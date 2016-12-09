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أرضيات مميزة لشرفة المنزل

أميرة قاسم أميرة قاسم
DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
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هل ترغب في أن تكون أرضية شرفتك أو الحديقة ذات مظهر خلاب، لكنك تشعر بالحيرة بخصوص الاختيار الأفضل؟

الأمر في البداية يتوقف على عدة عوامل، أهمها الظروف المناخية في المنطقة التي تعيش فيها، والميزانية المتاحة لك لتأسيس أرضية الشرفة، ولأنه من المهم أن تكون لديك خبرة معرفية كافية قبل البدء في أي مشروع بمنزلك، قمنا نحن في هوميفاي بجمع أنواع مختلفة من الأرضيات التي تناسب الشرفات لتتخلص من الحيرة وتجد ما يناسبك.

1. أرضية تناسب طابع شرفتك

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

قبل أن تستقر على اختيار محدد عليك أن تضع في اعتبارك أن يتناسب هذا الاختيار مع الطابع العام للشرفة وذوق العائلة، خاصة وأن هناك تنوع هائل في الخامات المستخدمة مثل الرخام، الأسمنت، سيراميك الأسمنت، الأحجار الطبيعية أو حتى الخشب، وخامات أخرى تتحمل العوامل الخارجية.

2. بلاط السيراميك

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

إذا وقع اختيارك على بلاط السيراميك تأكد من أنك اخترت التصيممات ذات الملمس الذي لا يسبب الانزلاق لتجنب الحوادث عند سقوط أمطار. في النموذج الحالي استعان المصمم ببلاط بمظهر أسمنتي وهو من الصيحات الجديدة التي تنتمي للطابع الحداثي.

3. البلاط الطيني

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

يعد البلاط الطيني هو الاختيار المثالي إذا كنت تبحث عن مظهر ريفي للمنطقة الخارجية للمنزل، ميزة البلاط الطيني أنه يمنح الأرضية قيمة جمالية عالية، يمكن الاستعانة بخامات أخرى لاستخدامها كفواصل بين البلاطات لزيادة قيمة الأرضية مثل الأحجار كما هو الحال في التصميم الحالي.

4. قطع الأحجار الطبيعية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من الخامات الأخرى التي ستعطي طابع ريفي للشرفة هى الأحجار الطبيعية، خامة فخمة وقدرتها على التحمل عالية للغاية، لكن عيبها الوحيد أنها من الخامات الثقيلة للغاية إذ يتراوح وزن القطعة الواحدة من 55 لـ 60 كيلو جرام، لذا من الأفضل أن تسعين بمتخصص له خبرة في تغطية الأرضيات بالحجر الطبيعي.

5. أحجار طبيعية مع فواصل خضراء

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

من الأفكار الرائعة عند الاستعانة بالأحجار الطبيعية هى استخدام فواصل من العشب كما بالصورة، وخاصة عشب الدايكورندرا الذي يرتفع عن الأرض سنتيمترات قليلة، فيكون المشهد في النهاية وكأن الأعشاب تبروز الأحجار بشكل جذاب.

6. الحصى

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

الحصى من الخامات السهلة والرخيصة والتي نادرا ما تحتاج إلى صيانة، كما أنها قوة تحملها لتغيرات المناخية عالية. إذا شعرت بعدم الارتياح من المشي عليها مباشرة يمكنك وضع بعض الألواح الخشبية للسير عليها مثل ما هو موضح بالصورة.

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7. أنواع مختلفة من الحجر

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هناك متنوع هائل في أشكال وأحجام وألوان وصلابة الحجر، هناك ما هو بحري أو نهري، أو حتى أحجار بركانية مثل البازلت، يمكنك الجمع بين أكثر من لون أو حجم في تصميم مميز لأرضية شرفة أكثر حيوية.

8. الألواح الخشبية

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos بلكونة أو شرفة
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

الخشب من الخامات الراقية والتي تضيف جمالا لا يضاهى للأرضيات سواء الداخلية أو الخارجية، عيبه أنه يحتاج إلى صيانة دورية، لكن للتغلب على هذا الأمر هناك أنواع من الخشب المعالج ليتحمل الحرارة والمياة والعوامل المناخية المختلفة.

9. العشب الصناعي

Césped Artificial Madrid Eurotuf, Cesped Artificial Eurotuft Cesped Artificial Eurotuft حدائقديكورات واكسسوارات
Cesped Artificial Eurotuft

Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft

من الخامات زهيدة السعر والمناسبة لمن لديهم ضيق في الوقت، فهو لا يحتاج رعاية على الإطلاق ولا حتى صيانة دورية، لكنه في النهاية يعطي مظهر منعش للشرفة أو الحديقة. ولمظهر أكثر جمالا وجاذبية يمكنك الجمع بينه وبين بعض القطع الخشبية التي ستثري من مظهر الشرفة.

10. مزيج متناغم

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

ليس هناك قاعدة تمنعك من المزج بين أكثر من خامة لتشكيل أرضية الشرفة، في هذه الحالة مزج المصمم بين الخشب والحصى والعشب الصناعي وكأنك في حديقة حقيقية غنية بالتفاصيل المتناغمة.

11. الخرسان المعالج

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

في النموذج الأخير اكتفى المصمم بالقاعدة الخرسانية للأرض بعد معالجتها وتشكيلها على هيئة قوالب طوب صغيرة، وهى من الصيحات الجديدة في تصميم الأرضيات، كما أن قوة تحملها للظروف المختلفة عالية للغاية.

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