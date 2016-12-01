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15 فكرة ستجعل مدخل منزلك مميز ومختلف

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design بلكونة أو شرفة حجر Grey
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المدخل هو الأنطباع الأول الذى يدوم عن منزلك وتصميمه، لذلك يجب الأهتمام بكل التفاصيل التى تخص تصميمه لتكون مميزة وأنيقة، عنصر الأختلاف مهم أيضاً فى التصميم لأن كل ما كان التصميم الخاص بك مختلفاً ومميزاً كل ما جذب الأنتباه أكثروكل ما كان حقاً متميزاً وأنيقاً، لذلك يجب الأهتمام بكل تفصيلة تخص تصميم مدخلك، والنمط الذى ستختاره ليعبر عنك وعن منزلك والمواد التى ستدمجها معاً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 فكرة لتصميم مميز وأنيق لمدخل منزلك.

1- التفاصيل البسيطة

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design بلكونة أو شرفة حجر Grey
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

أول الأفكار معنا اليوم هى فكرة متميزة جداً تجمع بين العديد من التفاصيل البسيطة التى أثرت تصميم المدخل بالكامل، المدخل بسيط جداً اجتمعت به عناصر الطبيعة من الحصى التى أضافت جمال على المدخل إلى الطوب الحجرى الذى كان لمسة أساسية فى تصميم جدران المدخل، مع الزهور والنباتات التى أكملت المشهد الجمالى للمدخل وجعلته مميز وبسيط

2- مثالى ومميز

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

مدخل مثالى ومميز جداً، مصمم بمزيج من الأسمنت والطوب الحجرى معاَ فى تصميم الجدران ، الحصى الصغير لعب دوراً جذاباَ جداً فى أضافة لمسة من الجمال على باقى تصميم المدخل، يفضل دائماً عند استخدام لمسة الحصى فى التصميم أن تمتزج مع الطبيعة، فالحصى مع الطبيعة يعطى شعوراً أضافياً بالبستطة والجمال.

3- مدخل خشبى أنيق

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

للخشب دائماً دوراً مميزاً فور دخوله فى أى تصميم، وهنا فى تصميم هذا المدخل لعب الخشب دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميم المدخل لديك.

4- أبيض وأخضر من الطبيعة

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

مدخل أبيض وهادئ بتصميم مميز وبسيط خلق من الجمال، المدخل صغير المساحة لكن الأعتماد على اللون الأبيض خلق مساحات أضافية للتصميم وجعلك للوهلة الأولى عندما تنظر إلى المدخل تشعر تغفل عن صغر المساحة وتنتبه فقط لجمال التصميم وأناقته، أمتزاج اللون الأبيض مع الطبيعة ولمسات من اللون الأخضر فى التصميم خلقت جمالاً واضحاً.

5- مدخل اندلسى

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

مدخل بتصميم أندلسى رائع لعشاق التصميمات المختلفة، المدخل يشعرك انه مدخل لقلاع أندلسية قديمة وليس مجرد مدخلاً لمنزل.

6- مدخل فنى الجذاب

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

مدخل بتفاصيل فنية جذابة جداً لعشاق الفنون واللمسات الفنية المختلفة، هذا المدخل سيجعلكم سعداء حقاً عند دخول المنزل.

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7- مدخل كلاسيكى بسيط

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

تصميم لمدخل كلاسيكى بسيط وأنيق جداً، الأرضيات من البلاط الحجرى وباب المدخل مصمم بشكل كلاسيكى على رغم من أن طلاء المنزل تقليدى بعض الشئ ألا أن التفاصيل البسيطة فى تصميمه أضافت له جمالاً أخر.

8- مدخل ريفى

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

فكرة أخرى لتصميم المداخل على النمط الريفى لمحبى التفاصيل الريفية البسيطة، اللمسة الخشبية كانت هى الأساس فى التصميم مع مزجها بلمسات من الطبيعة التى تحيط بها.

9- ملون ومبهج

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

فى أطلالة مختلفة أعتمد المصمم فى تصميم هذا المدخل على لمسة الموازييك الملون مع الخشب الأحمر، ثم تأتى لمسة الزجاج لتبرز الجمال فى المدخل بطريقة رائعة.

10- الخشب والرخام

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

فى امتزاج الخشب والرخام معاً أناقة وجمال واضح، فأذا أردت تصميماُ مختلفاُ ومبتكر فى نفس الوقت يشعر كل من يدخل مدخل منزلك لأول مرة بالأختلاف عليك بتصميم هذا المطبخ فتلك الفكرة ستوحى إليك مدخلاً جذاباّ.

11- مدخلاً لمغارة

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD شبابيك
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

هذا المدخل هو حقاً لعشاق الأختلاف والتصميمات المختلفة، مدخلاً تشعر وكانه مدخل لمغارة وليس مجرد مدخلا عادياً فقد اعتمد على تقفيل المساحات من خلال الجدران المقابلة لبعضها لتشعر بالأختلاف والغموض فور دخولك المنزل.

12- بوابة خشبية

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

فى تصميم يشبع تصميم بوابات القلاع جاء هذا التصميم، لبوابة خشبية حقاُ مختلفاً.

13- روعة الحجر

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

للخحر الجيرى فى التصميم دائماً لمسة خاصة، وها قد فعل فى تصميم هذة البوابة الرائعة.

14- زجاجى وجذاب

ELK Effizienzhaus 220 , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH شبابيك
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

تصميم لبوابة زجاجية جذابة وأنيقة جداً أعطت اختلافاً واضحاً للمدخل والبوابة.

15- تفاصيل

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

وأخيراً أحرص على التقاصيل وأهتم بها فى تصميم بوابتك حتى تحصل حقاُ على بوابة ومدخل منزل مختلف.

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