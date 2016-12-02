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23 مطبخ عصري ورائع من الخشب

أميرة قاسم أميرة قاسم
VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مطبخألواح المطبخ
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في ديكورات المطابخ هناك أفكار عديدة ومتنوعة  لتتناسب مع كل الأذواق، لضمان منح المطبخ شخصية مميزة تعبر عن أصحابه. وأكثر ما ينجح في القيام بهذه المهمة هى الألوان والخامات المستخدمة في الأثاث، لنحصل في النهاية على مطبخ رائع نود قضاء أوقات ممتعة فيه ونحن نعد أشهى الوجبات لأحباءنا. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 23 تصميم خلاب ومذهل لمطابخ خشبية عصرية ستمنح منزلك دفء وترحاب سيشعر به ضيوفك.

1. على شكل U

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

الخشب هنا تم استخدامه في تشكيل الأثاث والأرضيات بشكل يجعلك تشعر أنه يحتوي المطبخ بدفء لينتج في النهاية مشهد عصري وأنيق مميز للمطبخ. 

2. لمطبخ مريح

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مطبخألواح المطبخ
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

الخشب من الخامات التي تتناغم بسلاسة مع كثير من الخامات الأخرى دون أن تشعر بالغرابة، وهذا ما سيمنح حرية اختيار واسعة للدمج بينه وبين الخامات الأخرى لراحتك.

3. الخشب بكل مكان

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

مع وجود الخشب في أثاث المطبخ فإننا نحصل على بيئة دافئة ومريحة مثالية لتجمع الأهل والأصدقاء، فكيف الحال والخشب في هذا التصميم في كل مكان.

4. بار المطبخ

COCINAS EN NOGAL, Kuche Haus Kuche Haus مطبخ
Kuche Haus

Kuche Haus
Kuche Haus
Kuche Haus

يمكنك استغلال بار المطبخ بتزويده ببعض الأدراج الخشبية، بهذه الحيلة فأنت تزيد من السعة التخزينية للمطبخ، كما أنك تحصل على أثاث يعيش معك طويلا.

5. مثالي ومشرق

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

الدرجات اللونية الهادئة للخشب تعطي مظهر أنيق ومنعش للمطبخ خاصة مع المساحة الصغيرة، يمكنك الدمج بينه وبين اللون الأبيض لمزيد من الإشراق.

6. عصري وأنيق

Casa Palmeral, FR ARQUITECTURA S.A.S. FR ARQUITECTURA S.A.S. مطبخ خشب
FR ARQUITECTURA S.A.S.

FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.

من أكبر مميزات الخشب أنه يتكيف مع أي أسلوب في الديكور سواء ريفي أو تبسيطي أو عصري أو حتى الأفكار التجريبية الجديدة.

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7. عنصر طبيعي

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

الخشب خامة طبيعية ميزتها الكبرى أنها قابلة لإعادة التدوير والاستخدام، كما أنه سهل تطويعها لتناسب أي مكان.

8.أناقة فائقة

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos مطبخ
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

سهولة طلاء الخشب بخامات ودرجات لونية متنوعة يجعله خامة يسهل التعامل معها، في التصميم الحالي منح اللون الاكن للهشب أناقة فائقة للمطبخ خاصة مع تبانيه مه اللون الأبيض للجدران وسط المطبخ.

9. أثاث عملي

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

هناك أفكار عديدة لإدخال الخشب في تكوين المطبخ، منها أن يكون الأثاث خشبي مثبت بالجدار وعلى ارتفاعات عالية تصل إلى السقف، لتتمكن من زيادة السعة التخزينية، كما أن هذه الفكرة تعطي المطبخ مظهر عصري مميز.

10. الوحدة والتناغم

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

يمكنك تحقيق الوحدة والتناغم عن طريق وضع أثاث تحت سطح العمل بالمطبخ بمقاسات متشابهة كما بالصورة.

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP مطبخ
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

كما ذكرنا من قبل أن الخشب لا يفتصر على أثاث وحدات المطبخ فقط، هنا مثلا استعان المصمم بالخشب في تكوين إطارات النوافذ والأعمدة بالمطبخ، فمنح المطبخ مظهر مذهل، كما أنه حافظ على الطابع العصري للمطبخ مع الأكسسوارات والأثاث. 

12. مطبخ مفتوح على غرفة الطعام

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura مطبخ
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

من التصميمات الحديثة للمطابخ أن تكون مفتوحة على غرفة الطعام، في هذه الحالة يمكنك الدمج بين القطاعين بطاولة خشبية من نوع البلوط أو الصنوبر أو الكرز، فكل نوع منهم له لون وشكل للتجزيعات مختلف سثري في النهاية من شكل الديكورات.

13. مع الاستينلس ستيل (الفولاذ)

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz مطبخ
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الخشب بمختلف أنواعه يتناغم بسلاسة مع أجهزة المطبخ الحديثة ومن بينها المطلية بالأستينليس ستيل الذي يتحد بريقه مع أناقة الخشب فتكون النتيجة في النهاية مذهلة.

14. البار بطل المشهد

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

بار المطبخ من العناصر التي تعزز من الطابع الحداثي للمطبخ، ومع تنوع تصميماته وأشكاله أصبح يلعب دور كبير في تحديد هوية المطبخ، في الصورة هنا البار لعب دور البطولة بتصميمه العصري اللافت للنظر، كما زاد استخدام الخشب بلونه الطبيعي من أناقة المطبخ. 

15. التنوع اللوني للخشب

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

كما يندمج الخشب مع كل أساليب التصميم فإنه يندمج أيضا مع كل الألوان، واللون الخمري من الألوان المثيرة والتي تمنح الخشب مظهر رائع كما نرى هنا في هذا التطبيق.

16. مطبخ أبيض مشرق

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz مطبخ
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

المطابخ البيضاء لها سحر خاص، فهى تنقل لها الشعور بالنظافة والانتعاش والتألق لكنها في الوقت نفسه تحمل طابع يميل للبرود أحيانا، والحل المثالي لذلك هو إدخال لمسات من الخشب لتضيف دفئا طبيعيا للمطبخ. 

17. مظهر طبيعي

homify مطبخ خشب
homify

homify
homify
homify

الأثاث الخشبي بالمطبخ يحتاج لعناية فائقة لحمايته من الرطوبة والحرارة والبقع وهو ما يجعله خامة مكلفة، لذا يلجأ البعض لحلول مثل قشرة الخشب التي تعطي نفس المظهر الطبيعي للخشب وبتكلفة أقل. 

18. رفوف أنيقة

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

عندما لا تتوافر لدينا وحدات تخزين كافية للمطبخ بسبب ضيق المساحة من الممكن أن نلجأ للحل المثالي لتلك المشكلة وهو الرفوف المعلقة، وسيكون من الرائع أن تصمم من الخشب لتعلب دورا جماليا في المطبخ بجانب دورها الوظيفي.

19. جدران أنيقة

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO مطبخ
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

تغطية جدران المطبخ بالخشب مؤكدا سيعطي مظهر فخم ومذهل للمطبخ، أما إذا كانت هذه الجدران مصممة لاستيعاب أجهزة المطبخ بدون أي بروزات كما بالصورة فإن المشهد في النهاية سيكون خاطف للأنفاس.

20. البساطة والأناقة

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten مطبخ
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

الخشب من العناصر التي يكثر استخدامها في التصميمات التبسيطية للمطابخ كما هو الحال في التصميم الحالي، حيث زُين المطبخ ببساطة أثاثه وملمس الخشب. 

21. عصري تقليدي

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

جزيرة المطبخ هنا من الخرسان المغطي بالرخام وهو تصميم يميل للتقليدية أكثر، لكن اللمسات الخشبية به أضافت له مظهر عصري أنيق.

22. الخشب المطلي

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

ليس من الضروري أن تبقي الأثاث الخشبي بالمطبخ على لونه الطبيعي، يمكنك طلاءه أو ورنشته بالوانك المفضلة التي ستتناغم مع باقي ديكورات المنزل، خاصة إذا كان المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة أو الطعام. 

23.

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

المظهرالطبيعي والدافئ للخشب بالمطبخ يمكن أن يعزز ببعض النباتات الجميلة والأزهار بالألوان المنعشة كما ترى في التصميم الحالي حيث تباينت الدرجات اللونية الحمراء للخشب مع الأزهار البيضاء التي تدلي من الأصص المعلقة بالسقف.

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