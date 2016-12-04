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منزل الأحلام للعائلة الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة الاطفال
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جولتنا اليوم بداخل منزل يقع على مساحة 200 متر مربع بفرنسا، المنزل تم تجديده كليا بهدف الحصول على مزيد من الشعور بالاتساع والرحابة التي تريح أفراد العائلة التي تقطن المنزل، سترى من خلال الجولة كيف للنوافذ والضوء الطبيعي دور قوي في إثراء الشعور بإشراق ورحابة المكان وخلق أجواء فريدة بالمنزل.

الواجهة

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حديقة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

سنبدأ جولتنا من الخارج، حيث جاءت الواجهة بتصميم تقليدي ومزيج رائع من الألوان الدافئة والمحايدة التي تدعوك بلطف لزيارة أصحاب المنزل، مع باحة أمامية غير متكلفة مع بعض الزهور المبهجة.

غرفة المعيشة

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

من الداخل البساطة أيضا تسيطر على المشهد، ستلاحظ ذلك في حجم أثاث الغرف وألوانه المحايدة الهادئة مع اللون الأبيض الذي يسود الجدران، تصميم الكنبة مميز حيث ألحقت برف خلفي مزود بوحدة إضاءة مرنة الحركة. فكرة ستكون محببة كثيرا لمحبي القراءة بينما هم مسترخون.

إشراق واتساع

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

من هذه الزاوية يتضح كيف أن الإضاءة الطبيعية تكسو غرفة المعيشة بفضل النوافذ المتتالية وبابين المنزل من الزجاج، ومع الأرضية الخشبية زاد الدفء والحميمية بالمكان، أما حجم الأثاث فقد تم اختياره بعناية ليحافظ على الاتساع وحرية الحركة خاصة لمنزل به أطفال.

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

غرفة السفرة

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة السفرة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

أزال المصمم بعض الجدران ليحافظ على الاتصال البصري لكل من بغرفة المعيشة أو السفرة وحتى المطبخ، كما أنها حيلة ناجحة للشعور بالرحابة، واستبدل بعض الجدران بأبواب زجاجية كما هو الحال بين المطبخ وغرفة الطعام. تصميم طاولة الطعام لم يختلف في مبادئه عن غرفة المعيشة، فتجد الطاولة بسيطة وعصرية في تصميمها لكنها أنيقة للغاية بفضل سطحها اللامع باللون الأسود الذي يتباين مع لون الكراسي.

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المطبخ

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

التكنولوجيا حاضرة بقوة في تجهيزات المطبخ مع أثاث وخزانات بتصميمات عصرية، وجود بار صغير مع كراسي لتناول الطعام فكرة رائعة لتجنب الفوضي بمنطقة الاستقبال بالخارج.

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

في الصورة الحالية ترى كيف أن النوافذ تحيط بالمنزل من كل اتجاه، فالمطبخ وحده به نافذتين بحجم يسمح لأن يسكو ضوء الشمس المكان، اللون الأبيض اللامع لخزانات المطبخ كان اختيارا موفقا لانعكاس الضوء عليه وهو ما زاد من إشراق المكان وانتعاشه، أما طلاء الجدار أعلى الحوض والموقد باللون الرمادي الداكن فقد كانت فكرة ذكية لتجنب ظهور البقع بشكل واضح.

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

الطريق إلى أعلى

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

جاء الدرابزين بتصميم عصري للغاية في دمج أنيق بين الخشب والمعدن مع توافر عنصر الأمان على الجانبين لوجود أطفال بالمنزل. لفت انتباهي كثيرا الأباجورة في الفضاء بجوار الدرابزين، حيث تميز هيكلها بتصميم فني فريد أضاف شخصية مميزة تعبر عن ذوق قاطني المنزل.

غرفة النوم الرئيسية

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة نوم
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

لمسات زرقاء لطيفة بغرفة النوم الرئيسية خاصة ورق الحائط خلف السرير الذي يعبر عن أناقة الذوق الفرنسي، تحايل المصمم على اللون الداكن للـ”دولاب” بجعل سطحه أملس ناعم ليزيد من الانعكاسات.

غرفة نوم أخرى

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة الاطفال
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

من أثاث الغرفة يتضح أن الغرفة للابن الأكبر، حيث ستجد مكتب للدراسة وخزانة للكتب والأغراض، الجدار باللون الأزرق البحري أضاف صفاء وهدوء شديد للغرفة وهو ما يحتاجه المراهقون والشباب بشدة في غرفهم.

غرفة الأطفال

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة الاطفال
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

الأزرق يطول غرفة الأطفال أيضا، لكن في لمسات بسيطة في المنسوجات وصناديق الألعاب، الأولوية في هذه الغرفة كانت للأمرين؛ الأول هو الترتيب والنظام بتوفير خزانة كبيرة لتخزين الألعاب، والثاني هو الحفاظ على أكبر مساحة حرة للحركة على عكس الغرفتين السابقتين.

الحمام

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

اختيار المصمم للحمام ألوان كلاسيكية هادئة، فجاء بلاط الجدران باللون البيج ليتناغم مع الوحدة الخشبية باللون البني أسفل الحوض، مع حاجز زجاجي صغير بين البانيو والحوض. الحوض المزدوج كان اختيار موفقا ليتناسب مع احتياجات أفراد العائلة.

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