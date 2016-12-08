كيف تصمم قاعة مدخلك ؟ إليك 12 فكرة ملهمة

قاعة المدخل يقصد بها المجال المحيط بالباب الرئيسي للمنزل و لكن من الداخل، و سنخصص حديثنا اليوم حول كيفية تنسيقها كونها ذات أهمية قصوى باعتبارها بداية تفاعل الضيوف مع ديكور منزلك الداخلي بعد مرورهم على الواجهة و تنسيق المدخل من الخارج ..
فسنقوم اليوم بتخصيص كتاب الأفكار هذا لنأخذ جولة سوياً في إلهام 12 فكرة رائعة لكيفية التصميم الأمثل لديكور قاعة المدخل و الحوائط المحيطة بها من الداخل ليكون أفضل عنوان لسيمفونية الذوق و الجمال في بيتك و من أول وهلة ..
استخدام الطوب بجوار مدخل بيتك الرئيسي من الداخل يتسبب في إحداث حالة من السحر و البساطة الفريدة في ديكور المنزل بشكل عام و يضفي على المسطح المواجه له حالة من الغموض و حب الاكتشاف و التطلع للمزيد من تكوين الصورة حول اسلوب التصميم الداخلي في المنزل بشكل عام، و ترك الطوب هكذا دون طلاء يساهم في زيادة الشعور بشخصية قوية لتصميم هذا المنزل.
استخدام التحف الفنية يزيد من بهاء المدخل من الداخل و يهيء الضيوف لمزيد من الاهتمام بتفاصيل الديكور و يجذب أنظارهم نحو مزيد من اللمسات الفنية و التي يقدرها ذوي الحس المرهف ، و لكن يراعى لو أردت استخدام التحف و التماثيل في المدخل أن يكون واسعاً و مريحاً في الحركة و ليس ضيقاً حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على الشعور ببراح المكان
استخدام المرآة في ممر المدخل يساهم في التغلب على الشعور بضيق المكان كما هو معتاد ، و لكن المرآة قرب الباب لها وظيفة أكثر حيوية من مجرد التغلب على الشعور بالمساحة و تتمثل في أن المرآة ضرورية لضبط الهندام قبل الخروج من المنزل و عند الدخول إليه بعد يوم عمل شاق أو عند قدوم الضيوف إليك .
استخدام البساطة و الفنون السيريالية عند المدخل يزيد من رقته و تمثيله للترحيب بالحضور و اضفاء شعور الدفء على البيت بالكامل، كما أن الألوان الهادئة تساعد على إبراز ذلك بقوة فيراعى استخدام ألوان بجانب قطع فنية بسيطة ليكتمل المشهد الرقيق و الدافيء في القاعة باكملها
الالوان عليها عامل كبير في تحديد جمال المدخل و المجال المحيط به، لذا يفضل لو كان المدخل ضيقاً أن نستخدم الالوان المحايدة مثل الابيض و الرمادي و بعض الأضواء القوية الفاتحة التي توحي بمزيد من المساحة معنوياً ، كما أن بعض الأغراض مثل كونسول صغير و عليه نبته خضراء سيساهم في تجميل المشهد و سيفي بالغرض لكسر رتابة اللون الواحد التي تسيطر على القاعة..
اللون المختلف للباب يبدو و كأنه تخصيص و عمل لوحة معنوية للباب من بعيد ، و هو يساهم في الشعور بقرب الباب و اختلافه عن المحيط خصوصاً لو كان من الألوان المحايدة كالأبيض و الرمادي و هو مطلوب بشدة في الممرات الطويلة حتى لا تسبب الشعور بالملل و يمكن تنسيق ما حول الباب ببعض الأضواء الشاعرية و المرايات و الكونسول و اللوحات الحالمة
يمكنك الخروج عن المألوف بقرب المدخل عن طريق اضافة كونسول مختلف عن باقي قطع الأثاث لأنهفي تلك الحالة لن يعتبر جزءاً من باقي الأثاث بداخل البيت في السفرة أو غرفة المعيشة مثلاً و لكنه سيحسب على ديكور قاعة المدخل فبالتالي سيضمن لك حرية مطلقة في الخروج عن المألوف تماماً و عدم التقيد بما في المنزل ، و تلك الطريقة رائعة للغاية لكل من يعشق تفريق المدخل و تمييزه عن باقي البيت ..
هناك بعض الأساليب الكلاسيكية التي تفيد تخصيص لمسة ملكية على مدخل المنزل من الداخل و هذا عن طريق بعض النقوش و الشمعدانات التي يمكن أن تأتي على هيئة مرايات ملصق عليها أخشاب منحوتة و مشكلة بفن و مهارة و كراسي مطرزة بالقطيفة و الأقمشة الفاخرة ، و شمعدانات على هيئة و شكل الشموع و أضواء مهيبة و أرضيات ذات ذوق راقي، الملكية لا تعني فقط أن تكون القطع نفيسة و لكنها تعني أن تتلقى قدر من الاهتمام في كل تفاصيلها
استخدام الخشب من الداخل مثالي لعشاق الطبيعة و المواد المستمدة منها كالنباتات و الرخام والأحجار، و جميع تلك المكونات يمكن أن تستخدم كبديل للأخشاب و يمكنك الاختيار من بينها بسهولة بما يلائم شخصيتك و ذوقك .. فكلهم سوف يضيفون إلى المدخل لمسة طبيعية ستعشقها و ستبهر الجميع
استخدام بعض الأغراض الشخصية في تنسيق و تزيين المدخل من الداخل يعتبر أمر متبع في التصميمات الاكثر شبابية البعيدة عن الارستقراطية و قيودها التي تمنع ذلك، و هي تسهل على ساكني المنزل و الضيوف الاحتفاظ بأحذيتهم و أغراضهم قرب الباب حتى لا يتعرضوا لنسيانها و من جانب آخر تستغل المساحة التي يمكن أن تهدر في شيء مفيد مثل التخزين ..
يمكن أن يكون الحائط المواجه لمدخل بيتك يعج بالذكريات الجميلة و يتزين بأيامنا الماضية التي لا تنسى، سيساهم ذلك في نقل نبذة عن حياتك و يفتح مجالاً دافئاً للحديث مع الضيوف حول تلك الذكريات مما سيعزز من دفيء الحوار و يزيد من جمال المدخل بكل تأكيد
استخدام قاعة مفتوحة من أكثر الاساليب المتبعة في البيوت كبيرة المساحة حيث توحي للضيوف بأن المنزل بأكمله قد جاء لاحتضانه بمجرد تخطيته عتبات المدخل، و هذه الطريقة في التنسيق سهلة التطبيق عن طريق استخدام نوع أرضية واحد مع باقي المسطح و الغرف المحيطة مع عدم وجود حوائط عازلة للمدخل عن باقي المكان و كذلك عدم تخصيص المدخل بديكور مختلف سواء في الجدران أو الحوائط عن باقي محيطه