تصميم ثلاثي الأبعاد لمنزل غني بالتفاصيل المدهشة

استخدم المصمم خامات متنوعة في تصميم الواجهة أبرزها الزجاج الذي كون جدران المستوى الثالث بالواجهة والنوافذ وسياج الشرفة، مع تطعيمات من الحجر والخشب اللذان هدئا من حدة الزجاج، الاهتمام بوجود لمسات خضراء بالواجهة واضح حيث استغل المصمم المساحة أعلى الجدار الحجري كحوضا للزهور والنباتات ليمنح الشرفة الخارجية حيوية، كما أنه استغل الممر الضيق إلى جوار الدرج بزراعته بنباتات طويلة لتغطي الجدار عند نموها مع الوقت، لاحظ أيضا التصميم المميز والفريد للدرابزين الذي جاء على شكل جدول ماء ليتناغم مع الحديقة الصغيرة إلى جواره.

اللافت للنظر هنا هو أن الواجهة بها أكثر من درج؛ الأول يتجه بك إلى منطقة الاستقبال بالدور الأول، بينما الدرج الآخر يتجه بك مباشرة إلى الدور الثاني حيث تتواجد الغرف الشخصية، وهى ميزة رائعة تزيد من خصوصية القطاع العلوي.