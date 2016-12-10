17 نصيحة تجدد بها منزلك بميزانية صغيرة

أحياناً يكون كل مايحتاجه منزلك هو بعض اللمسات الجريئة من الإكسسوارات، وأسهل وسيلة من التحقق في هذا الأمر هو ما إن كان أثاث منزلك عملي وحالته جيدة ولا تشكو أنت من أي عوامل سلبية في التصميم و كل ما تفتقده هو القليل من الروح المبهجة أو اللمسات المميزة. في هذه الحالة عليك أن تضيف بعض الإكسسوارات المميزة التي تعبر عن شخصيتك الفريدة و تحقق التوازن في التصميم و بهذه الطريقة سوف تشعر بالإنتماء إلى المنزل أكثر