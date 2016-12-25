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15 تصميم مميز لغرفة الملابس… ستسهل حياتك اكثر

Heba khlili Heba khlili
VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة الملابس
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تعتبر غرفة النوم التي لديها غرفة ملابس غرفة مميزة ويعتبر صاحب الغرفة محظوظ. تكون غرف تغيير الملابس بالعادة غرف صغيرة ولها تصميم خاص، كما تعتبر غرف عملية ووظيفية جداً، كما تهدف إلى جعل الحياة أكثر بساطة وتنظيم. الفساتين، البنطالونات والقمصان والمعاطف وحتى الأحذية، وكل أنواع الملابس، سيكون لها مكانها الخاص، وسيكون كل شيء في متناول اليد.
لكل غرفة ملابس تصميم وديكور مختلف، ولكن جميعها تساعدنا في الحصول على ملابس منظمة، مصنفه ومخزنه في مكانها ومتاحه كلما كنا في حاجة إليها.

في كتاب الأفكار هذا سنستعرض 15 صورة لغرف الملابس التي تناسب جميع الأذواق، وإذا لم يكن لديك واحدة، فقد تكون مصدر إلهام لك.

1. اتساع مريح

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أرضية خشبية جميلة وأثاث أبيض لبيئة وظيفية وجذابة، ولا تنسى كرسي بجانب خزانة الأحذية لمزيد من الراحة.

2. مع الضوء الطبيعي

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

مضيئة من الأرض حتى السقف بفتحة سقفية تعطي إضاءة طبيعية مناسبة لتغيير واختيار الملابس بطريقة سهلة ومريحة.

3. حافي القدمين على السجاد

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

سيكون اختيار الملابس بشكل يومي في غرفة ملابس  والسير حافي القدمين على سجادة لينه وناعمة امر ممتع.

4. السعادة من الأحذية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

هذه الأريكة الضخمة ليست مقعد فقط بل أيضا مكان لتخزين الأحذية، فكرة رائعة وعملية وزيادة في المساحة.

5. أناقة ورومانسية

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB غرفة الملابسخزانات وادراج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

رفوف مفتوحة، ورفوف دون أبواب، ولاختيار مريح للملابس، اريكة انيقة في الزاوية لرؤيا واضحة.

6. مع انعكاس المرايا

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة الملابس
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

تصميم فاخر من Junor Arquitectos ، فكرة المرايا تعزز الإضاءة الوافرة بسبب الانعكاس.

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7. الزجاجية

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

حديثة ومعاصرة التصميم، مشرقة بأبواب زجاجية شفافة لمزيد من الانارة.

8. كلها بيضاء

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

اللون الأبيض لون مناسب للاماكن الصغيرة وخاصة مثل غرفة الملابس الذي يعطي إشراق، وسع ورؤيا واضحة.

9. كل شيء في مكانه

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

شيء مدهش في غرفة الملابس، أن كل شيء في مكانه وبشكل منظم، يسهل عليك اختيار ملابسك بكل راحة ومتعه.

10. ابداع

WALK IN CLOSET, maurococco.it maurococco.it غرفة نوم
maurococco.it

maurococco.it
maurococco.it
maurococco.it

الإبداع والتصميم الجميل في غرفة الملابس هذه ليس فقط من المرايا المستديرة إنما أيضا من السقف المنحدر نفسه.

11. غرفة الملابس كغرفة المعيشة

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

غرفة واسعه يمكنك المشي بداخلها بكل اريحية، كما يمكنك تأثيثها بنفس اثاث غرفة المعيشة الرئيسية.

12. انتقائية

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

إضاءة طبيعية ورحابة ومساحات تخزين مريحة وسجادة لينة وكرسي مريح… .غرفة ملابس انتقائية وساحرة.

13. أنثوية

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

ركن للمرأة التي تعرف ما تريد، بالوان مفرحة بالوردي والأزهار الممتعة للنظر.

14. التميز

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

الألوان المحايدة، ورفوف بخطوط مستقيمة وإضاءة علوية لمصباح أثري لغرفة الملابس الكبيرة… .. فن وأناقة

15. مع إطلالة

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

نافذة كبيرة ومنظر جميل لغرفة ملابس عملية ووظيفية مع سجادة متناقضة مع البيئة البيضاء… لوحة فنية بالوان الطبيعة.

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