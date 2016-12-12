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8 افكار لجعل الحمام يبدو أوسع

Heba khlili Heba khlili
Kontrastowo i oryginalnie, MONOstudio MONOstudio حمام
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هل تشكو من صغر مساحة حمامك؟ هل هذا الأمر يسبب لك الإزعاج؟ لان هوميفاي منكم واليكم، ولأننا نريد دائما نسعى لإرضائك قارئنا، خصصنا هذا المقال لإيجاد حلول لجعل حمامك يبدو بشكل اكبر، ويمكنك اختيار الطريقة الأنسب للحمام ولطبيعة العناصر الديكوريه، فلا داعي للقلق بعد الأن

لنتابع سويا 8 أفكار ليبدو حمامك بشكل اكبر دون أن يؤثر على التصميم والديكور. 

1. الألوان الزاهية

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık حمام
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

لن تقوم بهدم حمامك المصنوع من الرخام الرمادي الداكن والذي يعطي الكثير من الأناقة ولكن ما ستفعله هو اللعب بالألوان واستخدام الألوان الزاهية… كيف؟ اصبح من المعروف لقارئ هوميفاي أن الألوان الزاهية هي من احد اهم أساليب توسيع المساحات، وقد جاءت الفرصة الأن لاختبار ذلك في حمامك الصغير، قم باختيار أي عنصر من عناصر الحمام بالوان زاهية، مثلا كما في الصورة حوض المغسلة بلون برتقالي شفاف، سيجلب الأنظار كلها عليه وستنسى صغر مساحة الحمام.

2. المغسلة الصغيرة

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

في بادئ الأمر وقبل اختيار عناصر الحمام الأساسية انتبه إلى أن الحمام لديك صغير، لذلك راعي مساحة وحجم المغسلة ويفضل اختيارها من النوع بدون حواف جانبية لأنه سيأخذ من مساحة الحمام وبلا ضرورة.

3. الإضاءة

تشطيب شقة 6 اكتوبر, YAS interior designs YAS interior designs حمام
YAS interior designs

YAS interior designs
YAS interior designs
YAS interior designs

عنصر مهم في كل المنزل، ولكنه الأهم في المساحات الصغيرة، لذلك اذا كان حمامك صغير ننصحك دائما بتوفير إضاءة مناسبة سواء طبيعية من خلال نافذه كبيرة وستكون جيدة أيضا للتهوية، أو من خلال المصابيح ذات الإنارة القوية والمركزة على الأجزاء الرئيسية في الحمام.

4. مساحات التخزين

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

تحتاج في الحمام إلى الكثير من اللوازم الشخصية، وفي الحمام الصغير ستحتار أين ستضعها على الأرض أو ستجلبها معك عند كل استخدام، لن تشعر بسعادة بذلك، لذلك الأفضل أن يقوم مصمم الحمام بإنشاء مجموعه من الدروج أو الخزن في الأماكن غير المستخدمة والتي لا تأخذ حيز من الحمام، كالمساحة الموجودة أسفل المغسلة أو حتى تعليق بعض الرفوف على الجدران.

5. الصندوق الزجاجي

ÁTICO LOFT TK, RM arquitectura RM arquitectura حمام
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

من المعروف أن البانيو أو حوض الاستحمام يأخذ مساحة كبيرة في الحمام، لذلك يفضل دائما استخدام الصندوق الزجاجي الذي يأخذ مساحة اقل وأيضا يعطي حداثة لتصميم الحمام، ويمكنك وضع كرسي أو مسند في حال كنت غير راغب بالوقوف أثناء الاستحمام.

6. التقسيم المناسب

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

في حال كان يوجد حوض الاستحمام أساسا في الحمام لن تقوم بهدمة لان هذا سيعطي تكلفة أنت بغنى عنها، ولكن يوجد حل أخر، حاول قدر المستطاع عزيزي أن تقوم بتقسيم الحمام بشكل مناسب وجعل كل أجزاء الحمام في مكان واحد كما في الصورة المغسلة والبانيو في جهة واحدة، كما ننصحك أن لاتضع أي قطع أثاث كبيرة أو عناصر ديكوريه كبيرة لأنها ستأخذ حيز.

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6. المرايا

WC homify حمام
homify

WC

homify
homify
homify

هي من اهم الخدع التي تجعل المساحات تبدو اكبر ولها أيضا ناحية عملية وجمالية مهمة ألا وهي المرآة. الانعكاس للإضاءة وللجهة الأخرى للحمام ستوحي لك أن الحمام اكبر، كما انك ستجتاحك اليها لتنظيف وجهك وأسنانك، لذا لا تستغني عنها في حمامك الصغير.

8. الديكورات

Kontrastowo i oryginalnie, MONOstudio MONOstudio حمام
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

ليس لان حمامك صغير لن تضع لمسات ديكوريه جميلة، على العكس إنها من احد الامور المهمة أن تضيف بعض الديكورات والزينة لحمامك لتجعله اكثر حيوية، ولكن الأهم أن تعرف ماهي العناصر المناسبة، فيفضل أن تكون صغيرة الحجم ولا تأخذ حيز كما أن تكون بألوان متناسبة مع الوان الحمام، كالشموع على بعض الأرفف وبين أغراضك، أو مزهرية على الأرض، ستجعل حمامك يبدو اجمل.

أنت سيد الحكم في الطريقة التي تريد أن تجدد، تغيير أو تزين، فاختر ما يناسب ذوقك ويجعلك سعيد ومرتاح.

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