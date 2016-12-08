كيف تصمم قاعة مدخلك ؟ إليك 12 فكرة ملهمة

قاعة المدخل يقصد بها المجال المحيط بالباب الرئيسي للمنزل و لكن من الداخل، و سنخصص حديثنا اليوم حول كيفية تنسيقها كونها ذات أهمية قصوى باعتبارها بداية تفاعل الضيوف مع ديكور منزلك الداخلي بعد مرورهم على الواجهة و تنسيق المدخل من الخارج ..

فسنقوم اليوم بتخصيص كتاب الأفكار هذا لنأخذ جولة سوياً في إلهام 12 فكرة رائعة لكيفية التصميم الأمثل لديكور قاعة المدخل و الحوائط المحيطة بها من الداخل ليكون أفضل عنوان لسيمفونية الذوق و الجمال في بيتك و من أول وهلة ..