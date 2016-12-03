10 مطابخ أمريكية أنيقة لم تراها من قبل

المطبخ بأختصار هو أكثر الأماكن التى تقضى بها أوقاتاً خاصة لتجهيز أطيب الطعام لعائلتك وأصدقائك، لذلك الأهتمام به وبتصميمه من الأساسيات التى يحب الأنتباه لها، ومن أشهر التصميمات المعروفة للمطابخ هو التصميم على النمط الأمريكى، النمط الأمريكى من الأنماط الشهيرة جداً فى تصميم المطابخ وهو تصميم جذاب ومثالى بالأضافة إلى كونه مناسب جداً للمنازل الصغيرة، لأنه لا يستهلك الكثير من المساحات من مساحة المنزل، ونحن اليوم فى هوميفاى سنعرض لك 10 تصميمات جذابة جداً وأنيقة للمطابخ الأمريكية ستعجبك حقاً.
مطبخ مصمم من الجمال أكثر تعبير يناسب تصميم هذا المطبخ المتميز، المطبخ فى تصميمه أعتمد على العناصر الزخرفية والأضاءة المختلفة فى التصميم، فنجد أن المطبخ صغير المساحة ألا أنه مستغل بطريقة مختلفة ورائعة، المطبخ على شكل حرف U ومميزات هذا التصميم هى استغلال كل مساحة ممكنة فى المطبخ لذلك حرف U فى التصميم مناسب جداً للمساحات الصغيرة، الأضاءة لعبت دوراً واضحاً فى ابراز جمال تصميم المطبخ مع لمسات الديكور البسيطة التى أضافت جمالاً أيضاً على تصميم المطبخ بالكامل.
المطبخ بالنظام الامريكى يعتمد على الأنفتاح على المنزل وعدم وجود غرفة خاصة للمطبخ فقط، ولكن المعتاد دائماً أن يكون المطبخ منفتح على غرفة المعيشة، لذلك تصميم هذا المطبخ يعتبر تصميماً مختلفاً لأنه بالنظام الأمريكى المنفتح ولكن ليس على غرفة المعيشة فقط بل على تراس المنزل ، نعم هذا المطبخ تصميمه مفتوح على تراس المنزل كما نرى ، مع لمسات بسيطة من الديكور البسيطة التى أعطت للمطبخ مزيد من الجمال، قام المصمم أيضاً بعمل لمسة مختلفة فى تصميم السقف وقام بتقفيله بهذا السقف من الخوص.
الألوان لمسة من اللمسات الرائعة فى أى تصميم فلديها قدرة رهيبة على أضافة لمسات من البهجة، وهذا ما فعلته فى تصميم هذا المطبخ، المطبخ بالكامل أعتمد على الألوان الحيادية، الأرضيات من الخشب الباركيه والجزء السفلى للمطبخ باللون الأبيض والأبداع جاء فى تصميم الجزء العلوى من المطبخ حيث جاء المطبخ العلوى ملون بألوان جذابة مبهجة أعطت أختلاف وتميز للمطبخ بالكامل.
بتصميم يشعرك أنك أمام تصميماُ لمكتب وليس مطبخاً جاء هذا التصميم، المطبخ أمريكى مصمم بطريقة جذابة ومميزة جداً، المطبخ مفتوح على غرفة السفرة هذة المرة، الجران أمتلئت بورق الحائط ذو المناظر الطبيعية المطبخ عبارة عن بار أبيض يقابله طاولة الطعام التى جاء بتصميم ديناميكى جذاب جداً تحاوطها الكراسة وتلك الدكة، لمسة الأضاءة جاءت أكثر من رائعة مع تلك الكشافات الكبيرة التى أضاءت المكان وأعطت له أطلالة مختلفة فى التصميم، الديكورات والألوان الدافئة المستخدمة بشكل عام فى تصميم المختلفة هى ما صنعت جمال هذا المطبخ وجعلته مختلفاً بشكل واضح.
وهنا فكرة أخرى لتصميمات المطابخ أعتمدت على اللمسة الخشبية كلمسة أساسية فى التصميم، المطبخ كما ذكرنا أعتمد على لمسة الخشب كلمسة أساسية فى تصميمه مع لمسة من الألوميتال الجذابة التى ابرزت جمال الخشب وتصميمه بطريقة رائعة، الأضاءة أيضاً لعبت دوراً كبيراً فى تصميم هذا المطبخ فقد اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية من النوافذ والأضاءة من سبوتات السقف، مقابل لبار المطبخ جاءت تلك الطاولة الخشبيى لتلعب دوراً مميزاً فى التصميم.
مطبخ بتصميم نموذجى وجذاب جداً، البار من الألوميتال تحاوطه بعض الكراسى من اللوم الأحمر الديناميكى والتى اشتركت معها أيضاً فى هذا اللون هذا الدولاب المقابل للبار الذى احتوى على مساحات تخزين مختلفة.
هذة فكرة لتصميم مطبخ بسيط جداً لمن يعانى من مساحة المطبخ الصغيرو، فهذا المطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض البسيط وتفاصيل من الديكور البسيطة، اختيار الأثاث وتفاصيل المطبخ بالكامل أعتمدت على التصميمات الصغيرة حتى تتيح مزيد من المساحات على مساحة المنزل الصغيرة.
نحن أمام شقة استديو صغيرة المساحة لذلك جاء تصميم هذا المطبخ الجذاب ليناسب تلك المساحة الصغيرة، المطبخ عبارة عن بار صغير اتقن المصمم فى هلق مساحات مختلفة وأضافية للتخزين بداخله حتى يبدو بكل هذا الجمال.
الحجر يستطيع أضافة لمسات من الجمال لا حصر لها على أى تصميم، وهنا لعب الحجر دوراً كبيراً فى أعطاء المطبخ لمسات جمالية مميزة، المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة لذلك جاء التصميم المطبخ مشابهاً لتصميم غرفة المعيشة أيضاً، اللون الروز من باليتة ألوان الباستيل مع البيج الفاتح جعل أطلالة التصميم الأولى أكثر من رائعة.
اللون الأصفر من الألوان المبهجة والمميزة لذلك جاء تصميم هذا المطبخ متميز بلمسة مبهجة من اللون الأصفر، تصميماً مختلفاً حقاً لعشاق الأختلاف والتمييز.
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