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10 أفكار لجعل منزلك أكثر تنظيمًا

آية علم الدين آية علم الدين
Gaia, Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
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عندما نختار بيتًا جديدًا للسكن فإننا نصممه على الشكل المحبب لنا ونبدأ في إنفاق الكثير من الأموال حتى نضمن أن ديكوراته سوف تكون كما تخليناها تمامًا، ولكن بعد انتقالنا إلى العيش في هذا المنزل فإن الأمر يختلف حيث نجد أن الأمر لم يكن يتعلق بالتصميم فقط وإنما أيضًا بالحفاظ على شكله كما نحبه دائمًا دون تطاله الفوضى الناتجة عن كثرة الأغراض والاستخدام اليومي لها.

ونحن في Homify حريصون على أن يكون استمتاعك بمنزلك دائمًا مهما مر عليه الزمن، لذا فقد أتينا لكم اليوم بعشرة أفكار تنظيمية في المنزل سوف تساعدكم على الحفاظ على تنظيم المنزل وحمايته من الفوضى:

1- الأشكال الجمالية للخطاطيف

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

تعتبر الخطاطيف أكثر الحلول عملية على عكس الخزانات التي تحتاج مساحة كبيرة من غرفة النوم، فهي حل عملي للاستخدام اليومي بالطبع لا يغني عن الخزانات ولكنه يسهل عملية تعليق الكثير من الأشياء غير الملابس مثل الشنط والكوفيات والأغراض الصغيرة.

ويمكننا وضعها في تصاميم جمالية أيضًا لاستكمال الشكل الجمالي للغرفة.

2- حفظ الأسلاك في أواني بلاستيكية خاصة

NUD Classic Textile Light Cord Roo's Beach غرفة المعيشةإضاءة
Roo&#39;s Beach

NUD Classic Textile Light Cord

Roo's Beach
Roo&#39;s Beach
Roo's Beach

في كل منزل تجد أن الأسلاك الكهربائية تعتبر عائقًا كبيرًا في التنظيم حيث أنها صعبة التخزين كما أنها دائمًا تظهر في أماكن غير ملائمة، لذا فإنه من الضروري حفظ الأسلاك الغير مستخدمة أولًا بأول في أواني بلاستيكية شفافة لتسهيل معرفتها بعد ذلك مع تمييزها عن طريق كتابة استخدام كل سلك منهم على ورقة أو عن طريق الألوان.

3- الأرفف في الحمام

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من الأفكار المهمة التي تساعد بشكل كبير على التنظيم في المنزل وضع بعض الأرفف في الحمام بالذات، حيث أنه الفراغ الذي يحتوي على الكثير من المتعلقات.

ويمكن استخدام هذه الأرفف في تخزين مستلزمات الاستحمام أو غسيل الملابس أو أدوات النظافة المتعددة.

4- فواصل الأدراج

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

فكرة ذكية وعملية أخرى وهي الفواصل الصغيرة داخل الأدراج والتي تجعله يستوعب العديد من الأغراض دون أن تختلط ببعضها بشكل فوضوي، وهنا نجد أن الرف قد استوعب عددًا كبيرًا من الفواصل أمكنه من احتواء الجلود والأكسسورات بشكل منمق وجميل.

5- مكان لتخزين أدوات التصليح

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من المهم أيضًا اختيار أحد الأركان غير المكشوفة في المنزل لتخزين هذه الأدوات التي نستخدمها في التصليح والترميم في المنزل مع الأدوات المساعدة الأخرى مثل السلم المعدني كما في هذا المنزل الذي اختار مصمموه هذا الركن الصغير بارتفاع الغرفة ليحتوي قدرًا أكبر من الأدوات.

6- حل مبتكر آخر لأدوات النظافة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هنا نجد حلًا مبتكرًا آخر لتخزين أدوات النظافة دون إهدار مساحة كبيرة في المنزل، كل ما نحتاجه فقط هو هذه الألواح المعدنية مع الأجزاء المطاطية داخلها والتي تعلق عليها أدوات النظافة بشكل عملي وسهل.

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7- الأدراج المخفية في الأثاث

Two Big Drawers, BjørnKarlsson Furniture BjørnKarlsson Furniture غرفة نومأسرة نوم
BjørnKarlsson Furniture

BjørnKarlsson Furniture
BjørnKarlsson Furniture
BjørnKarlsson Furniture

هل فكرت من قبل أن المساحة الخالية أسفل السرير هي مساحة مثالية للاستغلال وأنها قد توفر مساحة كبيرة في التخزين قد تغني عن الخزانات الرأسية.

هنا في هذا السرير نجد أن المساحة التخزينية للأدراج السفلية الأفقية كبيرة حقًا وتعتبر حلًا رائعًا وجديدًا.

وفي منضدة القهوة

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

وهنا في منضدة القهوة نجد أن المصمم قد استخدم نفس الفكرة في استغلال الجزء الخالي أسفل المنضدة في شكل درج كبير يحوي العديد من الأغراض.

8- تجميع المفاتيح على الحائط

Schlüsselbretter aus Beton, Buchenbusch urban design Buchenbusch urban design سلالم وأروقة مخزن
Buchenbusch urban design

Buchenbusch urban design
Buchenbusch urban design
Buchenbusch urban design

في هذه اللوحة الصغيرة نستطيع أن نوفر جهدًا كبيرًا ضائعًا في البحث عن المفاتيح كلما احتجناها، وذلك عن طريق تعليق المفاتيح عليها بهذا الشكل المبتكر الذي يظهر في الصورة عن طريق وضع المفاتيح في الجزء المطاطي في منتصف اللوحة.

9- استغلال المناطق الغير مستغلة

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

قد نجد في المنزل بعض الأماكن الغير مستغلة مثل الأركان أسفل السلالم الداخلية، وهذه المساحات يمكننا استغلالها في شكل أدراج أو غرفة لتخزين الملابس بشكل جمالي كما نراه في هذه الغرفة الصغيرة.

10- كوات في الحوائط لحمل الأغراض

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

من قال أن الحوائط لابد أن تكون مصمتة من الأرض حتى السقف؟ في هذا الحمام نجد فكرة مبتكرة رائعة لحمل أغراض الاستحمام دون الحاجة لوضع وحدة أدراج أو خزانات وإنما عن طريق كوات مستطيلة داخل الحوائط تستخدم كأرفف عملية وجميلة الشكل .

وهنا تجد 7 تصاميم للخزانات لتجنب الفوضى حول المنزل.

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