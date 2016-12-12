طرق أخرى للعيش!! 6 منازل حاوية ذات ميزانية منخفضة

يعتبر المنزل الحاوية واحد من أنواع المساكن الأكثر ابتكاراً والمثيرة للاهتمام. انتشرت المنازل الحاوية منذ الستينيات في جميع أنحاء العالم، بسبب الزيادة في الطلب على مساكن منخفضة التكلفة. ويعتبر منزل الحاوية Redondo Beach House الأكثر شهرة الذي قام بتصميمه Peter DeMaria، منزل فريد من نوعه تم إنشاءه عام 2007، وتم الاعتراف به كأول منزل حاوية حقيقي في أمريكا الشمالية. أما في آسيا غالبا ما تستخدم المنازل الحاوية للأغراض التجارية والسكنية.
هل تعرف ماهي مزايا المنزل الحاوية؟ اليوم في homify ستتعرف اكثر على تلك المزايا. يمكنك في منزل الحاوية أن تشكلها كما تريد ووفقا لرغباتك واحتياجاتك، كما وتعتبر ميزة التكلفة المنخفضة الأكثر جاذبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تدوير المنزل الحاوية وبالتالي فإن استمراريتها عالية. كما يعتبر الحصول على المنزل الحاوية امر سهل جدا، أما من الناحية البنيوية فيعتبر المنزل الحاوية منزل ذو خصائص دائمة وقوية، حيث يمكنها أن تصمد أمام الرياح والأمطار.
في هذ المقال جمعنا 6 نماذج لمنازل الحاوية بميزانية منخفضة، استمتع معنا بتلك التصاميم الفريدة من نوعها.
منزل حاوية أحادي الإطار، تصميم أنيق بلون اسود فيها الكثير من الجاذبية، مع رتابة مدهشة. يقع هذا المنزل في منطقة خلابة في Yangping بمقاطعة Gyeonggi في كوريا، ويدعى
tteurak، وهو منزل مع حديقة.
عندما تشاهد هذا المنزل لأول مرة، ستلاحظ أولاً النواحي الجمالية الخارجية المعاصرة، كما ستلاحظ التوزيع الداخلي على الطراز الحديث. وافضل ما في المنزل الحديقة الواسعة، ومساحة الشرفة المثالية للترفيه وللاسترخاء.
سنتعرف على مخطط الطابق الارضي للمنزل فهو مصمم بشكل مفتوح لاستيعاب غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد غرفة نوم رئيسية في الطابق الأرضي، اما الامر المميز فهو انه يمكنك تحويله إلى فندق في أي وقت.
في الطابق الثاني هناك غرفة نوم رئيسية أخرى وغرفة للأطفال وحمام وسطح لأخذ حمام شمسي، للتمتع بجمال نهر Han الجنوبي.
تم تصميم المنزل الحاوية هذا في Seoul من قبل المهندسين المعماريين AAPA ، وله مساحة معيشة حوالي 23 pyeongs للاستخدام السكني، ومكون من ثلاث طوابق، ويضم عائلة مكونة من ثلاثة أطفال. منزل كامل من التفرد والأصالة والإبداع، الجدران مغطاة بالخشب الأبيض الرقائقي، الذي أعطى المنزل بيئة صناعية.
هذا اللون الأسود والأبيض الساحر لمنزل الحاوية ليس ليجعلك تفكر في شعار التوازن بين الين واليانغ!! انما هو نوع من الفصل بين الطابقين. تبلغ مساحته حوالي 133 Ping ، كما لديه مساحة داخلية فسيحة، وهو مناسب للأزواج المتقاعدين. في الطابق الثاني من المنزل، مع تصميم مبتكر، تم تحويله إلى مقهى نابض بالحياة، مليء بالموسيقى، والأفلام، للاستفادة الكاملة من البيئة الطبيعية الخلابة.
هذه المنازل الحاوية الزاهية الألوان هي Jjuuk Guest House في كوريا، والتي تستخدم كملاذ للاسرة، وتتوفر فيها جميع المرافق الحديثة اللازمة من الداخل والخارج، كما توجد غرفة النوم في الطابق الثاني، أما الطابق الأول فيمكنك الدردشة في هذا المجال الواسع وتناول الطعام مع الجيران والاصدقاء.
منزل حاوية أخر أحادي الطراز تم تصميه من هذه المزيج بين الأبيض الأنيق والبرتقالي اللطيف والمشرق. هذا المنزل مناسب للأسرة ككوخ منتجع في عطلة نهاية الأسبوع، مع تنظيم داخلي وخارجي لطيف وفريد من نوعه. تصميمه مفتوح، يوجد مطبخ وغرفة طعام هي محور المنزل كما يوجد غرفة نوم رئيسية مع حمام. يتوفر الكثير من النوافذ الكبيرة التي تؤمن الضوء الطبيعي وتعزز الدفء للمنزل. يظهر ذكاء المصممين في تخصيص منطقة للشواء في الهواء الطلق، مناسبه لعطل الأعياد… الشواء والاسترخاء في الهواء النقي سيعيد التوازن لجسمك وعقلك.
أخيرا، منزل حاوية يقع في الريف الشمالي من إيرلندا. صمم من قبل المهندس المعماري Patrick Bradley. يعتبر هذا المنزل من منازل الحاوية الأولى الموجودة في المنطقة، يدعى بنفس اسم النهر
Grillagh Water. منزل له تصميم فاخر، مثل وجود حمام سبا كبير.
بعد قراءتك لهذا المقال عن المنازل حاوية، سيغير الكثير من الناس أماكن معيشتهم!!
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