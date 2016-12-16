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منزل سيحبس الانفاس!!!!

Heba khlili Heba khlili
homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
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رحلتنا اليوم إلى البرازيل، سنتعرف على منزل من الأحلام، منزل عظيم التصميم من الطراز الريفي، واسع المساحات، كثير الغرف يكفي لعائلة كبيرة ولاستقبال الضيوف والأصدقاء. يتميز بتحفه وتماثيله الفخمة، وبالتداخل والتجانس بين الألوان.

صمم هذا المنزل مكتب  GISLENE LOPES الذي ابدع في اختيار الأثاث الراقي والفاخر. دعونا نتابع سويا تفاصيل اكثر عن هذا المنزل.

غرفة المعيشة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

يفضل الناس التصميم الريفي لأنه تصميم يبعث على الاسترخاء ولأنه يعتمد على البساطة وحرية الحركة. تتميز هذه الغرفة بتصميمها الريفي بتجسيد الطبيعية من خلال الاستخدام المنعش للنباتات الخضراء والخشب.

غرفة السفرة مع الستائر

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

كم فخمة غرفة السفرة تلك!!! الطاولة والكراسي مصنوعه من خشب متين بلون بني غامق فيه الكثير من الجاذبية، كما تميزت طريقة النحت بالفخامة والبساطة، اما ما ميز الغرفة بشدة وبطريقة قوية هو اللون الأحمر للمصابيح الذي أضاف المزيد من الدفء والتي تناسقت مع السجادة الموجودة على طرف غرفة السفرة.

تتساءل كم جميلة تلك الستائر المنسدلة والملامسة للأرض بطريقة أنيقة، ماذا تخفي يا ترى؟ 

خلف الستار

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

هذا مايوجد خلف الستار، الكثير من الإضاءة الطبيعية والإشراق والكثير من اللون الأخضر، اذا دفء وضوء الشمس نهارا ومصابيح حمراء بلون دافء ليلا.

التقسيم المناسب

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من مميزات التصميم الريفي المساحات الواسعة والغرف المتداخلة كما نرى في هذا المنزل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، حيث يظهر لدينا مهارة مصمم الديكور  في تقسيم المساحات باستخدام الأثاث نفسه، فاستخدم المصابيح الحمراء الكبيرة لتخصيص المساحة لغرفة السفرة، والجذع الخشبي لطاولة القهوة لغرفة المعيشة.

التفاصيل الخفية

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

ستكتشف انه لديك الكثير من القطع فنيه في المنزل بمجرد امعان النظر في الدقة المنحوف بها هذا الكرسي… فن وذوق واتقان

اكسسوارات غرفة السفرة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

ستشعر نفسك في متحف للتحف الفاخرة في هذا المنزل… . انظر لتلك الشمعدانات النحاسية الفخمة و تلك الأطباق المرمرية التي أعطت الطابع الريفي الملكي.

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الطبيعة…

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الأن وفجأة تحول الديكور من التحف الفنية الفخمة إلى النباتات والأزهار، هنا ستشعر بانتعاش واسترخاء لوجود تلك الأزهار الحمراء… ستحتار في مشاعرك في هذا المنزل.

صورة فنية

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

ابدع المصور الفوتوغرافي في التقاط تلك الصورة التي تجمع ما بين الكرسي الأبيض مع الأزهار الحمراء، مع السلم الخشبي المؤدي للدور العلوي، ما أعطى المشهد الغموض والسحر.

الطابق العلوي

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

ستشعر بتغير فوري بصعودك للطابق العلوي فهو اقل ابسط وتحفه اقل من الطابق السفلي، وهذا امر بديهي لان الطوابق العلوية بالعادة تكون لغرف النوم أو لغرفة الأطفال.

الحمام

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

استخدمت الألوان الترابية الهادئة في تصميم الحمام، الشيء الذي أعطاه بساطة وطابع ريفي مريح، كما نلاحظ اللمسة الرقيقة التي أعطاها استخدام الأشكال الهندسية بدون زوايا كالدائرة للمرآة والمحاطة بالخيزران أو البيضاوي للمغسلة. وإدخال عنصر النبات دائما امر محبب ليعطي بيئة طبيعية.

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

في هذا المنزل لن تمل، في كل ركن سيفاجئك شيء وتصميم جديد، كما نرى هنا في مكان الاستحمام، استخدام الموزاييك الأخضر امر مميز ومختلف عن باقي الحمام، وبهذا يسعى كما نلاحظ مصمم الديكور إلى القيام بتمييز كل جزء وزاوية في هذا المنزل.

في احد الغرف الفخمة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

لإعطاء الطابع الريفي أنت مخير بين الطابع الريفي البسيط كما في الصورة والمتميز بوجود الأعمال اليدوية كما نلاحظ للمفارش على الكنب أو اللوحات القماشية المعلقة على الجدران، أو الطابع الريفي الفخم كما في الصورة اللاحقة.

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

هنا نلاحظ طابع ريفي مفخم بتماثيل جذابة وفازات مزخرفة بنقوش خلابة.

لطابع ريفي خام

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

أول صورة تخطر بالبال عند ذكر كلمة ريفي هي الجرار والأواني الطينية المصنوعة يدويا وهنا في هذه الغرفة تم تخصيص خزانة مليئة بتلك الجرار بلون التراب ورائحة الأرض المنعشة.

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

متعة للعين تلك الخزانة المليئة بالجرار بلونها الترابي ولون الخشب الغامق والتناسق مع صندوق جدتي الخشبي ستشعر نفسك في قصص من قصص الطفولة. 

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

لقطة تصويرية تظهر فيها جميع التفاصيل والتي لن تمل عينيك من البحث عن تفاصيل اكثر واكثر، تفاصيل متداخله ببعضها البعض وكل تفصيل يجرك إلى تفصيل اجمل ويحمل قصة مختلفة… .استمتع

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

من طرف أخر للغرفة امر مهم في منزل بهذا الجمال وهي لإضاءة الطبيعية، نوافذ كبيرة مع ستائر رمادية مصنوعه من قماش يسمح بترسب أشعه الشمس بالتأكيد ستزيح الستائر لتسمح بأكبر قدر من الإضاءة الطبيعة لتعطي البهجة لمنزلك الخلاب.

حمام ثاني

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

تصميم تتخلله الحداثة بعض الشيء خاصة مكان الاستحمام عبارة في صندوق زجاجي شفاف… التميز في مزج الأنماط بين النمط المعاصر والريفي

الحمام الرئيسي

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

بالطبع اكبر ولكن الموزاييك يتكرر لمكان الاستحمام، أعطى اللون الأخضر مع لون الخشب البني والإضاءة الطبيعية سحر خاص ومميز.

غرفة الملابس

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

غرفة ملابس بمساحة صغيرة، ولكن وجود المرآة الذكية ليس فقط للتزين إنما جعلت الغرفة تبدو اكبر.

غرفة نوم بلون رمادي وبيج

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

عنوان غرفة النوم تلك الإضاءة الطبيعة من خلال النوافذ وابواب الشرف الكبير. اثاث راقي بلون بيج ورمادي تمازج مميز، للمفارش السرير، والستائر والكرسي العملاق للاستكمتاع بضوء الشمس.

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

من زاوية اخرى نلاحظ الصندوق الخشبي بجانب السرير عبارة عن طاولة جانبية امر محبب ، ومروحة سقفية مع اضاءة في المنتصف.

احد الغرف الجميلة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

لكبر مساحة تلك الغرفة نلاحظ وجود مروحتين مع مصباح في الوسط. المراوح امر مألوف في البرازيل بسبب درجات الحرارة على مدار العام تقريبا.

غرفة النوم بالابيض والاسود

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

الان نرى نوع جديد من الريف وهو الاسرة الحديدة العتيقة، بالطبع مع ستائر تناسب الفرض الأبيض والأسود للمفارش.

غرفة نوم بالوان ترابية مزهرة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

تشابه تقريبا كل غرف النوم في وجود المرواح مع المصابيح في الوسط وايضا في لون ونوع الستائر المتناسبه بشكل ممتاز مع جميع الالوان المستخدمة.

حمام ثالث

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

حمام اخر ولكن هذه المرة بموزاييك احمر قرميدي.

الغرفة الاسطورة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

ختامها مسك مع غرفة النوم الأسطورية بتاجها الذهبي المتربع على عرش السرير، وكأنه الملكة.

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