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6 نصائح لغرفة نوم هادئة ونوم مريح

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نومأسرة نوم Purple/Violet
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غرفة النوم هى من الأماكن التى تقضي بها أوقاتاً خاصة ومريحة فى منزلك، فهى أكثر مكان يحتويك بعد عناء يومك الطويل لذلك يجب الأعتناء بكل التفاصيل الخاصة بتصميمها حتى تستطيع خلق عنصر الراحة فى غرفتك، ومن أهم التفاصيل التى تجعل غرفة النوم الخاصة بك مريحة هى أن تكون قريبة من شخصيتك بكل ملامح تصميمها، فعندما يكون التصميم قريب من شخصيتك يكون لدية القدرة على تلبية احتياجات الشخص من الغرفة، لذلك نقم لك اليوم نصائح مميزة ستساعدك للحصول على غرفة نوم هادئة ومريحة.

1- السرير

homify غرفة نومأسرة نوم Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

قطعة السرير داخل غرفة النوم تعتبر من القطع الأساسية فى التصميم، لذلك يجب اختيار تصميم  السرير المناسب لغرفة النوم ويكون مريحاً  ويفضل أن يكون ذو رأس عالية ومنجدة لراحة رأسك عند سندها، حتى تستطيع قضاء لحظات من النوم المريح، لذلك يجب التركيز فى اختيار تفاصيله بدقة، ومن هذة التفاصيل التى يجب التركيز عليها وعلى اختيارها هى المرتبةـ فكثيراً ما نهتم بضرورة اختيار شكل السرير وأهمال تصميم المرتبة وشكلها، لذلك انتبه لشكل المرتبة التى ستختارها لسريرك أن تكون مريحة قدر المستطاع.

2- الجدران الملونة

Betten und Schlafzimmer, Tischlerei Charakterstück Tischlerei Charakterstück غرفة نومأسرة نوم
Tischlerei Charakterstück

Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück
Tischlerei Charakterstück

الألوان دائماً ما تعطى راحة نفسية فور وجودها فى أى تصميم وأى مكان، لذلك هى من العناصر المحبب استخدامها فى تصميم غرفة النوم لقدرتها على خلق جمال وتفاصيل مميزة على الغرفة بالكامل، فتناسق الألوان واختيارها بعناية يمكن أن يعطيك شعوراً بالبهجة والراحة، فيمكنك مزج أكثر من لون من الألوان الهادئة والمريحة معاً ومن الممكن أيضامزج  أنماط مختلفة بنفس الألوان فعلى سبيل المثال يمكن اختيار جدران بألوان ونقوشات من الورود أو منقطة ودمجها مع ألوان ساكنة لباقي الجدران، كما نرى في تصميم تلك الغرفة تم الأعتماد على جدار منقوش وجدران بلون ساكن، وهناك طريقة أخرى لأختيار لون الجدران كالأعتماد على لونين مختلفين معاً بدرجات مختلفة.

3- أغطية السرير

TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena غرفة نومديكورات واكسسوارات
Casas en Escena

Casas en Escena
Casas en Escena
Casas en Escena

أغطية السرير من الأساسيات فى غرفة النوم وتصميمها لراحتك اثناء النوم لذلك يجب أختيارها بعناية ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن  الناعم حتى تستطيع الحصول على  الرفاهية والراحة داخل غرفة النوم، ويمكنك مزج بين أكثر من نمط وألوان متناقضة معاً حتى تعطى الغرف أطلالة مشرقة وأنيقة.

4- الستائر لتعزيز الخصوصية والراحة

homify غرفة نوم ألمنيوم/ زنك Wood effect
homify

homify
homify
homify

الستائر عنصر من العناصر المهمة جداً فى تصميم غرفة النوم حتى تستطيع أن تخلق روحاً من الخصوصية داخل الغرفة وتصميمها، لذلك يجب أختيارأقمشة وتصميمات لستائرتوفر لك عنصر الخصوصية داخل الغرفة حتى تستطيع الحصول على نوم مريح وهادئ.

5- الأضاءة

Proyectos studio Roca, STUDIOROCA STUDIOROCA غرفة نوم
STUDIOROCA

STUDIOROCA
STUDIOROCA
STUDIOROCA

الأضاءة أيضاً من العناصر المهمة التى تعمل على توفير عنصر الراحة والهدوء داخل غرفة النوم، لذلك ضروري جداً الأنتباه إلى شكل الأضاءة وقوتها فى غرفة النوم،ويجب الحرص على  أن تكون أختيار الإضاءة مدروس، عن طريق انخفاضها القوى المبالغ فيه أو أرتفاعها بشكل مزعج بقوة للعين، لذلك يجب اختيار أنواع وأسلوب للأضاءة يتناسب مع توزيع الأثاث في الغرف

6- السجاد المناسب

Villa Guadalupe, Caja de Diseño Caja de Diseño غرفة نوم
Caja de Diseño

Caja de Diseño
Caja de Diseño
Caja de Diseño

اختيار السجاد أيضاً يجب أن يكون ملائماً لنمط الغرفة وتصميمها حتى تتحقق الراحة والهدوء وتتوافر كل عناصر الرفاهية بها.

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