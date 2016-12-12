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طرق أخرى للعيش!! 6 منازل حاوية ذات ميزانية منخفضة

Heba khlili Heba khlili
쭈욱 게스트하우스, 쭈욱 게스트하우스 쭈욱 게스트하우스 منازل
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يعتبر المنزل الحاوية واحد من أنواع المساكن الأكثر ابتكاراً والمثيرة للاهتمام. انتشرت المنازل الحاوية منذ الستينيات في جميع أنحاء العالم، بسبب الزيادة في الطلب على مساكن منخفضة التكلفة. ويعتبر منزل الحاوية Redondo Beach House الأكثر شهرة الذي قام بتصميمه Peter DeMaria، منزل فريد من نوعه تم إنشاءه عام 2007، وتم الاعتراف به كأول منزل حاوية حقيقي في أمريكا الشمالية. أما في آسيا غالبا ما تستخدم المنازل الحاوية للأغراض التجارية والسكنية.
هل تعرف ماهي مزايا المنزل الحاوية؟ اليوم في homify ستتعرف اكثر على تلك المزايا. يمكنك في منزل الحاوية أن تشكلها كما تريد ووفقا لرغباتك واحتياجاتك، كما وتعتبر ميزة التكلفة المنخفضة الأكثر جاذبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تدوير المنزل الحاوية وبالتالي فإن استمراريتها عالية. كما يعتبر الحصول على المنزل الحاوية امر سهل جدا، أما من الناحية البنيوية فيعتبر المنزل الحاوية منزل ذو خصائص دائمة وقوية، حيث يمكنها أن تصمد أمام الرياح والأمطار.

 في هذ المقال جمعنا 6 نماذج لمنازل الحاوية بميزانية منخفضة، استمتع معنا بتلك التصاميم الفريدة من نوعها.

1. شخصية قوية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل حاوية أحادي الإطار، تصميم أنيق بلون اسود فيها الكثير من الجاذبية، مع رتابة مدهشة. يقع هذا المنزل في منطقة خلابة في Yangping بمقاطعة Gyeonggi في كوريا، ويدعى tteurak، وهو منزل مع حديقة.

عندما تشاهد هذا المنزل لأول مرة، ستلاحظ أولاً النواحي الجمالية الخارجية المعاصرة، كما ستلاحظ  التوزيع الداخلي على الطراز الحديث. وافضل ما في المنزل الحديقة الواسعة، ومساحة الشرفة المثالية للترفيه وللاسترخاء.

مخطط الطابق الأرضي

homify
homify

homify
homify
homify

سنتعرف على مخطط الطابق الارضي للمنزل فهو مصمم بشكل مفتوح لاستيعاب غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد غرفة نوم رئيسية في الطابق الأرضي، اما الامر المميز فهو انه يمكنك تحويله إلى فندق في أي وقت.

مخطط الطابق الثاني

homify
homify

homify
homify
homify

في الطابق الثاني هناك غرفة نوم رئيسية أخرى وغرفة للأطفال وحمام وسطح لأخذ حمام شمسي، للتمتع بجمال نهر Han الجنوبي.

2. منزل الحاوية الأبيض

해원이네 , AAPA건축사사무소 AAPA건축사사무소 منازل
AAPA건축사사무소

AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소
AAPA건축사사무소

تم تصميم المنزل الحاوية هذا في Seoul من قبل المهندسين المعماريين AAPA ، وله مساحة معيشة حوالي 23 pyeongs للاستخدام السكني، ومكون من ثلاث طوابق، ويضم عائلة مكونة من ثلاثة أطفال. منزل كامل من التفرد والأصالة والإبداع، الجدران مغطاة بالخشب الأبيض الرقائقي، الذي أعطى المنزل بيئة صناعية.

3. بالأبيض والأسود

은퇴부부를 위해 지은 2층 컨테이너 카페주택, 신짱 칼라하우스 신짱 칼라하우스 منازل حديد
신짱 칼라하우스

신짱 칼라하우스
신짱 칼라하우스
신짱 칼라하우스

هذا اللون الأسود والأبيض الساحر لمنزل الحاوية ليس ليجعلك تفكر في شعار التوازن بين الين واليانغ!! انما هو نوع من الفصل بين الطابقين. تبلغ مساحته حوالي 133 Ping ، كما لديه مساحة داخلية فسيحة، وهو مناسب للأزواج المتقاعدين. في الطابق الثاني من المنزل، مع تصميم مبتكر، تم تحويله إلى مقهى نابض بالحياة، مليء بالموسيقى، والأفلام، للاستفادة الكاملة من البيئة الطبيعية الخلابة.

4. منزل الحاوية الملون

쭈욱 게스트하우스, 쭈욱 게스트하우스 쭈욱 게스트하우스 منازل
쭈욱 게스트하우스

쭈욱 게스트하우스
쭈욱 게스트하우스
쭈욱 게스트하우스

هذه المنازل الحاوية الزاهية الألوان هي Jjuuk Guest House في كوريا، والتي تستخدم كملاذ للاسرة، وتتوفر فيها جميع المرافق الحديثة اللازمة من الداخل والخارج، كما توجد غرفة النوم في الطابق الثاني، أما الطابق الأول فيمكنك الدردشة في هذا المجال الواسع وتناول الطعام  مع الجيران والاصدقاء.

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5. البرتقالي والأبيض

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل حاوية أخر أحادي الطراز تم تصميه من هذه المزيج بين الأبيض الأنيق والبرتقالي اللطيف والمشرق. هذا المنزل مناسب للأسرة ككوخ منتجع في عطلة نهاية الأسبوع، مع تنظيم داخلي وخارجي لطيف وفريد من نوعه. تصميمه مفتوح، يوجد مطبخ وغرفة طعام هي محور المنزل كما يوجد غرفة نوم رئيسية مع حمام. يتوفر الكثير من النوافذ الكبيرة التي تؤمن الضوء الطبيعي وتعزز الدفء للمنزل. يظهر ذكاء المصممين في تخصيص منطقة للشواء في الهواء الطلق، مناسبه لعطل الأعياد… الشواء والاسترخاء في الهواء النقي سيعيد التوازن لجسمك وعقلك.

6. الملمس الخشبي لمنزل الحاوية

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects منازل
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

أخيرا، منزل حاوية يقع في الريف الشمالي من إيرلندا. صمم من قبل المهندس المعماري Patrick Bradley. يعتبر هذا المنزل من منازل الحاوية الأولى الموجودة في المنطقة، يدعى بنفس اسم النهر Grillagh Water.  منزل له تصميم فاخر، مثل وجود حمام سبا كبير.

بعد قراءتك لهذا المقال عن المنازل حاوية، سيغير الكثير من الناس أماكن معيشتهم!!

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