شقة صغيرة ستدهشك كثيراً

شقة مساحتها 22 متراً فقط هل تتخيل أن توفر لك الاناقة و الراحة ، إليك الجواب الشافي بنعم ، شقتنا الصغيرة مساحتها 22 متر مربع فقط و هي أقل من غرف كثيرة في العديد من البيوت متوسطة المساحة و لكنها بالرغم من ذلك وفرت الأناقة و الراحة ببراعة تصميم فريدة قام بها المصمم الفرنسي Marion Rocher باستخدام مواد قليلة التكلفة و أفكار غاية في الروعة .

جولة ممتعة مع هوميفاي في تلك الشقة الباريسية لنتعرف عن قرب كيف لمثل تلك المساحة الصغيرة أن تصمم من الاساس و تكون صالحة للسكن بل السكن الانيق ..