كل درجات الحرارة متجاورة في فراغ واحد، كما أن بعض المطابخ تستخدم أحيانًا كغرف للطعام في الوجبات السريعة أو في حالة المساحات الصغيرة للمنازل.

لذا فإن الاهتمام بديكور المطبخ لايعد ترفًا على  الإطلاق وإنما هو شئ أساسي لتأثيره المباشر على الراحة في المنزل ككل  وعلى الحالة النفسية لمستخدمي المنزل.

واليوم أتينا لكم في Homify بسبعة أفكار مميزة لكيفية جعل مطبخك مساحة جميلة يستمتع بها كل أفراد الأسرة أثناء الاستخدام فهيا بنا لنرى هذه الأفكار:

1- استخدام النباتات المنزلية في تزيين المطبخ

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

يعد استخدام النباتات داخل المنزل من أجمل اللمسات الديكورية التي تضفي على الفراغ لمحة من الرومانسية والجمال، فما بالنا إذا كان هذا الفراغ هو فراغ المطبخ الذي بطبيعة الأمر يرتبط بالنباتات بشكل كبير، فيمكننا مثلًا زراعة النباتات التي نحتاجها أثناء الطبخ مثل الروزماري والنعناع والريحان.

وبهذا نكون قد حصلنا على شكل جمالي جذاب من اللون الأخضر المريح للعين وأيضًا حققنا وظيفة متكاملة داخل الفراغ.

2- استخدام الألوان المميزة

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

من أهم اللمسات التي تستطيع أن تضفيها على ديكور مطبخك هي اختيار الألوان المتناسقة الجميلة ذات التصميم الفريد، فهنا مثلًا نرى أن المصممين قد اختاروا اللون الأزرق الهادئ مع البني في قشرة الخشب التي تكسو أعلى الحوض والخزانات ومع استخدام الأرضية من السيراميك المنقوش بنفس الألوان وبشكل جميل ومريح للعين.

3- اللون الأصفر بدرجاته

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

من الأفكار الجيدة هي اختيار لون مميز مثل الأصفر المشرق واستخدام درجاته مع مراعاة التنوع في المواد المستخدمه، فمثلًا نجد هذا المطبخ ذو الطراز الحداثي المقترب من طراز البحر المتوسط وقد استخدم في جزء من حوائطه السيراميك الشطرنجي من الأصفر والأسود مع استخدام الجرانيت بشكل كبير في الكاونتر والمنضدة الملحقة به و استخدام اللون الأصفر في المقاعد أمام المطبخ والنباتات الصفراء أيضًا نجد أن التصميم قد ظهر في النهاية بشكل مميز ومشرق.

4- الخشب مع تطويع الطبيعة المحيطة

Stöckli in Balsthal, PASCAL FLAMMER ARCHITECT PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT

PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT

من أفضل الفرص التي لابد أن ننتهزها في تصميم المطبخ هي فرصة إطلاله على منظر طبيعي جذاب في الخارج، هنا لابد وأن يكون التصميم مطوعًا لهذه الطبيعة ودامجًا لها بحيث تظهر كجزء لا يتجزأ من المطبخ.

ففي هذا المطبخ نرى أن المطبخ نفسه جاء مميزًا في تصميمه الموحد من الخشب الطبيعي الفاتح اللون والذي اكتمل ظهوره بظهور اللون الأخضر الجميل الآتي من الحديقة من وراءه والذي جعل هذا المطبخ تحفة فنية عملية الاستخدام وجميلة المنظر.

5- الخزانات المبينة بدلًا من الخشبية

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

في هذا المطبخ نجد أن الخزانات لك تصنع من الخشب فقط وإنما استعيض عنها في بعض الأجزاء بالبناء من الطوب المكسو بالسيراميك ذو اللون البيج بدرجاته المختلفة والذي جعل تصميم المطبخ مختلفًا، ومع وضع الجزيرة في المنتصف التي احتوت بداخلها حوض غسيل الأطباق أصبح المطبخ عمليًا بشكل كبير.

6- الإضاءة المميزة

Cuisine, Eclat d'Ambiance Eclat d'Ambiance مطبخ
Eclat d&#39;Ambiance

Eclat d'Ambiance
Eclat d&#39;Ambiance
Eclat d'Ambiance

في المطابخ، كما في بقية فراغات المنزل، لابد من اختيار الإضاءة المناسبة للأثاث والشكل العام، وليس الشكل فقط وإنما لون الإضاءة وملائمتها للألوان المستخدمة في المطبخ أيضًا.

وهنا في هذا المطبخ نرى أن المصممين قد استخدموا اللون البنفسجي  لوحدة الإضاءة مع الشكل المميز على شكل بيضاوي غير مكتمل، ومن الخلف نرى أن الحوائط نفسها قد استخدمت فيها الألوان المبهرة مثل اللون الأخضر الليموني واللون الأزرق في زجاج الشباك.

7- المواد العصرية اللامعة في الأثاث

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

في هذا المطبخ نجد أن المصمم قد اتخذ من البريق أساسًا للتصميم في المطبخ، فنجده استخدم الأكريليك الشفاف في مقاعد الكاونتر والأكريليك الملون في سطح الكاونتر وبعض أجزاء الخزانات ومع زيادة اللمعان في المطبخ باستخدام المبرد الفضي والمدخنة البيضاء الحديثة المدلاة من السقف أعلى الكاونتر.

كل هذا مع استخدام اللون الأبيض في الخزانات مما أضاف لاتساع المطبخ وجعله ذو أناقة وبريق.

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