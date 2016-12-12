10 تصاميم مميزة لباب المدخل

باب المدخل الرئيسي هو الانطباع الأول الذي نعطيه للزائرين، ولهذا نراعي فيه الكثير من الامور ونوليه الأهمية، كما وتختلف تصاميمه حسب نمط المنزل والمساحة المخصصة له والذوق الشخصي أيضا، ولذلك خصصنا مقال لنستعرض فيها تصاميم مميزة ومتنوعه لباب المدخل الرئيسي للمنزل. تعالوا لنشاهد سويا 10 تصاميم مختلفة لبابا المدخل الرئيسي ستلهمك في التصميم.
تصمم أنيق وبسيط لباب المدخل، مصنوع من الخشب ومحاط بجدار حجري أعطى لمسة دافئة وتصميم ريفي أنيق، والمتناسق مع السلم المكون من درجات خشبية، كما ونلاحظ الزجاج المموه والذي يساعدك في رؤية أشخاص خلف الباب… باب من خشب وزجاج وحجر قمة في الأناقة.
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قد يكون الباب الزجاجي للمدخل غير مألوف للعديد لأنه قد يؤثر على الخصوصية، ولكن البعض يحبون التصاميم الخارجة عن المألوف، والجميل في هذا التصميم الخشب الداخل في التصميم الذي أعطى اللمسة الريفية للتصميم الحديث للمدخل.
باب خشبي كبير مزود بفتحات صغيرة مغطاة بالزجاج لتعطي بعض الإضاءة الطبيعية، باب مزدوج يعمل بنفس فكرة النافذة، حيث يمكنك فتح الباب من المنتصف وبالتالي هو تصميم مناسب للمساحات الواسعة.
هنا نلاحظ التصميم المتين والحالي من أي فتحات ومن أي عناصر أخرى، فقط مادة الخشب المتينة والتي أعطت قوة وكأنها باب قلعه. بهذا التصميم ستحصل على باب صلب وقوي ولكن أنيق ودافئ وهذا ما يميز الخشب.
في حال كان باب المدخل لديك كبير كما في الصورة يفضل أن لا يكون كامل الباب متحرك إنما جزء كبير متحرك وجزء أخر صغير وثابت بذلك تعطي المدخل المجال الأكبر للدخول.
اختر دائما لباب المدخل الوان زاهية التي تعطي الكثير من البهجة والحيوية والأفضل دائما اختيار الألوان الترابية والوان الخشب المتنوعة، وتجنب الألوان الغامقة.
تريد منزل عصري وأنيق ومتناسق العناصر؟ إليك هذا التصميم لباب خشبي بلون بني كالكراميل، متناسق بشكل أنيق وبسيط مع الأثاث الموجود في المنزل. طاولة السفرة هي الأثاث الأقرب لباب المدخل والأنسب لعملية التناسق والانسجام بين العناصر.
باب عملاق، ممزوج الخشب مع الزجاج بطريقة فنية أنيق. لاحظوا معي الجوانب الزجاجية الثابتة للباب التي تعطي إضاءة طبيعية مناسبه، وفي المنتصف باب خشبي متحرك يتخلله فتحات زجاجية صغيرة. تصميم بسيط ولكن غاية في الفن.
لا يمنع بعض اللمسات الفنية على باب المنزل، سيجذب الأنظار وسيعطي لفتة جميلة. استخدم نوع خاص من الزجاج الخفيف والناعم مزود برسومات فنية بسيطة.
هل تخيلت أن ترى باب المدخل الرئيسي لمنزل عبارة عن جدار بأكمله؟ في تصاميمنا يمكنك توقع كل شيء. كما نرى في الصورة تصميم رهيب لمدخل كبير من الزجاج والخشب، هو تصميم ليس فقط لإضاءة طبيعية لمعظم المنزل ومتعة لمشاهدة المنظر الخارجي، إنما أيضا تصميم غير تقليدي لباب المدخل.
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