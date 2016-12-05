غرف طعام تبهر جميع الأذواق

عندما نبدأ رحلة تصميم منزل الأحلام يكون لكل غرفة نصيب من الإهتمام ولكن من بين جميع الغرف تتصدر غرفة السفرة أحد أهم المراكز فهي على عكس طبيعة كل غرف المنزل هي الغرفة التي تساعد على لم الشمل، حيث يتم بها إجتماع العائلة والضيافة مما يجعلنا نأخذ تصميمها بمحمل الجدية. بالطبع لكل منا أسلوب حياته المختلف وهذا يجب أن ينطبق على كل فراغ في المنزل ولكن في غرفة السفرة بالتحديد علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن تكون ملائمة لأذواق الجميع مع الحفاظ على تميز اختياراتنا في التفاصيل التي تعكس شخصيتنا الفريدة. المصممين المبدعين يدركون تماماً مدى صعوبة هذا التحدي فعليهم أن يتوصلوا دائماً إلى أفكار تجعل من غرفة الطعام مكان رائع يحتوي الجميع و يعكس ذوق راقي. أتينا لكم بأمثلة مثيرة استطاعوا فيها المصممين من تحقيق المعادلة الصعبة بين إرضاء الجميع و الحفاظ على رقي وتميز التصميم، كفانا إثارة للفضول و لنبدأ تفحص هذه التصاميم المبهرة.