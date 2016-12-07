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6 تصاميم لسلالم مودرن

Heba khlili Heba khlili
Spiral Staircase Exeter, Complete Stair Systems Ltd Complete Stair Systems Ltd سلالم وأروقة سلالم
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تختلف أنواع السلالم في المنزل بين السلالم العلوية والسفلية، وبالعادة تكون السلالم السفلية مخفية وغير واضحة للعيان وتكون لغرف التخزين السفلية، أما بالنسبة للسلالم العلوية فهي حوار مقالنا لهذا اليوم.

اذا كان منزلك مكون من طابقين فمن كل بد ستملك سلم للانتقال للطوابق العلوية، فلماذا لا تستخدم هذا الجزء المهم من منزلك ليس فقط للانتقال من اعلى للأسفل والعكس، بل أيضا كعنصر تصميمي مميز، كيف؟  هذا ما سنتناوله في مقالنا، سنستعرض 6 سلالم مصممة بطريقة أنيقة وفريدة من نوعها ستعطي منزلك ديكور بدون أي إضافة ديكوريه أخرى، أي تصميم منه وفيه، لنشاهد سويا.

1. سلم الزاوية

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

تصميم ذكي لسلم المنزل، حيث قام المصمم باختيار الزاوية لبناء السلم لاستغلال الزاوية الميتة وذلك بجعل السلم ملتف عند الزاوية، كما تم تصميم محيط السلم بطريقة أنيقة، الجدار الرمادي الحجري والصخور اسفل السلم أعطت أناقة مميزة، مع فتحة ضوئية على مستوى الأرض، لإنارة مناسبه للسلم.

2. السلم الحلزوني

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

تجسيد للأناقة من خلال هذا التصميم، سلم خشبي بدرابزين معدني اسود بشكل حلزوني دائري، والأجمل حوض الزرع الكبير في منتصف السلم. نصيحة لك عزيزي القارئ اذا كان يوجد أطفال في المنزل احرص على بناء سلم مع درابزين متين وثابت لحفظ سلامة أطفالك.

3. السلم الزجاجي

ATTICO #1, cristina mecatti interior design cristina mecatti interior design غرفة المعيشة
cristina mecatti interior design

cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design
cristina mecatti interior design

لتعطي جمالية اكثر لسلم المنزل، صممه بطريقة متناسبة مع تصميم الغرفة الموجود فيها، فكما نرى في الصورة التصميم الكلاسيكي للغرفة بالكراسي الجلدية البنية والارضية الخشبية، ودرج بتصميم بسيط بلون ابيض ودرابزين زجاجي شفاف.

4. سلم خشب زجاج

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

تصميم شبيه بسلم الزاوية ولكن مع درابزين زجاجي لحماية افضل لأطفالك. الدمج بين عدة عناصر تصميمية امر محبب ويجعل التصميم اكثر غنى، فكما نرى في الصورة، الدمج لسلم مصنوع من درجات خشبية متينة ودرابزين زجاجي شفاف سيعطي لمسة أناقة، وسيزيد تلك الأناقة اللمسات الضوئية المنخفضة لرؤيا افضل.

5. السلم الرخامي

Casa CG342 - Casa sustentable, BAM! arquitectura BAM! arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت Grey
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

اذا أردت التمييز الحقيقي والأناقة المفرطة ننصحك بالرخام فهو مادة بحد ذاتها أنيقة وتعطي اكابريه للمنزل، وخاصة اذا كانت أرضية المنزل ككل من الرخام بهذا ستحصل على تناسق، تميز وجاذبية لمنزلك، ولكن من المفضل تزويد السلم بدرابزين لان الرخام مادة ناعمة وقد تؤدي إلى الزحلقة.

6. السلم المعدني

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

رأينا في احد التصاميم السابقة سلم بدرجات خشبية ودرابزين معدني، في هذه الصورة سلم بدرجات خشبية مدعمة بالمعدن ودرابزين بسور معدني و ممسك خشبي. هذا ما يسمى بالتصميم الصناعي الذي يكون أساسه المعدن وقد أعطى الاندماج بين المعدن الأسود والخشب جمالية وتميز ملحوظ.

صمم السلم بطريقة أنيقة وبسيطة واجعله آمان لأطفالك.

ننصحكم بقراءة المقال التالي دليلك لختيار الدرابزين المناسب لك

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