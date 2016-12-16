منزل سيحبس الانفاس!!!!

رحلتنا اليوم إلى البرازيل، سنتعرف على منزل من الأحلام، منزل عظيم التصميم من الطراز الريفي، واسع المساحات، كثير الغرف يكفي لعائلة كبيرة ولاستقبال الضيوف والأصدقاء. يتميز بتحفه وتماثيله الفخمة، وبالتداخل والتجانس بين الألوان.
صمم هذا المنزل مكتب GISLENE LOPES الذي ابدع في اختيار الأثاث الراقي والفاخر. دعونا نتابع سويا تفاصيل اكثر عن هذا المنزل.
يفضل الناس التصميم الريفي لأنه تصميم يبعث على الاسترخاء ولأنه يعتمد على البساطة وحرية الحركة. تتميز هذه الغرفة بتصميمها الريفي بتجسيد الطبيعية من خلال الاستخدام المنعش للنباتات الخضراء والخشب.
كم فخمة غرفة السفرة تلك!!! الطاولة والكراسي مصنوعه من خشب متين بلون بني غامق فيه الكثير من الجاذبية، كما تميزت طريقة النحت بالفخامة والبساطة، اما ما ميز الغرفة بشدة وبطريقة قوية هو اللون الأحمر للمصابيح الذي أضاف المزيد من الدفء والتي تناسقت مع السجادة الموجودة على طرف غرفة السفرة.
تتساءل كم جميلة تلك الستائر المنسدلة والملامسة للأرض بطريقة أنيقة، ماذا تخفي يا ترى؟
هذا مايوجد خلف الستار، الكثير من الإضاءة الطبيعية والإشراق والكثير من اللون الأخضر، اذا دفء وضوء الشمس نهارا ومصابيح حمراء بلون دافء ليلا.
كما ذكرنا من مميزات التصميم الريفي المساحات الواسعة والغرف المتداخلة كما نرى في هذا المنزل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة، حيث يظهر لدينا مهارة مصمم الديكور في تقسيم المساحات باستخدام الأثاث نفسه، فاستخدم المصابيح الحمراء الكبيرة لتخصيص المساحة لغرفة السفرة، والجذع الخشبي لطاولة القهوة لغرفة المعيشة.
ستكتشف انه لديك الكثير من القطع فنيه في المنزل بمجرد امعان النظر في الدقة المنحوف بها هذا الكرسي… فن وذوق واتقان
ستشعر نفسك في متحف للتحف الفاخرة في هذا المنزل… . انظر لتلك الشمعدانات النحاسية الفخمة و تلك الأطباق المرمرية التي أعطت الطابع الريفي الملكي.
الأن وفجأة تحول الديكور من التحف الفنية الفخمة إلى النباتات والأزهار، هنا ستشعر بانتعاش واسترخاء لوجود تلك الأزهار الحمراء… ستحتار في مشاعرك في هذا المنزل.
ابدع المصور الفوتوغرافي في التقاط تلك الصورة التي تجمع ما بين الكرسي الأبيض مع الأزهار الحمراء، مع السلم الخشبي المؤدي للدور العلوي، ما أعطى المشهد الغموض والسحر.
ستشعر بتغير فوري بصعودك للطابق العلوي فهو اقل ابسط وتحفه اقل من الطابق السفلي، وهذا امر بديهي لان الطوابق العلوية بالعادة تكون لغرف النوم أو لغرفة الأطفال.
استخدمت الألوان الترابية الهادئة في تصميم الحمام، الشيء الذي أعطاه بساطة وطابع ريفي مريح، كما نلاحظ اللمسة الرقيقة التي أعطاها استخدام الأشكال الهندسية بدون زوايا كالدائرة للمرآة والمحاطة بالخيزران أو البيضاوي للمغسلة. وإدخال عنصر النبات دائما امر محبب ليعطي بيئة طبيعية.
في هذا المنزل لن تمل، في كل ركن سيفاجئك شيء وتصميم جديد، كما نرى هنا في مكان الاستحمام، استخدام الموزاييك الأخضر امر مميز ومختلف عن باقي الحمام، وبهذا يسعى كما نلاحظ مصمم الديكور إلى القيام بتمييز كل جزء وزاوية في هذا المنزل.
لإعطاء الطابع الريفي أنت مخير بين الطابع الريفي البسيط كما في الصورة والمتميز بوجود الأعمال اليدوية كما نلاحظ للمفارش على الكنب أو اللوحات القماشية المعلقة على الجدران، أو الطابع الريفي الفخم كما في الصورة اللاحقة.
أول صورة تخطر بالبال عند ذكر كلمة ريفي هي الجرار والأواني الطينية المصنوعة يدويا وهنا في هذه الغرفة تم تخصيص خزانة مليئة بتلك الجرار بلون التراب ورائحة الأرض المنعشة.
متعة للعين تلك الخزانة المليئة بالجرار بلونها الترابي ولون الخشب الغامق والتناسق مع صندوق جدتي الخشبي ستشعر نفسك في قصص من قصص الطفولة.
لقطة تصويرية تظهر فيها جميع التفاصيل والتي لن تمل عينيك من البحث عن تفاصيل اكثر واكثر، تفاصيل متداخله ببعضها البعض وكل تفصيل يجرك إلى تفصيل اجمل ويحمل قصة مختلفة… .استمتع
من طرف أخر للغرفة امر مهم في منزل بهذا الجمال وهي لإضاءة الطبيعية، نوافذ كبيرة مع ستائر رمادية مصنوعه من قماش يسمح بترسب أشعه الشمس بالتأكيد ستزيح الستائر لتسمح بأكبر قدر من الإضاءة الطبيعة لتعطي البهجة لمنزلك الخلاب.
تصميم تتخلله الحداثة بعض الشيء خاصة مكان الاستحمام عبارة في صندوق زجاجي شفاف… التميز في مزج الأنماط بين النمط المعاصر والريفي
بالطبع اكبر ولكن الموزاييك يتكرر لمكان الاستحمام، أعطى اللون الأخضر مع لون الخشب البني والإضاءة الطبيعية سحر خاص ومميز.
غرفة ملابس بمساحة صغيرة، ولكن وجود المرآة الذكية ليس فقط للتزين إنما جعلت الغرفة تبدو اكبر.
عنوان غرفة النوم تلك الإضاءة الطبيعة من خلال النوافذ وابواب الشرف الكبير. اثاث راقي بلون بيج ورمادي تمازج مميز، للمفارش السرير، والستائر والكرسي العملاق للاستكمتاع بضوء الشمس.
من زاوية اخرى نلاحظ الصندوق الخشبي بجانب السرير عبارة عن طاولة جانبية امر محبب ، ومروحة سقفية مع اضاءة في المنتصف.
لكبر مساحة تلك الغرفة نلاحظ وجود مروحتين مع مصباح في الوسط. المراوح امر مألوف في البرازيل بسبب درجات الحرارة على مدار العام تقريبا.
الان نرى نوع جديد من الريف وهو الاسرة الحديدة العتيقة، بالطبع مع ستائر تناسب الفرض الأبيض والأسود للمفارش.
تشابه تقريبا كل غرف النوم في وجود المرواح مع المصابيح في الوسط وايضا في لون ونوع الستائر المتناسبه بشكل ممتاز مع جميع الالوان المستخدمة.
ختامها مسك مع غرفة النوم الأسطورية بتاجها الذهبي المتربع على عرش السرير، وكأنه الملكة.
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