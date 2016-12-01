أخطاء فادحة في الحمامات الصغيرة

نحن نرتكب بعض الاخطاء في تنسيق حماماتنا الصغيرة دون أن ندري و في كتاب الافكار هذا سنقوم بتوضيح بعضها لنتجنبها في المستقبل، فالمساحات الصغيرة تتأثر بأقل التفاصيل، و من أكثر الغرف تأثراً بقراراتنا الخاطئة هي الحمامات ، و نحن نتفهم حاجتنا لتفادي الضيق و محاولة التغلب عليه بالأفكار السائدة مثل الألوان الفاتحة أو المرايات و لكن لابد أن نعي أن لكل حمام ظروف و طبيعة خاصة يمكن ان يناسبه حل لا يناسب حمام آخر،

إليكم مجموعة من النماذج لأخطاء فادحة أرتكبت في تنسيق الحمامات الصغيرة كان يرغب مصمموها في إضافة لمسات جمالية لها و لكن النتيجة كانت على غير المرغوب تماماً ..