طرق أخرى للعيش!! 6 منازل حاوية ذات ميزانية منخفضة

يعتبر المنزل الحاوية واحد من أنواع المساكن الأكثر ابتكاراً والمثيرة للاهتمام. انتشرت المنازل الحاوية منذ الستينيات في جميع أنحاء العالم، بسبب الزيادة في الطلب على مساكن منخفضة التكلفة. ويعتبر منزل الحاوية Redondo Beach House الأكثر شهرة الذي قام بتصميمه Peter DeMaria، منزل فريد من نوعه تم إنشاءه عام 2007، وتم الاعتراف به كأول منزل حاوية حقيقي في أمريكا الشمالية. أما في آسيا غالبا ما تستخدم المنازل الحاوية للأغراض التجارية والسكنية.

هل تعرف ماهي مزايا المنزل الحاوية؟ اليوم في homify ستتعرف اكثر على تلك المزايا. يمكنك في منزل الحاوية أن تشكلها كما تريد ووفقا لرغباتك واحتياجاتك، كما وتعتبر ميزة التكلفة المنخفضة الأكثر جاذبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تدوير المنزل الحاوية وبالتالي فإن استمراريتها عالية. كما يعتبر الحصول على المنزل الحاوية امر سهل جدا، أما من الناحية البنيوية فيعتبر المنزل الحاوية منزل ذو خصائص دائمة وقوية، حيث يمكنها أن تصمد أمام الرياح والأمطار.

في هذ المقال جمعنا 6 نماذج لمنازل الحاوية بميزانية منخفضة، استمتع معنا بتلك التصاميم الفريدة من نوعها.