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فقط للمطابخ الصغيرة 23 فكرة ستنقذ المساحة داخل مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
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المطبخ أهميته معروفة، فهو من أكثر الأماكن التى تستهلك داخل المنزل من أجل أسعاد عائلتك وأصدقائك بوجبات وأكلات مميزة، لذلك هو روح المنزل التى تنبض بالدفئ، ولكن ربما ينزعج البعض من مساحات المطبخ الصغيرة لأنها تسبب ضيقاً وعدم قدرة على استغلال واستهلاك المساحات بداخله بشكل مريح، ولكن دعونا نذكر شيئاً أن أى مساحة فى التصميم مهما كانت كبيرة أو صغيرة اذا استغلت بطريقة صحيحة ستصبح متميزة فى التصميم مهما كانت كبيرة أو صغيرة فأحيناً تكون المساحات كبيرة لكن استغلالها الخاطئ يجعلها فوضوية والعكس صحيح هناك تصميمات فى مساحات صغيرة لكن حسن التنظيم جعلها حقاً مبتكرة ومميزة، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 23 فكرة ستنقض المساحة الصغيرة داخل مطبخك.

1- الجدران

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

من التفاصيل التى يمكنك اللعب بها فى المساحات الصغيرة داخل مطبخك هى الجدران، فهنا تصميم الجدران جاء من الطوب الحجرى الخشن من اللون الأسود ، مع تصميم هذا المطبخ الأبيض اللامع، تفاصيل الديكور والأضاءة لعبت دوراً واضحاً فى أبراز الجمال داخل المطبخ.

2- رسومات الجدران

Blackboard Pixers مطبخ wallpaper,wall mural,blackboard,chalk
Pixers

Blackboard

Pixers
Pixers
Pixers

من اللمسات التى يمكنك أضافتها أيضاً هى الرسومات المختلفة على الجدران بشكل جذاب ومختلف يضفى على مطبخك مزيد من الجمال والأختلاف.

3- الأرفف

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

مهما كانت مساحة المطبخ لديك صغيرة فلديك حقاً حلاً مثالياُ يمكنك الأستعانة به وهو الأرفف، فالأرفف من الحلول الذكية جداً فى المساحات الصغيرة، يمكنك أستغلالها لتخزين الصحون وأدوات المطبخ المختلفة وأيضاً تستطيع استغلالها فى الديكور.

4- دولاب خفى

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لتخزين رائع فى مطبخك الصغير يمكنك أستغلال الجدار وعمل دولاب خفى يساعدك على التخزين وعدم أخذ مساحة كبيرة من مساحة المطبخ الصغيرة.

6- المطبخ وغرفة الطعام معاً

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

يفضل فى المساحات الصغيرة توحيد غرف المنزل معاً مثال على ذلك يمكنك توحيد المطبخ وغرفة السفرة معاً فى مكان واحد هذا سيضمن لك استغلال جيد للمساحة.

7- البار الذكى

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

ليس لأن مساحة مطبخك صغيرة لن يمكنك الحصول على بار، يمكنك الخصول على باراً بتصميم ذكى فى مطبخك الصغير فقط كل ما عليك فعله هو أضافة بعض الكراسى الصغيرة قبالة أى ركن من أركان المطبخ.

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8- الطوب الأحمر والنمط الريفى

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

المطابخ الصغيرة يمكن أنعاشها ببعض اللمسات، ومن ضمن تلك اللمسات هى النمط الريفى، فالنمط الريفى بدوره يناسب المساحات الصغيرة لأنه يعبر عن البساطة والجمال معاً، ولكن كيف يمكنك الحصول على النمط الريفى ربما يكون السؤال الذى يتردد فى ذهنك الأن، ولكن دعنى أخبرك أن لمسة الطوب الأحمر تستطيع أن تعطيك أطلالة النمط الريفى بسهولة.

9- الفواصل

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten مطبخ
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

فى حالة المساحات الصغيرة للمنزل يمكن الأستعانة بفكرة القواطع الخشبية لتكون فواصل بمنتهى السهولة بدلاً من الجدران الكاملة والتى تستهلك مساحات كبيرة داخل المنزل.

10- الألوان المبهجة

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

الألوان تستطيع فعل الكثير والكثير بمنزلك خاصةً الألوان المبهجة، ولذلك نصيحة دائماً أعتمد على الألوان الفاتحة والمبهجة فى المساحات الصغيرة، فهنا هذا المطبخ ورغم مساحته الصغيرة ألا أن الألوان المبهجة جعلته حقاً تحفة فنية من الألوان والديكورات.

11- الخزانات العلوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

توفير الأماكن العلوية للتخزين من الحلول المثالية جداً والتى توفر لك مساحات أضافية أيضاً فى التصميم.

12- استغلال الأركان

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

كل ركن من الأركان داخل المطبخ أحرص على استغلالها بطريقة مثالية فى تخزين والديكور.

13- النقوشات الملونة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

احرص على أضافة عنصر البهجة فى تصميم مطبخك الصغير وأضف له تفاصيل ونقوشات ملونة.

14- الأستغلال الجيد

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

الأستغلال الجيد والمثالى هما الحل الأمثل للمطابخ الصغيرة، فهنا تم استغلال طاولة اعداد الطعام لوضع الأجهزة الكهربائية.

15 -التنوع اللونى

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

التنوع بين الألوان وتدرجاتها المختلفة يمكنه أن يصنع حقاً تصميماً مختلفاً ورائع للتصميم، مثل هذا المطبخ فقد اعتمد المصمم على التنوع بين اللون الأبيض والزهرى.

16- الجدران

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

الجدران هى الحل السحرى للمساحات الصغيرة، يمكنك استغلالها فى مطبخك الصغير كمساحة تخزين للأوانى.

17- الفوضى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تغلب على الفوضى فى مطبخك الصغير وقم بخلق مساحات ذكية ومخفية فى مطبخك وستحصل على مطبخ منظم وخالى من الفوضى.

18- الأضاءة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

لا تهمل الأضاءة ولا تتجاهل دورها فهى تستطيع ابراز الجمال داخل مطبخك وتضيف لمسات من الجمال على مطبخك الصغير، ولكن هذا يعتمد على اختيارأضاءة متناسقة مع تصميم المطبخ بالكامل.

19- المطبخ الخفى

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

مطبخاً فى دولاباً خفياً تقوم بفتحة أو غلقة حسب احتياجك هو حل ذكى لمساحة منزلك الصغيرة.

20- اللون الأبيض

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

الألوان الفاتحة محببة فى تصميم الأماكن صغيرة المساحة، ولكن اللون الأبيض يتربع على عرش الألوان التى تعطى مزيد من المساحات الأضافية بسبب الشعور بالراحة التى تشعر به فى وجوده داخل أى تصميم.

21- الخشب ولمسة خاصة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الخشب من اللمسات الدافئة التى يمكتك أضافتها فى التصميم وهو أيضاً من اللمسات الواضحة فى النمط الريفى.

23- الأرفف المعلقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استعن بالأرفف المعلقة فى مطبخ الصغير وستقوم بأفضل استغلال للمساحات.

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PM Arquitetura
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