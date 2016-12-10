17 نصيحة تجدد بها منزلك بميزانية صغيرة

بعد مرور الوقت نود جميعاً أن نقوم بعملية تجديد في المنزل كي تجدد النشاط و نغير كل ما عفى عليه الزمن و يكون العائق الأوحد هو الظن بأنها مهمة سوف تكلف وقت و ميزانية كبيرة ولكن ينفي الخبراء هذا الوهم. لكي نثبت لك أنها مهمة بسيطة جئنا بنصائح المتخصصين في إعادة ترميم وتأهيل المنازل وجميعها لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة.
البعض منا يبحثون عن التغير لمجرد العور بإنجاز وإعادة الحيوية الروح المتجددة في المنزل لذا يمكن لهؤلاء أن يكتفوا بتغيير أوضاع و تنسيق الأثاث، و هذه الوسيلة تجعل التغيير أمر يمكن تحقيقها بصورة دورية.
نغفل كثيراً عن مدى أهمية الستائر وتأثيرها على روح التصميم ولكن هي تعد البرواز الذي يغلف الغرفة فتواجد الأقمشة المناسبة قد يعطي مفعولاً ساحراً في الغرفة، لذا إن كنت تعاني من تصميم يصيبك بالملل قم باختيار أقمشة أنماط وألوان حيوية مثل اختيار المصمم هنا.
قد تطرقنا مسبقاً إلى نصيحة تجديد الأثاث المهترئ وهي نصيحة غاية في الأهمية ولكن تختلف كثيراً عن هذه الخطوة، فنحن نقصد هنا أن تقوم بإعادة استخدام أغراض مهملة بصورة مختلفة. هنا عليك أن تطلق العنان إلى مخيلتك و تبدع بما لديك من أغراض فمن الممكن أن تحول صندوق قديم أو حاوية إلى كرسي مثل ما فعل المصمم هنا، كل الأفكار متاحة ما إن أدت إلى وظيفة عملية.
أحياناً يكون كل مايحتاجه منزلك هو بعض اللمسات الجريئة من الإكسسوارات، وأسهل وسيلة من التحقق في هذا الأمر هو ما إن كان أثاث منزلك عملي وحالته جيدة ولا تشكو أنت من أي عوامل سلبية في التصميم و كل ما تفتقده هو القليل من الروح المبهجة أو اللمسات المميزة. في هذه الحالة عليك أن تضيف بعض الإكسسوارات المميزة التي تعبر عن شخصيتك الفريدة و تحقق التوازن في التصميم و بهذه الطريقة سوف تشعر بالإنتماء إلى المنزل أكثر
الغالبية العظمى تتجاهل هواياتها عند تصميم منزل الأسرة ولكن مع مرور الوقت نشعر بالندم لعدم خلق الوقت لتنفيذها، لن تستطيع أن تكون بكامل سعادتك و نشاطك بدون أن تخلق مكان و وقت لممارسة الهواية المفضلة لديك.
إن كان لديك مساحة فارغة في غرفة معيشتك و في نفس الوقت تعاني من تناثر و فوضوية الغرفة دائماً قم بإضافة طاولة جانبية مميزة تتحمل تخزين أغراضك.
لا يوجد وسيلة أجمل لإدخال البهجة في بيتك أكثر من تذكر اللحظات القيمة على الدوام لذا قم بعرض مجموعة من صور ذكرياتك المفضلة بصورة عشوائية.
من الممكن أن تغير إيقاع التصميم كله فقط لدى وضع سجاد عصري
تعرف جميعاً أن المرآة من أسهل الوسائل التي يلجأ إليها المصممين عندما يسعوا إلى اوسعة المساحة وهي أيضاً عنصر جمالي يؤثر على أناقة الديكور.
جدد المنزل مع بعض أواني النباتات كي تنعم بصحة و نشاط أكثر و تترك أثر إيجابي في المنزل.
لا يخلو منزل من قطع الأثاث التي تعرضت إلى استخدام مفرط أدى إلى اهتراء الخامات و يكون في المعتاد الحل المنطقي هو التخلي عن هذه القطعة في كأولى الخطوات المتبعة عند تجديد المنزل ولكن فضلاً أعد حساباتك قبل اتخاذ هذا القرار. يمكنك أن تحول هذه القطعة إلى أثاث مذهل فقط مع تغيير العنصر المهترئ فقط مثل الأقمشة أو المسطح القديم.
هذا هو الوقت الأمثل كي تقوم بتنفيذ كل المشاريع التي طالما حلمت أن تصنعها بنفسك.
من أقوى الخطوات تأثيراً على أي فراغ هو إعادة طلاء الحوائط و تحديداً عن اختيارك ألوان جريئة و نابضة بالحياة.
الإضاءات من شأنها أن تغيير إنطباع أي تصميم كلياً لذا تأكد من توزيعها بنسب متساوية و خلق تعدد في الاختيارات لكل الوظائف المختلفة من القراءة الى مشاهدة التلفاز وصولاً إلى تناول الطعام. تابع هذا المقال لمزيد من النصائح في استخدام الأسقف لإضاءات مختلفة.
إن كانت غرفة المعيشة بها ألوان موحدة و تفتقد روح مبهجة كل ما عليك فعله هو إضافة وسادات ذات أنماط وألوان مختلفة.
إن كنت من الباحثين عن الجمال في كل الأعمال الفنية قم بإظهار هذا من خلال اللوح الفنية الأقرب إلى قلبك و هذه من أكثر الوسائل التي سوف تغيير من إنطباع بيتك.
بعض الأفكار الكلاسيكية لن يعفى عليها الزمن أبداً وأحد أبرز هذه الأفكار هو استخدام ورق الحائط، يمكن استخدامه بشتى الطرق والأنماط