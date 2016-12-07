3 أكواخ خشبية لقضاء عطلة رائعة

ما أجمل الخروج من الحياة اليومية الروتينية و الاتجاه للطبيعة !، اليوم سنفعل ذلك في جولتنا المتوجهة إلى ثلاث نواحي ريفية و طبيعية مختلفة تصلح لأن تكون ملاذاً آمناً لنا في أحضان الطبيعة لنتحصل منها على الاستراخاء و التأمل و الهروب من الضغوط و مصاعب العمل الشاقة .
سنتجول في تصميم 3 اكواخ صممت من الخشب الطبيعي في قلب الخضرة الساحرة بمزايا فريدة و امكانيات متفاوتة ستجعلك تفكر بجدية في امتلاك كوخاً شبيهاً بها في يوم من الأيام هروباً بين فترة و أخرى من تكرار و رتابة حياة الحضر السريعة التي لا تسمح بقدر من الهدوء و السلام النفسي ..
يمكننا استخدام هذا النموذج البيئي الفريد من نوعه في كوخ المستقبل الخاص بنا حيث يكون قادراً على توليد الكهرباء من خلال نشر الخلايا الشمسية في السقف المواجه للشمس طوال النهار و تلك النوعية من السقف لا تتجنى بأي حال من الأحوال على جودة التصميم من حيث المتانة و قوة الأعمدة الحاملة للمنزل، حيث تعتبر تلك المواد المتطورة ’ الخلايا الشمسية كساء خارجي أو قشرة و ليست البناء الهيكلي للكوخ ..
من جهة أخرى هذا السقف يمكن أن يصمم بمواد عازلة للحرارة فيساهم بتوفير أكبر قدر من الطاقة و درجة الحرارة اللطيفة في داخل المنزل طوال أيام السنة .
تصميم المنزل في الدور الأرضي يظهر كيف أنه يحتوي على كل شيء فهو أكثر من مجرد استراحة في أحضان الطبيعة لمتابعة قدرتنا على البقاء أيحاء في مغامرات و لكنه بيت راقي من الداخل به غرفة معيشة أكثر من 15 متر مربع و مكان لاستقبال الضيوف و سفرة بجوارها و حمام يصل في مساحته إلى أكثر من 3 متر مربع و غرفة نوم و مطبخ مريح ،
المستوى العلوي خصص للراحة و الاسترخاء ليتكون من غرفتين للنوم إحداهما رئيسية لفردين بسرير واحد و الأخرى بسريرين منفصلين لشخصين و يوجد سلم على حرف L يربط المستويين بشكل ذكي لا يتعدى على المساحة و مناسب لها تماماً
ذلك النموذج يعتبر مثالياً في حالة تواجده في أماكن باردة فهو مصمم بشكل قوي عن طريق انتشار أعمدة صلبة من الخشب استخدمت لتواجه أعنف الموجات السيئة للجو من ثلوج و امتار و عواصف، و تصميمه العلوي كذلك شديد الانحدار من جهة السقف حتى لا يترسب أي شيء من تلك الظروف الجوية عليه و بالتالي يظل آمناً و متألقاً على الدوام
المستوى الأرضي تميز بالتوزيع المثالي و المنطقي للغرف ، فنلاحظ أن المساحة الأكبر خصصت لغرفة المعيشة و السفرة ثم غرفة النوم الفرعية و بعدها ممر السلم ثم في النهاية كان التقسيم متساوي تقريباً بين المطبخ و الحمام ، و هو تقسيم متناسق للغاية و منطقي كما أكدنا خصوصاص أن فترات الاسترخاء تتطلب أكثر راحة في غرف النوم و العطلات تلائم أكثر التقرب للعائلة في غرف المعيشة .. و هذا تجلي المنطقية و الواقعية في التصميم
المستوى العلوي صمم بتناغم تام بين غرفتين للنوم إحداهما رئيسية و الأخرى فرعيةو نلاحظ وجود نوافذ في أقصى اليمين و أقصى اليسار للاستمتاع بالهواء النقي و المنظر الطبيعي قبل ساعات النوم و عند الصباح
بالرغم من تطور مواد هذا التصميم نلاحظ كيف أنه احتفظ بطرازه الريفي الأصيل في الأسوار الخشبية و الاعمدة التي لم تطلي بأي لون آخر غير لون الخشب الأصلي ، و استخدام الأحجار لإحاطة النباتات في محيط المنزل يعتبر لمسة فنية رائعة للفت الإنتباه فضلاً عن الشعور بالتشريف المتمثل في درجات السلم المؤدية للمدخل ، تصميم راقي للغاية لمنزل متعدد النوافذ في الجدران و حتى من السقف ..
هذا النموذج للمستوى الأرضي أكثر انفتاحاً بقليل من الفواصل بين غرفه، فنلاحظ وجود سفرة منفصلة عن غرفة المعيشة و مطبخ مفتوح من زاويته الشمالية كما أنه يوجد جلسة خاصة في أقصى اليسار بالركن تماماً لمزيد من الخصوصية ، كما يوجد حمام متوسط المساحة و بعض الغرف الصغيرة متعددة الأغراض ..
المستوى العلوي مختلف كثيراً عن النموذجين السابقين و يمتاز بكثرة تفاصيله و تنسيقه الراقي، حيث نلاحظ تخصيص مساحة متوسطة بين غرفتي النوم لالتقاط الانفاس أمام شرفة خلفية ، و الزائد أيضاً هو وجود حمام ملحق بالغرفة الأصغر ليعوضها عن نقص مساحتها مع الغرفة المقابلة لها ، تصميم متوازن لكوخ رائع .