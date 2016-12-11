14 فكرة للأبواب الجرارة ستنقذ المساحات فى منزلك

تصميم بسيط أيضاً للباب الجرار هنا، الباب بالكامل مصمم من الزجاج حتى يكشف جمال الحديقة والطبيعة التى تحيط على المنزل، خاصةً ان هذا الباب هو الفاصل بين غرفة فضل دائماً المعيشة كما نرى وحديقة المنزل، فيفضل دائماً عند اختيار الأبواب التى تطل على الطبيعة ان تكون أبواب زجاجية شفافة بالكامل حتى تطل على تظهر لمسات الطبيعة الجميلة من خلفه.