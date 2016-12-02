دليلك المصغر لتصميم غرفة نوم مودرن

مؤخرا صار الطابع الحداثي (المودرن) هو أكثر الأساليب استخداما وانتشارا في تصميم المنازل، ربما لأنه يليق بجرأة الشباب وخروجه عن المالوف في التصميمات الكلاسيكية أو أن تصميم الأثاث فيه لا يشغل مساحة ضخمة وهو ما يتناسب مع المساحات الصغيرة للمنازل الجديدة.
ولأن الحيرة تصيب الكثير وهم يختارون تصميم مناسب لغرفة النوم من بين المعروض والمتاح، أعددنا لكم دليل مصغر عن كيفية تصميم غرفة نوم مودرن مثالية.
حقق الأسلوب الحداثي ثورة في عالم التصميمات الداخلية، وصار الخروج عن المألوف في تصميم الأثاث هو السائد، في الغرفة بالصورة تجد أن تصميم الأثاث والأكسسوارات غير تقليدين بالمرة، السرير كأنه معلق في الهواء لكنه مدعوم بكابول غير ظاهر بالارضية، حتى قطعتي الكوميدينو مثبتين بالجدار دون أرجل. هذا النوع من التصميمات يتناسب بشدة مع المساحات الصغيرة.
اعتدنا في السابق أن يكون تصميم كل قطع أثاث غرفة النوم متشابة في اللون والتصميم وحتى الزخارف، لكن بما أن القاعدة الأساسية في الطابع الحداثي هى الخروج عن المألوف فلم يعد الأثاث المتشابة ملزما في تصميم الغرف، هنا مثلا لون الخزانة مختلف مع لون السرير لكنهما متناغمان بسلاسة.
الأكسسوارات تلعب دور كبير في اكتمال جمال التصميمات الحديثة، بعض قطع الأثاث تلعب دور جمالي أيضا بالإضافة إلى دورها الوظيفي، الكرسي باللون الأصفر الزاهى هنا مثلا يحقق مبدأ التوازن غير المتماثل والذي يعني وجود قطعة أثاث أو أكسسوار بلون مختلف تحقق توازن في نغمة ألوان الغرفة وتضيف حيوية لها، وهو ما حققه الكرسي ببراعة.
الفعالية والأناقة مبدئان متوازيان في التصميمات الحديثة، فكلما كان التصميم عملي أكثر بشكل أنيق كلما ازداد جمالا وفعالية، في التصميم الحالي استغل المصمم المساحة أسفل السرير كمكتبة صغيرة لتخزين الكتب، وهى حيلة ذكية لاستغلال المساحات. هناك أفكار متنوعة أخرى لاستغلال المساحة أسفل السرير كالأدراج، و أن تكون المرتبة على لوح يسهل رفعه وتخزين الأغراض أسفله.
ليس هناك مجموعة ألوان محددة يعتمد عليها الأسلوب الحداثي في التصميم، فستجد مثلا تصميمات كثيرة يكسوها الأبيض أو الألوان المحايدة والهادئة، وأخرى تجد بالتة الألوان فيها جرئية للغاية، وهذا الثراء هو ما يميزه إذ من المؤكد أنك ستجد فيه ما يناسب ذوقك، هنا مثلا الغرفة بألوان هادئة مع بعض اللمسات اللونية المبهجة في المفروشات.
نموذج آخر لغرفة ببالتة ألوان هادئة.
على عكس الغرفة السابقة الألوان هنا جريئة للغاية، مزيج بين لون النبيذ ودرجات البيج منح الغرفة شخصية قوية وجرئية خاصة مع الإضاءة الموزعة جيدا بالغرفة.
نموذج آخر للجرأة في استخدام الألوان والاستعانة ببالتة الألوان المفضلة، وهو ما يعطي الغرفة لمسة شخصية تعبر عن قاطنيها.
كما ذكرنا بالسابق أن الإضاءة عنصر لا غنى عنه في التصميم، وفي التصميمات الحديثة كلما كان هناك مصادر أكثر للإضاءة الطبيعة مثل الشرفات والنوافذ كلما كان أفضل لمنح الغرفة مشهد مشرق وأكثر اتساعا، كما أنه سيجدد هواء الغرفة باستمرار وهو ما سيزيد من انتعاشها وحيويتها.
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