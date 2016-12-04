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9 أفكار لجعل روف المنزل حلماً من الجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA RECREIO - RJ, Adriana Leal Interiores Adriana Leal Interiores غرفة الميديا خشب White
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الروف العلوى فى منزلك يمكنه أن يكون أفضل مكان داخل المنزل يمكنك استغلاله وتحويله إلى حلم من الجمال، فحقاً منطقة الروف فى المنزل هى منطقة استراتيجية جداً اذا استغلت بطريقة صحيحة وجيدة يمكنها أن تصبح حلماً داخل المنزل، كيف ذلك هذا ما سنقدمه لك اليوم فى هوميفاى 9 أفكار لجعل روف المنزل حلماً من الجمال والتصميم المميز فى منزلك.

1-منطقة استجمام

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

الروف قد يكون منطقة للأستجمام وقضاء لحظات مميزة من خلال تصميمه على شكل Spa أو منتجع صحى، كل ما عليك فعله هو تقفيل الروف وتصميم بانيو سبا متميز، الروف هنا كما هو واضح تم استغلاله وتقفيله بالكامل من الخشب، وتصميم هذا البانيو سبا من الخشب أيضاً، ولمزيد من المساحات للتخزين وأضافة كل الأدوات الخاصة التى تحتاجها فى منتجعك الصحى الخاص بك.

2- منطقة للمعيشة

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

الروف أيضاً قد يكون منطقة جيدة للمعيشة، وتخصيص غرفة صغيرة للمعيشة من خلال استغلاله، هنا قام المصمم بجعل منطقة الروف غرفة للمعيشة  قام بتقفيله وأضافة تلك الأريكة لجلسة مريحة، كما قام المصمم بأضافة تلك المكتبة الصغيرة وتزويدها بمجموعة من الكتب حتى تنعم بجلسة مريحة أثناء قرائتك لكتابك المفضل، فتحات السقف سمحت بدخول الأضاءة الطبيعية لداخل الغرفة.

3- منطقة للنوم

Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران وأرضياتسجاد
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

فكرة أخرى قام بها المصمم لأستغلال منطقة الروف وهى استغلالها لتكون منطقة للنوم وأضافة هذا السرير المريح وبعض الديكورات البسيطة وقد أصبح الروف منطقة للنوم أكثر من رائعة وهادئة جداَ، قام المصمم بأستغلال فتحات السقف حتى تبعث على مرور الأضاءة الطبيعية إلى داخل غرفة النوم، وحتى يضمن وجود أضاءة هادئة دائماً قام بتزويد تلك الأباجورات البسيطة على جانبى السرير حتى يضمن دائماً وجود مصدر للأضاءة الهادئة فى الغرفة

4- منطقة للعمل

Casa Brac-Marseille (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة السفرة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

وفكرة أخرى للروف واستغلاله عن طريق تقفيله ليكون منطقة خاصة للعمل، وهنا على سبيل المثال قام المصمم بتقفيله بالكامل وأضافة تلك الطاولة الصغيرة فى المنتصف والتى تحاوطها الكراسى وهذا المصباح لأضاءة جيدة، السقف كما نرى قام المصمم بتقفيله عن طريق الخشب والزجاج حتى يسمح للأضاءة الطبيعية للمرور مع تلك الأضاءة الصناعية من السبوتات.

5- منطقة للترفيه

CASA RECREIO - RJ, Adriana Leal Interiores Adriana Leal Interiores غرفة الميديا خشب White
Adriana Leal Interiores

Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores

وقد يصبح الروف أيضاً منطقة جيدة لترفيه، فهنا قام المصمم بتقفيل منطقة الروف واستغلالها لتكون مكاناً تسعر فيه بالترفيه، فقد أضاف طاولة البليارة تلك فى المنتصف وأضاف أيضاً بعض الكراسي المريحة للجلوس مع بعض اللمسات الفنية للديكورات.

6- منطقة للمذاكرة

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

قد يكون الروف منطقة للمذاكرة أيضاً كما نرى المصمم قام باستغلال الروف وـأضاف لمه طاولة صغيرة وبعض الجلسات لمزيد من الراحة داخل الغرفة.

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7- منطقة للهروب

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design مكتب عمل أو دراسة
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

جميل أن يكون لديك مكاناً مخصوصاُ لتهرب فيه، قد يمكنك ذلك من خلال تلك المنطقة فى الروف فقد قام المصمم بتقفيلها وترتيب الأثاث والديكورات بها بشكل جعلها منطقة خاصةً جداً لقضاء بعض الأوقات بعيداً عن ضوضاء المنزل.

8- تراس

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH غرفة المعيشة
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

وهنا فكرة أخرى مختلفة لأستغلال الروف ليكون تراس أنيق وجذاب.

9- غرفة للمعيشة

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

تصميم أخر لتقفيل الروف ليكون غرفة معيشة التصميم بسيط وجذاب جداً.

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