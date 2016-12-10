كيفية تصميم حمام يضاهي جمال المنتجعات الصحية

إذا كنت من محبي المغامرة و الخروج عن المألوف فلم لا تظهر هذه الشخصية الجريئة في حمامك؟ هذا التصميم بالرغم من كونه مذهلاً و مبهج بكل المقاييس إلا أنه لن يجرأ على تنفيذه إلا من يمتلك شجاعة و جرأة. أن يطل حمامك على فناء خاص هو ليس إهدار في المساحة أو إستغناء عن الخصوصية كما يظن البعض بل هو تخصيص مساحة تستمتع فيها بالإسترخاء وسط الطبيعة بعد الإستحمام الدافئ. إذا امتلكت مثل هذا التصميم في بيتك سوف تجتذب الكثير من الطاقة الإيجابية في الروتين اليومي لأن هذه المساحة لا تقتصر على جلب إضاءة طبيعية و نباتات، بل تساعدك على إيجاد وقت و مكان كي تستمتع بهذه العناصر. لأصحاب المنازل ذات المساحات الكبيرة هذا التصميم له القدرة على تغيير حياتكم!