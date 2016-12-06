منزل رائع مناسب للعائلات مع أطفال

المنزل هو مكان للم شمل العائلة ومن أكثر الأماكن التى يمضى بها أفراد العائلة الكثير من الأوقات معاً، لذلك المنزل بأختصار هو رمز للدفئ ولم الشمل، وكعادة جولاتنا فى هوميفاى نسعى دائماً إلى القاء الضوء على كل المشاريع التى يتفنن الخبراء فى ابراز قدراتهم الأبداعية فى التصميم والديكور بها، ونحن اليوم فى جولة لمنزل رائع للم شمل العائلات، منزل مصمم بلمسات رائعة من الدفئ والجمال، وهو مناسب جداً للعائلات الكبيرة وخاصةً اذا كان لديك أطفال فى المنزل فسيكون هذا المنزل رائع ومناسب جداً إليك، دعونا نأخذ جولة عن قرب للمنزل لنتعرف أكثر على تصميمه وتفاصيله.
المنزل يقع فى شمال شرق ألمانيا كما نرى الواجهة مميزة جداً وأخذت لمسة من الطابع الريفى فى تصميمها، المنزل من طابقين لم يكثر المصمم من التفاصيل المبهرجة فى تصميمه بل أعتمد على البساطة، هيمن اللون الأبيض على تصميم الواجهة بالكامل مع بعض اللمسات البسيطة من الخشب التى أضافت اللمسة الريفية على الواجهة، فالخشب رائع جداً فى أى تصميم ويمكنك توظيفه بأكثر من طريقة تعطيك أنماط مختلفة فى التصميم، ففى بعض الأحيان يضيف الخشب لمسة من النمط الكلاسيكى عند توظيفه فى التصميم وأحياناً كما نرى فى تلك الواجهة يضيف الخشب لمسة ريفيه النمط فهو حقاً من بالمواد التى تعتبر جوكر فى التصميمات.
فى الجزء الخلفى لواجهة المنزل كان هذا التراس وجلسته الخاصة والمميزة، فقد خصص المصمم الجزء المقابل لغرفة المعيشة من الخارج ليكون جزئاً خاصاً للأسترخاء وقضاء بعض الأوقات المميزة من الراحة والأستجمام وسط الطبيعة الخضراء المحيطة بتصميم المنزل، فقط بعض الكراسى البسيطة وتلك الأضاءة الرائعة التى انتشرت فى المكان لتبرز الجلسة وتظهر جمالها.
من الداخل كان المنزل مميز ورائع وملئ بالجمال أيضاً، وبنظرة سريعة نجد أن المصمم اعتمد على الخشب الباركيه فى الأرضيات من اللون البيج الفاتح، الخشب فى الأرضيات من الحلول العملية فى التصميم ويسهل تنظيفه، لعب المصمم بالألوان الفاتحة والحيادية مع لمسة من الألوان الفاتحة الصريحة، فتارةً تقع عينيك على ألوان فاتحة هادئة وتارةً ترى مزيجاً من الألوان الهادئة والصريحة معاً، ليكسر بذلك الملل والرتابة داخل المنزل ويضيف شعوراً مبهجاً ومريحاً للعين.
غرفة المعيشة بالداخل كانت متميزة كما نرى، الوانها حيادية هادئة وصارخة أيضاً ربما تتعجب ولكن جاءت اللمسة الحيادية للألوان فى لون الأرضيات من البيج الهادئ مع لون الجدران الأبيض البسيط فى جهة من جهات الغرفة والسقف ولكن فى جهة مقابلة لعب المصمم بفكرة امتزاج اللون الأبيض مع الرمادى الهادئ فى العمدان، وفى أخر الغرفة عند الجدار الفاصل بين غرفة المعيشة والسفرة اختار المصمم الجدار الحجرى بلونه البيج البسيط، وبذلك يكون مزج المصمم بين أكثر من تصميم ولون مختلف للجدران بطريقة مميزة وجذابة جداً. أما اختيار الأثاث كان مختلفاً بألوان صريحة كالأخضر الصريح مع اللون الكحلى الداكن، المصمم كان ذكياً جداً فقد مزج بين مواد وألوان مختلفة بطريقة عبقرية خلقت داخل الغرفة اختلافاً وكسرت القاعدة الرتيبة لأى تصميم تقليدى.
غرفة السفرة هنا بسيطة جداً ولم يعتمد المصمم على ألوان كثيرة فى تصميمها، بل اختار لمسات وألوان حيادية جداً، الأبيض كان هو الأساس فى الجدران، والسقف وبعض التفاصيل فى الأثاث مع لمسة الخشب الصريحة فى الأرضيات والطاولة المربعة الصغيرة التى توسطت الغرفة، المصابيح المتدلية من السقف بشكل بسيط ومميز أعطت جاذبية على غرفة السفرة.
المطبخ وغرفة السفرة كانا مشتركان معاً ولكن بأستغلال المصمم لهم وتقسيمهم بشكل جيد لم يجعلك تشعر بفوضى أو ضيق فى المساحات، خاصة أنه اعتمد على اللون الأبيض الحيادى والذى بدوره يخلق اتساعاً فى التصميمات، جاءت جزيرة المطبخ فى المنتصف واستغلها المصمم وخلق مساحات بداخلها للتخزيين، المطبخ تصميه بشكل عام هادئ وبسيط جداً.
أما منطقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى وهى الدرج كان تصميمها بسيط وجذاب جداً، اعتمد أيضاً على لمسة الخشب فدرجات الدرج خشبية كلها، وحتى لا يستهلك كثير من المساحات صمم الدرج بمساحة صغيرة.
وفى الطابق العلوى كانت غرف النوم وهنا نرى تصميم غرفة النوم الرئيسية التى جاءت أنيقة وبسيطة فى تصميمهاـ الارضيات من الخشب الباركيه مثل باقى المنزل، اعتمد المصمم على المزج بين الألوان الهادئة والدافئة ومزج بين اللون الأزرق الفاتج والداكن ولمسة من اللون الرمادى الهادئ، ولم يهمل دور الأضاءة فى تصميم الغرفة سواء الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة أو لمسات الأضاءة من تلك النجفة البسيطة فى السقف والأباجورات على جانبى السرير.
ببهجة وبألوان شبابية صريحة صممت تلك الغرفة، اعتمد المصمم على المزج بين العديد من التفاصيل والألوان المبهجة فى التصميم، الأضاءة والألوان الصريحة مع الأثاث البسيط هما التفاصيل التى جعلت تلك الغرفة مبهجة بشكل واضح.
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