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10 أخطاء عليك تجنبها إذا كنت ترغب في ديكور مميز لمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
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من المؤكد أننا جميعًا نسعى لأن نعيش في منازل مرتبة ومنظمة بشكل رائع، ولكن هذا لا يتحقق إلا بديكورات جيدة جميلة يصممها لنا المتخصصون لتوفر لنا هذه الأجواء التي نرغب فيها.

ولكن هذا ليس هو الشرط الوحيد، فإننا إن لم نستطع جلب الخبراء لتصميم منزلنا يمكننا عمل بعض الحيل وتفادي بعض الأخطاء حتى نحصل على الديكور المنشود.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأخطاء التي نقع فيها أثناء تصميم منازلنا والتي نضمن لك أنك إن تفاديتها فإن تصميم منزلك سيكون هو الأفضل والأمثل والأجمل، فهيا بنا لنرى هذه الأخطاء حتى نتجنبها في المستقبل:

1- عدم التنظيم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن أفضل المنازل وأرقى التصاميم لايمكنه أن يكون بالشكل المثالي إن لم يتوافر فيه عنصر التنظيم والترتيب المستمر للأثاث والأكسسوارات والتحف.

وفي هذا المنزل نستطيع أن نلمس التنظيم الواضح في هذه القطعة الصغير من المنزل والتي حوت العديد من الأغراض في مكان واحد ولكن تنظيمها جعل من شكلها النهائي فراغًا محببًا للجلوس فيه.

2- عدم الاستغلال الأمثل للفراغ

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

بعض الفراغات من الوهلة الأولى نجد أنها ليست مستغلة بالشكل الكافي، فنجدها على الرغم من مساحتها التي قد تكون كبيرة إلا أنها لا تستوعب كل الأثاث المطلوب وضعه فيها، أو تستوعبه ولكن بشكل ديكوري قاصر.

أما في هذا الحمام فإننا نجد أن المصمم قد استغل الحوائط لوضع لوازم الاستحمام بداخلها عن طريق كوات مستطيلة، واستغل النافذة أيضًا وصنع من جلستها مكانًا لحمل بعض الأدوات، كما أكمل الشكل الجذاب عن طريق أكسسوارات لامعة جميلة الشكل.

3- استخدام أثاث غير مناسب لطراز الغرفة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

أحيانا يختار المصمم طرازًا معيننا للفراغ ولكنه عندما يختارالأثاث يخطئ في اختياره بشكل ملائم للطراز المتفق عليه، فنجده قد وضع مقعدًا كلاسيكيًا غنيًا في غرفة عصرية.

أما في هذه الغرفة فنجد أن  المصمم قد حالفه النجاح بشكل كبير، فقد اختار المفارش والملاءات المناسبة للسرير مع اختيار السرير البسيط العصري للطراز المودرن المتبع في الغرفة مع استخدام الألوان الهادئة الجميلة.

4- المبالغة في اختيار الأثاث

DÉCORATION D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, Pour l'amour des belles choses Pour l'amour des belles choses غرفة المعيشة
Pour l&#39;amour des belles choses

Pour l'amour des belles choses
Pour l&#39;amour des belles choses
Pour l'amour des belles choses

وفي بعض الأحيان تكون المشكلة الرئيسية هي ازدحام الفراغ بالأثاث بشكل يجعله صعب المعيشة فيه.

لذا فإنه من الضروري عدم الانسياق وراء جلب الكثير من الأثاث دون توافر المكان المخصص له بشكل مريح للعين، ومن الأولى ترتيب الأثاث المتاح بشكل يجعل المعيشة في الفراغ مريحة للعين والاستخدام.

5- وضع جزء من الأثاث ليس له علاقة بالفراغ

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

من الوارد أن نحتاج لوضع مقعد أو مقعدين في غرفة النوم، ولكنه ليس من المقبول أن نضع طاولة طعام في غرفة النوم أو مكتب مذاكرة في غرفة النوم الرئيسية، كذلك فإن بعض الوظائف المخصصة لبعض الغرف نجد أننا تعدينا عليها بشكل يطمس الوظيفة الأساسية للفراغ ويجعل الفراغ في النهاية غير مريح ولا مناسب لما صنع له.

لذا فإننا يجب أن ندرس كل فراغ على حدة ونحدد المطلوب منه قبل وضع الأثاث فيه، وألا نضع الأثاث لمجرد تخزينه في الغرفة بلا استخدام.

6- الطاقة السلبية في الغرفة

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

بعض الزحام في الغرف يجعلها تصدر الطاقة السلبية رغمًا عنها، فاستخدام الألوان بشكل غير مدروس مع وضع أشياء كثيرة من الماضي والحاضر و في بعض الأحيان لاتكون كلها مستخدمة؛ يجعل الفراغ كئيبًا ومثقلًا بالذكريات التي تجعله صعب الاستخدام.

لذا فإن التخلص أولًا بأول من متعلقات الماضي بالمنزل يجعله سهل الاستغلال وجميل الشكل ومريح.

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8- عدم احترام الإضاءة الطبيعية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

إن الإضاءة الطبيعية في الفراغ هي الهدية الجميلة التي تهدينا إياها الطبيعة، لذا فإن احترامها ليس فقط لما توفره من الشكل الجميل في إضاءة الغرفة ولكن أيضًا لأن هذه الإضاءة تعمل على تنقية الهواء إذا كانت مباشرة، وتنشر البهجة في المكان ويمكننا استغلالها بأشكال جميلة في التصميم.

9- إضاءة المطبخ بشكل غيرمناسب

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados مطبخ
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

تعد الإضاءة من أهم العناصر في المطبخ، ذلك لأنه الفراغ الأكثر استخدامًا والذي يتطلب إضاءة مناسبة لراحة مستخدميه، لذا فإن المطبخ الذي يفتقر للإضاءة المناسبة في المنزل قد يؤثر بشكل سلبي على تصميم المنزل بالكامل، خاصة إذا كان هذا المطبخ على الطراز الأمريكي المفتوح على فراغات أخرى بالمنزل.

10- عدم ترتيب الخزانات

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إن وجود الخزانات واحتواءها على متعلقات المنزل لا يعني بالضرورة أن هذا المنزل مرتب بشكل الصحيح، وإنما هو ترتيب الخزانات نفسها من الداخل أولًا بأول هو الذي يعطي الانطباع الأقوي بأن هذا المنزل مرتب من الخارج بشكل جيد.

فهذه المتعلقات التي بداخل الخزانات إذا كانت مرتبة بشكل عشوائي فإنها بالطبع تجعل الوصول لها صعبًا مما يؤثر على الترتيب العام للمنزل، لذا فإن الاستعانة بالأدراج الصغيرة داخل الخزانات مع الأرفف المنسقة بشكل جيد يجعل المهمة في غاية السهولة.

أما هنا تجد 17 نصيحة تجدد بها منزلك بميزانية صغيرة.

طرق أخرى للعيش!! 6 منازل حاوية ذات ميزانية منخفضة
أي هذه الأخطاء وجدته أكثر إزعاجًا؟

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