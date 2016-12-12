8 افكار لجعل الحمام يبدو أوسع

هل تشكو من صغر مساحة حمامك؟ هل هذا الأمر يسبب لك الإزعاج؟ لان هوميفاي منكم واليكم، ولأننا نريد دائما نسعى لإرضائك قارئنا، خصصنا هذا المقال لإيجاد حلول لجعل حمامك يبدو بشكل اكبر، ويمكنك اختيار الطريقة الأنسب للحمام ولطبيعة العناصر الديكوريه، فلا داعي للقلق بعد الأن
لنتابع سويا 8 أفكار ليبدو حمامك بشكل اكبر دون أن يؤثر على التصميم والديكور.
لن تقوم بهدم حمامك المصنوع من الرخام الرمادي الداكن والذي يعطي الكثير من الأناقة ولكن ما ستفعله هو اللعب بالألوان واستخدام الألوان الزاهية… كيف؟ اصبح من المعروف لقارئ هوميفاي أن الألوان الزاهية هي من احد اهم أساليب توسيع المساحات، وقد جاءت الفرصة الأن لاختبار ذلك في حمامك الصغير، قم باختيار أي عنصر من عناصر الحمام بالوان زاهية، مثلا كما في الصورة حوض المغسلة بلون برتقالي شفاف، سيجلب الأنظار كلها عليه وستنسى صغر مساحة الحمام.
في بادئ الأمر وقبل اختيار عناصر الحمام الأساسية انتبه إلى أن الحمام لديك صغير، لذلك راعي مساحة وحجم المغسلة ويفضل اختيارها من النوع بدون حواف جانبية لأنه سيأخذ من مساحة الحمام وبلا ضرورة.
عنصر مهم في كل المنزل، ولكنه الأهم في المساحات الصغيرة، لذلك اذا كان حمامك صغير ننصحك دائما بتوفير إضاءة مناسبة سواء طبيعية من خلال نافذه كبيرة وستكون جيدة أيضا للتهوية، أو من خلال المصابيح ذات الإنارة القوية والمركزة على الأجزاء الرئيسية في الحمام.
تحتاج في الحمام إلى الكثير من اللوازم الشخصية، وفي الحمام الصغير ستحتار أين ستضعها على الأرض أو ستجلبها معك عند كل استخدام، لن تشعر بسعادة بذلك، لذلك الأفضل أن يقوم مصمم الحمام بإنشاء مجموعه من الدروج أو الخزن في الأماكن غير المستخدمة والتي لا تأخذ حيز من الحمام، كالمساحة الموجودة أسفل المغسلة أو حتى تعليق بعض الرفوف على الجدران.
من المعروف أن البانيو أو حوض الاستحمام يأخذ مساحة كبيرة في الحمام، لذلك يفضل دائما استخدام الصندوق الزجاجي الذي يأخذ مساحة اقل وأيضا يعطي حداثة لتصميم الحمام، ويمكنك وضع كرسي أو مسند في حال كنت غير راغب بالوقوف أثناء الاستحمام.
في حال كان يوجد حوض الاستحمام أساسا في الحمام لن تقوم بهدمة لان هذا سيعطي تكلفة أنت بغنى عنها، ولكن يوجد حل أخر، حاول قدر المستطاع عزيزي أن تقوم بتقسيم الحمام بشكل مناسب وجعل كل أجزاء الحمام في مكان واحد كما في الصورة المغسلة والبانيو في جهة واحدة، كما ننصحك أن لاتضع أي قطع أثاث كبيرة أو عناصر ديكوريه كبيرة لأنها ستأخذ حيز.
هي من اهم الخدع التي تجعل المساحات تبدو اكبر ولها أيضا ناحية عملية وجمالية مهمة ألا وهي المرآة. الانعكاس للإضاءة وللجهة الأخرى للحمام ستوحي لك أن الحمام اكبر، كما انك ستجتاحك اليها لتنظيف وجهك وأسنانك، لذا لا تستغني عنها في حمامك الصغير.
ليس لان حمامك صغير لن تضع لمسات ديكوريه جميلة، على العكس إنها من احد الامور المهمة أن تضيف بعض الديكورات والزينة لحمامك لتجعله اكثر حيوية، ولكن الأهم أن تعرف ماهي العناصر المناسبة، فيفضل أن تكون صغيرة الحجم ولا تأخذ حيز كما أن تكون بألوان متناسبة مع الوان الحمام، كالشموع على بعض الأرفف وبين أغراضك، أو مزهرية على الأرض، ستجعل حمامك يبدو اجمل.
أنت سيد الحكم في الطريقة التي تريد أن تجدد، تغيير أو تزين، فاختر ما يناسب ذوقك ويجعلك سعيد ومرتاح.
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