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شقة صغيرة ستدهشك كثيراً

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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شقة مساحتها 22 متراً فقط هل تتخيل أن توفر لك الاناقة و الراحة ، إليك الجواب الشافي بنعم ، شقتنا الصغيرة مساحتها 22 متر مربع فقط و هي أقل من غرف كثيرة في العديد من البيوت متوسطة المساحة و لكنها  بالرغم من ذلك وفرت الأناقة و الراحة ببراعة تصميم فريدة قام بها المصمم الفرنسي Marion Rocher باستخدام مواد قليلة التكلفة و أفكار غاية في الروعة .

جولة ممتعة مع هوميفاي في تلك الشقة الباريسية لنتعرف عن قرب كيف لمثل تلك المساحة الصغيرة أن تصمم من الاساس و تكون صالحة للسكن بل السكن الانيق ..

فكرة تحققت بامتياز

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

جاءت فكرة لدى المصمم بتجميع كل الأماكن ذات الاستخدام الكثيف على مدار اليوم في جانب واحد فقط من أركان المنزل فجمع بين المطبخ بهيئته المفتوحة و الحمام بجواره و السلم المؤدي للدور العلوي في مشهد واحد، فهذا قد خفف كثيراً من ثقل التصميم و ركزها في جانب واحد لينعم الباقي بمساحة وفيرة ، و لنا أن نلاحظ كيف أن المصمم قد استغل ارتفاع المنزل ليجعل هناك طابق آخر بغرفة نوم منفردة لا تستحوذ على المساحة الصغيرة في الأسفل ، و هذا حل رائع لصغر المساحة مستوحى من بعض الأساليب من تصميمات بيوت جنوب شرق آسيا الذكية

عشق الرمادي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الرمادي من الالوان المحايدة التي لا تغلق المساحة بشرط استخدام الدرجة الفاتحة منها القريبة للأبيض، و هو ما تم هنا حيث لم يستحوذ المطبخ  ولا مكوناته أو أجهزته المصممة من اللون ذاته أي شيء من المساحة سوى المخصص لها، الرفوف كانت حلاً ساحراً لحمل الأواني و وجود خزانة و درج كبيري الحجم ساهم من زيادة الترتيب في هذا المطبخ فضلاً عن ذكاء التصميم بالنسبة للأجهزة الكهربائية أسفل الحوض 

بضعة امتار ، الكثير من الراحة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الموزاييك تم استخدامه في هذا الحمام  لزيادة التألق و اللمعان بالإضافة للمرايا الموجهة في مقابل النافذة لزيادة المساحة و مضاعفتها، أما الفاصل الزجاجي بين البانيو و باقي الحمام هو تصرف ذكي لمزيد من الخصوصية و من زاوية أخرى عدم التجني على المساحة الصغيرة المتوفرة و من زاوية النظافة والترتيب فإن الجدار الزجاجي يضمن عدم بلل باقي الحمام عند الاستحمام فيظل نظيفاً و مرتباً باستثناء جزء الاستحمام فقط ..

انتقائي و متناغم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التناغم و السيمترية المتولدة من تصميم نسختين متطابقتين من النوافذ أثر على الشعور بمساحة الغرفة ، الأريكة في جهة و السلم في جهة أخرى من نفس لونها قد زادا من تلك السيمترية و التوازن، تناغم أكثر من رائع تولد مع ترك المساحة المتوسطة لحرية الحركة و كذلك استخدام موائد صغيرة و قطع أثاث مناسبة تماماً لما توفر لدينا من مساحة ..

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واحة في قلب المدينة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

ما أجمل اللون الأخضر في تلك الشرفة ، الأرضيات و حول الأسوار و أجزاء من الجدران ، تجربة حية لعشاق الطبيعة و كأننا نقلنا بيتنا في قلب بستان من إبداع الطبيعة، و استخدام الفاصل الخشبي زاد الشعور بهذا الجمال الطبيعي و ألوان الكراسي اقتباس حي من البهجة و ألوان الزهور الزاهية ..

كل ركن مدروس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في كل ركن من أركان هذا المنزل تبرز مهارة المصمم في استغلال كل شبر فيها، لاحظ مطلع السلم كيف تمت قولبته ليكون مكتبة محفورة في الحائط و كيف تم وضع عنصر جمالي متمثل في الضوء و النبات في بعض الرفوف و آخر عملي متمثل في حمل الكتب التي نقوم بقرائتها بالإضافة لبعض المخدات الصغيرة و المساند في الأرضيات لنقوم بالقراءة في أحسن وضعية ممكنة أثناء النظر لشرفتنا الجميلة و عندما نقوم بفتح تلك النوافذ نلتقي بالهواء الطلق دون حواجز ، ما أروع ذلك الركن 

مزيد من المفاجآت

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في الطابق العلوي كانت المفاجأة في وجود غرفة نوم متكاملة دون تأثر بالمساحة و لكن الملفت في النظر هو استغلال كل دوران في المسطح العلوي ليكون عاملاً ايجابياً في شكل الغرفة الجمالي، نلاحظ في الدوران في أقصى عمق الصورة كيف استغل ليكون رفاً في مسند السرير و كيف تم اختلافه عن باقي اللون الأبيض في الغرفة بلمسة سماوية رائعة زادت من شاعرية الغرفة و تقبلها .

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