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45 تصميم لوحدات المطابخ بإمكانك تنفيذها لمطبخ أكثر عملية

shereen gouda shereen gouda
Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
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من أول لحظات تخطيط وتصميم المطبخ ندرك أن من أهم الأولويات هو ان يكون المطبخ عملي وييسر مهمة الطبخ فهي وظيفة تتم بصفة يومية والتصميم في مقدوره أن يجعلها عادة مبهجة وتبث النشاط أو يجعلها مهمة صعبة. من أساسيات المطبخ هو تواجد مساحة كافية وعملية للطبخ مع توزيع وحدات التخزين بجانب الأجهزة حيث تتسم بالنظام والعملية.

ولأننا جميعاً ندرك على الفور مدى صعوبة تنفيذ النظريات على الواقع خصص كثير من المصممين الوقت والمجهود كي يتوصلوا إلى بعض الحلول السهلة والمبتكرة التي تجعل تطبيق النظريات أمر سهل وفي متناول الجميع. بعد التوصل إلى الحلول العملية لا تظن أنك سوف تهمل البعد الجمالي في المطبخ، فحتى هذا الأمر تم دراسته بعناية فائقة لكي لا تقوم بهذه التضحية الأليمة، فكيف تستمتع بفراغ عملي بلا وجود بعد جمالي؟

اليوم سوف نتطرق إلى أسس تصميم المطبخ لكي تحقق فيه المعادلة الصعبة بين كفائته و رونقه، وعرض هذه الأفكار المبتكرة سوف يكون من خلال 45 وحدة مطبخ مذهلة. هذه الأفكار كفيلة أن تلهمك لكي تتوصل إلى المطبخ المثالي بمنزلك حيث ستجد فيها تعدد و تنوع في الأفكار والأشكال.

1- تثبيت الأفران كجزء مدمج في الوحدة أسفل المغسلة، تاركاً مسطح الرخام فارغ لشتى الإستخدامات.

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

2- الألوان الترابية المستوحاة من الطبيعة تعطي انطباعاً بأن المطبخ أكبر من الواقع، استخدم نفس اللون الهادئ على جميع الوحدات و أضف لون متباين لتصميم متزن

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

3- صمم وحدة ركنية كي تخدم فراغين في آن واحد بحيث تتمكن من إظهار أو إخفاء الأغراض كي يكون في متناول يدك الأدوات الهامة.

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura مطبخ
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

4- الألوان الهادئة تعكس سكينة في الفراغ مع التأثير الواضح على توسعة الغرفة وتركها مضاءة بكفاءة.

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

5- أكمل المسطح أعلى المغسلة بوحدات أو الأرفف على الحائط لكي تتمكن من تخزين مزيد من الأدوات المستخدمة بصفة يومية مع إمكانية وضع عناصر ديكورية

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

6- أوجه الوحدات التي تخلو من المقايض و تكتفي بالمقابض المخفية تجنب الحوادث والكدمات.

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados مطبخ MDF White
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

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7- تصميم خزانة مدمجة تحتوي على أدراج وأرفف تضاعف المساحة الفارغة وتمكن من التخزين العملي. الوحدة تتمتع بالأناقة مع تواجد إضاءة مسلطة.

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

8- في المطابخ الريفية يمكنك أن تصمم أوجه الوحدات بالألواح الخشبية الخام لكي يتسم المطبخ بالروح العتيقة

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

9- لكي تصل إلى الإنطباع الريفي بصورة مختلفة يمكن دمج أوجه الوحدات الخشبية مع الإطارات الخرسانية ذات الطلاء الأبيض

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO مطبخ
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

10- إذا كنت من محبي التصاميم الجريئة إذن عليك أن تختار ألوان صارخة بجانب أرضيات وحوائط ذو أنماط عصرية

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

11- أوجه المطبخ يمكن أن تحتوي على درجات متعددة من نفس اللون و هذا التدرج سوف يترك المطبخ أنيق ومميز

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura مطبخ
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

12- من أحد الحلول المختلفة هو أن تلجأ إلى دمج الوحدات الكلاسيكية من الجزيرة مع وحدات المطبخ الأخرى العصرية. وجود الجزيرة سوف يمنحك مساحة إضافية لكي تظهر فيها العناصر الجمالية

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

13- اللون الأبيض في الوحدات هو الحل التقليدي لمن يبحث عن البساطة والأناقة

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA مطبخ
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

14- أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ أو الستانلس سوف تقف بصلابة ضد الاهتراء. ادمجهم مع الخامة الخشبية لمطبخ عصري.

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design مطبخ
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

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15- في الفراغ المستخدم لوضع الأجهزة يكون الحل الأمثل هو تخصيص هذا الحائط لوحدات التخزين من الأرض وصولاً إلى السقف لكي لا تهدر أي مساحات

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

16- الخليط بين الأبيض والأسود هي فكرة لا تخطئ أبداً. أستعين بالخطافات لتعليق الأدوات لمظهر أكثر عصرية و عفوية

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design مطبخ
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

17- من الممكن الإستعانة بالإضاءات المخصصة في داخل الوحدات لكي تظهر الفراغ بصورة أكثر تألقاً

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

18-التعدد في أشكال وأحجام الوحدات يتيح لك الفرصة والمرونة في تخزين الأغراض المختلفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

19- لا بأس في أن تظهر الإختلاف في أبعاد الوحدات عن طريق الألوان المختلفة و هذا التلاعب يبعث بعد مبهج إلى التصميم

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

20- طلاء الخزانات بلون موحد يجعل المطبخ يبدو أكبر من مساحته الحقيقية

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

21- خزانة متكاملة كهذه فيها تعدد أشكال التخزين تمكنك من إخفاء شتى الأغراض بها من أدوات إلى أجهزة كهربائية وحتى التوابل مع وجود مساحة لتجهيز الأكل

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

22- هذه الخزانات ذات التصميم التقليدي تظهر برونق مبهر بجانب الحوائط المعتقة

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar مطبخإضاءة
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

23- أكثر الوحدات بساطة قد تبدو أكثر حيوية عند إحاطتها بألوان مبهجة

OPEN HOUSE | MELINA ROMANO, Casa de Valentina Casa de Valentina مطبخديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

24- المسطحات الناعمة هي الحل المثالي لمحبي التصاميم الأنيقة و التبسيطية واللون الأبيض هو الأمثل في هذه الحالة

homify مطبخ رخام White
homify

homify
homify
homify

25- في المطبخ المفتوح من المفضل أن توجد مساحة من الخزانات المفتوحة لكي تعرض في الإكسسوارات فالمطبخ حينها سوف يكون جزء لا يتجزأ من الفراغ المحيط

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

26- المسطحات العصرية مثل الزجاج والستانلس تترك المطبخ بصورة عصرية مستقبلية

Apartamento Santana, Veridiana França Arquitetura de Interiores Veridiana França Arquitetura de Interiores مطبخ
Veridiana França Arquitetura de Interiores

Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores

27- توجيه الإضاءات على الوحدات يسهل عملية البحث

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores مطبخ Blue
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

28- الأستغناء عن وجود المقابض في التصميم يترط المطبخ أكثر أناقة

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon مطبخإضاءة
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

29- هذه الوحدة المتكاملة مثالية لتخزين الزجاجات والقوارير

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

30- في بعض الأحيان يكون الدمج بين الطراز الكلاسيكي والحداثي أمر يزيد من قيمة وجمال المطبخ

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

31- بإمكان وحدات التخزين أن تحتوي على أدراج مصممة خصيصاً لوضع معلبات الطهي وتخزين التوابل المختلفة

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa مطبخمخزن
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

32- أنتشار نفس اللون على الوحدات والحائط يجعل أصغر المطابخ يبدو صغيراً

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

33- جزيرة المطبخ يمكن أن تستخدم في الطهي وتخزين الأدوات

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

34- يمكنك دمج الوحدات المغلقة بجانب الأرفف لكي تعرض ما سوف يضيف عنصر جمالي و تخفي الأدوات الغير مرغوب في رؤيتها كثيراً

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

35-هذا الشكل الفريد من نوعه لوحدات المطبخ يترك انطباع مميز وجريء وهذه الفجوات لا تقتصر على كونها عنصر ديكور فحسب بل من خلالها يمكنك فتح الوحدات

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

36- تكرار نفس اللون بدرجتين مختلفتين يجعل هذا المطبخ يبدو أنيقاً

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura مطبخ
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

37- في المطابخ التي تتبع الأسلوب الأمريكي يفضل أن د الوحدات كجزء لا يتجزأ من الديكور لذا عيك أن تدمج بين تصميم غرفة المعيشة و وحدات المطبخ

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura مطبخ
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

38- الأطباق و ما شابهها يمكن أن تعد جزء من الديكور عند عرضها في الوحدات بنظام وفي هذه الحالة يمكن الاستعانة بوجوه زجاجية كي تحافظ على الأغراض القيمة من الأتربة

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited مطبخ
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

39- تكامل الفرن كقطعة أساسية من الديكور تعطي انطباع عملي و عصري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

40- تغطية جدار كامل بالوحدات يجعل الفراغ يبدو أكبر و خصيصاً مع ألوان هادئة كهذه

Cocina con isla, Trestrastos Trestrastos مطبخ
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

41- هذه الوحدات ذات الألوان الحيوية تبدو أكثر جاذبية حين تكون محاطة بألوان الجدران الصارخة

N1 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Multicolored
British Standard by Plain English

N1 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

42- إختيار وحدات ذات ألوان محايدة و هادئة تخلق إمكانية الإتجاه إلى الحوائط الأكثر جرأة

MOEMA BR, Lembi Arquitetura Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

43- الأشكال الانسيابية تجعل الوحدات تبدو أكثر عفوية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

44- المناخ العام ينتصر

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

45- أنظمة إضاءة و إنشاء مميزة

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura مطبخ
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

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ما هي التصاميم المختلفة لوحدات المطبخ التخزينية؟

Kitchen Jeddar Design Studio مطبخ
Jeddar Design Studio

Kitchen

Jeddar Design Studio
Jeddar Design Studio
Jeddar Design Studio
  1. تصميم خطي: يتم اللجوء لهذا التصميم -الذي تكون الخزائن وفق له على شكل خط مستقيم- في المساحات المحدودة للغاية أو في غرف المجال الحيوي المفتوحة والتي يتخصص منها عادة جزء صغير فقط للمطبخ.
  2. تصميم الزاوية على شكل حرف V: وفقًا لهذا التصميم، تكون الخزائن أو الوحدات التخزينية جميعها مركزة في بقعة/زاوية واحدة من المطبخ، وهو مخطط يناسب عادة المطابخ ذات المساحات الصغيرة.
  3. على شكل حرف L: يمكن القول أن هذا التصميم هو الأكثر شيوعًا لتصاميم الخزائن، وذلك لأنه يناسب المساحات المختلفة، حيث يمكن تطبيقه بكلًا من المطابخ الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
  4. على شكل حرف U: أما عن هذا التصميم، فهو عادة ما يستخدم في المطابخ كبيرة المساحة لأنه يتطلب الاستعانة بعدد كبير من الوحدات التخزينية.
  5. على شكل حرف G: يشبه هذا التصميم المخطط U إلى حد كبير لذلك فهو يحتاج مساحة كبيرة لتنفيذه أيضًا على أكمل وجه، لأنه عادة ما يتم فيه الاستعانة بمائدة جزيرة تكمل الخزائن لتصنع شكل G.


12 حيل بارعة في تصميم المطبخ بتكاليف ضئيلة
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