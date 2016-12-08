10 أفكار لجعل منزلك أكثر تنظيمًا

عندما نختار بيتًا جديدًا للسكن فإننا نصممه على الشكل المحبب لنا ونبدأ في إنفاق الكثير من الأموال حتى نضمن أن ديكوراته سوف تكون كما تخليناها تمامًا، ولكن بعد انتقالنا إلى العيش في هذا المنزل فإن الأمر يختلف حيث نجد أن الأمر لم يكن يتعلق بالتصميم فقط وإنما أيضًا بالحفاظ على شكله كما نحبه دائمًا دون تطاله الفوضى الناتجة عن كثرة الأغراض والاستخدام اليومي لها.

ونحن في Homify حريصون على أن يكون استمتاعك بمنزلك دائمًا مهما مر عليه الزمن، لذا فقد أتينا لكم اليوم بعشرة أفكار تنظيمية في المنزل سوف تساعدكم على الحفاظ على تنظيم المنزل وحمايته من الفوضى: