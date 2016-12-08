10 أفكارلفصل غرفتي المعيشة والطعام في منزلك

جرت العادة في المنازل الحديثة على الدمج بين غرفتي المعيشة والطعام وذلك لأسباب عديدة منها أن الغرض من الغرفتين وثيق إلى حد كبير ومنها أيضًا الاستفادة من المساحة الكلية للغرفتين مما يعطي إيحاءًا بالاتساع والرحابة في المنزل.

ولكن البعض لايفضل هذا الدمج و البعض الآخر يفضله أحيانًا وفي أحيان أخرى يفضل ألا يكونا مدمجتين بالشكل الذي يقيد استخدامهما.

ولهذا الغرض أتينا لكم اليوم في Homify بعشرة أفكار متميزة ومبتكرة للفصل بين الغرفتين بشكل جمالي وباستخدام حيل ديكورية لا تؤثر سلبًا على كل منهما، فإلى هذه الأفكار: