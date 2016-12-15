9 خزانات مبهرة لملابسك

تقدم لكم هوميفاي اليوم باقة رائعة من الخزانات المخصصة لحفظ الملابس و بعض الأغراض الأخرى كالحقائب و المفروشات، و من المعروف أن خزانة الملابس هي أكبر قطعة أثاث متواجدة في غرف نومنا ، لذا هي تمثل أهمية كبرى في رسم الشكل العام للتصميم الداخلي في تلك الغرفة الملهمة لنا بالاسترخاء و التأمل و الهدوء ..
إليكم 9 خزانات مبهرة و غير معتادة في تصميمها و مؤثرة للغاية في ديكور المحيط المتواجدة فيها و كلها صممت من تطبيقات استخدام الأخشاب في غرف النوم و التي نفذت بقدر عال من الإبداع..
استخدام الخزانات بأبواب و واجهة عاكسة للضوء أو نصف عاكسة تجعل الغرفة في حالة من الإشراق بفضل طول الخزانة الذي يمكن أن يستغل حائط بأكمله، و في تلك الحالة لو اخترت مثلها فلابد أن تجعل في مواجهتها نافذة و مصدر للضوء قوي لتعكسه من الأساس .
استخدام الخزانة بباب جرار يساعدك على عدم اهدار المساحة عندما تفتح الابواب بالمقارنة بالأبواب المفصلية التي تفتح للخارج و تحتاج لمساحة كبيرة لحرية فتحها، فضلاً عن الشكل العصري للباب الجرار فإن التصميمات التي يتوفر بها تعتبر أكثر تنوعاً و حرية في إدخال أي ألوان عليها مثلما نلاحظ هنا ، و من باب آخر فإننا نستطيع تقسيم الخزانة من الداخل بأريحية و حرية كبيرة لعدم التقيد مبساحة معينة من الخارج بالتالي يمكننا استغلال كل المساحة المتوفرة في الخزانة
الخزانات التي تقبل الدفن في الحائط سواء كلها أو نصفها تعد من الأكثر حداثة على الإطلاق، حيث أنها عملية للغاية من ناحية استغلال المساحة و جمالية للغاية بسبب قدرة أبوابها على التشكل و التقسيم بفاعلية أكبر من المعتاد، فهنا مثلاً نلاحظ وجود 3 أبواب جرارة للخزانة أفادت بشكل رائع التصميم و سمحت بمساحة كبيرة للتخزين الداخلي بخزانتها
يمكن أن نجد خزانة ليست لتخزين الملابس والمفروشات فقط و إنما لحفظ الكتب أيضاً، و هي نوعية مخصصة من التصميم الذكي للمصنوعات الخشبية التي تسمح بتصميم أكثر من غرض في القطعة الأثاثية الواحدة و هي مناسبة للغاية لاستغلال المساحات و تعطي شكل جمالي أيضاً
خزانة مصممة بعناية هندسية حتى في الأخشاب، حيث يعتبر الغطار الخارجي للخزانة مساوي تماماً للفراغ الناشيء بين السقف المائل أيضاً و الأرض، و قد شغلها الدولاب بنجاح دون فراغات و استغل ذلك الفاصل في وجوده بتميز و بلون مختلف عن باقي الغرفة ليقوم بدور الفاصل الجداري كذلك، فمن يحب أن يرى خزانة عملية و جميلة و تقوم بأدوار في التصميم الداخلي فهذه .
استخدام الخزانات بأكثر من شكل يعد من الأساليب المحببة للكثيرين الذين يعشقون التصميمات غير المباشرة، في هذا النموذج نلاحظ كيف أن تلك الخزانة البيضاء قد تنوعت الخزانات الصغيرة بداخلها و روفوها مابين مفتوح و مغلق و بأبواب و بأدرج جرارة، تنوع رائع يسمح بتخزين الحقائب و الأغراض المختلفة بجانب الملابس
هناك ستايل محبب للغاية لمحبي التصميمات الغريبة غير المعتادة و هو استخدام عنصر الغموض في تصميم الخزانات ، و هذا الطراز يلخصه هذا الدولاب الذي أمامنا و الذي يختلف في عدم وجود أبواب مغلقة عليه و على رفوفه، و لكن وجود أضلع خشبية متوازية تفتح بالجر مثل الاوكورديون الموسيقي تماماً، فكرة جديدة لعشاق الاختلاف
الأبواب في بعض الخزانات قد تكون عائقاً في تصميمها بالشكل الأمثل خصوصاً في بعض المساحات الصغيرة ، و لنخرج من تلك المعضلة فإن هناك تصميمات للخزانات تبدل الأبواب الخشبية بستائر قماشية لتعمل على تغطية المخزونات و من ناحية أخرى لا تعيق المساحة
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استخدام الخزانات بلون الحائط تماماً يضمن لك ديكور عصري و مساحة غير منضغطة من الناحية المعنوية ، و من ناحية أخرى هناك تفصيلات عديدة في تلك الخزانة كنموذج يحتذى للتطبيق منها أن التقسيم الداخلي للخزانة يمكن أن يستوعب كميات كبيرة من المخزونات و الملابس المختلفة كما أن المصمم قد استغل الأرضية المهملة لتكون أدراج جرارة لتخزين أغراض أخرى كما أن طلاء الرفوف الداخلية باللون الأبيض و تسليط الضوء عليها من الخارج جعل تجربة فتح الخزانة ممتعة من الأساس ..