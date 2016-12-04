منزل الأحلام للعائلة الصغيرة

أزال المصمم بعض الجدران ليحافظ على الاتصال البصري لكل من بغرفة المعيشة أو السفرة وحتى المطبخ، كما أنها حيلة ناجحة للشعور بالرحابة، واستبدل بعض الجدران بأبواب زجاجية كما هو الحال بين المطبخ وغرفة الطعام. تصميم طاولة الطعام لم يختلف في مبادئه عن غرفة المعيشة، فتجد الطاولة بسيطة وعصرية في تصميمها لكنها أنيقة للغاية بفضل سطحها اللامع باللون الأسود الذي يتباين مع لون الكراسي.