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10 أسباب ستقنعك بأرضيات الباركية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Parquet Flooring, The Natural Wood Floor Company The Natural Wood Floor Company جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
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أرضيات الباركية ما كانت أبداً مخصصة لعشاق الطبيعة أو التصميمات الكلاسيكية القديمة فقط فهي مناسبة لجميع  الأذواق و الانماط  و يقدرها الجميع بما فيهم من لم يختاروها كأرضية لبيوتهم لأسباب خاصة بكل واحد منهم .. فهي تظل مثالاً في الذوق و الاناقة و لا تقل عن الأرضيات الأخرى عصرية و حداثة مثل البورسلين والسيراميك و الرخام  .

الأرضيات الباركية تمتاز بأكثر من عنصر جمالي و عملي ليعشقها الجميع و هذا بفضل التقدم التكنولوجي في عالم خامات الديكور الذي جعل بين أيدينا  تشكيلات واسعة و اسباب أكثر منطقية من مجرد حب المظهر الخارجي للخشب ليدفعنا لاقتناء الأرضية الباركية في بيتنا في يوم من الأيام

 اليوم سنقدم إليكم 10 أسباب ستدفعكم إلى الاقتناع  ان استخدام الباركية في أرضيات بيتك  يناسبك  فعلياً بالإضافة لكونك من محبي مظهره الرائع من البداية  ..

1- قابل للتشكيل

Can Bassa, APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL غرفة نوم
APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL

APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL
APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL
APRIS GESTIÓ TÈNICA DE SERVEIS, SL

الباركية ليس شكل واحد بل له العديد من الأشكال التي ستناسب ذوقك و تصميم بيتك، فيمكنك اختيار النقشة التي تأتي على الاخشاب وفقما تريد و ترغب، و يمكنك الاختيار بين الأشكال الهندسية أو التداخل بين الالوان الغامق و الفاتح و كذلك اتجاه النقشات ما بين العرض و الطول ، بمعنى أنه يمنحك تحكم كامل في المظهر النهائي للأرضيات .

2- المظهر الذي يليق مع أي لون بالغرفة

Vivienda en Castelldefels (Barcelona), SANCÁS - Puertas y Parquets SANCÁS - Puertas y Parquets جدران خشب Wood effect
SANCÁS – Puertas y Parquets

SANCÁS - Puertas y Parquets
SANCÁS – Puertas y Parquets
SANCÁS - Puertas y Parquets

الباركية يتميز بالإضافة لكونه من الأشكال الرائعة لتطبيقات الأخشاب في التصميمات الداخلية إلى أنه يمكن أن يليق بلونه الطبيعي مع أي لون آخر يمكن أن يستخدم في الغرفة المستخدم هو في أرضيتها، فلو لاحظنا مثلاً اللون الأبيض و الأسود في تلك الجدران لم يتأثرا بشكل الأرضية الخشبي النقي بل بالعكس زادته بهاءاً و جمالاً و أناقة .

و لو دققنا في شكل الأثاث البني نجده متماشى هو الآخر مع لون الارضيات الطبيعي، و بالطبع لو أردت هذا الجمال أن يكتمل مثل تلك الصورة فيجب عليك فتح مصدر قوي للضوء ليظهر ذلك الإبداع بكل وضوح .

3- الأقرب للطبيعة

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

الخشب من أكثر مكونات الطبيعية استخداماً في التصميمات الداخلية لما فيه من قدرة رهيبة على التشكل و تنوع الاستخدام،  الباركية من فوائدة أنه يتماشى مع المحيط الطبيعي باعتباره جزء منها و ليس دخيلاً عليها، لو قارنا مثلاً تألق الشجر مع ضوء الشمس في محيط ذلك المنزل سنلاحظ كيف أن أرضية الباركية قد ولدت لدينا شعوراً بانها جزء و امتداد للطبيعة و مكملة لها في منزلنا 

4- يتحكم في الأجواء

PISOS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. جدران خشب Wood effect
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

الباركية بين الغامق و الفاتح يجعل هناك حالة من التداخل الفريد في الغرفة المستخدم فيها، فمثلاً نلاحظ ان تلك الغرفة بها ديكور و أثاث تقليدي للغاية و لكن الأرضيات المتداخلة قد اشعلت الموقف تماماً من الناحية الايجابية و اظهرت التباين حتى بين قطع الاثاث و المحيط الطبيعي حول المنزل و حتى أدق التفاصيل ..

5- مبهج

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx غرفة المعيشة
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

الباركية لا يكون فقط من اللون البني و درجاته و لكن الصناعات الحديثة قد أدخلت عليه ألواناً لا نهائية تجمع بين نقشة الخشب الطبيعي و بين الالوان العصرية الجرئية مثل التريكواز و الأصفر و البنفسجي و غيرها 

6- عصري

Oak Premier Parquet The Natural Wood Floor Company جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
The Natural Wood Floor Company

Oak Premier Parquet

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

الباركية لامع و يقبل التنظيف بسهولة و يتماشى مع أي ديكور للغرفة و يظهر مواطن الجمال فيها، كل ذلك يفيدك في تنفيذ تصميم مثالي، و لكن الباركية عصري و ملائم للتصميمات الحداثية ببراعة و هذا عن طريق التداخل في ألوانه و احجام كل قطعة خشبية مستخدمه فيه، و هذا بالإضافة لتماشيه مع الجدران و تطبيقاتها مثل المكتبات الخشبية و مكتبات التليفزيون و الموائد الصغيرة و السفرة أيضاً .

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و هذا نموذج آخر لتأثير الباركية على باقي قطع الأثاث بشكل عصري بل و يزيد جمالياتها أيضاً

SALON ATELIER CON MADERAS CERAMICAS, Azulejos Onuba SL Azulejos Onuba SL غرفة المعيشة
Azulejos Onuba SL

Azulejos Onuba SL
Azulejos Onuba SL
Azulejos Onuba SL

7- يناسب أي مساحة

Шале. Загородный дом. Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук غرفة السفرة
Архитектор Татьяна Стащук

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

الباركية بشكله و لونه الطبيعي المتعرج يستطيع التغلب على أي نظرية بخصوص توفير المساحة و هذا لأنه يليق مع أي لون آخر و بالتالي لن تكون هناك مشكلة في استخدامه مع الأبيض مثلاً أو الرمادي و بالتالي أيضاً هو يناسب الالوان الأخرى المستخدمة في المساحات الأكثر اتساعاً من باب المنطق، الباركية يمكن أن يمتزج مع الجدران الخشبية أيضاً ليعطي المساحة قيمة فنية عالية كما أنه لا يكون أبداً عائق أمام الشعور بالبراح خصوصاً لو كنت قد خصصت له مصادر قوية للضوء لزيادة عنصري البريق و اللمعان فيه .

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8- للجدران أيضاً

Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN حمام
EVGENY BELYAEV DESIGN

Privat Apartments in Novosibirsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

الباركية يدفعنا لإمكانية الجميع بين نفس نقشته على الأرضيات فوق الجدران أيضاً لأنه في الغالب سيتوفر منه نفس النقشة للاستخدامين، و تلك الفكرة مناسبة للحمامات وا لمطابخ ذات الخزانات الخشبية و بالتالي تصنع شيئاً جيداً لتلك الغرف التي تحتاج عملية كبيرة و مساحة من الإبداع 

9- نقوش متنوعة

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

الباركية يتوفر بنقوش كثيرة كما وضحنا في أكثر من مثال و لكن هناك نقشات تقترب من الأرضيات التي تنافسه مثل الرخام و السيراميك و لا نخفي أيضاً أنه يوجد من السيراميك و البورسلين بلاطات تحاكي شكل الباركية تماماً و ربما تزيد عليه في عنصر اللمعان و السهولة في التنظيف و المقاومة للخدوش 

10- يجمع بين الوقار و اللمعان

Colorado Wengue Wood Effect Porcelain Tile The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Colorado Wengue Wood Effect Porcelain Tile

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

الباركية يمكن أن يكون مستخدماً على هيئة بلاطات سيراميك كما وضحنا و يمكن ان يكون قطع خشبية و في الحالتين فإنك سيضمن لك الشعور بالوقار حتى في الفواصل التي بين كل قطعة و الأخرى و لونه الرزين الهاديء المائل للبني في أغلب الاحيان و من دواعي الذوق العالي فإن الباركية له تطبيقات و اعدادات تستخدم قبل النهاية من تركيبه منها اضافة مواد لامعة و مقوية له قبل الاستخدام النهائي و هي ماتجعله في حالة نادرة من التألق التي نشهدها في الأرضيات عموماً و تستمر لوقت طويل ..

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