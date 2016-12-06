6 نصائح لغرفة نوم هادئة ونوم مريح

الألوان دائماً ما تعطى راحة نفسية فور وجودها فى أى تصميم وأى مكان، لذلك هى من العناصر المحبب استخدامها فى تصميم غرفة النوم لقدرتها على خلق جمال وتفاصيل مميزة على الغرفة بالكامل، فتناسق الألوان واختيارها بعناية يمكن أن يعطيك شعوراً بالبهجة والراحة، فيمكنك مزج أكثر من لون من الألوان الهادئة والمريحة معاً ومن الممكن أيضامزج أنماط مختلفة بنفس الألوان فعلى سبيل المثال يمكن اختيار جدران بألوان ونقوشات من الورود أو منقطة ودمجها مع ألوان ساكنة لباقي الجدران، كما نرى في تصميم تلك الغرفة تم الأعتماد على جدار منقوش وجدران بلون ساكن، وهناك طريقة أخرى لأختيار لون الجدران كالأعتماد على لونين مختلفين معاً بدرجات مختلفة.