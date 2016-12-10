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17 نصيحة تجدد بها منزلك بميزانية صغيرة

shereen gouda shereen gouda
Accessories, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة المعيشة خشب
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بعد مرور الوقت نود جميعاً أن نقوم بعملية تجديد في المنزل كي تجدد النشاط و نغير كل ما عفى عليه الزمن و يكون العائق الأوحد هو الظن بأنها مهمة سوف تكلف وقت و ميزانية كبيرة ولكن ينفي الخبراء هذا الوهم. لكي نثبت لك أنها مهمة بسيطة جئنا بنصائح المتخصصين في إعادة ترميم وتأهيل المنازل وجميعها لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة.

1- إعادة تنسيق الأثاث

Lecos corner, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

البعض منا يبحثون عن التغير لمجرد العور بإنجاز وإعادة الحيوية الروح المتجددة في المنزل لذا يمكن لهؤلاء أن يكتفوا بتغيير أوضاع و تنسيق الأثاث، و هذه الوسيلة تجعل التغيير أمر يمكن تحقيقها بصورة دورية.

​2- تغيير الستائر لروح متجددة في الغرفة

Prestigious Textiles - Diva Fabric Collection Curtains Made Simple غرفة المعيشة
Curtains Made Simple

Prestigious Textiles – Diva Fabric Collection

Curtains Made Simple
Curtains Made Simple
Curtains Made Simple

نغفل كثيراً عن مدى أهمية الستائر وتأثيرها على روح التصميم ولكن هي تعد البرواز الذي يغلف الغرفة فتواجد الأقمشة المناسبة قد يعطي مفعولاً ساحراً في الغرفة، لذا إن كنت تعاني من تصميم يصيبك بالملل قم باختيار أقمشة أنماط وألوان حيوية مثل اختيار المصمم هنا.

3- إعادة تدوير

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

قد تطرقنا مسبقاً إلى نصيحة تجديد الأثاث المهترئ وهي نصيحة غاية في الأهمية ولكن تختلف كثيراً عن هذه الخطوة، فنحن نقصد هنا أن تقوم بإعادة استخدام أغراض مهملة بصورة مختلفة. هنا عليك أن تطلق العنان إلى مخيلتك و تبدع بما لديك من أغراض فمن الممكن أن تحول صندوق قديم أو حاوية إلى كرسي مثل ما فعل المصمم هنا، كل الأفكار متاحة ما إن أدت إلى وظيفة عملية.

4- اكسسوارات جريئة

Selection of Cotswold Accessories The Cotswold Company غرفة المعيشة خشب
The Cotswold Company

Selection of Cotswold Accessories

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أحياناً يكون كل مايحتاجه منزلك هو بعض اللمسات الجريئة من الإكسسوارات،  وأسهل وسيلة من التحقق في هذا الأمر هو ما إن كان أثاث منزلك عملي وحالته جيدة ولا تشكو أنت من أي عوامل سلبية في التصميم و كل ما تفتقده هو القليل من الروح المبهجة أو اللمسات المميزة. في هذه الحالة عليك أن تضيف بعض الإكسسوارات المميزة التي تعبر عن شخصيتك الفريدة و تحقق التوازن في التصميم و بهذه الطريقة سوف تشعر بالإنتماء إلى المنزل أكثر

5- صمم مكان مخصص لممارسة هوايتك المفضلة

Reading corner with cozy armchair Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
Katie Malik Interiors

Reading corner with cozy armchair

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

الغالبية العظمى تتجاهل هواياتها عند تصميم منزل الأسرة ولكن مع مرور الوقت نشعر بالندم لعدم خلق الوقت لتنفيذها، لن تستطيع أن تكون بكامل سعادتك و نشاطك بدون أن تخلق مكان و وقت لممارسة الهواية المفضلة لديك.

6- طاولة جانبية مميزة

Mayan Walnut Side Table Asia Dragon Furniture from London غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Asia Dragon Furniture from London

Mayan Walnut Side Table

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

إن كان لديك مساحة فارغة في غرفة معيشتك و في نفس الوقت تعاني من تناثر و فوضوية الغرفة دائماً قم بإضافة طاولة جانبية مميزة تتحمل تخزين أغراضك.

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7- اعرض ذكرياتك

Objets de décoration : Récup', détournement, palettes..., 2nd Chance Créations 2nd Chance Créations المنزلديكورات واكسسوارات خشب
2nd Chance Créations

2nd Chance Créations
2nd Chance Créations
2nd Chance Créations

لا يوجد وسيلة أجمل لإدخال البهجة في بيتك أكثر من تذكر اللحظات القيمة على الدوام لذا قم بعرض مجموعة من صور ذكرياتك المفضلة بصورة عشوائية.

8- تغيير السجاد القديم

Accessories, The Cotswold Company The Cotswold Company
The Cotswold Company

Accessories

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

من الممكن أن تغير إيقاع التصميم كله فقط لدى وضع سجاد عصري

9- تأثير المرايا الساحر

Accessories, The Cotswold Company The Cotswold Company
The Cotswold Company

Accessories

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

تعرف جميعاً أن المرآة من أسهل الوسائل التي يلجأ إليها المصممين عندما يسعوا إلى اوسعة المساحة وهي أيضاً عنصر جمالي يؤثر على أناقة الديكور.

10- أضف نباتات لمنزل أكثر انتعاشاً

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

جدد المنزل مع بعض أواني النباتات كي تنعم بصحة و نشاط أكثر و تترك أثر إيجابي في المنزل.

11- تجديد الأثاث قديم

Squint Emporium, Squint Limited Squint Limited غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Squint Limited

Squint Emporium

Squint Limited
Squint Limited
Squint Limited

لا يخلو منزل من قطع الأثاث التي تعرضت إلى استخدام مفرط أدى إلى اهتراء الخامات و يكون في المعتاد الحل المنطقي هو التخلي عن هذه القطعة في كأولى الخطوات المتبعة عند تجديد المنزل ولكن فضلاً أعد حساباتك قبل اتخاذ هذا القرار. يمكنك أن تحول هذه القطعة إلى أثاث مذهل فقط مع تغيير العنصر المهترئ فقط مثل الأقمشة أو المسطح القديم.

12- اصنعها بنفسك

homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

homify
homify
homify

هذا هو الوقت الأمثل كي تقوم بتنفيذ كل المشاريع التي طالما حلمت أن تصنعها بنفسك.

13- اضف ألوان إلى جدران بيتك

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

من أقوى الخطوات تأثيراً على أي فراغ هو إعادة طلاء الحوائط و تحديداً عن اختيارك ألوان جريئة و نابضة بالحياة.

14- قم بتوزيع الإضاءات بعناية

BB Interior the store, BB Interior BB Interior مطبخإضاءة
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

الإضاءات من شأنها أن تغيير إنطباع أي تصميم كلياً لذا تأكد من توزيعها بنسب متساوية و خلق تعدد في الاختيارات لكل الوظائف المختلفة من القراءة الى مشاهدة التلفاز وصولاً إلى تناول الطعام. تابع هذا المقال لمزيد من النصائح في استخدام الأسقف لإضاءات مختلفة.

15- تحديث الوسادات

Stone Town Colours lampshade and cushions Blooming Bryony Designs غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Blooming Bryony Designs

Stone Town Colours lampshade and cushions

Blooming Bryony Designs
Blooming Bryony Designs
Blooming Bryony Designs

إن كانت غرفة المعيشة بها ألوان موحدة و تفتقد روح مبهجة كل ما عليك فعله هو إضافة وسادات ذات أنماط وألوان مختلفة.

16- تباهى بإبداعك الفني

#2 Hab Keine Angst Vor Imperfektion, FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
FUNDAMENTAL.BERLIN

FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN

إن كنت من الباحثين عن الجمال في كل الأعمال الفنية قم بإظهار هذا من خلال اللوح الفنية الأقرب إلى قلبك و هذه من أكثر الوسائل التي سوف تغيير من إنطباع بيتك.

17- استعن بورق الحائط

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران Pink
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

بعض الأفكار الكلاسيكية لن يعفى عليها الزمن أبداً وأحد أبرز هذه الأفكار هو استخدام ورق الحائط، يمكن استخدامه بشتى الطرق والأنماط

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