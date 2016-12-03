10 مطابخ أمريكية أنيقة لم تراها من قبل

المطبخ بأختصار هو أكثر الأماكن التى تقضى بها أوقاتاً خاصة لتجهيز أطيب الطعام لعائلتك وأصدقائك، لذلك الأهتمام به وبتصميمه من الأساسيات التى يحب الأنتباه لها، ومن أشهر التصميمات المعروفة للمطابخ هو التصميم على النمط الأمريكى، النمط الأمريكى من الأنماط الشهيرة جداً فى تصميم المطابخ وهو تصميم جذاب ومثالى بالأضافة إلى كونه مناسب جداً للمنازل الصغيرة، لأنه لا يستهلك الكثير من المساحات من مساحة المنزل، ونحن اليوم فى هوميفاى سنعرض لك 10 تصميمات جذابة جداً وأنيقة للمطابخ الأمريكية ستعجبك حقاً.