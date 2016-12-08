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كيف تصمم قاعة مدخلك ؟ إليك 12 فكرة ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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قاعة المدخل يقصد بها المجال المحيط بالباب الرئيسي للمنزل و لكن من الداخل، و سنخصص حديثنا اليوم حول كيفية تنسيقها كونها ذات أهمية قصوى باعتبارها بداية تفاعل الضيوف مع ديكور منزلك الداخلي  بعد مرورهم على الواجهة و تنسيق المدخل من الخارج ..

فسنقوم اليوم بتخصيص كتاب الأفكار هذا لنأخذ جولة سوياً في إلهام 12 فكرة رائعة لكيفية التصميم الأمثل لديكور قاعة المدخل و الحوائط المحيطة بها من الداخل ليكون أفضل عنوان لسيمفونية الذوق و الجمال في بيتك و من أول وهلة ..

الطوب الداخلي

Kasia & Arek, NaNovo NaNovo إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج طوب Multicolored
NaNovo

NaNovo
NaNovo
NaNovo

استخدام الطوب بجوار مدخل بيتك الرئيسي من الداخل يتسبب في إحداث حالة من السحر و البساطة الفريدة في ديكور المنزل بشكل عام و يضفي على المسطح المواجه له حالة من الغموض و حب الاكتشاف و التطلع للمزيد من تكوين الصورة حول اسلوب التصميم الداخلي في المنزل بشكل عام، و ترك الطوب هكذا دون طلاء يساهم في زيادة الشعور بشخصية قوية لتصميم هذا المنزل.

أعمال و تحف فنية

Entrance Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

استخدام التحف الفنية يزيد من بهاء المدخل من الداخل و يهيء الضيوف لمزيد من الاهتمام بتفاصيل الديكور و يجذب أنظارهم نحو مزيد من اللمسات الفنية و التي يقدرها ذوي الحس المرهف ، و لكن يراعى لو أردت استخدام التحف و التماثيل في المدخل أن يكون واسعاً و مريحاً في الحركة و ليس ضيقاً حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على الشعور ببراح المكان 

مرآة الحائط

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

استخدام المرآة في ممر المدخل يساهم في التغلب على الشعور بضيق المكان كما هو معتاد ، و لكن المرآة قرب الباب لها وظيفة أكثر حيوية من مجرد التغلب على الشعور بالمساحة و تتمثل في أن المرآة ضرورية لضبط الهندام قبل الخروج  من المنزل و عند الدخول  إليه بعد يوم عمل شاق أو عند قدوم الضيوف إليك .

جمال البساطة

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

استخدام البساطة و الفنون السيريالية عند المدخل يزيد من رقته و تمثيله للترحيب بالحضور و اضفاء شعور الدفء على البيت بالكامل، كما أن الألوان الهادئة تساعد على إبراز ذلك بقوة فيراعى استخدام ألوان بجانب قطع فنية بسيطة ليكتمل المشهد الرقيق و الدافيء في القاعة باكملها

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اناقة الالوان

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

الالوان عليها عامل كبير في تحديد جمال المدخل و المجال المحيط به، لذا يفضل لو كان المدخل ضيقاً أن نستخدم الالوان المحايدة مثل الابيض و الرمادي و بعض الأضواء القوية الفاتحة التي توحي بمزيد من المساحة معنوياً ، كما أن بعض الأغراض مثل كونسول صغير و عليه نبته خضراء  سيساهم في تجميل المشهد و سيفي بالغرض لكسر رتابة اللون الواحد التي تسيطر على القاعة..

لون الباب مختلف

Dom w Wilanowie , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

اللون المختلف للباب يبدو و كأنه تخصيص و عمل لوحة معنوية للباب من بعيد ، و هو يساهم في الشعور بقرب الباب و اختلافه عن المحيط خصوصاً لو كان من الألوان المحايدة كالأبيض و الرمادي و هو مطلوب بشدة في الممرات الطويلة حتى لا تسبب الشعور بالملل و يمكن تنسيق ما حول الباب ببعض الأضواء الشاعرية و المرايات و الكونسول و اللوحات الحالمة 

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بعض الخروج عن المألوف

Proyecto Residencial en Marbella, Estudio Reverso Estudio Reverso إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Estudio Reverso

Estudio Reverso
Estudio Reverso
Estudio Reverso

يمكنك الخروج عن المألوف بقرب المدخل عن طريق اضافة كونسول مختلف عن باقي قطع الأثاث لأنهفي تلك الحالة لن يعتبر جزءاً من باقي الأثاث بداخل البيت في السفرة أو غرفة المعيشة مثلاً و لكنه سيحسب على ديكور قاعة المدخل فبالتالي سيضمن لك حرية مطلقة في الخروج عن المألوف تماماً و عدم التقيد بما في المنزل ، و تلك الطريقة رائعة للغاية لكل من يعشق تفريق المدخل  و تمييزه عن باقي البيت ..

مدخل ملكي

Sian Kitchener homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

هناك بعض الأساليب الكلاسيكية التي تفيد تخصيص لمسة ملكية على مدخل المنزل من الداخل و هذا عن طريق بعض النقوش و الشمعدانات التي يمكن أن تأتي على هيئة مرايات ملصق عليها أخشاب منحوتة و مشكلة بفن و مهارة و كراسي مطرزة بالقطيفة و الأقمشة الفاخرة ،  و شمعدانات على هيئة و شكل الشموع و أضواء مهيبة و أرضيات ذات ذوق راقي، الملكية لا تعني فقط أن تكون القطع نفيسة و لكنها تعني أن تتلقى قدر من الاهتمام في كل تفاصيلها

الخشب الداخلي

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب من الداخل مثالي لعشاق الطبيعة و المواد المستمدة منها كالنباتات  و الرخام والأحجار، و جميع تلك المكونات يمكن أن تستخدم كبديل للأخشاب و يمكنك الاختيار من بينها بسهولة بما يلائم شخصيتك و ذوقك .. فكلهم سوف يضيفون إلى المدخل لمسة طبيعية ستعشقها و ستبهر الجميع

قاعة منمقة

H's HOUSE, dwarf dwarf راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

استخدام بعض الأغراض الشخصية في تنسيق و تزيين المدخل من الداخل يعتبر أمر متبع في التصميمات الاكثر شبابية البعيدة عن الارستقراطية و قيودها التي تمنع ذلك، و هي تسهل على ساكني المنزل و الضيوف الاحتفاظ بأحذيتهم و أغراضهم قرب الباب حتى لا يتعرضوا لنسيانها و من جانب آخر تستغل المساحة التي يمكن أن تهدر في شيء مفيد مثل التخزين ..

اقتباسات من حياتنا

Трёхкомнатная квартира «Fresh Color» в г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

يمكن أن يكون الحائط المواجه لمدخل بيتك يعج بالذكريات الجميلة و يتزين بأيامنا الماضية التي لا تنسى، سيساهم ذلك في نقل نبذة عن حياتك و يفتح مجالاً دافئاً للحديث مع الضيوف حول تلك الذكريات مما سيعزز من دفيء الحوار و يزيد من جمال المدخل بكل تأكيد

قاعة مفتوحة

Apartment in Kiev. Ukraine, Diff.Studio Diff.Studio الممر والمدخل
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

استخدام قاعة مفتوحة من أكثر الاساليب المتبعة في البيوت كبيرة المساحة حيث توحي للضيوف بأن المنزل بأكمله قد جاء لاحتضانه بمجرد تخطيته عتبات المدخل، و هذه الطريقة في التنسيق سهلة التطبيق عن طريق استخدام نوع أرضية واحد مع باقي المسطح و الغرف المحيطة مع عدم وجود حوائط عازلة للمدخل عن باقي المكان و كذلك عدم تخصيص المدخل بديكور مختلف سواء في الجدران أو الحوائط عن باقي محيطه 

مع هذه الأفكار الخمس لن تصبح مساحة غرفة النوم عائقًا
كيف تنسق مدخل بيتك من الداخل

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