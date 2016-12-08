10 أفكار لجعل منزلك أكثر تنظيمًا

عندما نختار بيتًا جديدًا للسكن فإننا نصممه على الشكل المحبب لنا ونبدأ في إنفاق الكثير من الأموال حتى نضمن أن ديكوراته سوف تكون كما تخليناها تمامًا، ولكن بعد انتقالنا إلى العيش في هذا المنزل فإن الأمر يختلف حيث نجد أن الأمر لم يكن يتعلق بالتصميم فقط وإنما أيضًا بالحفاظ على شكله كما نحبه دائمًا دون تطاله الفوضى الناتجة عن كثرة الأغراض والاستخدام اليومي لها.
ونحن في Homify حريصون على أن يكون استمتاعك بمنزلك دائمًا مهما مر عليه الزمن، لذا فقد أتينا لكم اليوم بعشرة أفكار تنظيمية في المنزل سوف تساعدكم على الحفاظ على تنظيم المنزل وحمايته من الفوضى:
تعتبر الخطاطيف أكثر الحلول عملية على عكس الخزانات التي تحتاج مساحة كبيرة من غرفة النوم، فهي حل عملي للاستخدام اليومي بالطبع لا يغني عن الخزانات ولكنه يسهل عملية تعليق الكثير من الأشياء غير الملابس مثل الشنط والكوفيات والأغراض الصغيرة.
ويمكننا وضعها في تصاميم جمالية أيضًا لاستكمال الشكل الجمالي للغرفة.
في كل منزل تجد أن الأسلاك الكهربائية تعتبر عائقًا كبيرًا في التنظيم حيث أنها صعبة التخزين كما أنها دائمًا تظهر في أماكن غير ملائمة، لذا فإنه من الضروري حفظ الأسلاك الغير مستخدمة أولًا بأول في أواني بلاستيكية شفافة لتسهيل معرفتها بعد ذلك مع تمييزها عن طريق كتابة استخدام كل سلك منهم على ورقة أو عن طريق الألوان.
من الأفكار المهمة التي تساعد بشكل كبير على التنظيم في المنزل وضع بعض الأرفف في الحمام بالذات، حيث أنه الفراغ الذي يحتوي على الكثير من المتعلقات.
ويمكن استخدام هذه الأرفف في تخزين مستلزمات الاستحمام أو غسيل الملابس أو أدوات النظافة المتعددة.
فكرة ذكية وعملية أخرى وهي الفواصل الصغيرة داخل الأدراج والتي تجعله يستوعب العديد من الأغراض دون أن تختلط ببعضها بشكل فوضوي، وهنا نجد أن الرف قد استوعب عددًا كبيرًا من الفواصل أمكنه من احتواء الجلود والأكسسورات بشكل منمق وجميل.
من المهم أيضًا اختيار أحد الأركان غير المكشوفة في المنزل لتخزين هذه الأدوات التي نستخدمها في التصليح والترميم في المنزل مع الأدوات المساعدة الأخرى مثل السلم المعدني كما في هذا المنزل الذي اختار مصمموه هذا الركن الصغير بارتفاع الغرفة ليحتوي قدرًا أكبر من الأدوات.
هنا نجد حلًا مبتكرًا آخر لتخزين أدوات النظافة دون إهدار مساحة كبيرة في المنزل، كل ما نحتاجه فقط هو هذه الألواح المعدنية مع الأجزاء المطاطية داخلها والتي تعلق عليها أدوات النظافة بشكل عملي وسهل.
هل فكرت من قبل أن المساحة الخالية أسفل السرير هي مساحة مثالية للاستغلال وأنها قد توفر مساحة كبيرة في التخزين قد تغني عن الخزانات الرأسية.
هنا في هذا السرير نجد أن المساحة التخزينية للأدراج السفلية الأفقية كبيرة حقًا وتعتبر حلًا رائعًا وجديدًا.
وهنا في منضدة القهوة نجد أن المصمم قد استخدم نفس الفكرة في استغلال الجزء الخالي أسفل المنضدة في شكل درج كبير يحوي العديد من الأغراض.
في هذه اللوحة الصغيرة نستطيع أن نوفر جهدًا كبيرًا ضائعًا في البحث عن المفاتيح كلما احتجناها، وذلك عن طريق تعليق المفاتيح عليها بهذا الشكل المبتكر الذي يظهر في الصورة عن طريق وضع المفاتيح في الجزء المطاطي في منتصف اللوحة.
قد نجد في المنزل بعض الأماكن الغير مستغلة مثل الأركان أسفل السلالم الداخلية، وهذه المساحات يمكننا استغلالها في شكل أدراج أو غرفة لتخزين الملابس بشكل جمالي كما نراه في هذه الغرفة الصغيرة.
من قال أن الحوائط لابد أن تكون مصمتة من الأرض حتى السقف؟ في هذا الحمام نجد فكرة مبتكرة رائعة لحمل أغراض الاستحمام دون الحاجة لوضع وحدة أدراج أو خزانات وإنما عن طريق كوات مستطيلة داخل الحوائط تستخدم كأرفف عملية وجميلة الشكل .
وهنا تجد 7 تصاميم للخزانات لتجنب الفوضى حول المنزل.