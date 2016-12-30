10 أسباب ستقنعك بأرضيات الباركية

أرضيات الباركية ما كانت أبداً مخصصة لعشاق الطبيعة أو التصميمات الكلاسيكية القديمة فقط فهي مناسبة لجميع الأذواق و الانماط و يقدرها الجميع بما فيهم من لم يختاروها كأرضية لبيوتهم لأسباب خاصة بكل واحد منهم .. فهي تظل مثالاً في الذوق و الاناقة و لا تقل عن الأرضيات الأخرى عصرية و حداثة مثل البورسلين والسيراميك و الرخام .
الأرضيات الباركية تمتاز بأكثر من عنصر جمالي و عملي ليعشقها الجميع و هذا بفضل التقدم التكنولوجي في عالم خامات الديكور الذي جعل بين أيدينا تشكيلات واسعة و اسباب أكثر منطقية من مجرد حب المظهر الخارجي للخشب ليدفعنا لاقتناء الأرضية الباركية في بيتنا في يوم من الأيام
اليوم سنقدم إليكم 10 أسباب ستدفعكم إلى الاقتناع ان استخدام الباركية في أرضيات بيتك يناسبك فعلياً بالإضافة لكونك من محبي مظهره الرائع من البداية ..
الباركية ليس شكل واحد بل له العديد من الأشكال التي ستناسب ذوقك و تصميم بيتك، فيمكنك اختيار النقشة التي تأتي على الاخشاب وفقما تريد و ترغب، و يمكنك الاختيار بين الأشكال الهندسية أو التداخل بين الالوان الغامق و الفاتح و كذلك اتجاه النقشات ما بين العرض و الطول ، بمعنى أنه يمنحك تحكم كامل في المظهر النهائي للأرضيات .
الباركية يتميز بالإضافة لكونه من الأشكال الرائعة لتطبيقات الأخشاب في التصميمات الداخلية إلى أنه يمكن أن يليق بلونه الطبيعي مع أي لون آخر يمكن أن يستخدم في الغرفة المستخدم هو في أرضيتها، فلو لاحظنا مثلاً اللون الأبيض و الأسود في تلك الجدران لم يتأثرا بشكل الأرضية الخشبي النقي بل بالعكس زادته بهاءاً و جمالاً و أناقة .
و لو دققنا في شكل الأثاث البني نجده متماشى هو الآخر مع لون الارضيات الطبيعي، و بالطبع لو أردت هذا الجمال أن يكتمل مثل تلك الصورة فيجب عليك فتح مصدر قوي للضوء ليظهر ذلك الإبداع بكل وضوح .
الخشب من أكثر مكونات الطبيعية استخداماً في التصميمات الداخلية لما فيه من قدرة رهيبة على التشكل و تنوع الاستخدام، الباركية من فوائدة أنه يتماشى مع المحيط الطبيعي باعتباره جزء منها و ليس دخيلاً عليها، لو قارنا مثلاً تألق الشجر مع ضوء الشمس في محيط ذلك المنزل سنلاحظ كيف أن أرضية الباركية قد ولدت لدينا شعوراً بانها جزء و امتداد للطبيعة و مكملة لها في منزلنا
الباركية بين الغامق و الفاتح يجعل هناك حالة من التداخل الفريد في الغرفة المستخدم فيها، فمثلاً نلاحظ ان تلك الغرفة بها ديكور و أثاث تقليدي للغاية و لكن الأرضيات المتداخلة قد اشعلت الموقف تماماً من الناحية الايجابية و اظهرت التباين حتى بين قطع الاثاث و المحيط الطبيعي حول المنزل و حتى أدق التفاصيل ..
الباركية لا يكون فقط من اللون البني و درجاته و لكن الصناعات الحديثة قد أدخلت عليه ألواناً لا نهائية تجمع بين نقشة الخشب الطبيعي و بين الالوان العصرية الجرئية مثل التريكواز و الأصفر و البنفسجي و غيرها
الباركية لامع و يقبل التنظيف بسهولة و يتماشى مع أي ديكور للغرفة و يظهر مواطن الجمال فيها، كل ذلك يفيدك في تنفيذ تصميم مثالي، و لكن الباركية عصري و ملائم للتصميمات الحداثية ببراعة و هذا عن طريق التداخل في ألوانه و احجام كل قطعة خشبية مستخدمه فيه، و هذا بالإضافة لتماشيه مع الجدران و تطبيقاتها مثل المكتبات الخشبية و مكتبات التليفزيون و الموائد الصغيرة و السفرة أيضاً .
الباركية بشكله و لونه الطبيعي المتعرج يستطيع التغلب على أي نظرية بخصوص توفير المساحة و هذا لأنه يليق مع أي لون آخر و بالتالي لن تكون هناك مشكلة في استخدامه مع الأبيض مثلاً أو الرمادي و بالتالي أيضاً هو يناسب الالوان الأخرى المستخدمة في المساحات الأكثر اتساعاً من باب المنطق، الباركية يمكن أن يمتزج مع الجدران الخشبية أيضاً ليعطي المساحة قيمة فنية عالية كما أنه لا يكون أبداً عائق أمام الشعور بالبراح خصوصاً لو كنت قد خصصت له مصادر قوية للضوء لزيادة عنصري البريق و اللمعان فيه .
الباركية يدفعنا لإمكانية الجميع بين نفس نقشته على الأرضيات فوق الجدران أيضاً لأنه في الغالب سيتوفر منه نفس النقشة للاستخدامين، و تلك الفكرة مناسبة للحمامات وا لمطابخ ذات الخزانات الخشبية و بالتالي تصنع شيئاً جيداً لتلك الغرف التي تحتاج عملية كبيرة و مساحة من الإبداع
الباركية يتوفر بنقوش كثيرة كما وضحنا في أكثر من مثال و لكن هناك نقشات تقترب من الأرضيات التي تنافسه مثل الرخام و السيراميك و لا نخفي أيضاً أنه يوجد من السيراميك و البورسلين بلاطات تحاكي شكل الباركية تماماً و ربما تزيد عليه في عنصر اللمعان و السهولة في التنظيف و المقاومة للخدوش
الباركية يمكن أن يكون مستخدماً على هيئة بلاطات سيراميك كما وضحنا و يمكن ان يكون قطع خشبية و في الحالتين فإنك سيضمن لك الشعور بالوقار حتى في الفواصل التي بين كل قطعة و الأخرى و لونه الرزين الهاديء المائل للبني في أغلب الاحيان و من دواعي الذوق العالي فإن الباركية له تطبيقات و اعدادات تستخدم قبل النهاية من تركيبه منها اضافة مواد لامعة و مقوية له قبل الاستخدام النهائي و هي ماتجعله في حالة نادرة من التألق التي نشهدها في الأرضيات عموماً و تستمر لوقت طويل ..