15 تصميم مميز لغرفة الملابس… ستسهل حياتك اكثر

تعتبر غرفة النوم التي لديها غرفة ملابس غرفة مميزة ويعتبر صاحب الغرفة محظوظ. تكون غرف تغيير الملابس بالعادة غرف صغيرة ولها تصميم خاص، كما تعتبر غرف عملية ووظيفية جداً، كما تهدف إلى جعل الحياة أكثر بساطة وتنظيم. الفساتين، البنطالونات والقمصان والمعاطف وحتى الأحذية، وكل أنواع الملابس، سيكون لها مكانها الخاص، وسيكون كل شيء في متناول اليد.

لكل غرفة ملابس تصميم وديكور مختلف، ولكن جميعها تساعدنا في الحصول على ملابس منظمة، مصنفه ومخزنه في مكانها ومتاحه كلما كنا في حاجة إليها.

في كتاب الأفكار هذا سنستعرض 15 صورة لغرف الملابس التي تناسب جميع الأذواق، وإذا لم يكن لديك واحدة، فقد تكون مصدر إلهام لك.