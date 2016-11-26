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كيف توفر مالك؟ وكيف تجدد الجدران والحمامات؟

جحا جحا
Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران حجر Beige
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

10 أشياء يجب عليك فعلها لتوفير المال في عملية بناء منزلك

UNA CASA EN H REVESTIDA DE PIEDRA, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA منازل
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

عملية بناء منزلك هي أحد أقرب الأحلام إلى قلوبنا، ففي عملية البناء يمكننا أن نبني المنزل كما حلمنا به ونحضرعملية البناء كاملة و ربما يكون عيب هذه العملية الوحيد هو إنفاق الكثير من المال ولكنه له أبعاد كثيره مريحة لنا و للعائلة فهو يعطينا الراحة والاستقرار في النهاية.

ما يمكننا فعله هو أن نحاول حل مشكلة الأموال بحيث ندقق ونراجع كل التفاصيل  الخاصة بالمراحل المختلفة للحصول على إختيارات إقتصادية، ولتجنب أي إنفاق زائد. فيمكنك تخصيص ميزانية مع الوضع في الحسبان تحديد مبلغ زائد للطوارئ  قد تضطر إلى إنفاقه أيضاً قم بعمل خطة وقتية تكون أكبر من المتوقع لأي ظروف قد تسبب أن يتأخر الإنتهاء من البناء. الآن أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل والتي سوف توفر لكم الأموال في عملية البناء..

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قبل وبعد: 5 تصميمات منازل أعيد تجديدها بالكامل

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

هناك دائمًا مئات الأفكار التى تساعدك على تحسين استغلال مساحة منزلك، ولكن أحيانًا لا تساعدنا المساحة على التغيير، فى تلك الحالات نحتاج إلى إعادة تجديد وتوزيع للمنزل بأكمله حتى نستطيع الحياة فيه بسهولة وعملية وراحة.

فإليك 5 مشاريع قامت على إعادة توزيع المساحات والتجديد الشامل ستلهمك لتبدأ رحلتك الإبداعية فى تجديد منزلك.

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17 فكرة لطلاء الجدران لتبدو أكثر جمالا

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

عادة ما يكون طلاء الجدران هو العمل الأخير الذي تنهي به تأسيس المنزل استعدادا لاستقبال الأثاث والمفروشات، وقد جمعنا لك اليوم مجموعة من النصائح وقائمة بالخامات التي يمكن أن تغطي بها جدران المنزل، وسواء كان المنزل جديد أو كنت ممن يبحثون عن أفكار للتجديد ستجد أفكارا تتناسب كل الميزانيات والأذواق والتفضيلات..تعال لنبدأ.

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15 حمام صغير لكن جميل

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الحمامات الصغيرة ليست مشكلة كبيرة بالمرة بل استغلاله بطريقة مناسبة ديكورات مثالية ومميزة يمكن أن يجعله من أجمل تصميمات الحمامات، ولذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 حماماً صغيراً بتصميم متميز ليثبت لك أن الحمامات الصغيرة لم تكن يوماً سيئة بل العكس تماماً الحمامات الصغيرة احياناً تكون أكثر من رائعة وتلك التصميمات ستثبت لك هذا بمنتهى السهولة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميماتها

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10 تصاميم لدش الحمام… ستجعلك تزيل حوض الاستحمام

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.

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