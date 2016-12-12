10 تصاميم مميزة لباب المدخل

قد يكون الباب الزجاجي للمدخل غير مألوف للعديد لأنه قد يؤثر على الخصوصية، ولكن البعض يحبون التصاميم الخارجة عن المألوف، والجميل في هذا التصميم الخشب الداخل في التصميم الذي أعطى اللمسة الريفية للتصميم الحديث للمدخل.