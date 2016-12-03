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10 مطابخ أمريكية أنيقة لم تراها من قبل

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Cedar House, The Chase Architecture The Chase Architecture مطبخإضاءة
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المطبخ بأختصار هو أكثر الأماكن التى تقضى بها أوقاتاً خاصة لتجهيز أطيب الطعام لعائلتك وأصدقائك، لذلك الأهتمام به وبتصميمه من الأساسيات التى يحب الأنتباه لها، ومن أشهر التصميمات المعروفة للمطابخ هو التصميم على النمط الأمريكى، النمط الأمريكى من الأنماط الشهيرة جداً فى تصميم المطابخ وهو تصميم جذاب ومثالى بالأضافة إلى كونه مناسب جداً للمنازل الصغيرة، لأنه لا يستهلك الكثير من المساحات من مساحة المنزل، ونحن  اليوم فى هوميفاى سنعرض لك 10 تصميمات جذابة جداً وأنيقة للمطابخ الأمريكية ستعجبك حقاً.

1- مطبخ من الجمال مميز

Cedar House The Chase Architecture مطبخإضاءة
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

مطبخ مصمم من الجمال أكثر تعبير يناسب تصميم هذا المطبخ المتميز، المطبخ فى تصميمه أعتمد على العناصر الزخرفية والأضاءة المختلفة فى التصميم، فنجد أن المطبخ صغير المساحة ألا أنه مستغل بطريقة مختلفة ورائعة، المطبخ على شكل حرف U ومميزات هذا التصميم هى استغلال كل مساحة ممكنة فى المطبخ لذلك حرف U فى التصميم مناسب جداً للمساحات الصغيرة، الأضاءة لعبت دوراً واضحاً فى ابراز جمال تصميم المطبخ مع لمسات الديكور البسيطة التى أضافت جمالاً أيضاً على تصميم المطبخ بالكامل.

2- مطبخ مختلف

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة السفرة
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

المطبخ بالنظام الامريكى يعتمد على الأنفتاح على المنزل وعدم وجود غرفة خاصة للمطبخ فقط، ولكن المعتاد دائماً أن يكون المطبخ منفتح على غرفة المعيشة، لذلك تصميم هذا المطبخ يعتبر تصميماً مختلفاً لأنه بالنظام الأمريكى المنفتح ولكن ليس على غرفة المعيشة فقط بل على تراس المنزل ، نعم هذا المطبخ تصميمه مفتوح على تراس المنزل كما نرى ، مع لمسات بسيطة من الديكور البسيطة التى أعطت للمطبخ مزيد من الجمال، قام المصمم أيضاً بعمل لمسة مختلفة فى تصميم السقف وقام بتقفيله بهذا السقف من الخوص.

3- ملون ومبهج

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

الألوان لمسة من اللمسات الرائعة فى أى تصميم فلديها قدرة رهيبة على أضافة لمسات من البهجة، وهذا ما فعلته فى تصميم هذا المطبخ، المطبخ بالكامل أعتمد على الألوان الحيادية، الأرضيات من الخشب الباركيه والجزء السفلى للمطبخ باللون الأبيض والأبداع جاء فى تصميم الجزء العلوى من المطبخ حيث جاء المطبخ العلوى ملون بألوان جذابة مبهجة أعطت أختلاف وتميز للمطبخ بالكامل.

4- ديناميكى وأنيق

​Modern en monumentaal wonen aan de gracht, Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim مطبخطاولات وكراسي
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim

Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim
Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim

بتصميم يشعرك أنك أمام تصميماُ لمكتب وليس مطبخاً جاء هذا التصميم، المطبخ أمريكى مصمم بطريقة جذابة ومميزة جداً، المطبخ مفتوح على غرفة السفرة هذة المرة، الجران أمتلئت بورق الحائط ذو المناظر الطبيعية المطبخ عبارة عن بار أبيض يقابله طاولة الطعام التى جاء بتصميم ديناميكى جذاب جداً تحاوطها الكراسة وتلك الدكة، لمسة الأضاءة جاءت أكثر من رائعة مع تلك الكشافات الكبيرة التى أضاءت المكان وأعطت له أطلالة مختلفة فى التصميم، الديكورات والألوان الدافئة المستخدمة بشكل عام فى تصميم المختلفة هى ما صنعت جمال هذا المطبخ وجعلته مختلفاً بشكل واضح.

5- مطبخ خشبى وجذاب

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design مطبخ
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

وهنا فكرة أخرى لتصميمات المطابخ أعتمدت على اللمسة الخشبية كلمسة أساسية فى التصميم، المطبخ كما ذكرنا أعتمد على لمسة الخشب كلمسة أساسية فى تصميمه مع لمسة من الألوميتال الجذابة التى ابرزت جمال الخشب وتصميمه بطريقة رائعة، الأضاءة أيضاً لعبت دوراً كبيراً فى تصميم هذا المطبخ فقد اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية من النوافذ والأضاءة من سبوتات السقف، مقابل لبار المطبخ جاءت تلك الطاولة الخشبيى لتلعب دوراً مميزاً فى التصميم.

6- مطبخ نموذجى

BAUHAUS VILLA MIT AUSSENPOOL, b2 böhme PROJEKTBAU GmbH b2 böhme PROJEKTBAU GmbH مطبخ
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

مطبخ بتصميم نموذجى وجذاب جداً، البار من الألوميتال تحاوطه بعض الكراسى من اللوم الأحمر الديناميكى والتى اشتركت معها أيضاً فى هذا اللون هذا الدولاب المقابل للبار الذى احتوى على مساحات تخزين مختلفة.

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7- مطبخ أبيض وبسيط

APARTAMENT TONĄCY W BIELI ., livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska مطبخ
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

هذة فكرة لتصميم مطبخ بسيط جداً لمن يعانى من مساحة المطبخ الصغيرو، فهذا المطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض البسيط وتفاصيل من الديكور البسيطة، اختيار الأثاث وتفاصيل المطبخ بالكامل أعتمدت على التصميمات الصغيرة حتى تتيح مزيد من المساحات على مساحة المنزل الصغيرة.

8- مطبخ جذاب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نحن أمام شقة استديو صغيرة المساحة لذلك جاء تصميم هذا المطبخ الجذاب ليناسب تلك المساحة الصغيرة، المطبخ عبارة عن بار صغير اتقن المصمم فى هلق مساحات مختلفة وأضافية للتخزين بداخله حتى يبدو بكل هذا الجمال.

9- مطبخ رائع

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مطبخ
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

الحجر يستطيع أضافة لمسات من الجمال لا حصر لها على أى تصميم، وهنا لعب الحجر دوراً كبيراً فى أعطاء المطبخ لمسات جمالية مميزة، المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة لذلك جاء التصميم المطبخ مشابهاً لتصميم غرفة المعيشة أيضاً، اللون الروز من باليتة ألوان الباستيل مع البيج الفاتح جعل أطلالة التصميم الأولى أكثر من رائعة.

10- الأصفر بهجة وجمال

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأصفر من الألوان المبهجة والمميزة لذلك جاء تصميم هذا المطبخ متميز بلمسة مبهجة من اللون الأصفر، تصميماً مختلفاً حقاً لعشاق الأختلاف والتمييز.

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