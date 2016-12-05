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13 شيء لا يجب أن تكون في مطبخ بيتك

Heba khlili Heba khlili
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
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كيف تحصل على تصميم مريح وعملي لمطبخك؟ بالتأكيد الجواب ليس سهل، لان المطبخ هو عالم مليء بالنشاطات من طبخ وتنظيف وغسيل وتنظيم لوازم المطبخ وكلما كان المطبخ مصمم بطريقة تستوعب كل هذه النشاطات كلما كان اكثر متعه واكثر عمليه.
الخِزانات لها أهمية عملية في حفظ المواد الغذائية وأجهزة المطبخ، ولا تقل الخِزانات أهمية عن جزيرة المطبخ أو ما يسمى بالبار في المطبخ، كلاهما ذو أهمية كبيرة في المطبخ وكلاهما يجب أن لا يكونوا عرقلة لحرية الحركة في المطبخ، ليكون المطبخ متكامل.

ولهذا السبب اليوم قمنا بإعداد 13 نصيحة حول الأشياء التي ليس من الضروري أن تكون في المطبخ… تابع معنا تلك النصائح.

1. أطباق كثيرة من الفاكهة

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Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

وجود أكثر من طبق واحد من الفاكهة في المطبخ ليست فكرة جيدة، على الرغم من أنها تبدو لطيفة، ولكنها تأخذ مساحة من المطبخ، يمكننا وضعها في أماكن أخرى، ليس بالضرورة على سطح العمل، لأنها ستؤدي إلى عرقلة وإزعاج.

2. المزهريات في جزيرة المطبخ

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

المزهريات على جزيرة مطبخ الجزيرة من احد الامور غير المحببة بالاخص أنها زينة غير عملية، كما وتعتبر جزيرة المطبخ مساحة لاعداد الوجبات او لتناول الطعام عليها، مع أنها تبدو مذهلة كما في هذا المطبخ من تصميم المهندس المعماري Silvina Lightowler، ولكن يفضل عدم وجود مزهريات على جزيرة المطبخ.

3. الكتب غير المستخدمة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

الكتب والصحف والمجلات، والتي لم تعد تستخدم لماذا هي في المطبخ؟ يمكن وضعها في المكتبة، حتى وان كانت كتب طبخ، بكل بساطة بعد قراءتها واخذ الوصفات منها يمكنك إرجاعها للمكتبة، بهذه الطريقة ستكسب مساحة اكثر على الأسطح ولن تعقيك عن تناول أغراض من الرفوف.

4. الأجهزة التي لا تستخدم كل يوم

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

لا ينبغي أن تضع الأجهزة أو الأدوات التي لا تستخدم في كثير من الأحيان على الطاولة أو على الرفوف والأسطح في المطبخ، فكما نرى على احد الرفوف يوجد تلك الدجاجة من السيراميك هل هي ذات أهمية؟ على الإطلاق، كما أنها ستتسخ مع الوقت لأنها غير مستخدمة وبالطبع ستأخذ مساحة وسيصبح وجودها غير مريح.

5. المقتنيات

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

حاليا في حياتنا العصرية لدينا الكثير من المغريات الخاصة بالمطبخ، إما ديكوريه أو أدوات منزلية أو لوازم مطبخ، كل يوم نرى أشياء متطورة وملفتة للنظر نشتريها وتتراكم لدينا، لذلك من الأفضل أن نفكر في جمع تلك الأغراض غير اللازمة وحفظها في مكان ما، وفي من فترة لفترة قم بتبديل تلك المقتنيات وحفظ القديمة منها وهكذا دواليك، لن تشعر بالملل وستشعر بتجدد دائما وبالطبع ستحفظ مساحة اكبر لمطبخك.

6. الأطعمة الزائدة

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

افتح مكان خزانة الأطعمة وانظر إلى عدد المعلبات وكم زجاجة عصير وكم نوع حليب، هذا خطأ يقع فيه الكثير لأنه مع الوقت ستنسى أن لديك هذا الغرض ولن تنتبه إلى الصلاحية حتى وان كانت صلاحيتها طويلة ولكنك قد تقع في الخطأ وتتناول شيء منتهي الصلاحية، لذلك أنصحك وخاصة اذا كان لديك عائلة كبيرة، أن تضع قائمة على سطح خزانة الأطعمة وتدوين كل الموجودات وبالتالي ستعرف ما هو الناقص وستحضر فقط ما تحتاج اليه وبذلك ستحفظ مساحة اكبر ولن تضرر بصحة عائلتك.

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7. الاواني الاثرية الفضية

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur مطبخ Multicolored
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

من منا لا يملك آنية فضية من أيام أجداده، نعم انه لأمر لطيف ولكن الألطف أن تحفظها خارج المطبخ، لأنها ذات قيمة خاصة، يمكنك حفظها في البوفيه الخاصة بغرفة الطعام ستعطي مظهر مميز وبالتأكيد ستحميها من الأوساخ والخدوش والصدمات التي قد تحدث لها إن بقيت في المطبخ.

8. نباتات كثيرة جدا

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

النباتات ديكور جميل وممتع في أي بيئة، في بادئ الأمر لن تشغل مساحة كبيرة في المطبخ، ولكن مع الأيام ستنمو اكثر واكثر ولن يكون هناك مكان حتى لتقشير البطاطس، هل هذا ما تريد؟ بالطبع لا، لذلك ضع القليل من الأحواض النباتية في المطبخ، ولكن من الأفضل أن تضع الأحواض المعلقة حتى لا تعيق حركتك وتوفر مساحة في المطبخ.

9. الأواني والمقالي غير المستخدمة كثيراً

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN مطبخ
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

في مقالات سابقة ذكرنا ان تعليق الاواني من الامور التي تساعد على توفير المساحة في المطبخ، هذا صحيح بالتأكيد، ولكن ليس كل اواني المطبخ، فقط اواني المطبخ المستخدمة بشكل يومي والمهمة منها، عدا ذلك ستتعرض للغبار وستتسخ وستحتاج الى وقت اضافي فقط لتنظيفها، لذلك قم فقط بتعليق الاواني المستخدمة يوميا وذات الحجم المناسب حتى لا تصطدم بها عند كل حركة.

10. صحف ومجلات في غرفة الطعام

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تندمج في بعض المطابخ غرفة الطعام وهذا من الامور التي توفر المساحة، ولكن هذا لا يعني استخدام طاولة الطعام كخزانة لتخزين الصحف القديمة، انما قم بتجميعها على رف او في المكتبة او حتى في صندوق خيزراني وبذلك لن تأخذ حيز على طاولة الطعام.

11. السلال والأطباق والأباريق

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

تعتبر عملية وتعطي طابع وجو عائلي في المطبخ، ولكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. كما في الصورة عدد كبير من السلال والسلطانيات والأباريق منتشرة في كل مكان إنها مجرد فوضى. هل في كل مرة تريد تناول أو إعداد الطعام ستقوم بأخذها وارجاعها مرة أخرى؟ الحل فقط قم بوضعها في مكان اخر أو قم بوضع عدد قليل منهم خاصة إذا كان لا حاجة لهم في المطبخ.

12. السجاد في المطبخ

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

السجادة تعطي ديكور جميل في المطبخ، وبما أن ارض المطبخ ليست سطح لإعداد الطعام لذلك لن نتكلم عن توفير مساحة، ولكن الفكرة ليست فقط في توفير المساحة إنما بحرية الحركة وفي قلة العبء في المطبخ، لذلك إن كنت تريد وضع سجادة في المطبخ اختر سجادة من البلاستيك التي لا تسبب خطر السقوط وبالطبع سهلة التنظيف ولا تعلق عليها رائحة الطعام.

13. السكاكين وغيرها من الأواني

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

حاويات السكاكين والملاعق الخشبية وغيرها من أدوات المطبخ تأخذ مساحة على سطح العمل، لذلك من الأفضل هو أن تخصص لها درج لوضع تلك اللوازم أو أن تضع حاوية واحدة بحجم مناسب لتتسع لكل تلك الملاعق والسكاكين اللازمة للاستخدام اليومي.

البساطة هي النصيحة الأساسية في تنظيم مطبخك وجعلة مكان مريح وممتع للطبخ.

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