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أجمل 20 خزانة يمكنك أضافتها فى غرفتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نومخزانة الملابس
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الخزانة واحدة من أهم التفاصيل فى تصميم غرفة النوم، والنى يجب أختيارها بعناية شديد، حسب الشكل المحبب والمفضل لشخصيتك حتى تكون قريبة لقلبك، وهناك أيضاً بعض الأشياء التى يجب مراعاتها عند اختيار تصميم الخزانة، كمساحة الغرفة ونمط التصميم الخاص بها وذوقك الشخصى أيضاُ يجب أن تضعه فى الأعتبار عند اختيارك للخزانة كل تلك التفاصيل من الأشياء الضرورية التى يجب الأستعانة بها، ونحن اليوم فى هوميفاى وحتى نسهل عليك عملية اختيار الخزانة المناسبة سنقدم لك 20 خزانة بتصميم مختلف ومميز.

1- الأمتزاج بين الحداثة والرجعية كان السمة الأساسية لتصميم تلك الخزانة، اذا كنت من عشاق المزج بين الأنماط ستكون تلك الخزانة الأقرب إلى قلبك

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura غرفة نومخزانة الملابس
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

2- تصميم مبهج وجذاب لخزانة فريدة فى تصميمها، جمعت بين مزيج من الألوان المبهجة معاً كالأصفر، الأبيض والرمادى

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

3- تصميم بسيط ورقيق جداً يناسب أصحاب الذوق الهادئ والبسيط، فالمزج بين الخشب واللون الأبيض جعل التصميم لتلك الخزانة رقيق جداً وهادئ

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design غرفة نوم
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

4- هواة الأبتكار والذوق المختلف خزانة شفافة وأنيقة جداً، جمعت بين تفاصيل مثالية جداً الخزانة من الزجاج الشفاف حتى تضيف على التصميم جمال وجاذبية

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

5- خزانة كلاسيكية تشعرك بتفاصيل من الأناقة والجاذبية، مزودة بمرايا أنيقة تعمل على توسيع الغرفة لذلك تلك الخزانة تعتبر الأنسب للغرف ذات المساحات الصغيرة

Dom w Markach, ArtDecoprojekt ArtDecoprojekt سلالم وأروقة شماعة ملابس
ArtDecoprojekt

ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt

6- اذا كنت من عشاق العملية والتصميم المبتكر، إليك تلك الخزانة التى تنبض بالعملية والأختلاف تصميم عملى يمكنه استيعاب كل تفاصيلك وأغراضك،

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

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7- بلمسة ريفية بسيطة صممت تلك الخزانة، خزانة من الخشب بالكامل ولونه الطبيعى تناسب أكثر غرف النوم ذات المساحات الكبيرة والواسعة .

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

8- لغرف النوم الصغيرة تلك الخزانة ستكون مناسبة جداً، خزانة صغيرة مصممة بشكل جذاب وبسيط و تناسب غرف النوم ذات المساحات الضيقة وأصحاب الذوق البسيط والأنيق.

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração غرفة نومخزانة الملابس
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

9- اذا كنت تبحث عن الأختلاف، تلك الخزانة هى كل ما تبحث عنه بكل تأكيد، خزانة أنيقة جداً ومختلفة رغم بساطتها وبساطة تصميمها

Dormitório Masculino | Petrópolis, Monte Arquitetura Monte Arquitetura غرفة نوم
Monte Arquitetura

Monte Arquitetura
Monte Arquitetura
Monte Arquitetura

10- الأسود والأصفر معاً قد يفعلا الكثير والكثير مزج الأصفر مع الأسود في تلك الغرفة أعطى للغرفة أناقة مفرطة والسبب تلك الخزانة المميزة.

Milan Fitted Bedroom Furniture homify غرفة نومخزانة الملابس gloss,laquered
homify

Milan Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

11- مرة أخرى النمط الريفى يعود فى التصميم مع تلك الخزانة التى تميزت بالنمط الريفى المميز وأطلالة من الطبيعة بتلك اللمسات من النباتات والزرع في الغرفة.

Appleby oak Wide Double Wardrobe The Cotswold Company غرفة نومخزانة الملابس
The Cotswold Company

Appleby oak Wide Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

12- على عكس الطبيعى خزانة ملساء تماماً بدون أى زخارف أو رسومات على الخزانة مما جعلها متميزة وبسيطة لعشاق كل التفاصيل المختلفة والمميزة.

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos غرفة نوم
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

13-خزانة بسيطة ولون أبيض حيادى تناسقت مع ألوان الغرفة المبهجة وأضافت لها لمسة من الجمال، الخزانة حجمها صغير مما يسهل وضعها فى أى ركن من أركان الغرفة.

Apartamento em Perdizes, Lovisaro Arquitetura e Design Lovisaro Arquitetura e Design غرفة نوم
Lovisaro Arquitetura e Design

Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design

14- تصميم لخزانة تناسب أيضاً الغرف الصغيرة تلك الخزانة عبقرية جداً للغرف الصغيرة وحيادية في اللون لتتناسق مع ألوان الغرفة الزرقاء.

Linha Selfie , Henn Henn غرفة نومخزانة الملابس MDF
Henn

Henn
Henn
Henn

15- عشاق النوستالجيا والتفاصيل القديمة تلك الخزانة ستثير أعجابكم كثيراً، خزانة خشبية بتصميم قديم ومميز الخزانة خشبية على النمط الكلاسيكى القديم لغرفة كلاسيكية أنيقة، الخزانة صغيرة أيضاً تناسب الغرف صغيرة المساحة

Furniture, CROWN FRENCH FURNITURE CROWN FRENCH FURNITURE غرفة نومخزانة الملابس
CROWN FRENCH FURNITURE

Furniture

CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE

16-خزانة خشبية وشبابية الخزانة من الخشب بالكامل ومقسمة بطريقة عبقرية جداً كما نري، وأصيحت أكثر تميزاً بأضافة لمسة من المرايا في تصميمها.

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

17- مزيج من الأبيض والرمادى ولمسة جذابة من الأضاءة برزت جمال تلك الخزانة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

18- خزانة عملية جداً للغرف صغيرة المساحة، الخزانة أنيقة وشبابية جداً.

Cliente G, Link Interiores Link Interiores غرفة نوم
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

19- ليست خزانة عادية وتقليدية بل حزءً من الحائط، هذا هو الشعور الذى يصل إليك عند روؤية الخزانة لأول مرة

CAMERETTA TEXTURE, Voice Tec srl Voice Tec srl غرفة نومخزانة الملابس
Voice Tec srl

Voice Tec srl
Voice Tec srl
Voice Tec srl

20- عشاق الألوان الصريحة تلك الخزانة ستعجبكـ خزانة من اللون الأزرق الصريح والمميز جداً

Apartamento Du Lac, Studio 15 Arquitetura Studio 15 Arquitetura غرفة نومديكورات واكسسوارات
Studio 15 Arquitetura

Studio 15 Arquitetura
Studio 15 Arquitetura
Studio 15 Arquitetura

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