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10 أفكارلفصل غرفتي المعيشة والطعام في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
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جرت العادة في المنازل الحديثة على الدمج بين غرفتي المعيشة والطعام وذلك لأسباب عديدة منها أن الغرض من الغرفتين وثيق إلى حد كبير ومنها أيضًا الاستفادة من المساحة الكلية للغرفتين مما يعطي إيحاءًا بالاتساع والرحابة في المنزل.

ولكن البعض لايفضل هذا الدمج و البعض الآخر يفضله أحيانًا وفي أحيان أخرى يفضل ألا يكونا مدمجتين بالشكل الذي يقيد استخدامهما.

ولهذا الغرض أتينا لكم اليوم في Homify بعشرة أفكار متميزة ومبتكرة للفصل بين الغرفتين بشكل جمالي وباستخدام حيل ديكورية لا تؤثر سلبًا على كل منهما، فإلى هذه الأفكار:

1- الفصل عن طريق اختلاف المواد المستخدمة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

لا نعني بالفصل دائمًا الفصل المادي وإنما نستطيع الفصل بين الغرفتين فصلًا بصريًا عن طريق اختلاف مواد التشطيبات المستخدمة في كلتا الغرفتين عن بعضهما.

ففي هذه الصورة نجد أن غرفة الطعام قد اتخذت حوائطها التشطيب الحجري الرمادي اللون ومع بعض الكوات المستطيلة داخلها بينما غرفة المعيشة قد اتخذت الحوائط الأسمنتية البيضاء العادية ولكن مع لوحة من الفن التشكيلي الكبيرة التي ميزت الغرفة عن غرفة الطعام.

2- الفصل عن طريق فرق الارتفاعاتِ

villa 2 - Orta Nova (FG), Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece غرفة المعيشة حجر White
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece

Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece
Studio di Architettura e Design Giovanni Scopece

في هذا المنزل اختار المصممين طريقة أخرى للفصل بين الغرفتين وهي الفصل في الارتفاعات، فوضعوا أربع درجات من السلالم الرخامية بين الغرفتين مما جعل الفصل واضحًا وصريحًا دون الحاجة لوضع أي فواصل أخرى من الحوائط أو الأثاث.

3- مكتبة في المنتصف

HOUSE FV, M N A - Matteo Negrin M N A - Matteo Negrin غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
M N A – Matteo Negrin

M N A - Matteo Negrin
M N A – Matteo Negrin
M N A - Matteo Negrin

أما في هذا المنزل فنجد أن المكتبة هي البطل الرئيسي في عملية الفصل بين الغرفتين، ونجد أنها فكرة ذكية وعملية في الوقت نفسه، ففيها نستطيع أن نضع العديد من الكتب والأغراض الخاصة بكلتا الغرفتين كما أنها تعتبر فاصلًا بصريًا إلى حد ما إذا كانت نصف ممتلئة كما نرى في الصورة.

4- الفصل عن طريق الأبواب الجرارة

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING غرفة المعيشة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

في هذا المنزل الأبيض الهادئ نرى أن عملية الفصل بين الفراغين جاءت عن طريق الأبواب الزجاجية الجرارة، فالزجاج المصنفر النصف شفاف يعمل على الحفاظ الجزئي على خصوصية كل غرفة دون أن يؤثر سلبًا على المساحة الخاصة بكل غرفة، كما أنه يمكن استخدام الغرفين معًا عن الحاجة بسهولة عن طريق فتح الباب على مصراعيه ليكونا معًا فراغًا كبيرًا واحدًا.

5- الفصل عن طريق القبوات المعمارية النصف دائرية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

القبوات المعمارية ذات الرأس نصف الدائرية من الحلول العملية الجميلة والتي تعطي تشكيلًا مميزًا داخل المنزل وتضفي روحًا من الأناقة المستمدة من الطرز المعمارية القديمة، كما أنها تعمل على الفصل الجزئي بين الفراغين بشكل مثالي.

وهنا نجد أن الفصل لم يقتصر على استخدام القبوات فقط وإنما عن طريق الألوان المستخدمة في الحوائط أيضًا.

6- فواصل رفيعة من الأرفف

ATTICO a BRESCIA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

في هذه الحالة نحن لا نتحدث عن مكتبة في المنتصف فقط وإنما وحدات متقطعة من الخشب بكامل الارتفاع تستخدم كأرفف لوضع مستلزمات الفراغين معًا أو يمكن استخدامها في رص العناصر الديكورية الجمالية عليها من تماثيل ومزهريات وبراويز صور العائلة.

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7- المدفأة كفاصل

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

من الأفكار الشائعة أيضًا استخدام المدفأة كفاصل بين غرفتي السفرة والمعيشة فهي عنصر جمالي ووظيفي مطلوب خاصة عند اجتماع الأسرة حولها في غرفة المعيشة لذا فيمكن استخدامها بذكاء في التصميم حتى تقوم بوظيفة مزدوجة وهي التدفأة والفصل بالإضافة إلى الشكل الجمالي الجذاب.

8- قوس كبير و فصل بترتيب الأثاث

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة المعيشة
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

أما هذا المنزل فإنه امتاز بفكرة جيدة وهي عبارة عن جدار من الحجر الطبيعي يتوسطه قبو على شكل قوس أعلاه وقد تميز الجدار بالحجر المختلف عن بقية الحوائط المستخدمة من اللون الأبيض ومع الأرضية المصنوعة من السيراميك البرتقالي مع الخشب الطبيعي في الأثاث فقد اكتمل التصميم وصار متناسقًا إلى حد كبير.

ومع استخدام ترتيب الأثاث أيضًا في الفصل عن طريق وضع أريكة غرفة المعيشة بحيث تكون خلفيتها ناحية غرفة السفرة فإن الفصل بين الغرفتين بات جميلًا ومميزًا.

9- الستائر الديكورية

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

أما في هذا المنزل فقد اختار المصممون الستائر لتكون الفاصل المطلوب بين الغرفتين بطريقة عملية وسهلة، فعند الحاجة إلى دمجهما ما على مستخدميها إلا أن يزيحوا الستار وعند الحاجة للفصل فإنها ترخى.

ونجد أن اللون المستخدم للستائر جاء متناسبُا مع الخط العام للألوان مما أضاف للمسة الجمالية في المنزل.

10- مدفأة داخل حائط غير مكتمل

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

أما هنا فنجد أن الفصل جاء بشكل جزئي أيضًا عن طريق جدار أبيض ذو تشكيل متميز من الحجر والأسمنت و في منتصفه مدفأة ولكن الجدار ليس مكتملًا بل نصف جدار في الحائط يسمح بالاتصال البصري بين الغرفتين مع احتفاظ كل غرفة منهما بمساحتها الخاصة.

إذا أعجبتك هذه الأفكار فيمكنك أيضًا الاطلاع على 17 فكرة لطلاء الجدران لتبدو أكثر جمالا.

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أي هذه الأفكار وجدته عمليًا أكثر؟

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