9 أفكار لجعل روف المنزل حلماً من الجمال

الروف قد يكون منطقة للأستجمام وقضاء لحظات مميزة من خلال تصميمه على شكل Spa أو منتجع صحى، كل ما عليك فعله هو تقفيل الروف وتصميم بانيو سبا متميز، الروف هنا كما هو واضح تم استغلاله وتقفيله بالكامل من الخشب، وتصميم هذا البانيو سبا من الخشب أيضاً، ولمزيد من المساحات للتخزين وأضافة كل الأدوات الخاصة التى تحتاجها فى منتجعك الصحى الخاص بك.