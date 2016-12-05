13 شيء لا يجب أن تكون في مطبخ بيتك

كيف تحصل على تصميم مريح وعملي لمطبخك؟ بالتأكيد الجواب ليس سهل، لان المطبخ هو عالم مليء بالنشاطات من طبخ وتنظيف وغسيل وتنظيم لوازم المطبخ وكلما كان المطبخ مصمم بطريقة تستوعب كل هذه النشاطات كلما كان اكثر متعه واكثر عمليه.
الخِزانات لها أهمية عملية في حفظ المواد الغذائية وأجهزة المطبخ، ولا تقل الخِزانات أهمية عن جزيرة المطبخ أو ما يسمى بالبار في المطبخ، كلاهما ذو أهمية كبيرة في المطبخ وكلاهما يجب أن لا يكونوا عرقلة لحرية الحركة في المطبخ، ليكون المطبخ متكامل.
ولهذا السبب اليوم قمنا بإعداد 13 نصيحة حول الأشياء التي ليس من الضروري أن تكون في المطبخ… تابع معنا تلك النصائح.
وجود أكثر من طبق واحد من الفاكهة في المطبخ ليست فكرة جيدة، على الرغم من أنها تبدو لطيفة، ولكنها تأخذ مساحة من المطبخ، يمكننا وضعها في أماكن أخرى، ليس بالضرورة على سطح العمل، لأنها ستؤدي إلى عرقلة وإزعاج.
المزهريات على جزيرة مطبخ الجزيرة من احد الامور غير المحببة بالاخص أنها زينة غير عملية، كما وتعتبر جزيرة المطبخ مساحة لاعداد الوجبات او لتناول الطعام عليها، مع أنها تبدو مذهلة كما في هذا المطبخ من تصميم المهندس المعماري Silvina Lightowler، ولكن يفضل عدم وجود مزهريات على جزيرة المطبخ.
الكتب والصحف والمجلات، والتي لم تعد تستخدم لماذا هي في المطبخ؟ يمكن وضعها في المكتبة، حتى وان كانت كتب طبخ، بكل بساطة بعد قراءتها واخذ الوصفات منها يمكنك إرجاعها للمكتبة، بهذه الطريقة ستكسب مساحة اكثر على الأسطح ولن تعقيك عن تناول أغراض من الرفوف.
لا ينبغي أن تضع الأجهزة أو الأدوات التي لا تستخدم في كثير من الأحيان على الطاولة أو على الرفوف والأسطح في المطبخ، فكما نرى على احد الرفوف يوجد تلك الدجاجة من السيراميك هل هي ذات أهمية؟ على الإطلاق، كما أنها ستتسخ مع الوقت لأنها غير مستخدمة وبالطبع ستأخذ مساحة وسيصبح وجودها غير مريح.
حاليا في حياتنا العصرية لدينا الكثير من المغريات الخاصة بالمطبخ، إما ديكوريه أو أدوات منزلية أو لوازم مطبخ، كل يوم نرى أشياء متطورة وملفتة للنظر نشتريها وتتراكم لدينا، لذلك من الأفضل أن نفكر في جمع تلك الأغراض غير اللازمة وحفظها في مكان ما، وفي من فترة لفترة قم بتبديل تلك المقتنيات وحفظ القديمة منها وهكذا دواليك، لن تشعر بالملل وستشعر بتجدد دائما وبالطبع ستحفظ مساحة اكبر لمطبخك.
افتح مكان خزانة الأطعمة وانظر إلى عدد المعلبات وكم زجاجة عصير وكم نوع حليب، هذا خطأ يقع فيه الكثير لأنه مع الوقت ستنسى أن لديك هذا الغرض ولن تنتبه إلى الصلاحية حتى وان كانت صلاحيتها طويلة ولكنك قد تقع في الخطأ وتتناول شيء منتهي الصلاحية، لذلك أنصحك وخاصة اذا كان لديك عائلة كبيرة، أن تضع قائمة على سطح خزانة الأطعمة وتدوين كل الموجودات وبالتالي ستعرف ما هو الناقص وستحضر فقط ما تحتاج اليه وبذلك ستحفظ مساحة اكبر ولن تضرر بصحة عائلتك.
من منا لا يملك آنية فضية من أيام أجداده، نعم انه لأمر لطيف ولكن الألطف أن تحفظها خارج المطبخ، لأنها ذات قيمة خاصة، يمكنك حفظها في البوفيه الخاصة بغرفة الطعام ستعطي مظهر مميز وبالتأكيد ستحميها من الأوساخ والخدوش والصدمات التي قد تحدث لها إن بقيت في المطبخ.
النباتات ديكور جميل وممتع في أي بيئة، في بادئ الأمر لن تشغل مساحة كبيرة في المطبخ، ولكن مع الأيام ستنمو اكثر واكثر ولن يكون هناك مكان حتى لتقشير البطاطس، هل هذا ما تريد؟ بالطبع لا، لذلك ضع القليل من الأحواض النباتية في المطبخ، ولكن من الأفضل أن تضع الأحواض المعلقة حتى لا تعيق حركتك وتوفر مساحة في المطبخ.
في مقالات سابقة ذكرنا ان تعليق الاواني من الامور التي تساعد على توفير المساحة في المطبخ، هذا صحيح بالتأكيد، ولكن ليس كل اواني المطبخ، فقط اواني المطبخ المستخدمة بشكل يومي والمهمة منها، عدا ذلك ستتعرض للغبار وستتسخ وستحتاج الى وقت اضافي فقط لتنظيفها، لذلك قم فقط بتعليق الاواني المستخدمة يوميا وذات الحجم المناسب حتى لا تصطدم بها عند كل حركة.
تندمج في بعض المطابخ غرفة الطعام وهذا من الامور التي توفر المساحة، ولكن هذا لا يعني استخدام طاولة الطعام كخزانة لتخزين الصحف القديمة، انما قم بتجميعها على رف او في المكتبة او حتى في صندوق خيزراني وبذلك لن تأخذ حيز على طاولة الطعام.
تعتبر عملية وتعطي طابع وجو عائلي في المطبخ، ولكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. كما في الصورة عدد كبير من السلال والسلطانيات والأباريق منتشرة في كل مكان إنها مجرد فوضى. هل في كل مرة تريد تناول أو إعداد الطعام ستقوم بأخذها وارجاعها مرة أخرى؟ الحل فقط قم بوضعها في مكان اخر أو قم بوضع عدد قليل منهم خاصة إذا كان لا حاجة لهم في المطبخ.
السجادة تعطي ديكور جميل في المطبخ، وبما أن ارض المطبخ ليست سطح لإعداد الطعام لذلك لن نتكلم عن توفير مساحة، ولكن الفكرة ليست فقط في توفير المساحة إنما بحرية الحركة وفي قلة العبء في المطبخ، لذلك إن كنت تريد وضع سجادة في المطبخ اختر سجادة من البلاستيك التي لا تسبب خطر السقوط وبالطبع سهلة التنظيف ولا تعلق عليها رائحة الطعام.
حاويات السكاكين والملاعق الخشبية وغيرها من أدوات المطبخ تأخذ مساحة على سطح العمل، لذلك من الأفضل هو أن تخصص لها درج لوضع تلك اللوازم أو أن تضع حاوية واحدة بحجم مناسب لتتسع لكل تلك الملاعق والسكاكين اللازمة للاستخدام اليومي.
البساطة هي النصيحة الأساسية في تنظيم مطبخك وجعلة مكان مريح وممتع للطبخ.
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