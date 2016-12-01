15 فكرة ستجعل مدخل منزلك مميز ومختلف

المدخل هو الأنطباع الأول الذى يدوم عن منزلك وتصميمه، لذلك يجب الأهتمام بكل التفاصيل التى تخص تصميمه لتكون مميزة وأنيقة، عنصر الأختلاف مهم أيضاً فى التصميم لأن كل ما كان التصميم الخاص بك مختلفاً ومميزاً كل ما جذب الأنتباه أكثروكل ما كان حقاً متميزاً وأنيقاً، لذلك يجب الأهتمام بكل تفصيلة تخص تصميم مدخلك، والنمط الذى ستختاره ليعبر عنك وعن منزلك والمواد التى ستدمجها معاً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 فكرة لتصميم مميز وأنيق لمدخل منزلك.