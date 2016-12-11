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14 فكرة للأبواب الجرارة ستنقذ المساحات فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
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الأبواب الجرارة أو الأوكرديون كما يطلق عليها، من الأبواب المنتشرة جداً فى تصميم فى الأونة الاخيرة خاصةٌ فى التصميمات المودرن لها حقاً نصيب الأسد فيها، الأبواب الجرارة حقاً تعتبر من الحلول العملية جداً فى المساحات الصغيرة لأنها لا تستهلك مساحات كبيرة داخل المنزل، وأيضاُ هى من الحلول الأنيقة للمساحات الواسعة لأضفاء لمسة جمالية مختلفة، أياً كان شكل منزلك وتصميمه سنقدم لك اليوم فى هوميفاى 14 فكرة مميزة ومختلفة للأبواب الجرارة فى منزلك ستعجبك.

1- جذاب جداً

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

أول تصميم معنا اليوم للأبواب الجرارة هو حقاً تصميم جذاب جداً، أعتمد على التضليعات فالباب هنا زجاجى بالكامل ومضلع ببعض التضليعات الخشبية من اللون الأسود، اعتمد المصمم على لمسة الزجاج الغير شفافة والتى تناغمت مع الباب الأسود الكلاسيكى، هنا قتم المصمم بأستخدام الباب الجرار فى المنطقة الفاصلة بين الممر وباقى المنزل.

2- رائع وبسيط

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura الغرف
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

فكرة أخرى رائعة وبسيطة للباب الجرار، فهنا الباب الجرار مصمم كباب لنافذة مطلة على الطبيعة داخل غرفة النوم، لذلك جاء شفافاً بالكامل ليبرز تفاصيل جمال الطبيعة المحيطة به.

3- زجاجى بسيط

homify شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
homify

homify
homify
homify

تصميم بسيط أيضاً للباب الجرار هنا، الباب بالكامل مصمم من الزجاج حتى يكشف جمال الحديقة والطبيعة التى تحيط على المنزل، خاصةً ان هذا الباب هو الفاصل بين غرفة فضل دائماً المعيشة كما نرى وحديقة المنزل، فيفضل دائماً عند اختيار الأبواب التى تطل على الطبيعة ان تكون أبواب زجاجية شفافة بالكامل حتى تطل على تظهر لمسات الطبيعة الجميلة من خلفه.

4- لمسات فنية

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 أبواب زجاجية
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

يمكنك استغلال الأبواب الجرارة أيضاً فى أضافة لمسات فنية على منزلك ليس بغرض الفصل فقط، فهنا علي سبيل المثال قام المصمم بأستغلال الأبواب الزجاجية وعمل لمسة فنية جذابة على تصميمها من خلال تلك الرسومات.

5- أطلالة على الجمال

CORTINAS Y PERSIANAS RESIDENCIA EN SANTA FE, BERRY BLINDS INTERIORISMO BERRY BLINDS INTERIORISMO شبابيك و أبوابستائر
BERRY BLINDS INTERIORISMO

BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO
BERRY BLINDS INTERIORISMO

فى غرفة المعيشة اعتمد على الأبواب الجرارة الزجاجية الشفافة حتى تخلق مساحات أضافية واطلالة على الجمال من الخارج.

6- أنيق ومختلف

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

هنا تصميم مميز ومختلف جداً للأبواب الجرارة اعتمد على لمسة من الحديد والزجاج معاً، فى تصميماً لباباً يشبه الأبواب القديمة العتيقة ولكن بتصميم جديد ومختلف، هذة الفكرة ستعجبك جداً اذا كنت من عشاق النوستالجيا والحنين لكل ما هو قديد ولكن بلمسة حديثة.

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7- مضلع ومختلق

Interiorismo Departamentos Las Ventanas, BAO BAO شبابيك و أبوابأبواب
BAO

BAO
BAO
BAO

عشاق الأناقة والجاذبية فى التصميم هذا الباب مخصص لكم، باب بتصميم جذاب وأنيق جداً اعتمد على التضليعات والمربعات الجذابة فى التصميم، تصميم هذا الباب أنيق وكلاسيكى جداً يشكل واضح.

8- رائع جداً

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

اذا كان تصميم منزلك كلاسيكى ومختلف فهذا الباب هو الأفضل بالنسبة لتصميم منزلك، باب جرار خشبى اعتمد على لمسة من الزجاج الملون ليعطيك أطلالة جذابة ومختلفة.

9- زجاجى بسيط

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro شبابيك و أبوابأبواب
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

فكرة أخرى لتصميم الأبواب الجرارة من الزجاج الشفاف عملت على فصل المطبخ عن غرفة المعيشة، وبلمسة مميزة قام المصمم بعمل رسومات جذابة على الباب الزجاجى أبرزت جماله.

10- أنيق جداً

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

تصميم أنيق أيضاً للباب الجرار، التصميم زجاجى بالكامل مع لمسات خشبية أنيقة كما نرى.

11- مدخل مبهج

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تصميم مبهج جداُ للباب الجرار بنقوشات بسيط ولكن أضافت على الباب بهجة وأختلاف.

12- جذاب جداً

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

لمسة جذابة جداً لفصل المطبخ عن غرفة الطعام  بواسطة هذا الباب الجرار الجذاب جداُ ، اعتمد المصمم على الخشب الأسود مع الزجاج الجزء السقلى من الباب مصمم من الخشب أما الجزء العلوى فكان من نصيب الزجاج.

13- باب مميز

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

تصميماً مميزاً وفكرة اخرى للفصل بين غرفة النوم وغرفة المعيشة بواسطة هذا الباب الزجاجى الجرار، وكان اختياراً موفقاً من المصمم أن يكون اختيار الباب ليس شفافاً.

15 جميل ومختلف

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

فكرة اخرى للتصميمات الأبواب الجرارة المميزة والمختلفة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: المنازل المصنعة: 7 نصائح قبل الشراء

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