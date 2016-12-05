13 شيء لا يجب أن تكون في مطبخ بيتك

كيف تحصل على تصميم مريح وعملي لمطبخك؟ بالتأكيد الجواب ليس سهل، لان المطبخ هو عالم مليء بالنشاطات من طبخ وتنظيف وغسيل وتنظيم لوازم المطبخ وكلما كان المطبخ مصمم بطريقة تستوعب كل هذه النشاطات كلما كان اكثر متعه واكثر عمليه.

الخِزانات لها أهمية عملية في حفظ المواد الغذائية وأجهزة المطبخ، ولا تقل الخِزانات أهمية عن جزيرة المطبخ أو ما يسمى بالبار في المطبخ، كلاهما ذو أهمية كبيرة في المطبخ وكلاهما يجب أن لا يكونوا عرقلة لحرية الحركة في المطبخ، ليكون المطبخ متكامل.

ولهذا السبب اليوم قمنا بإعداد 13 نصيحة حول الأشياء التي ليس من الضروري أن تكون في المطبخ… تابع معنا تلك النصائح.