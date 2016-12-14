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تصميم ثلاثي الأبعاد لمنزل غني بالتفاصيل المدهشة

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify منازل
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الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو سر نجاح تصميم منزل اليوم، ورغم أن التصميم ثلاثي الأبعاد إلا إنك ستلاحظ أن كل متر من المنزل لاقي قدر كبير من الاهتمام في التصميم والديكور، لتكون النتيجة في النهاية تصميم مذهل لو طبق بكل تفاصيله في الواقع لكان منزل عصري وجذاب.

الواجهة الأمامية

homify منازل
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استخدم المصمم خامات متنوعة في تصميم الواجهة أبرزها الزجاج الذي كون جدران المستوى الثالث بالواجهة والنوافذ وسياج الشرفة، مع تطعيمات من الحجر والخشب اللذان هدئا من حدة الزجاج، الاهتمام بوجود لمسات خضراء بالواجهة واضح حيث استغل المصمم المساحة أعلى الجدار الحجري كحوضا للزهور والنباتات ليمنح الشرفة الخارجية حيوية، كما أنه استغل الممر الضيق إلى جوار الدرج بزراعته بنباتات طويلة لتغطي الجدار عند نموها مع الوقت، لاحظ أيضا التصميم المميز والفريد للدرابزين الذي جاء على شكل جدول ماء ليتناغم مع الحديقة الصغيرة إلى جواره.

اللافت للنظر هنا هو أن الواجهة بها أكثر من درج؛ الأول يتجه بك إلى منطقة الاستقبال بالدور الأول، بينما الدرج الآخر يتجه بك مباشرة إلى الدور الثاني حيث تتواجد الغرف الشخصية، وهى ميزة رائعة تزيد من خصوصية القطاع العلوي.

الواجهة الجانبية

homify منازل
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homify
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استعان المصمم بخامة جديدة وهى الرخام ليتكامل مع الزجاج في تكوين الواجهة وهو ما منحها فخامة ورقي، في الطابق العلوي ستلاحظ غرفة الرياضة والتي كان اختيارا موفقا أن تكون جدرانها زجاجية ليتمتع قاطنو المنزل بمشاهدة الطبيعة وهم يمارسون نشاطهم الرياضي.

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الواجهة الداخلية

homify منازل
homify

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homify

على الجانب الداخلي للمنزل ستجد منطقة غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ مفتوح على الحديقة، وهذا أكثر ما يميز المنازل ذات الطابع الحداثي.

الرفاهية وراحة قاطنو المنزل هى كلمة السر وراء تصميم الواجهة الداخلية، فالحديقة مزودة بحمام سباحة صغير وكراسي للاستلقاء والاستمتاع بالشمس، الفصل بين الحديقة ومنطقة المعيشة بأبواب زجاجية منطبقة سهل فتحها وغلقها، وأخيرا وجود مطبخ خارجي ملاصق تماما للمطبخ الداخلي لتكون الحديقة مهيأة لحفلات الشي وتجمعات الأهل والأصدقاء، مع طاولة لتناول الطعام بالخارج، وللحماية ظُللت تلك المنطقة بمظلة خشبية أعلاها.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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بالداخل يظهر لك مدي رقي تصميم الأثاث وحتى الأكسسوارات مع بالته ألوان ترابية يدفئها الأثاث الخشبي.

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
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من هذه الزاوية يظهر بوضوح تصميم الفاصل الذكي بين قطاع السفرة والعيشة، حيث جاء على شكل جدار جرانيتي منفصل من المنتصف ليحافظ على مجال الرؤية بين القطاعين ويمكن استغلال الجزء السفلي منه لعرض التحف أو الأغراض المميزة، أما طاولة السفرة فتصميمها صلب ومتماسك ليتناغم مع الفاصل الجرانيتي، بينما الكراسي جاءت بتصميم رقيق وأرجل خشبية رفيعة.

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