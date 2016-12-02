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دليلك المصغر لتصميم غرفة نوم مودرن

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
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مؤخرا صار الطابع الحداثي (المودرن) هو أكثر الأساليب استخداما وانتشارا في تصميم المنازل، ربما لأنه يليق بجرأة الشباب وخروجه عن المالوف في التصميمات الكلاسيكية أو أن تصميم الأثاث فيه لا يشغل مساحة ضخمة وهو ما يتناسب مع المساحات الصغيرة للمنازل الجديدة.

ولأن الحيرة تصيب الكثير وهم يختارون تصميم مناسب لغرفة النوم من بين المعروض والمتاح، أعددنا لكم دليل مصغر عن كيفية تصميم غرفة نوم مودرن مثالية.

1. اخرج عن المألوف

Rovere decapato per pavimentazione, Semplicemente Legno Semplicemente Legno غرفة نوم خشب
Semplicemente Legno

Semplicemente Legno
Semplicemente Legno
Semplicemente Legno

حقق الأسلوب الحداثي ثورة في عالم التصميمات الداخلية، وصار الخروج عن المألوف في تصميم الأثاث هو السائد، في الغرفة بالصورة تجد أن تصميم الأثاث والأكسسوارات غير تقليدين بالمرة، السرير كأنه معلق في الهواء لكنه مدعوم بكابول غير ظاهر بالارضية، حتى قطعتي الكوميدينو مثبتين بالجدار دون أرجل. هذا النوع من التصميمات يتناسب بشدة مع المساحات الصغيرة.

2. أثاث متناغم غير متشابة

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

اعتدنا في السابق أن يكون تصميم كل قطع أثاث غرفة النوم متشابة في اللون والتصميم وحتى الزخارف، لكن بما أن القاعدة الأساسية في الطابع الحداثي هى الخروج عن المألوف فلم يعد الأثاث المتشابة ملزما في تصميم الغرف، هنا مثلا لون الخزانة مختلف مع لون السرير لكنهما متناغمان بسلاسة.

3. توازن غير متماثل

Locanda di Doris, CASABELLA CASABELLA غرفة نوم
CASABELLA

CASABELLA
CASABELLA
CASABELLA

الأكسسوارات تلعب دور كبير في اكتمال جمال التصميمات الحديثة، بعض قطع الأثاث تلعب دور جمالي أيضا بالإضافة إلى دورها الوظيفي، الكرسي باللون الأصفر الزاهى هنا مثلا يحقق مبدأ التوازن غير المتماثل والذي يعني وجود قطعة أثاث أو أكسسوار بلون مختلف تحقق توازن في نغمة ألوان الغرفة وتضيف حيوية لها، وهو ما حققه الكرسي ببراعة.

4. إضاءة مخفية

Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

5. عملي وأنيق

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة نومأسرة نوم
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

الفعالية والأناقة مبدئان متوازيان في التصميمات الحديثة، فكلما كان التصميم عملي أكثر بشكل أنيق كلما ازداد جمالا وفعالية، في التصميم الحالي استغل المصمم المساحة أسفل السرير كمكتبة صغيرة لتخزين الكتب، وهى حيلة ذكية لاستغلال المساحات. هناك أفكار متنوعة أخرى لاستغلال المساحة أسفل السرير كالأدراج، و أن تكون المرتبة على لوح يسهل رفعه وتخزين الأغراض أسفله.

6. تنوع مجموعات الألوان

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

ليس هناك مجموعة ألوان محددة يعتمد عليها الأسلوب الحداثي في التصميم، فستجد مثلا تصميمات كثيرة يكسوها الأبيض أو الألوان المحايدة والهادئة، وأخرى تجد بالتة الألوان فيها جرئية للغاية، وهذا الثراء هو ما يميزه إذ من المؤكد أنك ستجد فيه ما يناسب ذوقك، هنا مثلا الغرفة بألوان هادئة مع بعض اللمسات اللونية المبهجة في المفروشات.

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Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نوم White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

نموذج آخر لغرفة ببالتة ألوان هادئة.

M/Y Saramour , CRN SPA - YACHT YOUR WAY- CRN SPA - YACHT YOUR WAY- يخوت و طائرات
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-

M/Y Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-
CRN SPA – YACHT YOUR WAY-
CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

على عكس الغرفة السابقة الألوان هنا جريئة للغاية، مزيج بين لون النبيذ ودرجات البيج منح الغرفة شخصية قوية وجرئية خاصة مع الإضاءة الموزعة جيدا بالغرفة.

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

نموذج آخر للجرأة في استخدام الألوان والاستعانة ببالتة الألوان المفضلة، وهو ما يعطي الغرفة لمسة شخصية تعبر عن قاطنيها.

7. إضاءة وتهوية جيدة

INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY غرفة نوم
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

كما ذكرنا بالسابق أن الإضاءة عنصر لا غنى عنه في التصميم، وفي التصميمات الحديثة  كلما كان هناك مصادر أكثر للإضاءة الطبيعة مثل الشرفات والنوافذ كلما كان أفضل لمنح الغرفة مشهد مشرق وأكثر اتساعا، كما أنه سيجدد هواء الغرفة باستمرار وهو ما سيزيد من انتعاشها وحيويتها. 

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