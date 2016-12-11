14 فكرة للأبواب الجرارة ستنقذ المساحات فى منزلك

الأبواب الجرارة أو الأوكرديون كما يطلق عليها، من الأبواب المنتشرة جداً فى تصميم فى الأونة الاخيرة خاصةٌ فى التصميمات المودرن لها حقاً نصيب الأسد فيها، الأبواب الجرارة حقاً تعتبر من الحلول العملية جداً فى المساحات الصغيرة لأنها لا تستهلك مساحات كبيرة داخل المنزل، وأيضاُ هى من الحلول الأنيقة للمساحات الواسعة لأضفاء لمسة جمالية مختلفة، أياً كان شكل منزلك وتصميمه سنقدم لك اليوم فى هوميفاى 14 فكرة مميزة ومختلفة للأبواب الجرارة فى منزلك ستعجبك.
أول تصميم معنا اليوم للأبواب الجرارة هو حقاً تصميم جذاب جداً، أعتمد على التضليعات فالباب هنا زجاجى بالكامل ومضلع ببعض التضليعات الخشبية من اللون الأسود، اعتمد المصمم على لمسة الزجاج الغير شفافة والتى تناغمت مع الباب الأسود الكلاسيكى، هنا قتم المصمم بأستخدام الباب الجرار فى المنطقة الفاصلة بين الممر وباقى المنزل.
فكرة أخرى رائعة وبسيطة للباب الجرار، فهنا الباب الجرار مصمم كباب لنافذة مطلة على الطبيعة داخل غرفة النوم، لذلك جاء شفافاً بالكامل ليبرز تفاصيل جمال الطبيعة المحيطة به.
تصميم بسيط أيضاً للباب الجرار هنا، الباب بالكامل مصمم من الزجاج حتى يكشف جمال الحديقة والطبيعة التى تحيط على المنزل، خاصةً ان هذا الباب هو الفاصل بين غرفة فضل دائماً المعيشة كما نرى وحديقة المنزل، فيفضل دائماً عند اختيار الأبواب التى تطل على الطبيعة ان تكون أبواب زجاجية شفافة بالكامل حتى تطل على تظهر لمسات الطبيعة الجميلة من خلفه.
يمكنك استغلال الأبواب الجرارة أيضاً فى أضافة لمسات فنية على منزلك ليس بغرض الفصل فقط، فهنا علي سبيل المثال قام المصمم بأستغلال الأبواب الزجاجية وعمل لمسة فنية جذابة على تصميمها من خلال تلك الرسومات.
فى غرفة المعيشة اعتمد على الأبواب الجرارة الزجاجية الشفافة حتى تخلق مساحات أضافية واطلالة على الجمال من الخارج.
هنا تصميم مميز ومختلف جداً للأبواب الجرارة اعتمد على لمسة من الحديد والزجاج معاً، فى تصميماً لباباً يشبه الأبواب القديمة العتيقة ولكن بتصميم جديد ومختلف، هذة الفكرة ستعجبك جداً اذا كنت من عشاق النوستالجيا والحنين لكل ما هو قديد ولكن بلمسة حديثة.
عشاق الأناقة والجاذبية فى التصميم هذا الباب مخصص لكم، باب بتصميم جذاب وأنيق جداً اعتمد على التضليعات والمربعات الجذابة فى التصميم، تصميم هذا الباب أنيق وكلاسيكى جداً يشكل واضح.
اذا كان تصميم منزلك كلاسيكى ومختلف فهذا الباب هو الأفضل بالنسبة لتصميم منزلك، باب جرار خشبى اعتمد على لمسة من الزجاج الملون ليعطيك أطلالة جذابة ومختلفة.
فكرة أخرى لتصميم الأبواب الجرارة من الزجاج الشفاف عملت على فصل المطبخ عن غرفة المعيشة، وبلمسة مميزة قام المصمم بعمل رسومات جذابة على الباب الزجاجى أبرزت جماله.
تصميم أنيق أيضاً للباب الجرار، التصميم زجاجى بالكامل مع لمسات خشبية أنيقة كما نرى.
تصميم مبهج جداُ للباب الجرار بنقوشات بسيط ولكن أضافت على الباب بهجة وأختلاف.
لمسة جذابة جداً لفصل المطبخ عن غرفة الطعام بواسطة هذا الباب الجرار الجذاب جداُ ، اعتمد المصمم على الخشب الأسود مع الزجاج الجزء السقلى من الباب مصمم من الخشب أما الجزء العلوى فكان من نصيب الزجاج.
تصميماً مميزاً وفكرة اخرى للفصل بين غرفة النوم وغرفة المعيشة بواسطة هذا الباب الزجاجى الجرار، وكان اختياراً موفقاً من المصمم أن يكون اختيار الباب ليس شفافاً.
فكرة اخرى للتصميمات الأبواب الجرارة المميزة والمختلفة.
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