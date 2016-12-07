6 تصاميم لسلالم مودرن

تختلف أنواع السلالم في المنزل بين السلالم العلوية والسفلية، وبالعادة تكون السلالم السفلية مخفية وغير واضحة للعيان وتكون لغرف التخزين السفلية، أما بالنسبة للسلالم العلوية فهي حوار مقالنا لهذا اليوم.

اذا كان منزلك مكون من طابقين فمن كل بد ستملك سلم للانتقال للطوابق العلوية، فلماذا لا تستخدم هذا الجزء المهم من منزلك ليس فقط للانتقال من اعلى للأسفل والعكس، بل أيضا كعنصر تصميمي مميز، كيف؟ هذا ما سنتناوله في مقالنا، سنستعرض 6 سلالم مصممة بطريقة أنيقة وفريدة من نوعها ستعطي منزلك ديكور بدون أي إضافة ديكوريه أخرى، أي تصميم منه وفيه، لنشاهد سويا.