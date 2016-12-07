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3 أكواخ خشبية لقضاء عطلة رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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ما أجمل الخروج من الحياة اليومية الروتينية و الاتجاه للطبيعة !، اليوم سنفعل ذلك في جولتنا المتوجهة إلى ثلاث نواحي ريفية و طبيعية مختلفة تصلح لأن تكون ملاذاً آمناً لنا في أحضان الطبيعة لنتحصل منها على الاستراخاء و التأمل و الهروب من الضغوط و مصاعب العمل الشاقة .

سنتجول في تصميم 3 اكواخ  صممت من الخشب الطبيعي في قلب الخضرة الساحرة بمزايا فريدة و امكانيات متفاوتة ستجعلك تفكر بجدية في امتلاك كوخاً شبيهاً بها في يوم من الأيام هروباً بين فترة و أخرى من تكرار و رتابة حياة الحضر السريعة التي لا تسمح بقدر من الهدوء و السلام النفسي ..

1- نموذج بيئي

homify منازل
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homify
homify
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يمكننا استخدام هذا النموذج البيئي الفريد من نوعه في كوخ المستقبل الخاص بنا حيث يكون قادراً على توليد الكهرباء من خلال نشر الخلايا الشمسية في السقف المواجه للشمس طوال النهار و تلك النوعية من السقف لا تتجنى بأي حال من الأحوال على  جودة التصميم من حيث المتانة و قوة الأعمدة الحاملة للمنزل، حيث تعتبر تلك المواد المتطورة ’ الخلايا الشمسية كساء خارجي أو قشرة و ليست البناء الهيكلي للكوخ ..

من جهة أخرى هذا السقف يمكن أن يصمم بمواد عازلة للحرارة فيساهم بتوفير أكبر قدر من الطاقة و درجة الحرارة اللطيفة في داخل المنزل طوال أيام السنة .

المستوى الأرضي

homify جدران
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homify
homify
homify

تصميم المنزل في الدور الأرضي يظهر كيف أنه يحتوي على كل شيء فهو أكثر من مجرد استراحة في أحضان الطبيعة لمتابعة قدرتنا على البقاء أيحاء في مغامرات و لكنه بيت راقي من الداخل  به غرفة معيشة أكثر من 15 متر مربع  و مكان لاستقبال الضيوف و سفرة بجوارها و حمام يصل في مساحته إلى أكثر من 3 متر مربع و غرفة نوم و مطبخ مريح ،

المستوى العلوي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

المستوى العلوي خصص للراحة و الاسترخاء ليتكون من غرفتين للنوم إحداهما رئيسية لفردين بسرير واحد و الأخرى بسريرين منفصلين لشخصين و يوجد سلم على حرف L يربط المستويين بشكل ذكي لا يتعدى على المساحة و مناسب لها تماماً 

2- نموذج أساسي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ذلك النموذج يعتبر مثالياً في حالة تواجده في أماكن باردة فهو مصمم بشكل قوي عن طريق انتشار أعمدة صلبة من الخشب استخدمت لتواجه أعنف الموجات السيئة للجو من ثلوج و امتار و عواصف، و تصميمه العلوي كذلك شديد الانحدار من جهة السقف حتى لا يترسب أي شيء من تلك الظروف الجوية عليه و بالتالي يظل آمناً و متألقاً على الدوام

مستوى أرضي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

المستوى الأرضي تميز بالتوزيع المثالي و المنطقي للغرف ، فنلاحظ أن المساحة الأكبر خصصت لغرفة المعيشة و السفرة ثم غرفة النوم الفرعية و بعدها ممر السلم ثم في النهاية كان التقسيم متساوي تقريباً بين المطبخ و الحمام ، و هو تقسيم متناسق للغاية و منطقي كما أكدنا خصوصاص أن فترات الاسترخاء تتطلب أكثر راحة في غرف النوم و العطلات تلائم أكثر التقرب للعائلة في غرف المعيشة .. و هذا تجلي المنطقية و الواقعية في التصميم

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مستوى علوي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

المستوى العلوي صمم بتناغم تام بين غرفتين للنوم إحداهما رئيسية و الأخرى فرعيةو نلاحظ وجود نوافذ في أقصى اليمين و أقصى اليسار للاستمتاع بالهواء النقي و المنظر الطبيعي قبل ساعات النوم و عند الصباح 

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نموذج متطور

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بالرغم من تطور مواد هذا التصميم نلاحظ كيف أنه احتفظ بطرازه الريفي الأصيل في الأسوار الخشبية و الاعمدة التي لم تطلي بأي لون آخر غير لون الخشب الأصلي ، و استخدام الأحجار لإحاطة النباتات في محيط المنزل يعتبر لمسة فنية رائعة للفت الإنتباه فضلاً عن الشعور بالتشريف المتمثل في درجات السلم المؤدية للمدخل ، تصميم راقي للغاية لمنزل متعدد النوافذ في الجدران و حتى من السقف ..

المستوى الأرضي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

هذا النموذج للمستوى الأرضي أكثر انفتاحاً بقليل من الفواصل بين غرفه، فنلاحظ وجود سفرة منفصلة عن غرفة المعيشة و مطبخ مفتوح من زاويته الشمالية كما أنه يوجد جلسة خاصة في أقصى اليسار بالركن تماماً لمزيد من الخصوصية ، كما يوجد حمام متوسط المساحة و بعض الغرف الصغيرة متعددة الأغراض ..

المستوى العلوي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

المستوى العلوي مختلف كثيراً عن النموذجين السابقين و يمتاز بكثرة تفاصيله و تنسيقه الراقي، حيث نلاحظ تخصيص مساحة متوسطة بين غرفتي النوم لالتقاط الانفاس أمام شرفة خلفية ، و الزائد أيضاً هو وجود حمام ملحق بالغرفة الأصغر ليعوضها عن نقص مساحتها مع الغرفة المقابلة لها ، تصميم متوازن لكوخ رائع .

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