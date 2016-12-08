10 أفكارلفصل غرفتي المعيشة والطعام في منزلك

جرت العادة في المنازل الحديثة على الدمج بين غرفتي المعيشة والطعام وذلك لأسباب عديدة منها أن الغرض من الغرفتين وثيق إلى حد كبير ومنها أيضًا الاستفادة من المساحة الكلية للغرفتين مما يعطي إيحاءًا بالاتساع والرحابة في المنزل.
ولكن البعض لايفضل هذا الدمج و البعض الآخر يفضله أحيانًا وفي أحيان أخرى يفضل ألا يكونا مدمجتين بالشكل الذي يقيد استخدامهما.
ولهذا الغرض أتينا لكم اليوم في Homify بعشرة أفكار متميزة ومبتكرة للفصل بين الغرفتين بشكل جمالي وباستخدام حيل ديكورية لا تؤثر سلبًا على كل منهما، فإلى هذه الأفكار:
لا نعني بالفصل دائمًا الفصل المادي وإنما نستطيع الفصل بين الغرفتين فصلًا بصريًا عن طريق اختلاف مواد التشطيبات المستخدمة في كلتا الغرفتين عن بعضهما.
ففي هذه الصورة نجد أن غرفة الطعام قد اتخذت حوائطها التشطيب الحجري الرمادي اللون ومع بعض الكوات المستطيلة داخلها بينما غرفة المعيشة قد اتخذت الحوائط الأسمنتية البيضاء العادية ولكن مع لوحة من الفن التشكيلي الكبيرة التي ميزت الغرفة عن غرفة الطعام.
في هذا المنزل اختار المصممين طريقة أخرى للفصل بين الغرفتين وهي الفصل في الارتفاعات، فوضعوا أربع درجات من السلالم الرخامية بين الغرفتين مما جعل الفصل واضحًا وصريحًا دون الحاجة لوضع أي فواصل أخرى من الحوائط أو الأثاث.
أما في هذا المنزل فنجد أن المكتبة هي البطل الرئيسي في عملية الفصل بين الغرفتين، ونجد أنها فكرة ذكية وعملية في الوقت نفسه، ففيها نستطيع أن نضع العديد من الكتب والأغراض الخاصة بكلتا الغرفتين كما أنها تعتبر فاصلًا بصريًا إلى حد ما إذا كانت نصف ممتلئة كما نرى في الصورة.
في هذا المنزل الأبيض الهادئ نرى أن عملية الفصل بين الفراغين جاءت عن طريق الأبواب الزجاجية الجرارة، فالزجاج المصنفر النصف شفاف يعمل على الحفاظ الجزئي على خصوصية كل غرفة دون أن يؤثر سلبًا على المساحة الخاصة بكل غرفة، كما أنه يمكن استخدام الغرفين معًا عن الحاجة بسهولة عن طريق فتح الباب على مصراعيه ليكونا معًا فراغًا كبيرًا واحدًا.
القبوات المعمارية ذات الرأس نصف الدائرية من الحلول العملية الجميلة والتي تعطي تشكيلًا مميزًا داخل المنزل وتضفي روحًا من الأناقة المستمدة من الطرز المعمارية القديمة، كما أنها تعمل على الفصل الجزئي بين الفراغين بشكل مثالي.
وهنا نجد أن الفصل لم يقتصر على استخدام القبوات فقط وإنما عن طريق الألوان المستخدمة في الحوائط أيضًا.
في هذه الحالة نحن لا نتحدث عن مكتبة في المنتصف فقط وإنما وحدات متقطعة من الخشب بكامل الارتفاع تستخدم كأرفف لوضع مستلزمات الفراغين معًا أو يمكن استخدامها في رص العناصر الديكورية الجمالية عليها من تماثيل ومزهريات وبراويز صور العائلة.
من الأفكار الشائعة أيضًا استخدام المدفأة كفاصل بين غرفتي السفرة والمعيشة فهي عنصر جمالي ووظيفي مطلوب خاصة عند اجتماع الأسرة حولها في غرفة المعيشة لذا فيمكن استخدامها بذكاء في التصميم حتى تقوم بوظيفة مزدوجة وهي التدفأة والفصل بالإضافة إلى الشكل الجمالي الجذاب.
أما هذا المنزل فإنه امتاز بفكرة جيدة وهي عبارة عن جدار من الحجر الطبيعي يتوسطه قبو على شكل قوس أعلاه وقد تميز الجدار بالحجر المختلف عن بقية الحوائط المستخدمة من اللون الأبيض ومع الأرضية المصنوعة من السيراميك البرتقالي مع الخشب الطبيعي في الأثاث فقد اكتمل التصميم وصار متناسقًا إلى حد كبير.
ومع استخدام ترتيب الأثاث أيضًا في الفصل عن طريق وضع أريكة غرفة المعيشة بحيث تكون خلفيتها ناحية غرفة السفرة فإن الفصل بين الغرفتين بات جميلًا ومميزًا.
أما في هذا المنزل فقد اختار المصممون الستائر لتكون الفاصل المطلوب بين الغرفتين بطريقة عملية وسهلة، فعند الحاجة إلى دمجهما ما على مستخدميها إلا أن يزيحوا الستار وعند الحاجة للفصل فإنها ترخى.
ونجد أن اللون المستخدم للستائر جاء متناسبُا مع الخط العام للألوان مما أضاف للمسة الجمالية في المنزل.
أما هنا فنجد أن الفصل جاء بشكل جزئي أيضًا عن طريق جدار أبيض ذو تشكيل متميز من الحجر والأسمنت و في منتصفه مدفأة ولكن الجدار ليس مكتملًا بل نصف جدار في الحائط يسمح بالاتصال البصري بين الغرفتين مع احتفاظ كل غرفة منهما بمساحتها الخاصة.
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