أرضيات مميزة لشرفة المنزل

هل ترغب في أن تكون أرضية شرفتك أو الحديقة ذات مظهر خلاب، لكنك تشعر بالحيرة بخصوص الاختيار الأفضل؟
الأمر في البداية يتوقف على عدة عوامل، أهمها الظروف المناخية في المنطقة التي تعيش فيها، والميزانية المتاحة لك لتأسيس أرضية الشرفة، ولأنه من المهم أن تكون لديك خبرة معرفية كافية قبل البدء في أي مشروع بمنزلك، قمنا نحن في هوميفاي بجمع أنواع مختلفة من الأرضيات التي تناسب الشرفات لتتخلص من الحيرة وتجد ما يناسبك.
قبل أن تستقر على اختيار محدد عليك أن تضع في اعتبارك أن يتناسب هذا الاختيار مع الطابع العام للشرفة وذوق العائلة، خاصة وأن هناك تنوع هائل في الخامات المستخدمة مثل الرخام، الأسمنت، سيراميك الأسمنت، الأحجار الطبيعية أو حتى الخشب، وخامات أخرى تتحمل العوامل الخارجية.
إذا وقع اختيارك على بلاط السيراميك تأكد من أنك اخترت التصيممات ذات الملمس الذي لا يسبب الانزلاق لتجنب الحوادث عند سقوط أمطار. في النموذج الحالي استعان المصمم ببلاط بمظهر أسمنتي وهو من الصيحات الجديدة التي تنتمي للطابع الحداثي.
يعد البلاط الطيني هو الاختيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر ريفي للمنطقة الخارجية للمنزل، ميزة البلاط الطيني أنه يمنح الأرضية قيمة جمالية عالية، يمكن الاستعانة بخامات أخرى لاستخدامها كفواصل بين البلاطات لزيادة قيمة الأرضية مثل الأحجار كما هو الحال في التصميم الحالي.
من الخامات الأخرى التي ستعطي طابع ريفي للشرفة هى الأحجار الطبيعية، خامة فخمة وقدرتها على التحمل عالية للغاية، لكن عيبها الوحيد أنها من الخامات الثقيلة للغاية إذ يتراوح وزن القطعة الواحدة من 55 لـ 60 كيلو جرام، لذا من الأفضل أن تسعين بمتخصص له خبرة في تغطية الأرضيات بالحجر الطبيعي.
من الأفكار الرائعة عند الاستعانة بالأحجار الطبيعية هى استخدام فواصل من العشب كما بالصورة، وخاصة عشب الدايكورندرا الذي يرتفع عن الأرض سنتيمترات قليلة، فيكون المشهد في النهاية وكأن الأعشاب تبروز الأحجار بشكل جذاب.
الحصى من الخامات السهلة والرخيصة والتي نادرا ما تحتاج إلى صيانة، كما أنها قوة تحملها لتغيرات المناخية عالية. إذا شعرت بعدم الارتياح من المشي عليها مباشرة يمكنك وضع بعض الألواح الخشبية للسير عليها مثل ما هو موضح بالصورة.
هناك متنوع هائل في أشكال وأحجام وألوان وصلابة الحجر، هناك ما هو بحري أو نهري، أو حتى أحجار بركانية مثل البازلت، يمكنك الجمع بين أكثر من لون أو حجم في تصميم مميز لأرضية شرفة أكثر حيوية.
الخشب من الخامات الراقية والتي تضيف جمالا لا يضاهى للأرضيات سواء الداخلية أو الخارجية، عيبه أنه يحتاج إلى صيانة دورية، لكن للتغلب على هذا الأمر هناك أنواع من الخشب المعالج ليتحمل الحرارة والمياة والعوامل المناخية المختلفة.
من الخامات زهيدة السعر والمناسبة لمن لديهم ضيق في الوقت، فهو لا يحتاج رعاية على الإطلاق ولا حتى صيانة دورية، لكنه في النهاية يعطي مظهر منعش للشرفة أو الحديقة. ولمظهر أكثر جمالا وجاذبية يمكنك الجمع بينه وبين بعض القطع الخشبية التي ستثري من مظهر الشرفة.
ليس هناك قاعدة تمنعك من المزج بين أكثر من خامة لتشكيل أرضية الشرفة، في هذه الحالة مزج المصمم بين الخشب والحصى والعشب الصناعي وكأنك في حديقة حقيقية غنية بالتفاصيل المتناغمة.
في النموذج الأخير اكتفى المصمم بالقاعدة الخرسانية للأرض بعد معالجتها وتشكيلها على هيئة قوالب طوب صغيرة، وهى من الصيحات الجديدة في تصميم الأرضيات، كما أن قوة تحملها للظروف المختلفة عالية للغاية.
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