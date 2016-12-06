6 نصائح لغرفة نوم هادئة ونوم مريح

غرفة النوم هى من الأماكن التى تقضي بها أوقاتاً خاصة ومريحة فى منزلك، فهى أكثر مكان يحتويك بعد عناء يومك الطويل لذلك يجب الأعتناء بكل التفاصيل الخاصة بتصميمها حتى تستطيع خلق عنصر الراحة فى غرفتك، ومن أهم التفاصيل التى تجعل غرفة النوم الخاصة بك مريحة هى أن تكون قريبة من شخصيتك بكل ملامح تصميمها، فعندما يكون التصميم قريب من شخصيتك يكون لدية القدرة على تلبية احتياجات الشخص من الغرفة، لذلك نقم لك اليوم نصائح مميزة ستساعدك للحصول على غرفة نوم هادئة ومريحة.
قطعة السرير داخل غرفة النوم تعتبر من القطع الأساسية فى التصميم، لذلك يجب اختيار تصميم السرير المناسب لغرفة النوم ويكون مريحاً ويفضل أن يكون ذو رأس عالية ومنجدة لراحة رأسك عند سندها، حتى تستطيع قضاء لحظات من النوم المريح، لذلك يجب التركيز فى اختيار تفاصيله بدقة، ومن هذة التفاصيل التى يجب التركيز عليها وعلى اختيارها هى المرتبةـ فكثيراً ما نهتم بضرورة اختيار شكل السرير وأهمال تصميم المرتبة وشكلها، لذلك انتبه لشكل المرتبة التى ستختارها لسريرك أن تكون مريحة قدر المستطاع.
الألوان دائماً ما تعطى راحة نفسية فور وجودها فى أى تصميم وأى مكان، لذلك هى من العناصر المحبب استخدامها فى تصميم غرفة النوم لقدرتها على خلق جمال وتفاصيل مميزة على الغرفة بالكامل، فتناسق الألوان واختيارها بعناية يمكن أن يعطيك شعوراً بالبهجة والراحة، فيمكنك مزج أكثر من لون من الألوان الهادئة والمريحة معاً ومن الممكن أيضامزج أنماط مختلفة بنفس الألوان فعلى سبيل المثال يمكن اختيار جدران بألوان ونقوشات من الورود أو منقطة ودمجها مع ألوان ساكنة لباقي الجدران، كما نرى في تصميم تلك الغرفة تم الأعتماد على جدار منقوش وجدران بلون ساكن، وهناك طريقة أخرى لأختيار لون الجدران كالأعتماد على لونين مختلفين معاً بدرجات مختلفة.
أغطية السرير من الأساسيات فى غرفة النوم وتصميمها لراحتك اثناء النوم لذلك يجب أختيارها بعناية ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن الناعم حتى تستطيع الحصول على الرفاهية والراحة داخل غرفة النوم، ويمكنك مزج بين أكثر من نمط وألوان متناقضة معاً حتى تعطى الغرف أطلالة مشرقة وأنيقة.
الستائر عنصر من العناصر المهمة جداً فى تصميم غرفة النوم حتى تستطيع أن تخلق روحاً من الخصوصية داخل الغرفة وتصميمها، لذلك يجب أختيارأقمشة وتصميمات لستائرتوفر لك عنصر الخصوصية داخل الغرفة حتى تستطيع الحصول على نوم مريح وهادئ.
الأضاءة أيضاً من العناصر المهمة التى تعمل على توفير عنصر الراحة والهدوء داخل غرفة النوم، لذلك ضروري جداً الأنتباه إلى شكل الأضاءة وقوتها فى غرفة النوم،ويجب الحرص على أن تكون أختيار الإضاءة مدروس، عن طريق انخفاضها القوى المبالغ فيه أو أرتفاعها بشكل مزعج بقوة للعين، لذلك يجب اختيار أنواع وأسلوب للأضاءة يتناسب مع توزيع الأثاث في الغرف
اختيار السجاد أيضاً يجب أن يكون ملائماً لنمط الغرفة وتصميمها حتى تتحقق الراحة والهدوء وتتوافر كل عناصر الرفاهية بها.
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