تصميم حالم لشقة الاحلام

جميعنا يحلم بتصميم هاديء و حالم لبيوتنا يساعدنا على الشعور بالصفاء الذهني و الراحة النفسية بعد يوم عمل شاق أو خلال عطلاتنا الأسبوعية، و الخبر السعيد أن هوميفاي قد وجد لك كل ذلك الوصف في شقة فريدة من نوعها تقع في العاصمة البرتغالية لشبونة تميزت بالديكور الحالم المقتبس من ديكور البحر المتوسط العصري .
حيث اعتمد التصميم الداخلي على الألوان الصافية و الأثاث البسيط مع تطعيمات بالتحف الفنية و الاستخدام الشاعري للأضواء في كل غرفة فيها، و الشقة تصلح لسكن أسرة صغيرة و بها العديد من اللمسات التي تستحق التوقف أمامها لنقتبس منها كل جميل في تصميم شقتنا في المستقبل القريب ..
عند الدخول لتلك الشقة من أول وهلة تصطدم بشخصية قوية لتصميمها الداخلي، حيث يركز المصمم في البداية على تهيئة الأجواء لك بأنك سوف تدخل لمكان مختلف في شكله و روحه، البداية بالتحف الفنية و المنحوتات والأواني التي تستمد جمالها من ألوانها و تصميمها الفريد،
الكونسول البسيط الموضوع بجوار المدخل يضفي روح هادئة على المدخل بشكل عام بفضل لونه الأبيض و مرآته الدائرية الصافية و التي تتآلف مع النباتات بمقدار عالي من الحرفية و الذوق .
و السجاد المستخدم في الأرضيات كذلك ينقل لك الشعور بالدقة في اختيار كل شيء حيث أنه صمم من نفس لون الجدار المحيط به كما أن الممر بالكامل يعتمد على التكرار و السيمترية في الأداء و هو ما جاء مناسباً تماماً مع كل المكونات .
الالوان الحالمة و الهادئة كانت أهم ما يميز ذلك الممر الذي يستقبلك عند دخولك للمنزل، ستشعر أنك في متحف للفنون القديمة و المنحوتات الإغريقية ، و لكنك في الوقت ذاته ستعيش حالة فريدة من الانجذاب للتفاصيل و ستركز فيها حتى لو اعتدت عليها ..
تكرر استخدام اللون الأزرق و السماوي في الجدران في غرفة المعيشة باعتبارها جزء لا يتجزأ من نهاية الممر الذي أدى بنا إلى هنا، و من باب الدقة في التفاصيل نلاحظ أن المصمم قد كرر اللون الأصفر الذي كان في الأواني الزخرفية في الممر و جعله هنا في المخدات و أضاف لون النبات الأخضر في الجزء المتبقي من المخدات ،
و ما أروع التصميم و التنسيق المتبع هنا .
توحد اللون و التصميم هنا أيضاً مع التنويع في المكون المستخدم فيه، فبدلاً من النبات في الممر و المخدات في المعيشة تم استخدام الأخضر هنا في الأواني و تم تثبيت الأزرق و السماوي في الجدران تماماً مثل الغرف التي رأيناها كلها ، أما عن تصميم السفرة فهو مثالي لأسرة صغيرة و يوحي بالدفء و النقاء
في هذا الركن المجاور للسفرة و غرفة المعيشة نلاحظ كيف أن الخزانات الخشبية قد امتازت بالنقوش الهندسية المتقنة المتماشية مع الخطوط المستقيمة على الحائط فضلاً عن اللمسات الجمالية الفريدة التي يقدمها الياسمين الأبيض و قوارير الشمع الرومانسية التي تأخذك لعالم آخر
في هذا المكان صممت سفرة أكثر رسمية من الاخرى التي رأيناها بالقرب من غرفة المعيشة ، و تمتاز باللون الأبيض الذي انطبق مع اللون الشاحب الرخامي الذي استخدم على الحائط فيما يعد التغيير الأول الذي نلمسه في هذا الجزء بعد انتشار الأزرق و السماوي في مقدمة الشقة ناحية المدخل و غرفة المعيشة و السفرة الاولى
عن قرب نلاحظ كيف أن تلك السفرة تعتبر تغييراً للمزاج السائد في المنزل بأكمله و خروج عن المألوف في باقي التصميم مما يبعدنا عن أي شعور بالتكرار والملل و يضمن روح التجديد باستمرار
من أمتع الغرف في هذا المنزل هو تلك الغرفة الرئيسية للنوم بما فيها من اعادة اقتباس للألوان المصممة في المدخل (الأزرق و السماوي و الأبيض و الأخضر ) و لكن بطريقة و نقشة مختلفة للتجديد و عدم التكرار ، و تم اقتباس اللون الأصفر ليكون في الأضواء بدلاً من الأواني بالخارج مع تضمين اللون الأخضر مع الأبيض في المصابيح الجانبية المتوازنة مع شكل السرير الأنيق ذو الظهر الفخم و الناعم في ملمسه
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المسند المستخدم باللون الأخضر في نهاية السرير أكثر من شاعري و جميل و هو ترسيخ للمبدأ العلمي القائل بأن اللون الأخضر هو الانسب ليكون منتشراً في غرف النوم لقدرته الكبيرة على امتصاص أي طاقة سلبية و قدرته الرهيبة على ادخالك في حالة من الاسترخاء.
و من زاوية أخرى فقد تم استخدام المرآة بطريقة مفيدة للغاية كشكل جمالي و عاكس للمشهد المقابل و الضوء الداخل من النوافذ المحيطة بها مما زاد من الشعور باشراق الغرفة و براحها ..
تم استحداث مكان لم يستغل في المساحة الفاصلة بين النافذة و السرير بعبقرية ، حيث تم وضع مكتب رقيق في شكله و مناسب لغرفة النوم من حيث عدم المبالغة في حجمه و ليكون مناسباً أكثر للقراءة الخفيفة و انجاز الاعمال السريعة قبل النوم و موقعه اختير بعناية أمام النافذة ليؤكد على مبدأ النشاط و خلفه المكتبة المثبتة على الحائط للتأكيد على عامل التكامل في كل المكونات
تلك الغرفة تم استخدام ألوان الأحمر والأبيض فيها كتدليل لروح المرح و النشاط لجعلها مناسبة للأطفال في سن التفتح و الإقبال على الحياة، الديكور في مجمله جاء بسيطاً و لكن متناغماً بشدة، اللون الأحمر في مواجهة الابيض و الضوء جعل الغرفة في حالة توازن رائعة
الاهتمام بالضوء مناسب للغاية و مطلوب لمثل تلك الغرفة التي تحتاج لكل العوامل الصحية لتنشئة الأطفال بعافية ، و كذلك توفير مساحة تسمح للأطفال بالاستذكار و التلوين و مساحة أخرى في الوسط للهو و اللعب
بعض التفاصيل الصغيرة توضح لنا مدى تفاعل التصميم مع متطلبات و أغراض كل غرفة، فتلك الالوان و الدمى المعلقة في غرفة الأطفال تؤكد ذلك تماماً ، كما أن الالوان المنطلقة و المحبة للحياة تأخذ مسارها في تلك الغرفة تحديداً بالاختلاف مع أي غرفة أخرى بالرغم من تواجد الأزرق و السماوي في الجدران كوحدة في تصميم الشقة بأكملها
الحمام اكتفى باللون الاخضر فقط من باقي الالوان المستخدمة في باقي الغرف و هو موفق للغاية في اختياره لعنصر النبات الذي استخدم للتزيين و نوع السيراميك الصغير الذي يبرز من خلاله اللون الابيض في الفواصل ..