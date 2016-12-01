15 فكرة ستجعل مدخل منزلك مميز ومختلف

المدخل هو الأنطباع الأول الذى يدوم عن منزلك وتصميمه، لذلك يجب الأهتمام بكل التفاصيل التى تخص تصميمه لتكون مميزة وأنيقة، عنصر الأختلاف مهم أيضاً فى التصميم لأن كل ما كان التصميم الخاص بك مختلفاً ومميزاً كل ما جذب الأنتباه أكثروكل ما كان حقاً متميزاً وأنيقاً، لذلك يجب الأهتمام بكل تفصيلة تخص تصميم مدخلك، والنمط الذى ستختاره ليعبر عنك وعن منزلك والمواد التى ستدمجها معاً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 فكرة لتصميم مميز وأنيق لمدخل منزلك.
أول الأفكار معنا اليوم هى فكرة متميزة جداً تجمع بين العديد من التفاصيل البسيطة التى أثرت تصميم المدخل بالكامل، المدخل بسيط جداً اجتمعت به عناصر الطبيعة من الحصى التى أضافت جمال على المدخل إلى الطوب الحجرى الذى كان لمسة أساسية فى تصميم جدران المدخل، مع الزهور والنباتات التى أكملت المشهد الجمالى للمدخل وجعلته مميز وبسيط
مدخل مثالى ومميز جداً، مصمم بمزيج من الأسمنت والطوب الحجرى معاَ فى تصميم الجدران ، الحصى الصغير لعب دوراً جذاباَ جداً فى أضافة لمسة من الجمال على باقى تصميم المدخل، يفضل دائماً عند استخدام لمسة الحصى فى التصميم أن تمتزج مع الطبيعة، فالحصى مع الطبيعة يعطى شعوراً أضافياً بالبستطة والجمال.
للخشب دائماً دوراً مميزاً فور دخوله فى أى تصميم، وهنا فى تصميم هذا المدخل لعب الخشب دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميم المدخل لديك.
مدخل أبيض وهادئ بتصميم مميز وبسيط خلق من الجمال، المدخل صغير المساحة لكن الأعتماد على اللون الأبيض خلق مساحات أضافية للتصميم وجعلك للوهلة الأولى عندما تنظر إلى المدخل تشعر تغفل عن صغر المساحة وتنتبه فقط لجمال التصميم وأناقته، أمتزاج اللون الأبيض مع الطبيعة ولمسات من اللون الأخضر فى التصميم خلقت جمالاً واضحاً.
مدخل بتصميم أندلسى رائع لعشاق التصميمات المختلفة، المدخل يشعرك انه مدخل لقلاع أندلسية قديمة وليس مجرد مدخلاً لمنزل.
مدخل بتفاصيل فنية جذابة جداً لعشاق الفنون واللمسات الفنية المختلفة، هذا المدخل سيجعلكم سعداء حقاً عند دخول المنزل.
تصميم لمدخل كلاسيكى بسيط وأنيق جداً، الأرضيات من البلاط الحجرى وباب المدخل مصمم بشكل كلاسيكى على رغم من أن طلاء المنزل تقليدى بعض الشئ ألا أن التفاصيل البسيطة فى تصميمه أضافت له جمالاً أخر.
فكرة أخرى لتصميم المداخل على النمط الريفى لمحبى التفاصيل الريفية البسيطة، اللمسة الخشبية كانت هى الأساس فى التصميم مع مزجها بلمسات من الطبيعة التى تحيط بها.
فى أطلالة مختلفة أعتمد المصمم فى تصميم هذا المدخل على لمسة الموازييك الملون مع الخشب الأحمر، ثم تأتى لمسة الزجاج لتبرز الجمال فى المدخل بطريقة رائعة.
فى امتزاج الخشب والرخام معاً أناقة وجمال واضح، فأذا أردت تصميماُ مختلفاُ ومبتكر فى نفس الوقت يشعر كل من يدخل مدخل منزلك لأول مرة بالأختلاف عليك بتصميم هذا المطبخ فتلك الفكرة ستوحى إليك مدخلاً جذاباّ.
هذا المدخل هو حقاً لعشاق الأختلاف والتصميمات المختلفة، مدخلاً تشعر وكانه مدخل لمغارة وليس مجرد مدخلا عادياً فقد اعتمد على تقفيل المساحات من خلال الجدران المقابلة لبعضها لتشعر بالأختلاف والغموض فور دخولك المنزل.
فى تصميم يشبع تصميم بوابات القلاع جاء هذا التصميم، لبوابة خشبية حقاُ مختلفاً.
للخحر الجيرى فى التصميم دائماً لمسة خاصة، وها قد فعل فى تصميم هذة البوابة الرائعة.
تصميم لبوابة زجاجية جذابة وأنيقة جداً أعطت اختلافاً واضحاً للمدخل والبوابة.
وأخيراً أحرص على التقاصيل وأهتم بها فى تصميم بوابتك حتى تحصل حقاُ على بوابة ومدخل منزل مختلف.
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