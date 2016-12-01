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أخطاء فادحة في الحمامات الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حمام دوش وأحواض إستحمام
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نحن نرتكب بعض الاخطاء في تنسيق حماماتنا الصغيرة دون أن ندري و في كتاب الافكار هذا سنقوم بتوضيح بعضها لنتجنبها في المستقبل، فالمساحات الصغيرة تتأثر بأقل التفاصيل، و من أكثر الغرف تأثراً بقراراتنا الخاطئة هي الحمامات ، و نحن نتفهم حاجتنا لتفادي الضيق و محاولة التغلب عليه بالأفكار السائدة مثل الألوان الفاتحة أو المرايات و لكن لابد أن نعي أن لكل حمام ظروف و طبيعة خاصة يمكن ان يناسبه حل لا يناسب حمام آخر، 

إليكم مجموعة من النماذج لأخطاء فادحة أرتكبت في تنسيق الحمامات الصغيرة كان يرغب مصمموها في إضافة لمسات جمالية لها و لكن النتيجة كانت على غير المرغوب تماماً ..

1- الخطأ الأول : تجاهل النمط المناسب لحمامك

Bathroom Design homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Bathroom Design

homify
homify
homify

عندما تختار أي قطع صحية لحمامك الصغير لا تحاول أبداً الخروج عن النسق المفروض عليك و المساحة الصغيرة التي سوف تشغلها تلك القطع الصحية، اترك مساحة للمرور بأريحية و لا تغلق على نفسك المساحات أكثر مثل هذا النموذج الذي صمم بانيو كبير الحجم لا يلائم الحمام و بالتالي ضيق مساحة الممر كثيراً بشكل فادح

2- الخطأ الثاني : المكان السيء للحوض

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

حينما تختار مكان الحوض حاول أن يكون متوسط الحائط و ليس في نهايته حتى لا يعيق الاستخدام و يكون بلا فائدة ، الحوض يمثل جزءاً هاماً في ديكور الحمام فهو سيساعدك على تركيز الأضواء في وسط الحمام و وضع مرآة مناسبة فوقه أما في نهاية الحمام بجوار الحائط سيكون قرار سيء بكل تأكيد

3- الخطأ الثالث : وضع أبواب للدش

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home حمام دوش وأحواض إستحمام
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

نلاحظ كثيراً في الحمامات الصغيرة وجود أبواب أو ما يسمى كابينة حول مكان الاستحمام وحدة استحمام مغلقة و هذا بالفعل لا يتماشى مع أي حمام صغير المساحة و حتى لو استخدمت وحدة زجاجية فإن ذلك سيحكم على المساحة بالنهاية ، لذا حاول أن تستخدم الستائر أو الأغطية البلاستيكية حول البانيو في حمامك الصغير حتى عندما تقوم بفتحها تزيد المساحة و في الوقت ذاته لم تخسر عنصر الخصوصية الذي توفره الوحدة 

4- الخطأ الرابع : أدوات صحية مربعة

Nuevo lavabo Kaliya diseñado por Vicent Clausell para la firma Sanycces., Clausell Studio Clausell Studio حماممغاسل
Clausell Studio

Clausell Studio
Clausell Studio
Clausell Studio

عندما تحكمك المساحة الضيقة لا تحاول أن تركب أدوات صحية مربعة الشكل و هذا لأنها ستشغل مساحة كبيرة في كل الاتجاهات و لكن اتجه للأدوات الصحية (حوض – بانيو -كابينية ) من النوعيات المنحنية أو الدائرية صغيرة القطر التي تضمن لك فرصة جيدة للاستخدام و في الوقت ذاته تتماشى مع المساحة المحيطة و شكلها أيضاً عصري للغاية .

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5- الخطأ الخامس: ترك المستحضرات على الارض

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

ترك العبوات و المستحضرات على الأرضيات من أكثر القرارات سوءاً التي يمكن اتخاذها  و هذا بسبب الاعتقاد الخاطيء أنها من العصرية و الحداثة ، المستحضرات و العبوات مكانها الخزانات و الرفوف و ليس الأرض و هذا التصرف يعتبر قراراً فادحاً يدعو للحرج من الضيوف أيضاً 

6- الخطا السادس : استخدام مرآة صغيرة

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حماممرايا
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

من الأفكار الراسخة في أذهاننا جميعاً هي استخدام مرآة كبيرة في الحمامات الصغيرة لمضاعفة المشهد و التغلب على الضيق و لو من الناحية المعنوية، فالمرايات تعكس الضوء و تجعل الحمام مبهراً فلا تتخلى عن تلك الميزة الممكنة و تقوم باستخدام مرآة صغيرة 

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7- الخطأ السابع : استخدام حامل للمناشف

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

لكل شيء في حمامك مكان خاص به، لا تحاول ان تخرج عن المألوف في هذا، و لكن حاول التخلي عن الأشياء غير الضرورية و التي تشغل مساحة كبيرة مثل حوامل المناشف التي تبرز من الحوائط، حاول استخدام الفراغات في الجدران لحفظ المناشف سيكون شكلها أفضل من ناحية التصميم و أكثر عملية من ناحية الاستخدام

8- الخطأ الثامن : حوض غير مناسب

Geometrische Strukturen geben Badezimmern eine klare Linie, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حماممغاسل
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

إذا كان لديك حمام صغير فلا تشغل مساحة غير مفيدة و تتركها تذهب سدى و أنت في أمس الحاجة إليها، هنا مثلاً قد قام المصمم باستخدام حوض كبير مبالغ في طوله في حمام صغير بل و زاد الأمر سوءاً عن طريق استخدام حامل رخامي مما أنهى المساحة في هذا الحائط تماماً و زاد من مشكلة المساحة ، لذا حاول دائماً أن تختار حوض مناسب لمساحة الحمام و ليس حوضاً أعجبك تصميمه فقط .

9- الخطأ التاسع : عدم وجود خزائن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لابد أن يكون في حمامك خزائن، حتى لو خزانة واحدة و لكن لتستوعب الأغراض و عبوات المستحضرات والصابون الذي يحتاج للتخزين، فوجود خزانة يضمن عدم وجود أغراض على الأرض أو حول الحوض في غير موضعها، و لنا أن نتأكد أن أي غرض في غير محله بالحمام بالذات يعتبر عاملاً سلبياً 

10 – الخطأ العاشر : استخدام التجاويف

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

لو كان لديك تجاويف في حمامك فلماذا تستخدمها في شكل ديكوري و أنت في أمس الحاجة للمساحة ، لاحظ التجويف في نهاية هذا الحمام كيف أنه استخدم على هيئة رف و لكن التصرف السليم يحكم بأن نستفيد بتلك المساحة ولا حاجة لانشاء رف في ذلك المكان البعيد في الحمام و لكن لو قمنا بالتوغل و استغلال تلك المساحة للداخل فسنوفر أكثر من فرصة و مساحة أكبر بكثير مقارنة بفائدة الرف 

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لا تفعل هذا في حمامك الصغير

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