غرف طعام تبهر جميع الأذواق

عندما نبدأ رحلة تصميم منزل الأحلام يكون لكل غرفة نصيب من الإهتمام ولكن من بين جميع الغرف تتصدر غرفة السفرة أحد أهم المراكز فهي على عكس طبيعة كل غرف المنزل هي الغرفة التي تساعد على لم الشمل، حيث يتم بها إجتماع العائلة والضيافة مما يجعلنا نأخذ تصميمها بمحمل الجدية. بالطبع لكل منا أسلوب حياته المختلف وهذا يجب أن ينطبق على كل فراغ في المنزل ولكن في غرفة السفرة بالتحديد علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن تكون ملائمة لأذواق الجميع مع الحفاظ على تميز اختياراتنا في التفاصيل التي تعكس شخصيتنا الفريدة. المصممين المبدعين يدركون تماماً مدى صعوبة هذا التحدي فعليهم أن يتوصلوا دائماً إلى أفكار تجعل من غرفة الطعام مكان رائع يحتوي الجميع و يعكس ذوق راقي. أتينا لكم بأمثلة مثيرة استطاعوا فيها المصممين من تحقيق المعادلة الصعبة بين إرضاء الجميع و الحفاظ على رقي وتميز التصميم، كفانا إثارة للفضول و لنبدأ تفحص هذه التصاميم المبهرة.
انطبع في ذهن الكثير صورة محددة عن النمط الحداثي في التصميم الداخلي بالتحديد وهي أن هذا النمط يتكون من عناصر مبسطة و مجردة من أي تفاصيل ما يجعله يفتقد إلى أي انطباع فيه فخامة، مما يجعل الكثير يتجنبوا هذا الاختيار ولكن جاء هذا التصميم كي يمحو هذا المفهوم الخاطئ فهو يحتوي على عناصر حداثية ولكن في سياق قمة في الفخامة وهذا لتواجد بعض القطع القيمة مثل وحدة الإضاءة والطاولة المصممة من رخام غاية في الروعة. هذا التصميم سوف يجذب كل الأذواق بلا استثناءات.
هذا التصميم الدافئ فيه من العناصر ما يشبع جميع الأذواق فهو يحتوى على بعض التفاصيل القيمة التي تذكرنا بعراقة الماضي مثل تصميم الأسقف مع وحدات الإضاءة و مع كثرة التفاصيل إلا أن الغرف تعكس من الهدوء والسكينة ما نبحث عنه في منزل الأحلام كي يجتمع الجميع في أجواء من الدفء والراحة.
في المطلق لن يكون مثل هذا النمط هو اختيار مفضل من قبل الكثير ولكن عند رؤيته في مثل هذا التصميم الراقي قد يجعلنا نأخذه في عين الإعتبار والسر هو أن الغرفة جمعت بين عراقة الأثاث و عصرية المحيط لينتهي التصميم بغرفة طعام بها كل أسباب التوازن والراحة النفسية. الغرفة بما فيها من تفاصيل من عراقة الماضي سوف تحتوي الضيوف في أجواء مبهرة ومتميزة.
يميل المصمم هنا إلى النمط الحداثي المبسط ولكي تتميز هذه الغرفة قام باختيار طاولة فريدة من نوعها بمسطح لامع يدل على الفخامة والرقي. مثل هذا التصميم رغم بساطته هو أيضاً يعكس طابع المصمم الجريء والفريد من نوعه.
من الممكن أن يفتقد التصميم في غرفة السفرة الى أي تفاصيل في الأثاث ولكن دعونا لا نتغافل عن مدى قوة تأثير الإكسسوارات في أي فراغ فقد تمكت الزهور هنا بمفردها من خلق توازن في الغرفة كلها لتعطي طابع متميز و مبهج.
الى كل محبي نحدي القيود و القواعد المعتادة هذا التصميم سوف يلقى لديكم الإعجاب بالتأكيد فهو فيه من الأفكار الغير تقليدية ما يكفي لإبهار أي ضيوف مع الحفاظ على نعومة وأناقة الفراغ.
لا يختلف أحد على أن الراحة هي من أهم عناصر نجاح أي أساس وإن تحقق هذا تأكد أن التصميم سوف ينال إعجاب الجميع و هذا ما يدركه المصمم هنا حيث قام بغختيار تصميم بسيط مع التركيز على أن يحقق الكرسي أعلى درجات الراحة.