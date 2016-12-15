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9 خزانات مبهرة لملابسك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube غرفة نومخزانة الملابس
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تقدم لكم هوميفاي اليوم باقة رائعة من الخزانات المخصصة لحفظ الملابس و بعض الأغراض الأخرى كالحقائب و المفروشات، و من المعروف أن خزانة الملابس هي أكبر قطعة أثاث متواجدة في غرف نومنا ، لذا هي تمثل أهمية كبرى في رسم الشكل العام للتصميم الداخلي في تلك الغرفة الملهمة لنا بالاسترخاء و التأمل و الهدوء ..

إليكم 9 خزانات مبهرة  و غير معتادة في تصميمها  و مؤثرة للغاية في ديكور المحيط المتواجدة فيها و كلها صممت من تطبيقات استخدام الأخشاب في غرف النوم و التي نفذت بقدر عال من الإبداع..

1- خزانة عاكسة

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

استخدام الخزانات بأبواب و واجهة عاكسة للضوء أو نصف عاكسة تجعل الغرفة في حالة من الإشراق بفضل طول الخزانة الذي يمكن أن يستغل حائط بأكمله، و في تلك الحالة لو اخترت مثلها فلابد أن تجعل في مواجهتها نافذة و مصدر للضوء  قوي لتعكسه من الأساس .

2- خزانة بأبواب جرارة

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

استخدام الخزانة بباب جرار يساعدك على عدم اهدار المساحة عندما تفتح الابواب بالمقارنة بالأبواب المفصلية التي تفتح للخارج و تحتاج لمساحة كبيرة لحرية فتحها، فضلاً عن الشكل العصري للباب الجرار فإن التصميمات التي يتوفر بها تعتبر أكثر تنوعاً و حرية في إدخال أي ألوان عليها مثلما نلاحظ هنا ، و من باب آخر فإننا نستطيع تقسيم الخزانة من الداخل بأريحية و حرية كبيرة لعدم التقيد مبساحة معينة من الخارج بالتالي يمكننا استغلال كل المساحة المتوفرة في الخزانة 

3- خزانات في قلب الحائط

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

الخزانات التي تقبل الدفن في الحائط سواء كلها أو نصفها تعد من الأكثر حداثة على الإطلاق، حيث أنها عملية للغاية من ناحية استغلال المساحة و جمالية للغاية بسبب قدرة أبوابها على التشكل و التقسيم بفاعلية أكبر من المعتاد، فهنا مثلاً نلاحظ وجود 3 أبواب جرارة للخزانة أفادت بشكل رائع التصميم و سمحت بمساحة كبيرة للتخزين الداخلي بخزانتها

4- خزانة متعددة الاستخدامات

TAG camerette, Siloma srl Siloma srl غرفة نومخزانة الملابس
Siloma srl

Siloma srl
Siloma srl
Siloma srl

يمكن أن نجد خزانة ليست لتخزين الملابس والمفروشات فقط و إنما لحفظ الكتب أيضاً، و هي نوعية مخصصة من التصميم الذكي للمصنوعات الخشبية التي تسمح بتصميم أكثر من غرض في القطعة الأثاثية الواحدة و هي مناسبة للغاية لاستغلال المساحات و تعطي شكل جمالي أيضاً

5- خزانة ذات إبداعات هندسية

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube غرفة نومخزانة الملابس
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

خزانة مصممة بعناية هندسية حتى في الأخشاب، حيث يعتبر الغطار الخارجي للخزانة مساوي تماماً للفراغ الناشيء بين السقف المائل أيضاً و الأرض، و قد شغلها الدولاب بنجاح دون فراغات و استغل ذلك الفاصل في وجوده بتميز و بلون مختلف عن باقي الغرفة ليقوم بدور الفاصل الجداري كذلك، فمن يحب أن يرى خزانة عملية و جميلة و تقوم بأدوار في التصميم الداخلي فهذه .

6- خزانة بفراغات

Poturzyńska | Lublin, H+ Architektura H+ Architektura غرفة نوم
H+ Architektura

H+ Architektura
H+ Architektura
H+ Architektura

استخدام الخزانات بأكثر من شكل يعد من الأساليب المحببة للكثيرين الذين يعشقون التصميمات غير المباشرة، في هذا النموذج نلاحظ كيف أن تلك الخزانة البيضاء قد تنوعت الخزانات الصغيرة بداخلها و روفوها مابين مفتوح و مغلق و بأبواب و بأدرج جرارة، تنوع رائع يسمح بتخزين الحقائب و الأغراض المختلفة بجانب الملابس

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7- خزانة مفتوحة

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هناك ستايل محبب للغاية لمحبي التصميمات الغريبة غير المعتادة و هو استخدام عنصر الغموض في تصميم الخزانات ، و هذا الطراز يلخصه هذا الدولاب الذي أمامنا و الذي يختلف في عدم وجود أبواب مغلقة عليه و على رفوفه، و لكن وجود أضلع خشبية متوازية تفتح بالجر مثل الاوكورديون الموسيقي تماماً، فكرة جديدة  لعشاق الاختلاف

8- خزانات بأبواب قماشية

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta غرفة نومخزانة الملابس
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

الأبواب في بعض الخزانات قد تكون عائقاً في تصميمها بالشكل الأمثل خصوصاً في بعض المساحات الصغيرة ، و لنخرج من تلك المعضلة فإن هناك تصميمات للخزانات تبدل الأبواب الخشبية بستائر قماشية لتعمل على تغطية المخزونات و من ناحية أخرى لا تعيق المساحة 

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9- خزانة بلون الحائط

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدام الخزانات بلون الحائط تماماً يضمن لك ديكور عصري و مساحة غير منضغطة من الناحية المعنوية ، و من ناحية أخرى هناك تفصيلات عديدة في تلك الخزانة كنموذج يحتذى للتطبيق منها أن التقسيم الداخلي للخزانة يمكن أن يستوعب كميات كبيرة من المخزونات و الملابس المختلفة كما أن المصمم قد استغل الأرضية المهملة لتكون أدراج جرارة لتخزين أغراض أخرى كما أن طلاء الرفوف الداخلية باللون الأبيض و تسليط الضوء عليها من الخارج جعل تجربة فتح الخزانة ممتعة من الأساس ..

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