أخطاء فادحة في الحمامات الصغيرة

نحن نرتكب بعض الاخطاء في تنسيق حماماتنا الصغيرة دون أن ندري و في كتاب الافكار هذا سنقوم بتوضيح بعضها لنتجنبها في المستقبل، فالمساحات الصغيرة تتأثر بأقل التفاصيل، و من أكثر الغرف تأثراً بقراراتنا الخاطئة هي الحمامات ، و نحن نتفهم حاجتنا لتفادي الضيق و محاولة التغلب عليه بالأفكار السائدة مثل الألوان الفاتحة أو المرايات و لكن لابد أن نعي أن لكل حمام ظروف و طبيعة خاصة يمكن ان يناسبه حل لا يناسب حمام آخر،
إليكم مجموعة من النماذج لأخطاء فادحة أرتكبت في تنسيق الحمامات الصغيرة كان يرغب مصمموها في إضافة لمسات جمالية لها و لكن النتيجة كانت على غير المرغوب تماماً ..
عندما تختار أي قطع صحية لحمامك الصغير لا تحاول أبداً الخروج عن النسق المفروض عليك و المساحة الصغيرة التي سوف تشغلها تلك القطع الصحية، اترك مساحة للمرور بأريحية و لا تغلق على نفسك المساحات أكثر مثل هذا النموذج الذي صمم بانيو كبير الحجم لا يلائم الحمام و بالتالي ضيق مساحة الممر كثيراً بشكل فادح
حينما تختار مكان الحوض حاول أن يكون متوسط الحائط و ليس في نهايته حتى لا يعيق الاستخدام و يكون بلا فائدة ، الحوض يمثل جزءاً هاماً في ديكور الحمام فهو سيساعدك على تركيز الأضواء في وسط الحمام و وضع مرآة مناسبة فوقه أما في نهاية الحمام بجوار الحائط سيكون قرار سيء بكل تأكيد
نلاحظ كثيراً في الحمامات الصغيرة وجود أبواب أو ما يسمى
كابينة حول مكان الاستحمام
وحدة استحمام مغلقة و هذا بالفعل لا يتماشى مع أي حمام صغير المساحة و حتى لو استخدمت وحدة زجاجية فإن ذلك سيحكم على المساحة بالنهاية ، لذا حاول أن تستخدم الستائر أو الأغطية البلاستيكية حول البانيو في حمامك الصغير حتى عندما تقوم بفتحها تزيد المساحة و في الوقت ذاته لم تخسر عنصر الخصوصية الذي توفره الوحدة
عندما تحكمك المساحة الضيقة لا تحاول أن تركب أدوات صحية مربعة الشكل و هذا لأنها ستشغل مساحة كبيرة في كل الاتجاهات و لكن اتجه للأدوات الصحية (حوض – بانيو -كابينية ) من النوعيات المنحنية أو الدائرية صغيرة القطر التي تضمن لك فرصة جيدة للاستخدام و في الوقت ذاته تتماشى مع المساحة المحيطة و شكلها أيضاً عصري للغاية .
ترك العبوات و المستحضرات على الأرضيات من أكثر القرارات سوءاً التي يمكن اتخاذها و هذا بسبب الاعتقاد الخاطيء أنها من العصرية و الحداثة ، المستحضرات و العبوات مكانها الخزانات و الرفوف و ليس الأرض و هذا التصرف يعتبر قراراً فادحاً يدعو للحرج من الضيوف أيضاً
من الأفكار الراسخة في أذهاننا جميعاً هي استخدام مرآة كبيرة في الحمامات الصغيرة لمضاعفة المشهد و التغلب على الضيق و لو من الناحية المعنوية، فالمرايات تعكس الضوء و تجعل الحمام مبهراً فلا تتخلى عن تلك الميزة الممكنة و تقوم باستخدام مرآة صغيرة
لكل شيء في حمامك مكان خاص به، لا تحاول ان تخرج عن المألوف في هذا، و لكن حاول التخلي عن الأشياء غير الضرورية و التي تشغل مساحة كبيرة مثل حوامل المناشف التي تبرز من الحوائط، حاول استخدام الفراغات في الجدران لحفظ المناشف سيكون شكلها أفضل من ناحية التصميم و أكثر عملية من ناحية الاستخدام
إذا كان لديك حمام صغير فلا تشغل مساحة غير مفيدة و تتركها تذهب سدى و أنت في أمس الحاجة إليها، هنا مثلاً قد قام المصمم باستخدام حوض كبير مبالغ في طوله في حمام صغير بل و زاد الأمر سوءاً عن طريق استخدام حامل رخامي مما أنهى المساحة في هذا الحائط تماماً و زاد من مشكلة المساحة ، لذا حاول دائماً أن تختار حوض مناسب لمساحة الحمام و ليس حوضاً أعجبك تصميمه فقط .
لابد أن يكون في حمامك خزائن، حتى لو خزانة واحدة و لكن لتستوعب الأغراض و عبوات المستحضرات والصابون الذي يحتاج للتخزين، فوجود خزانة يضمن عدم وجود أغراض على الأرض أو حول الحوض في غير موضعها، و لنا أن نتأكد أن أي غرض في غير محله بالحمام بالذات يعتبر عاملاً سلبياً
لو كان لديك تجاويف في حمامك فلماذا تستخدمها في شكل ديكوري و أنت في أمس الحاجة للمساحة ، لاحظ التجويف في نهاية هذا الحمام كيف أنه استخدم على هيئة رف و لكن التصرف السليم يحكم بأن نستفيد بتلك المساحة ولا حاجة لانشاء رف في ذلك المكان البعيد في الحمام و لكن لو قمنا بالتوغل و استغلال تلك المساحة للداخل فسنوفر أكثر من فرصة و مساحة أكبر بكثير مقارنة بفائدة الرف