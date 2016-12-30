10 أسباب ستقنعك بأرضيات الباركية

أرضيات الباركية ما كانت أبداً مخصصة لعشاق الطبيعة أو التصميمات الكلاسيكية القديمة فقط فهي مناسبة لجميع الأذواق و الانماط و يقدرها الجميع بما فيهم من لم يختاروها كأرضية لبيوتهم لأسباب خاصة بكل واحد منهم .. فهي تظل مثالاً في الذوق و الاناقة و لا تقل عن الأرضيات الأخرى عصرية و حداثة مثل البورسلين والسيراميك و الرخام .

الأرضيات الباركية تمتاز بأكثر من عنصر جمالي و عملي ليعشقها الجميع و هذا بفضل التقدم التكنولوجي في عالم خامات الديكور الذي جعل بين أيدينا تشكيلات واسعة و اسباب أكثر منطقية من مجرد حب المظهر الخارجي للخشب ليدفعنا لاقتناء الأرضية الباركية في بيتنا في يوم من الأيام

اليوم سنقدم إليكم 10 أسباب ستدفعكم إلى الاقتناع ان استخدام الباركية في أرضيات بيتك يناسبك فعلياً بالإضافة لكونك من محبي مظهره الرائع من البداية ..