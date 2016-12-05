فقط للمطابخ الصغيرة 23 فكرة ستنقذ المساحة داخل مطبخك

المطبخ أهميته معروفة، فهو من أكثر الأماكن التى تستهلك داخل المنزل من أجل أسعاد عائلتك وأصدقائك بوجبات وأكلات مميزة، لذلك هو روح المنزل التى تنبض بالدفئ، ولكن ربما ينزعج البعض من مساحات المطبخ الصغيرة لأنها تسبب ضيقاً وعدم قدرة على استغلال واستهلاك المساحات بداخله بشكل مريح، ولكن دعونا نذكر شيئاً أن أى مساحة فى التصميم مهما كانت كبيرة أو صغيرة اذا استغلت بطريقة صحيحة ستصبح متميزة فى التصميم مهما كانت كبيرة أو صغيرة فأحيناً تكون المساحات كبيرة لكن استغلالها الخاطئ يجعلها فوضوية والعكس صحيح هناك تصميمات فى مساحات صغيرة لكن حسن التنظيم جعلها حقاً مبتكرة ومميزة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 23 فكرة ستنقض المساحة الصغيرة داخل مطبخك.
من التفاصيل التى يمكنك اللعب بها فى المساحات الصغيرة داخل مطبخك هى الجدران، فهنا تصميم الجدران جاء من الطوب الحجرى الخشن من اللون الأسود ، مع تصميم هذا المطبخ الأبيض اللامع، تفاصيل الديكور والأضاءة لعبت دوراً واضحاً فى أبراز الجمال داخل المطبخ.
من اللمسات التى يمكنك أضافتها أيضاً هى الرسومات المختلفة على الجدران بشكل جذاب ومختلف يضفى على مطبخك مزيد من الجمال والأختلاف.
مهما كانت مساحة المطبخ لديك صغيرة فلديك حقاً حلاً مثالياُ يمكنك الأستعانة به وهو الأرفف، فالأرفف من الحلول الذكية جداً فى المساحات الصغيرة، يمكنك أستغلالها لتخزين الصحون وأدوات المطبخ المختلفة وأيضاً تستطيع استغلالها فى الديكور.
لتخزين رائع فى مطبخك الصغير يمكنك أستغلال الجدار وعمل دولاب خفى يساعدك على التخزين وعدم أخذ مساحة كبيرة من مساحة المطبخ الصغيرة.
يفضل فى المساحات الصغيرة توحيد غرف المنزل معاً مثال على ذلك يمكنك توحيد المطبخ وغرفة السفرة معاً فى مكان واحد هذا سيضمن لك استغلال جيد للمساحة.
ليس لأن مساحة مطبخك صغيرة لن يمكنك الحصول على بار، يمكنك الخصول على باراً بتصميم ذكى فى مطبخك الصغير فقط كل ما عليك فعله هو أضافة بعض الكراسى الصغيرة قبالة أى ركن من أركان المطبخ.
المطابخ الصغيرة يمكن أنعاشها ببعض اللمسات، ومن ضمن تلك اللمسات هى النمط الريفى، فالنمط الريفى بدوره يناسب المساحات الصغيرة لأنه يعبر عن البساطة والجمال معاً، ولكن كيف يمكنك الحصول على النمط الريفى ربما يكون السؤال الذى يتردد فى ذهنك الأن، ولكن دعنى أخبرك أن لمسة الطوب الأحمر تستطيع أن تعطيك أطلالة النمط الريفى بسهولة.
فى حالة المساحات الصغيرة للمنزل يمكن الأستعانة بفكرة القواطع الخشبية لتكون فواصل بمنتهى السهولة بدلاً من الجدران الكاملة والتى تستهلك مساحات كبيرة داخل المنزل.
الألوان تستطيع فعل الكثير والكثير بمنزلك خاصةً الألوان المبهجة، ولذلك نصيحة دائماً أعتمد على الألوان الفاتحة والمبهجة فى المساحات الصغيرة، فهنا هذا المطبخ ورغم مساحته الصغيرة ألا أن الألوان المبهجة جعلته حقاً تحفة فنية من الألوان والديكورات.
توفير الأماكن العلوية للتخزين من الحلول المثالية جداً والتى توفر لك مساحات أضافية أيضاً فى التصميم.
كل ركن من الأركان داخل المطبخ أحرص على استغلالها بطريقة مثالية فى تخزين والديكور.
احرص على أضافة عنصر البهجة فى تصميم مطبخك الصغير وأضف له تفاصيل ونقوشات ملونة.
الأستغلال الجيد والمثالى هما الحل الأمثل للمطابخ الصغيرة، فهنا تم استغلال طاولة اعداد الطعام لوضع الأجهزة الكهربائية.
التنوع بين الألوان وتدرجاتها المختلفة يمكنه أن يصنع حقاً تصميماً مختلفاً ورائع للتصميم، مثل هذا المطبخ فقد اعتمد المصمم على التنوع بين اللون الأبيض والزهرى.
الجدران هى الحل السحرى للمساحات الصغيرة، يمكنك استغلالها فى مطبخك الصغير كمساحة تخزين للأوانى.
تغلب على الفوضى فى مطبخك الصغير وقم بخلق مساحات ذكية ومخفية فى مطبخك وستحصل على مطبخ منظم وخالى من الفوضى.
لا تهمل الأضاءة ولا تتجاهل دورها فهى تستطيع ابراز الجمال داخل مطبخك وتضيف لمسات من الجمال على مطبخك الصغير، ولكن هذا يعتمد على اختيارأضاءة متناسقة مع تصميم المطبخ بالكامل.
مطبخاً فى دولاباً خفياً تقوم بفتحة أو غلقة حسب احتياجك هو حل ذكى لمساحة منزلك الصغيرة.
الألوان الفاتحة محببة فى تصميم الأماكن صغيرة المساحة، ولكن اللون الأبيض يتربع على عرش الألوان التى تعطى مزيد من المساحات الأضافية بسبب الشعور بالراحة التى تشعر به فى وجوده داخل أى تصميم.
الخشب من اللمسات الدافئة التى يمكتك أضافتها فى التصميم وهو أيضاً من اللمسات الواضحة فى النمط الريفى.
استعن بالأرفف المعلقة فى مطبخ الصغير وستقوم بأفضل استغلال للمساحات.
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