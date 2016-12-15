تصميم حالم لشقة الاحلام

جميعنا يحلم بتصميم هاديء و حالم لبيوتنا يساعدنا على الشعور بالصفاء الذهني و الراحة النفسية بعد يوم عمل شاق أو خلال عطلاتنا الأسبوعية، و الخبر السعيد أن هوميفاي قد وجد لك كل ذلك الوصف في شقة فريدة من نوعها تقع في العاصمة البرتغالية لشبونة تميزت بالديكور الحالم المقتبس من ديكور البحر المتوسط العصري .

حيث اعتمد التصميم الداخلي على الألوان الصافية و الأثاث البسيط مع تطعيمات بالتحف الفنية و الاستخدام الشاعري للأضواء في كل غرفة فيها، و الشقة تصلح لسكن أسرة صغيرة و بها العديد من اللمسات التي تستحق التوقف أمامها لنقتبس منها كل جميل في تصميم شقتنا في المستقبل القريب ..