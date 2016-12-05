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غرف طعام تبهر جميع الأذواق

shereen gouda shereen gouda
PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
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عندما نبدأ رحلة تصميم منزل الأحلام يكون لكل غرفة نصيب من الإهتمام ولكن من بين جميع الغرف تتصدر غرفة السفرة أحد أهم المراكز فهي على عكس طبيعة كل غرف المنزل هي الغرفة التي تساعد على لم الشمل، حيث يتم بها إجتماع العائلة والضيافة مما يجعلنا نأخذ تصميمها بمحمل الجدية. بالطبع لكل منا أسلوب حياته المختلف وهذا يجب أن ينطبق على كل فراغ في المنزل ولكن في غرفة السفرة بالتحديد علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن تكون ملائمة لأذواق الجميع مع الحفاظ على تميز اختياراتنا في التفاصيل التي تعكس شخصيتنا الفريدة. المصممين المبدعين يدركون تماماً مدى صعوبة هذا التحدي فعليهم أن يتوصلوا دائماً إلى أفكار تجعل من غرفة الطعام مكان رائع  يحتوي الجميع و يعكس ذوق راقي. أتينا لكم بأمثلة  مثيرة استطاعوا فيها المصممين من تحقيق المعادلة الصعبة بين إرضاء الجميع و الحفاظ على رقي وتميز التصميم، كفانا إثارة للفضول و لنبدأ تفحص هذه التصاميم المبهرة.

عندما تجتمع الأناقة مع الحداثة

Decora Lider Campinas - Sala de Almoço – Em Volta da Mesa, Lider Interiores Lider Interiores غرفة السفرة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

انطبع في ذهن الكثير صورة محددة عن النمط الحداثي في التصميم الداخلي بالتحديد وهي أن هذا النمط يتكون من عناصر مبسطة و مجردة من أي تفاصيل ما يجعله يفتقد إلى أي انطباع فيه فخامة، مما يجعل الكثير يتجنبوا هذا الاختيار ولكن جاء هذا التصميم كي يمحو هذا المفهوم الخاطئ فهو يحتوي على عناصر حداثية ولكن في سياق قمة في الفخامة وهذا لتواجد بعض القطع القيمة مثل وحدة الإضاءة والطاولة المصممة من رخام غاية في الروعة.  هذا التصميم سوف يجذب كل الأذواق بلا استثناءات.

دمج الحضارات

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

هذا التصميم الدافئ فيه من العناصر ما يشبع جميع الأذواق فهو يحتوى على بعض التفاصيل القيمة التي تذكرنا بعراقة الماضي مثل تصميم الأسقف مع وحدات الإضاءة و مع كثرة التفاصيل إلا أن الغرف تعكس من الهدوء والسكينة ما نبحث عنه في منزل الأحلام كي يجتمع الجميع في أجواء من الدفء  والراحة.

العراقة والرقي في مكان واحد

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في المطلق لن يكون مثل هذا النمط هو اختيار مفضل من قبل الكثير ولكن عند رؤيته في مثل هذا التصميم الراقي قد يجعلنا نأخذه  في عين الإعتبار والسر هو أن الغرفة جمعت بين عراقة الأثاث و عصرية المحيط لينتهي التصميم بغرفة طعام بها كل أسباب التوازن والراحة النفسية. الغرفة بما فيها من تفاصيل من عراقة الماضي سوف تحتوي الضيوف في أجواء مبهرة ومتميزة.

لا يختلف أحد على التصميم البسيط الأنيق

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC غرفة السفرة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

يميل المصمم هنا إلى النمط الحداثي المبسط ولكي تتميز هذه الغرفة قام باختيار طاولة فريدة من نوعها بمسطح لامع يدل على الفخامة والرقي. مثل هذا التصميم رغم بساطته هو أيضاً يعكس طابع المصمم الجريء والفريد من نوعه.

تفاصيل بسيطة ولكن مؤثرة

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

من الممكن أن يفتقد التصميم في غرفة السفرة الى أي تفاصيل في الأثاث ولكن دعونا لا نتغافل عن مدى قوة تأثير الإكسسوارات في أي فراغ فقد تمكت الزهور هنا بمفردها من خلق توازن في الغرفة كلها لتعطي طابع متميز و مبهج.

أسلوب عصري مستقبلي يتسم بالفخامة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados غرفة السفرة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

الى كل محبي نحدي القيود و القواعد المعتادة هذا التصميم سوف يلقى لديكم الإعجاب بالتأكيد فهو فيه من الأفكار الغير تقليدية ما يكفي لإبهار أي ضيوف مع الحفاظ على نعومة وأناقة الفراغ.

الراحة من أهم الأولويات

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة السفرة
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

لا يختلف أحد على أن الراحة هي من أهم عناصر نجاح أي أساس وإن تحقق هذا تأكد أن التصميم سوف ينال إعجاب الجميع و هذا ما يدركه المصمم هنا حيث قام بغختيار تصميم بسيط مع التركيز على أن يحقق الكرسي أعلى درجات الراحة.

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