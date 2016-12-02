23 مطبخ عصري ورائع من الخشب

في ديكورات المطابخ هناك أفكار عديدة ومتنوعة لتتناسب مع كل الأذواق، لضمان منح المطبخ شخصية مميزة تعبر عن أصحابه. وأكثر ما ينجح في القيام بهذه المهمة هى الألوان والخامات المستخدمة في الأثاث، لنحصل في النهاية على مطبخ رائع نود قضاء أوقات ممتعة فيه ونحن نعد أشهى الوجبات لأحباءنا. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 23 تصميم خلاب ومذهل لمطابخ خشبية عصرية ستمنح منزلك دفء وترحاب سيشعر به ضيوفك.
الخشب هنا تم استخدامه في تشكيل الأثاث والأرضيات بشكل يجعلك تشعر أنه يحتوي المطبخ بدفء لينتج في النهاية مشهد عصري وأنيق مميز للمطبخ.
الخشب من الخامات التي تتناغم بسلاسة مع كثير من الخامات الأخرى دون أن تشعر بالغرابة، وهذا ما سيمنح حرية اختيار واسعة للدمج بينه وبين الخامات الأخرى لراحتك.
مع وجود الخشب في أثاث المطبخ فإننا نحصل على بيئة دافئة ومريحة مثالية لتجمع الأهل والأصدقاء، فكيف الحال والخشب في هذا التصميم في كل مكان.
يمكنك استغلال بار المطبخ بتزويده ببعض الأدراج الخشبية، بهذه الحيلة فأنت تزيد من السعة التخزينية للمطبخ، كما أنك تحصل على أثاث يعيش معك طويلا.
الدرجات اللونية الهادئة للخشب تعطي مظهر أنيق ومنعش للمطبخ خاصة مع المساحة الصغيرة، يمكنك الدمج بينه وبين اللون الأبيض لمزيد من الإشراق.
من أكبر مميزات الخشب أنه يتكيف مع أي أسلوب في الديكور سواء ريفي أو تبسيطي أو عصري أو حتى الأفكار التجريبية الجديدة.
الخشب خامة طبيعية ميزتها الكبرى أنها قابلة لإعادة التدوير والاستخدام، كما أنه سهل تطويعها لتناسب أي مكان.
سهولة طلاء الخشب بخامات ودرجات لونية متنوعة يجعله خامة يسهل التعامل معها، في التصميم الحالي منح اللون الاكن للهشب أناقة فائقة للمطبخ خاصة مع تبانيه مه اللون الأبيض للجدران وسط المطبخ.
هناك أفكار عديدة لإدخال الخشب في تكوين المطبخ، منها أن يكون الأثاث خشبي مثبت بالجدار وعلى ارتفاعات عالية تصل إلى السقف، لتتمكن من زيادة السعة التخزينية، كما أن هذه الفكرة تعطي المطبخ مظهر عصري مميز.
يمكنك تحقيق الوحدة والتناغم عن طريق وضع أثاث تحت سطح العمل بالمطبخ بمقاسات متشابهة كما بالصورة.
كما ذكرنا من قبل أن الخشب لا يفتصر على أثاث وحدات المطبخ فقط، هنا مثلا استعان المصمم بالخشب في تكوين إطارات النوافذ والأعمدة بالمطبخ، فمنح المطبخ مظهر مذهل، كما أنه حافظ على الطابع العصري للمطبخ مع الأكسسوارات والأثاث.
من التصميمات الحديثة للمطابخ أن تكون مفتوحة على غرفة الطعام، في هذه الحالة يمكنك الدمج بين القطاعين بطاولة خشبية من نوع البلوط أو الصنوبر أو الكرز، فكل نوع منهم له لون وشكل للتجزيعات مختلف سثري في النهاية من شكل الديكورات.
الخشب بمختلف أنواعه يتناغم بسلاسة مع أجهزة المطبخ الحديثة ومن بينها المطلية بالأستينليس ستيل الذي يتحد بريقه مع أناقة الخشب فتكون النتيجة في النهاية مذهلة.
بار المطبخ من العناصر التي تعزز من الطابع الحداثي للمطبخ، ومع تنوع تصميماته وأشكاله أصبح يلعب دور كبير في تحديد هوية المطبخ، في الصورة هنا البار لعب دور البطولة بتصميمه العصري اللافت للنظر، كما زاد استخدام الخشب بلونه الطبيعي من أناقة المطبخ.
كما يندمج الخشب مع كل أساليب التصميم فإنه يندمج أيضا مع كل الألوان، واللون الخمري من الألوان المثيرة والتي تمنح الخشب مظهر رائع كما نرى هنا في هذا التطبيق.
المطابخ البيضاء لها سحر خاص، فهى تنقل لها الشعور بالنظافة والانتعاش والتألق لكنها في الوقت نفسه تحمل طابع يميل للبرود أحيانا، والحل المثالي لذلك هو إدخال لمسات من الخشب لتضيف دفئا طبيعيا للمطبخ.
الأثاث الخشبي بالمطبخ يحتاج لعناية فائقة لحمايته من الرطوبة والحرارة والبقع وهو ما يجعله خامة مكلفة، لذا يلجأ البعض لحلول مثل قشرة الخشب التي تعطي نفس المظهر الطبيعي للخشب وبتكلفة أقل.
عندما لا تتوافر لدينا وحدات تخزين كافية للمطبخ بسبب ضيق المساحة من الممكن أن نلجأ للحل المثالي لتلك المشكلة وهو الرفوف المعلقة، وسيكون من الرائع أن تصمم من الخشب لتعلب دورا جماليا في المطبخ بجانب دورها الوظيفي.
تغطية جدران المطبخ بالخشب مؤكدا سيعطي مظهر فخم ومذهل للمطبخ، أما إذا كانت هذه الجدران مصممة لاستيعاب أجهزة المطبخ بدون أي بروزات كما بالصورة فإن المشهد في النهاية سيكون خاطف للأنفاس.
الخشب من العناصر التي يكثر استخدامها في التصميمات التبسيطية للمطابخ كما هو الحال في التصميم الحالي، حيث زُين المطبخ ببساطة أثاثه وملمس الخشب.
جزيرة المطبخ هنا من الخرسان المغطي بالرخام وهو تصميم يميل للتقليدية أكثر، لكن اللمسات الخشبية به أضافت له مظهر عصري أنيق.
ليس من الضروري أن تبقي الأثاث الخشبي بالمطبخ على لونه الطبيعي، يمكنك طلاءه أو ورنشته بالوانك المفضلة التي ستتناغم مع باقي ديكورات المنزل، خاصة إذا كان المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة أو الطعام.
المظهرالطبيعي والدافئ للخشب بالمطبخ يمكن أن يعزز ببعض النباتات الجميلة والأزهار بالألوان المنعشة كما ترى في التصميم الحالي حيث تباينت الدرجات اللونية الحمراء للخشب مع الأزهار البيضاء التي تدلي من الأصص المعلقة بالسقف.
لمزيد من التصميمات المميزة للمطابخ تابعونا هنا