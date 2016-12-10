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كيفية تصميم حمام يضاهي جمال المنتجعات الصحية

shereen gouda shereen gouda
Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
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قد تختلف الاذواق وأساليب الاختيار عند تصميم منزل الأحلام فلكل منا معتقداته ولكن نجتمع جميعاً حول بحثنا الدائم عن ما هو أجدد و أجمل و نسعى لتنفيذ الأفكار الأكثر أناقة وتميزاً، و نحن هنا لكي نجلب لكم كل ما هو جديد و مبتكر ونطلعك على أنسب الأفكار من وجهة نظر المصممين العالميين. من أحد أهم الإتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي هو أن يتسم الحمام بسمات المنتجعات الصحية و أن تكون عناصره جالبة لكل الطاقة الإيجابية.  بالتأكيد أنت تلاحظ في الآونة الأخيرة فرقاً ملحوظاً في تصاميم الحمامات عالمياً حيث يبدو فيها أناقة و رونق مبهر و يتركك التصميم في انبهار ملحوظ مع شعور بالسلام النفسي، واليوم سوف نريكم بعض الأفكار البسيطة التي تمكنك من تحقيق مثل هذا الانطباع في حمام منزلك الخاص.

حمام يطل على فناء

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos حمام
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

إذا كنت من محبي المغامرة و الخروج عن المألوف فلم لا تظهر هذه الشخصية الجريئة في حمامك؟ هذا التصميم بالرغم من كونه مذهلاً و مبهج بكل المقاييس إلا أنه لن يجرأ على تنفيذه إلا من يمتلك شجاعة و جرأة. أن يطل حمامك على فناء خاص هو ليس إهدار في المساحة أو إستغناء عن الخصوصية كما يظن البعض بل هو تخصيص مساحة تستمتع فيها بالإسترخاء وسط الطبيعة بعد الإستحمام الدافئ. إذا امتلكت مثل هذا التصميم في بيتك سوف تجتذب الكثير من الطاقة الإيجابية في الروتين اليومي لأن هذه المساحة لا تقتصر على جلب إضاءة طبيعية و نباتات، بل تساعدك على إيجاد وقت و مكان كي تستمتع بهذه العناصر. لأصحاب المنازل ذات المساحات الكبيرة هذا التصميم له القدرة على تغيير حياتكم!

ألوان هادئة بجانب خامات قيمة

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN حمام
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

من أهم النصائح التي يطرحها المحترفون لكي تحقق المعادلة الصعبة بين أناقة التصميم وجلبه إلى الراحة النفسية هو أن تتجه إلى الألوان الهادئة المستوحاة من الطبيعة مع ادخال خامات قيمة مثل الرخام زالأحجار الطبيعية. 

أرضيات مستوحاة من الطبيعة

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إن كنت تبحث عن فكرة بسيطة تجعل من حمامك أسطورة يتحدث عنها الجميع و في نفس الوقت يسبب لك راحة نفسية إذن بإمكانك أن تتبع هذا المصمم في أرضيات هذا الحمام لما فيها من أثر ساحر، فتواجد الحصى مع تقسيمات الأرض تجعلك تشعر أنك في حديقة آسيوية.

إدخال الطبيعة في حمامك

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca حمام
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

لن نسأم أبداً من إيجاد أفكار كي نجدد بها تصميم منزلنا و من أحد أهم الغرف التي تحتاج إلى هذا التجديد الدائم هو الحمام، و من أحد الأفكار المذهلة لتحديث الحمام هو إدخال النباتات فيها كي تضفي حيوية  وانتعاش إلى الحمام. هذه الفكرة البسيطة تعد خدعة يتمكن من تنفيذها الجميع، وهي خادعة لأنها كافية لجذب الإنتباه إلى النباتات وإبعاد الأنظار عن أي سلبيات أخرى قد تشوب الحمام.

أرضية خشبية مخصصة في وحدة الإستحمام

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

ذكرنا مسبقاً مدى تأثير الحصى في الأرض لذا وجب علينا ذكر مفعول الأرضيات الخشبية المذهلة فهي تبعث دفئا إلى الحمام كله و يذكر المختصين أن الوقوف والحركة على المسطحات الخشبية من شأنه أن يجلب الراحة إلى القدم والراحة النفسية لما في هذا من تواصل مع الطبيعة.

إضاءة تساعد على الإسترخاء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تأثير الإضاءة طبيعية كانت أو غير طبيعية يؤدي دائماً إلى نتائج ملحوظة في ترك أجواء تحث على الهدوء والإسترخاء.

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حمام مكتمل الأركان

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces حمام
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

تمكن المصمم هنا من تحقيق كل عوامل الحمام المثالي حيث تخلى عن كل ما هو مصطنع وقام باستخدام الخامات الطبيعية مثل الرخام الخام والخشب المحيط بوحدة بانيو سبا، مما أدى بالطبع إلى إتمام عوامل الرفاهية والراحة النفسية بتواجد البانيو سبا الذي سوف يغنيك عن أي زيارات إلى المنتجعات الصحية بحثاً عن راحتك.

سيميترية جذابة

Chácara Riacho, AK Arquitetura Interiores AK Arquitetura Interiores حمام
AK Arquitetura Interiores

AK Arquitetura Interiores
AK Arquitetura Interiores
AK Arquitetura Interiores

حين نتحدث عن هدوء الأعصاب والتصاميم التي تؤدي إليها لا يخلو الحديث عن مدى قوة تأثير السيميترية فوجود تكرارية و انعكاس في التصميم يعطي راحة بصرية لا يختلف عليها أحد.

خامات وأدوات من الطبيعة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن تضيف لمسة من عالم المنتجعات إلى حمامك الحالي كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الأغراض المستوحاة من الطراز الريفي بخاماته الخام و سوف يختلف شكل حمامك كلياً، فقط قم باختيار الألوان بحذر لكي تتناسق مع تصميم الحمام.

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