منزل سيحبس الانفاس!!!!

رحلتنا اليوم إلى البرازيل، سنتعرف على منزل من الأحلام، منزل عظيم التصميم من الطراز الريفي، واسع المساحات، كثير الغرف يكفي لعائلة كبيرة ولاستقبال الضيوف والأصدقاء. يتميز بتحفه وتماثيله الفخمة، وبالتداخل والتجانس بين الألوان.

صمم هذا المنزل مكتب GISLENE LOPES الذي ابدع في اختيار الأثاث الراقي والفاخر. دعونا نتابع سويا تفاصيل اكثر عن هذا المنزل.