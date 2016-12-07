6 تصاميم لسلالم مودرن

تختلف أنواع السلالم في المنزل بين السلالم العلوية والسفلية، وبالعادة تكون السلالم السفلية مخفية وغير واضحة للعيان وتكون لغرف التخزين السفلية، أما بالنسبة للسلالم العلوية فهي حوار مقالنا لهذا اليوم.
اذا كان منزلك مكون من طابقين فمن كل بد ستملك سلم للانتقال للطوابق العلوية، فلماذا لا تستخدم هذا الجزء المهم من منزلك ليس فقط للانتقال من اعلى للأسفل والعكس، بل أيضا كعنصر تصميمي مميز، كيف؟ هذا ما سنتناوله في مقالنا، سنستعرض 6 سلالم مصممة بطريقة أنيقة وفريدة من نوعها ستعطي منزلك ديكور بدون أي إضافة ديكوريه أخرى، أي تصميم منه وفيه، لنشاهد سويا.
تصميم ذكي لسلم المنزل، حيث قام المصمم باختيار الزاوية لبناء السلم لاستغلال الزاوية الميتة وذلك بجعل السلم ملتف عند الزاوية، كما تم تصميم محيط السلم بطريقة أنيقة، الجدار الرمادي الحجري والصخور اسفل السلم أعطت أناقة مميزة، مع فتحة ضوئية على مستوى الأرض، لإنارة مناسبه للسلم.
تجسيد للأناقة من خلال هذا التصميم، سلم خشبي بدرابزين معدني اسود بشكل حلزوني دائري، والأجمل حوض الزرع الكبير في منتصف السلم. نصيحة لك عزيزي القارئ اذا كان يوجد أطفال في المنزل احرص على بناء سلم مع درابزين متين وثابت لحفظ سلامة أطفالك.
لتعطي جمالية اكثر لسلم المنزل، صممه بطريقة متناسبة مع تصميم الغرفة الموجود فيها، فكما نرى في الصورة التصميم الكلاسيكي للغرفة بالكراسي الجلدية البنية والارضية الخشبية، ودرج بتصميم بسيط بلون ابيض ودرابزين زجاجي شفاف.
تصميم شبيه بسلم الزاوية ولكن مع درابزين زجاجي لحماية افضل لأطفالك. الدمج بين عدة عناصر تصميمية امر محبب ويجعل التصميم اكثر غنى، فكما نرى في الصورة، الدمج لسلم مصنوع من درجات خشبية متينة ودرابزين زجاجي شفاف سيعطي لمسة أناقة، وسيزيد تلك الأناقة اللمسات الضوئية المنخفضة لرؤيا افضل.
اذا أردت التمييز الحقيقي والأناقة المفرطة ننصحك بالرخام فهو مادة بحد ذاتها أنيقة وتعطي اكابريه للمنزل، وخاصة اذا كانت أرضية المنزل ككل من الرخام بهذا ستحصل على تناسق، تميز وجاذبية لمنزلك، ولكن من المفضل تزويد السلم بدرابزين لان الرخام مادة ناعمة وقد تؤدي إلى الزحلقة.
رأينا في احد التصاميم السابقة سلم بدرجات خشبية ودرابزين معدني، في هذه الصورة سلم بدرجات خشبية مدعمة بالمعدن ودرابزين بسور معدني و ممسك خشبي. هذا ما يسمى بالتصميم الصناعي الذي يكون أساسه المعدن وقد أعطى الاندماج بين المعدن الأسود والخشب جمالية وتميز ملحوظ.
صمم السلم بطريقة أنيقة وبسيطة واجعله آمان لأطفالك.
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