كيف توفر مالك؟ وكيف تجدد الجدران والحمامات؟

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عملية بناء منزلك هي أحد أقرب الأحلام إلى قلوبنا، ففي عملية البناء يمكننا أن نبني المنزل كما حلمنا به ونحضرعملية البناء كاملة و ربما يكون عيب هذه العملية الوحيد هو إنفاق الكثير من المال ولكنه له أبعاد كثيره مريحة لنا و للعائلة فهو يعطينا الراحة والاستقرار في النهاية.
ما يمكننا فعله هو أن نحاول حل مشكلة الأموال بحيث ندقق ونراجع كل التفاصيل الخاصة بالمراحل المختلفة للحصول على إختيارات إقتصادية، ولتجنب أي إنفاق زائد. فيمكنك تخصيص ميزانية مع الوضع في الحسبان تحديد مبلغ زائد للطوارئ قد تضطر إلى إنفاقه أيضاً قم بعمل خطة وقتية تكون أكبر من المتوقع لأي ظروف قد تسبب أن يتأخر الإنتهاء من البناء. الآن أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل والتي سوف توفر لكم الأموال في عملية البناء..
هناك دائمًا مئات الأفكار التى تساعدك على تحسين استغلال مساحة منزلك، ولكن أحيانًا لا تساعدنا المساحة على التغيير، فى تلك الحالات نحتاج إلى إعادة تجديد وتوزيع للمنزل بأكمله حتى نستطيع الحياة فيه بسهولة وعملية وراحة.
فإليك 5 مشاريع قامت على إعادة توزيع المساحات والتجديد الشامل ستلهمك لتبدأ رحلتك الإبداعية فى تجديد منزلك.
عادة ما يكون طلاء الجدران هو العمل الأخير الذي تنهي به تأسيس المنزل استعدادا لاستقبال الأثاث والمفروشات، وقد جمعنا لك اليوم مجموعة من النصائح وقائمة بالخامات التي يمكن أن تغطي بها جدران المنزل، وسواء كان المنزل جديد أو كنت ممن يبحثون عن أفكار للتجديد ستجد أفكارا تتناسب كل الميزانيات والأذواق والتفضيلات..تعال لنبدأ.
الحمامات الصغيرة ليست مشكلة كبيرة بالمرة بل استغلاله بطريقة مناسبة ديكورات مثالية ومميزة يمكن أن يجعله من أجمل تصميمات الحمامات، ولذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 حماماً صغيراً بتصميم متميز ليثبت لك أن الحمامات الصغيرة لم تكن يوماً سيئة بل العكس تماماً الحمامات الصغيرة احياناً تكون أكثر من رائعة وتلك التصميمات ستثبت لك هذا بمنتهى السهولة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميماتها
دائما ما نستعرض في مقالاتنا تصاميم لأحواض الحمام، لذلك قررنا في هذا المقال أن نتعرف معا على بعض تصاميم الدش الذي يفضله البعض، لأنه مناسب للمساحات الصغيرة ويعطي تميز وأيضا اكثر عملياً. ولا يقل جمالية تصميم الدش عن حوض الاستحمام أو البانيو فكلاهما لهما ميزات وطرق تصاميم مختلفة. الألوان، عنصري الحجر والزجاج، والمعدن كلها أمور يمكنك التحكم بها لتصمم بها الدش الخاص بحمامك.لنتابع سوياً 10 تصاميم مميزة لدش الحمام واستعد لتغير حوض الحمام.