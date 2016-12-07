3 أكواخ خشبية لقضاء عطلة رائعة

ما أجمل الخروج من الحياة اليومية الروتينية و الاتجاه للطبيعة !، اليوم سنفعل ذلك في جولتنا المتوجهة إلى ثلاث نواحي ريفية و طبيعية مختلفة تصلح لأن تكون ملاذاً آمناً لنا في أحضان الطبيعة لنتحصل منها على الاستراخاء و التأمل و الهروب من الضغوط و مصاعب العمل الشاقة .

سنتجول في تصميم 3 اكواخ صممت من الخشب الطبيعي في قلب الخضرة الساحرة بمزايا فريدة و امكانيات متفاوتة ستجعلك تفكر بجدية في امتلاك كوخاً شبيهاً بها في يوم من الأيام هروباً بين فترة و أخرى من تكرار و رتابة حياة الحضر السريعة التي لا تسمح بقدر من الهدوء و السلام النفسي ..