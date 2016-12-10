كيفية تصميم حمام يضاهي جمال المنتجعات الصحية

قد تختلف الاذواق وأساليب الاختيار عند تصميم منزل الأحلام فلكل منا معتقداته ولكن نجتمع جميعاً حول بحثنا الدائم عن ما هو أجدد و أجمل و نسعى لتنفيذ الأفكار الأكثر أناقة وتميزاً، و نحن هنا لكي نجلب لكم كل ما هو جديد و مبتكر ونطلعك على أنسب الأفكار من وجهة نظر المصممين العالميين. من أحد أهم الإتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي هو أن يتسم الحمام بسمات المنتجعات الصحية و أن تكون عناصره جالبة لكل الطاقة الإيجابية. بالتأكيد أنت تلاحظ في الآونة الأخيرة فرقاً ملحوظاً في تصاميم الحمامات عالمياً حيث يبدو فيها أناقة و رونق مبهر و يتركك التصميم في انبهار ملحوظ مع شعور بالسلام النفسي، واليوم سوف نريكم بعض الأفكار البسيطة التي تمكنك من تحقيق مثل هذا الانطباع في حمام منزلك الخاص.
إذا كنت من محبي المغامرة و الخروج عن المألوف فلم لا تظهر هذه الشخصية الجريئة في حمامك؟ هذا التصميم بالرغم من كونه مذهلاً و مبهج بكل المقاييس إلا أنه لن يجرأ على تنفيذه إلا من يمتلك شجاعة و جرأة. أن يطل حمامك على فناء خاص هو ليس إهدار في المساحة أو إستغناء عن الخصوصية كما يظن البعض بل هو تخصيص مساحة تستمتع فيها بالإسترخاء وسط الطبيعة بعد الإستحمام الدافئ. إذا امتلكت مثل هذا التصميم في بيتك سوف تجتذب الكثير من الطاقة الإيجابية في الروتين اليومي لأن هذه المساحة لا تقتصر على جلب إضاءة طبيعية و نباتات، بل تساعدك على إيجاد وقت و مكان كي تستمتع بهذه العناصر. لأصحاب المنازل ذات المساحات الكبيرة هذا التصميم له القدرة على تغيير حياتكم!
من أهم النصائح التي يطرحها المحترفون لكي تحقق المعادلة الصعبة بين أناقة التصميم وجلبه إلى الراحة النفسية هو أن تتجه إلى الألوان الهادئة المستوحاة من الطبيعة مع ادخال خامات قيمة مثل الرخام زالأحجار الطبيعية.
إن كنت تبحث عن فكرة بسيطة تجعل من حمامك أسطورة يتحدث عنها الجميع و في نفس الوقت يسبب لك راحة نفسية إذن بإمكانك أن تتبع هذا المصمم في أرضيات هذا الحمام لما فيها من أثر ساحر، فتواجد الحصى مع تقسيمات الأرض تجعلك تشعر أنك في حديقة آسيوية.
لن نسأم أبداً من إيجاد أفكار كي نجدد بها تصميم منزلنا و من أحد أهم الغرف التي تحتاج إلى هذا التجديد الدائم هو الحمام، و من أحد الأفكار المذهلة لتحديث الحمام هو إدخال النباتات فيها كي تضفي حيوية وانتعاش إلى الحمام. هذه الفكرة البسيطة تعد خدعة يتمكن من تنفيذها الجميع، وهي خادعة لأنها كافية لجذب الإنتباه إلى النباتات وإبعاد الأنظار عن أي سلبيات أخرى قد تشوب الحمام.
ذكرنا مسبقاً مدى تأثير الحصى في الأرض لذا وجب علينا ذكر مفعول الأرضيات الخشبية المذهلة فهي تبعث دفئا إلى الحمام كله و يذكر المختصين أن الوقوف والحركة على المسطحات الخشبية من شأنه أن يجلب الراحة إلى القدم والراحة النفسية لما في هذا من تواصل مع الطبيعة.
تأثير الإضاءة طبيعية كانت أو غير طبيعية يؤدي دائماً إلى نتائج ملحوظة في ترك أجواء تحث على الهدوء والإسترخاء.
تمكن المصمم هنا من تحقيق كل عوامل الحمام المثالي حيث تخلى عن كل ما هو مصطنع وقام باستخدام الخامات الطبيعية مثل الرخام الخام والخشب المحيط بوحدة بانيو سبا، مما أدى بالطبع إلى إتمام عوامل الرفاهية والراحة النفسية بتواجد البانيو سبا الذي سوف يغنيك عن أي زيارات إلى المنتجعات الصحية بحثاً عن راحتك.
حين نتحدث عن هدوء الأعصاب والتصاميم التي تؤدي إليها لا يخلو الحديث عن مدى قوة تأثير السيميترية فوجود تكرارية و انعكاس في التصميم يعطي راحة بصرية لا يختلف عليها أحد.