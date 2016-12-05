فقط للمطابخ الصغيرة 23 فكرة ستنقذ المساحة داخل مطبخك

المطبخ أهميته معروفة، فهو من أكثر الأماكن التى تستهلك داخل المنزل من أجل أسعاد عائلتك وأصدقائك بوجبات وأكلات مميزة، لذلك هو روح المنزل التى تنبض بالدفئ، ولكن ربما ينزعج البعض من مساحات المطبخ الصغيرة لأنها تسبب ضيقاً وعدم قدرة على استغلال واستهلاك المساحات بداخله بشكل مريح، ولكن دعونا نذكر شيئاً أن أى مساحة فى التصميم مهما كانت كبيرة أو صغيرة اذا استغلت بطريقة صحيحة ستصبح متميزة فى التصميم مهما كانت كبيرة أو صغيرة فأحيناً تكون المساحات كبيرة لكن استغلالها الخاطئ يجعلها فوضوية والعكس صحيح هناك تصميمات فى مساحات صغيرة لكن حسن التنظيم جعلها حقاً مبتكرة ومميزة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 23 فكرة ستنقض المساحة الصغيرة داخل مطبخك.