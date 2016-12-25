15 تصميم مميز لغرفة الملابس… ستسهل حياتك اكثر

تعتبر غرفة النوم التي لديها غرفة ملابس غرفة مميزة ويعتبر صاحب الغرفة محظوظ. تكون غرف تغيير الملابس بالعادة غرف صغيرة ولها تصميم خاص، كما تعتبر غرف عملية ووظيفية جداً، كما تهدف إلى جعل الحياة أكثر بساطة وتنظيم. الفساتين، البنطالونات والقمصان والمعاطف وحتى الأحذية، وكل أنواع الملابس، سيكون لها مكانها الخاص، وسيكون كل شيء في متناول اليد.
لكل غرفة ملابس تصميم وديكور مختلف، ولكن جميعها تساعدنا في الحصول على ملابس منظمة، مصنفه ومخزنه في مكانها ومتاحه كلما كنا في حاجة إليها.
في كتاب الأفكار هذا سنستعرض 15 صورة لغرف الملابس التي تناسب جميع الأذواق، وإذا لم يكن لديك واحدة، فقد تكون مصدر إلهام لك.
أرضية خشبية جميلة وأثاث أبيض لبيئة وظيفية وجذابة، ولا تنسى كرسي بجانب خزانة الأحذية لمزيد من الراحة.
مضيئة من الأرض حتى السقف بفتحة سقفية تعطي إضاءة طبيعية مناسبة لتغيير واختيار الملابس بطريقة سهلة ومريحة.
سيكون اختيار الملابس بشكل يومي في غرفة ملابس والسير حافي القدمين على سجادة لينه وناعمة امر ممتع.
هذه الأريكة الضخمة ليست مقعد فقط بل أيضا مكان لتخزين الأحذية، فكرة رائعة وعملية وزيادة في المساحة.
رفوف مفتوحة، ورفوف دون أبواب، ولاختيار مريح للملابس، اريكة انيقة في الزاوية لرؤيا واضحة.
تصميم فاخر من Junor Arquitectos ، فكرة المرايا تعزز الإضاءة الوافرة بسبب الانعكاس.
حديثة ومعاصرة التصميم، مشرقة بأبواب زجاجية شفافة لمزيد من الانارة.
اللون الأبيض لون مناسب للاماكن الصغيرة وخاصة مثل غرفة الملابس الذي يعطي إشراق، وسع ورؤيا واضحة.
شيء مدهش في غرفة الملابس، أن كل شيء في مكانه وبشكل منظم، يسهل عليك اختيار ملابسك بكل راحة ومتعه.
الإبداع والتصميم الجميل في غرفة الملابس هذه ليس فقط من المرايا المستديرة إنما أيضا من السقف المنحدر نفسه.
غرفة واسعه يمكنك المشي بداخلها بكل اريحية، كما يمكنك تأثيثها بنفس اثاث غرفة المعيشة الرئيسية.
إضاءة طبيعية ورحابة ومساحات تخزين مريحة وسجادة لينة وكرسي مريح… .غرفة ملابس انتقائية وساحرة.
ركن للمرأة التي تعرف ما تريد، بالوان مفرحة بالوردي والأزهار الممتعة للنظر.
الألوان المحايدة، ورفوف بخطوط مستقيمة وإضاءة علوية لمصباح أثري لغرفة الملابس الكبيرة… .. فن وأناقة
نافذة كبيرة ومنظر جميل لغرفة ملابس عملية ووظيفية مع سجادة متناقضة مع البيئة البيضاء… لوحة فنية بالوان الطبيعة.
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